Владислав Радимов сдался и сделал предложение любимой девушке. Знакомьтесь, Анастасия – невеста легенды «Зенита»!
Неделю назад Владислав Радимов сообщил в соцсетях, что сдался. То есть сделал предложение любимой девушке!
Что же, давайте знакомиться. Анастасия – невеста Владислава Радимова!
Об отношениях Владислава и Анастасии стало известно совсем недавно: экс-капитан «Зенита» и главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» вышел в свет с девушкой в июне 2023 года. Радимов опубликовал фото с возлюбленной, подписав его «Моя!»
В комментариях под той фотографией отметились друзья и знакомые пары: Дарья Карпина, Андрей Тихонов, Владимир Бут и даже Дмитрий Губерниев. А некоторые комментаторы отметили, что Анастасия очень похожа на Татьяну Навку.
О будущей свадьбе Радимов тоже объявил в социальных сетях. И интересные комментарии там тоже были!
А чем же занимается будущая жена тренера? Анастасия – бизнесвумен, основатель парфюмерного бренда StasyStore. А в свободное от бизнеса время ходит на футбол!