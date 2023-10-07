«МЮ» вспомнил про Ферги-тайм! Шок – его активировал Мактоминей дублем на 93’ и 97’ 😳

Ну что за камбэк: «Манчестер Юнайтед» вырвал три очка у «Брентфорда», проигрывая 0:1 к 93-й минуте! Еще более удивительный факт – победный дубль оформил Скотт Мактоминей! Даааа, шотландец поднялся с лавки на 87-й минуте и забил оба мяча.

«Брентфорд» в шоке, мы в шоке! Такая важная победа в Ферги-тайм, учитывая, какой тяжелый день это был для Алекса Фергюсона.

Последний раз «МЮ» побеждал в Ферги-тайм год назад: в ноябре 2022-го Алехандро Гарначо забил победный «Фулхэму». Но сегодня явно было покруче.

«Я сказал ему забить два гола». Простая установка Тен Хага

«Юнайтед» пропустил на 26-й после коллективной ошибки, в которой сильнее всех виноват Каземиро: при попытке начать атаку бразилец ошибся с пасом в центре поля и обрезал половину команды. Виктор Линделеф неуверенно нейтрализовал опасность, мяч отскочил к сопернику, а дальше в ноги Матиасу Йенсену (он и забил).

Андре Онана не среагировал на удар с близкого расстояния и рикошет. Кстати, важная мелочь: капитан «Брентфорда» Кристиан Нергор перед матчем выиграл вбрасывание монетки и поменялся с «МЮ» сторонами поля. Онана в первом тайме играл против солнца, и гости искали любой момент для удара по воротам.

Казалось, после гола «Брентфорд» все контролировал, моментов у хозяев почти не возникало. Ближе к концу «Юнайтед» придавил соперника к штрафной, но все равно мало создавал. Эрик тен Хаг на 87-й минуте бросил на поле Скотта Мактоминея. Но вряд ли ожидал, что замена тааак сработает.

После финального свистка Скотта спросили об инструкциях, которые дал ему тренер перед выходом со скамейки: «Было очень громко, я ничего не слышал, фанаты призывали нас идти вперед. Наверное, он сказал что-то вроде: «Выходи и забивай». Это я и сделал».

Когда Тен Хагу передали слова Мактоминея, он посмеялся: «Я сказал ему забить два мяча!»

Мактоминей вдруг много забивает – особенно в сборной

В молодежке Мактоминей был нападающим и десяткой, в команде U-16 часто играл под Рэшфордом.

В 2016-м у Скотта случилась необыкновенная трансформация в росте – плюс 25 см за 18 месяцев (со 168 см до 193 см). Он чуть не завершил карьеру: «Мое тело было не готово к такому, – рассказывал он официальному сайту «МЮ». – Мне очень помогли тренеры. Если бы играл в другом клубе, возможно, я бы просто закончил карьеру. Я бы не стал винить «Юнайтед», если бы они тогда сказали, что хотят избавиться от меня».

Великана перевели из команды U-18 в команду U-23, все на ту же позицию нападающего. В молодежке Мактоминей считался средним игроком, никогда не вызывался в юниорские сборные Шотландии или Англии. Но в U-23 начал удивлять, тренеры хвалили за потрясающую реализацию и физические данные.

Его начали пробовать на позициях центрального полузащитника и опорника. Универсальность заметил Жозе Моуринью и привлек Скотта к основе.

В сборной Шотландии Мактоминей часто выходил центральным защитником, сейчас его подняли в полузащиту – там он стал лучшим бомбардиром сборной в квалификации Евро-2024: 6+1 в 5 матчах. В гонке бомбардиров он уступает только Ромелу Лукаку (8 голов).

Дубль в ворота «Брентфорда» стал для Мактоминея четвертым в карьере – два в клубе и два в сборной. Он выстрелил в матче с «Лидсом» (6:2) в 2020-м, а также в текущем розыгрыше квалификации Евро: забил Испании (победные мячи) и Кипру.

А ведь Мактоминей почти ушел летом: его хотела «Бавария» (!), а трансфер в «Фулхэм» сорвался в последний момент

Тен Хаг был готов продать Мактоминея три месяца назад. Шотландец далеко не ключевой игрок в системе тренера, и важно было исправить плачевную ситуацию «Юнайтед» с финансовым фэйр-плей. Тен Хаг нуждался в продаже ради новых приобретений.

Скоттом внезапно интересовался Томас Тухель, хотел взять его в «Баварию» из-за проблем в опорной зоне. The Telegraph писал, что Тухель фанатеет от Мактоминея, но руководство не согласилось с запросом тренера. Да и в цене разошлись – «МЮ» требовал не меньше 40 млн фунтов.

Другой поклонник Мактоминея, Марку Силва, хотел шотландца в «Фулхэм» на замену ключевого Жоау Пальиньи, который тоже нацелился на «Баварию». С Мактоминеем все согласовали, но в последний момент трансфер Пальиньи в Мюнхен сорвался.

В итоге Скотт остался в «Юнайтед» и единолично принес команде важнейшую победу в восьмом туре чемпионата.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse