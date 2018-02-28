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    Хуан Мата о воскресном матче против «Челси»

    Теги Челси Хуан Мата Манчестер Юнайтед

    Хуан Мата: «Прошло не так много времени, когда я еще выступал за "Челси". И такие матчи всегда будут для меня особенными. Это была очень интенсивная игра, но мы смогли в ней победить, и это крайне важно для нас.

    После домашних матчей мы получаем больше удовлетворения, если побеждаем. Видеть довольные лица твоих болельщиков – отличное чувство. И, конечно, когда мы смогли выиграть в такого сильного соперника. Нам удалось восстановиться после забитого мяча Виллиана. Мы будем целую неделю работать, чтобы хорошо подготовиться к следующей игре»

    Мата

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