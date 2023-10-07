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«МЮ» вспомнил про Ферги-тайм! Шок – его активировал Мактоминей дублем на 93’ и 97’ 😳

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Брентфорд Брентфорд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Футбол Футбол

Ну что за камбэк: «Манчестер Юнайтед» вырвал три очка у «Брентфорда», проигрывая 0:1 к 93-й минуте! Еще более удивительный факт – победный дубль оформил Скотт Мактоминей! Даааа, шотландец поднялся с лавки на 87-й минуте и забил оба мяча. 

«Брентфорд» в шоке, мы в шоке! Такая важная победа в Ферги-тайм, учитывая, какой тяжелый день это был для Алекса Фергюсона

Последний раз «МЮ» побеждал в Ферги-тайм год назад: в ноябре 2022-го Алехандро Гарначо забил победный «Фулхэму». Но сегодня явно было покруче. 

«Я сказал ему забить два гола». Простая установка Тен Хага  

«Юнайтед» пропустил на 26-й после коллективной ошибки, в которой сильнее всех виноват Каземиро: при попытке начать атаку бразилец ошибся с пасом в центре поля и обрезал половину команды. Виктор Линделеф неуверенно нейтрализовал опасность, мяч отскочил к сопернику, а дальше в ноги Матиасу Йенсену (он и забил). 

Андре Онана не среагировал на удар с близкого расстояния и рикошет. Кстати, важная мелочь: капитан «Брентфорда» Кристиан Нергор перед матчем выиграл вбрасывание монетки и поменялся с «МЮ» сторонами поля. Онана в первом тайме играл против солнца, и гости искали любой момент для удара по воротам.

Казалось, после гола «Брентфорд» все контролировал, моментов у хозяев почти не возникало. Ближе к концу «Юнайтед» придавил соперника к штрафной, но все равно мало создавал. Эрик тен Хаг на 87-й минуте  бросил на поле Скотта Мактоминея. Но вряд ли ожидал, что замена тааак сработает. 

После финального свистка Скотта спросили об инструкциях, которые дал ему тренер перед выходом со скамейки: «Было очень громко, я ничего не слышал, фанаты призывали нас идти вперед. Наверное, он сказал что-то вроде: «Выходи и забивай». Это я и сделал».

Когда Тен Хагу передали слова Мактоминея, он посмеялся: «Я сказал ему забить два мяча!»

Мактоминей вдруг много забивает – особенно в сборной

В молодежке Мактоминей был нападающим и десяткой, в команде U-16 часто играл под Рэшфордом.

В 2016-м у Скотта случилась необыкновенная трансформация в росте – плюс 25 см за 18 месяцев (со 168 см до 193 см). Он чуть не завершил карьеру: «Мое тело было не готово к такому, – рассказывал он официальному сайту «МЮ». – Мне очень помогли тренеры. Если бы играл в другом клубе, возможно, я бы просто закончил карьеру. Я бы не стал винить «Юнайтед», если бы они тогда сказали, что хотят избавиться от меня».

Великана перевели из команды U-18 в команду U-23, все на ту же позицию нападающего. В молодежке Мактоминей считался средним игроком, никогда не вызывался в юниорские сборные Шотландии или Англии. Но в U-23 начал удивлять, тренеры хвалили за потрясающую реализацию и физические данные.

Его начали пробовать на позициях центрального полузащитника и опорника. Универсальность заметил Жозе Моуринью и привлек Скотта к основе.

В сборной Шотландии Мактоминей часто выходил центральным защитником, сейчас его подняли в полузащиту – там он стал лучшим бомбардиром сборной в квалификации Евро-2024: 6+1 в 5 матчах. В гонке бомбардиров он уступает только Ромелу Лукаку (8 голов).

Дубль в ворота «Брентфорда» стал для Мактоминея четвертым в карьере – два в клубе и два в сборной. Он выстрелил в матче с «Лидсом» (6:2) в 2020-м, а также в текущем розыгрыше квалификации Евро: забил Испании (победные мячи) и Кипру.

А ведь Мактоминей почти ушел летом: его хотела «Бавария» (!), а трансфер в «Фулхэм» сорвался в последний момент

Тен Хаг был готов продать Мактоминея три месяца назад. Шотландец далеко не ключевой игрок в системе тренера, и важно было исправить плачевную ситуацию «Юнайтед» с финансовым фэйр-плей. Тен Хаг нуждался в продаже ради новых приобретений.

Скоттом внезапно интересовался Томас Тухель, хотел взять его в «Баварию» из-за проблем в опорной зоне. The Telegraph писал, что Тухель фанатеет от Мактоминея, но руководство не согласилось с запросом тренера. Да и в цене разошлись – «МЮ» требовал не меньше 40 млн фунтов.

Другой поклонник Мактоминея, Марку Силва, хотел шотландца в «Фулхэм» на замену ключевого Жоау Пальиньи, который тоже нацелился на «Баварию». С Мактоминеем все согласовали, но в последний момент трансфер Пальиньи в Мюнхен сорвался.

В итоге Скотт остался в «Юнайтед» и единолично принес команде важнейшую победу в восьмом туре чемпионата. 

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
7 октября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Йенсен, 1:1 – 90 Мактоминей, 2:1 – 90 Мактоминей.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Эванс, Магуайр, Линделеф (Марсьяль, 71), Каземиро (Эриксен, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат (Мактоминей, 87), Маунт (Антони, 63), Рэшфорд (Гарначо, 63), Хейлунд.
БрентфордСтракоша, Роэрслев, Айер, Пиннок, Коллинз, Хики, Нергор, Йенсен (Годдос, 83), Янельт (Оньека, 70), Висса (Мопе, 70), Мбемо.
Предупреждения:
Хики (10), Нергор (48), Коллинз (65), Янельт (67), Мопе (79).

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan, Ryan Pierse

8 комментариев

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ArnoNeputevy
Играли ужасно.
+6
0
+6
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Евгений Макаров
Ответ vik444
Почему единолично ? Кто-то же ему пасовал.
кто, кто? Магуайр конечно же
+4
0
+4
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dem
Спас на время задницу лысого
+3
0
+3
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vik444
Почему единолично ? Кто-то же ему пасовал.
+1
0
+1
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arustanjan@icloud.com
Все лето его пытался продать шарлатан, по итогу он его еще и спасает🤨
+1
0
+1
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disss
Играли, да, ужасно.. Но чем хороша АПЛ - это именно интригой до финального свистка!
+1
-1
0
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Илья Добрый
Ответ vik444
Почему единолично ? Кто-то же ему пасовал.
Магвайр!
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Runaldos
Ответ ArnoNeputevy
Играли ужасно.
МЮ играл хорошо, много заходов в штрафную, ударов. Сильно не везло им, как и неделю назад с Пэлас. А пропустили дурной гол с обреза Каземиро, так-то ничего не позволили создать Брентфорду с игры
0
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