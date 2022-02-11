United Tweets
Блог

The Telegraph: будущее Лингарда в «Юнайтед» решила ситуация с Гринвудом

Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Джесси Лингард Джесси Лингард
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» не позволил Джесси Лингарду покинуть клуб, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла» и «Вест Хэма».

Как сообщает The Telegraph, ситуация с Мэйсоном Гринвудом повлияла на планы «красных дьяволов» относительно 29-летнего футболиста.

Гринвуд был отстранен клубом после того, как его девушка обвинила его в нападении. Игрок был взят под стражу, а затем выпущен под залог, однако, к тренировкам не вернулся.

Поэтому «Манчестер Юнайтед» решил оставить Лингарда и завершить сезон с максимально сильным составом. 

Эту информацию подтверждает и главный тренер. «Джесси знает, что я был готов отпустить его [в другой клуб], по крайней мере пока не случилась история с Гринвудом», — заявил Рангник.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные