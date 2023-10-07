«МЮ» вспомнил про Ферги-тайм! Шок – его активировал Мактоминей дублем на 93’ и 97’ 😳
Ну что за камбэк: «Манчестер Юнайтед» вырвал три очка у «Брентфорда», проигрывая 0:1 к 93-й минуте! Еще более удивительный факт – победный дубль оформил Скотт Мактоминей! Даааа, шотландец поднялся с лавки на 87-й минуте и забил оба мяча.
«Брентфорд» в шоке, мы в шоке! Такая важная победа в Ферги-тайм, учитывая, какой тяжелый день это был для Алекса Фергюсона.
Последний раз «МЮ» побеждал в Ферги-тайм год назад: в ноябре 2022-го Алехандро Гарначо забил победный «Фулхэму». Но сегодня явно было покруче.
«Я сказал ему забить два гола». Простая установка Тен Хага
«Юнайтед» пропустил на 26-й после коллективной ошибки, в которой сильнее всех виноват Каземиро: при попытке начать атаку бразилец ошибся с пасом в центре поля и обрезал половину команды. Виктор Линделеф неуверенно нейтрализовал опасность, мяч отскочил к сопернику, а дальше в ноги Матиасу Йенсену (он и забил).
Андре Онана не среагировал на удар с близкого расстояния и рикошет. Кстати, важная мелочь: капитан «Брентфорда» Кристиан Нергор перед матчем выиграл вбрасывание монетки и поменялся с «МЮ» сторонами поля. Онана в первом тайме играл против солнца, и гости искали любой момент для удара по воротам.
Казалось, после гола «Брентфорд» все контролировал, моментов у хозяев почти не возникало. Ближе к концу «Юнайтед» придавил соперника к штрафной, но все равно мало создавал. Эрик тен Хаг на 87-й минуте бросил на поле Скотта Мактоминея. Но вряд ли ожидал, что замена тааак сработает.
После финального свистка Скотта спросили об инструкциях, которые дал ему тренер перед выходом со скамейки: «Было очень громко, я ничего не слышал, фанаты призывали нас идти вперед. Наверное, он сказал что-то вроде: «Выходи и забивай». Это я и сделал».
Когда Тен Хагу передали слова Мактоминея, он посмеялся: «Я сказал ему забить два мяча!»
Мактоминей вдруг много забивает – особенно в сборной
В молодежке Мактоминей был нападающим и десяткой, в команде U-16 часто играл под Рэшфордом.
В 2016-м у Скотта случилась необыкновенная трансформация в росте – плюс 25 см за 18 месяцев (со 168 см до 193 см). Он чуть не завершил карьеру: «Мое тело было не готово к такому, – рассказывал он официальному сайту «МЮ». – Мне очень помогли тренеры. Если бы играл в другом клубе, возможно, я бы просто закончил карьеру. Я бы не стал винить «Юнайтед», если бы они тогда сказали, что хотят избавиться от меня».
Великана перевели из команды U-18 в команду U-23, все на ту же позицию нападающего. В молодежке Мактоминей считался средним игроком, никогда не вызывался в юниорские сборные Шотландии или Англии. Но в U-23 начал удивлять, тренеры хвалили за потрясающую реализацию и физические данные.
Его начали пробовать на позициях центрального полузащитника и опорника. Универсальность заметил Жозе Моуринью и привлек Скотта к основе.
В сборной Шотландии Мактоминей часто выходил центральным защитником, сейчас его подняли в полузащиту – там он стал лучшим бомбардиром сборной в квалификации Евро-2024: 6+1 в 5 матчах. В гонке бомбардиров он уступает только Ромелу Лукаку (8 голов).
Дубль в ворота «Брентфорда» стал для Мактоминея четвертым в карьере – два в клубе и два в сборной. Он выстрелил в матче с «Лидсом» (6:2) в 2020-м, а также в текущем розыгрыше квалификации Евро: забил Испании (победные мячи) и Кипру.
А ведь Мактоминей почти ушел летом: его хотела «Бавария» (!), а трансфер в «Фулхэм» сорвался в последний момент
Тен Хаг был готов продать Мактоминея три месяца назад. Шотландец далеко не ключевой игрок в системе тренера, и важно было исправить плачевную ситуацию «Юнайтед» с финансовым фэйр-плей. Тен Хаг нуждался в продаже ради новых приобретений.
Скоттом внезапно интересовался Томас Тухель, хотел взять его в «Баварию» из-за проблем в опорной зоне. The Telegraph писал, что Тухель фанатеет от Мактоминея, но руководство не согласилось с запросом тренера. Да и в цене разошлись – «МЮ» требовал не меньше 40 млн фунтов.
Другой поклонник Мактоминея, Марку Силва, хотел шотландца в «Фулхэм» на замену ключевого Жоау Пальиньи, который тоже нацелился на «Баварию». С Мактоминеем все согласовали, но в последний момент трансфер Пальиньи в Мюнхен сорвался.
В итоге Скотт остался в «Юнайтед» и единолично принес команде важнейшую победу в восьмом туре чемпионата.
- Дата проведения
- 7 октября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 26 Йенсен, 1:1 – 90 Мактоминей, 2:1 – 90 Мактоминей.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Эванс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 71), Каземиро (Эриксен, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат (Мактоминей, 87), Маунт (Антони, 63), Рэшфорд (Гарначо, 63), Хейлунд.
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Брентфорд –
Стракоша, Роэрслев, Айер, Пиннок, Коллинз, Хики, Нергор, Йенсен (Годдос, 83), Янельт (Оньека, 70), Висса (Мопе, 70), Мбемо.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse
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