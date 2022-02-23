Далот и Фред получат новые контракты от «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» собирается наградить новыми контрактами защитника Диогу Далота и полузащитника Фреда.

Далот и Фред добились значительного прогресса при нынешнем наставнике «Юнайтед» Ральфе Рангнике, превратившись в ключевых игроков команды.

Португалец стал выигрывать конкуренцию у Аарона Ван-Биссаки на правом фланге обороны, а бразилец заткнул своих критиков по поводу игры в центре поля и принялся проявлять себя в атаке, забив один гол и отдав три результативные передачи в семи последних матчах за «красных дьяволов».

Как утверждает ESPN, теперь клуб с «Олд Траффорд» собирается наградить Далота и Фреда новыми сделками. Их действующие соглашения истекают в 2023 и 2024 годах, соответственно.