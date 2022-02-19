Фред опроверг слухи о разногласиях в раздевалке «Юнайтед»

Полузащитник Фред назвал фейковыми новостями сообщения о том, что внутри команды «Манчестер Юнайтед» растут разногласия.

Хотя во вторник «Юнайтед» одержал победу над «Брайтоном», плохая серия, которая предшествовала ей, казалось, увеличила напряженность в команде Ральфа Рангника.

В СМИ стали появляться сообщения, основанные якобы на утечках из клуба, о том, что игроки недовольны методами своего временного тренера, и о нарастающей вражде между Харри Магуайром и Криштиану Роналду.

Однако Фред опроверг эти слухи и заверил, что в раздевалке «красных дьяволов» царит гармония.

«У нас в раздевалке все очень хорошо, - сказал бразильский полузащитник. – Появляется много фейковых новостей и множество слухов об этом, но все прекрасно. Мы работаем вместе и у нас общие цели и задачи».

«Главному тренеру нелегко делать так, чтобы все были счастливы, потому что каждый хочет играть, а у нас так много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга».

«Мы добились гармонии в раздевалке, и, по-моему, это лучшее, что у нас есть. Мы относимся друг к другу с максимальным уважением».