The Telegraph: будущее Лингарда в «Юнайтед» решила ситуация с Гринвудом

«Манчестер Юнайтед» не позволил Джесси Лингарду покинуть клуб, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла» и «Вест Хэма».

Как сообщает The Telegraph, ситуация с Мэйсоном Гринвудом повлияла на планы «красных дьяволов» относительно 29-летнего футболиста.

Гринвуд был отстранен клубом после того, как его девушка обвинила его в нападении. Игрок был взят под стражу, а затем выпущен под залог, однако, к тренировкам не вернулся.

Поэтому «Манчестер Юнайтед» решил оставить Лингарда и завершить сезон с максимально сильным составом.

Эту информацию подтверждает и главный тренер. «Джесси знает, что я был готов отпустить его [в другой клуб], по крайней мере пока не случилась история с Гринвудом», — заявил Рангник.