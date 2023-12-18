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Владислав Радимов сдался и сделал предложение любимой девушке. Знакомьтесь, Анастасия – невеста легенды «Зенита»!

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Неделю назад Владислав Радимов сообщил в соцсетях, что сдался. То есть сделал предложение любимой девушке!

Что же, давайте знакомиться. Анастасия – невеста Владислава Радимова!

Об отношениях Владислава и Анастасии стало известно совсем недавно: экс-капитан «Зенита» и главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» вышел в свет с девушкой в июне 2023 года. Радимов опубликовал фото с возлюбленной, подписав его «Моя!»

В комментариях под той фотографией отметились друзья и знакомые пары: Дарья Карпина, Андрей Тихонов, Владимир Бут и даже Дмитрий Губерниев. А некоторые комментаторы отметили, что Анастасия очень похожа на Татьяну Навку.

О будущей свадьбе Радимов тоже объявил в социальных сетях. И интересные комментарии там тоже были!

А чем же занимается будущая жена тренера? Анастасия – бизнесвумен, основатель парфюмерного бренда StasyStore. А в свободное от бизнеса время ходит на футбол!

81 комментарий
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Ответ Орыс-орыс онбаган
она ему в дочки годится
Да хорош, видно же что дама на опыте явно хорошо за 30, тюнингована со вкусом без переборов. Наверняка на футболе тёрлась в надежде футбика подцепить но с таким пробегом не проканало))
+124
-12
+112
С бокалом фото есть, значит Владику подходит
+100
-4
+96
Хорошая, натуральная относительно тенденций. Владик, хороший выбор!
+59
-8
+51
Ответ Любовь Мелехова
Это род занятий, но никак не профессия. Но жертвы ЕГЭ этого не знают.
Станислав Саламович, это Вы? 🤗
+49
-5
+44
Ответ Орыс-орыс онбаган
она ему в дочки годится
Ну и что. Они приблизительно одного интеллекта. Устраивают друг друга., почему нет?
+36
-10
+26
профессия-бизнесвуман...
+28
-5
+23
Сначала жил с Булановой, которая на 8 лет старше, теперь с Настей, которая на 18 лет. Молодец, тёзка, пробует в жизни всё 😃
+26
-3
+23
Ответ Любовь Мелехова
Это род занятий, но никак не профессия. Но жертвы ЕГЭ этого не знают.
Насчет ЕГЭ. Напомню, люди учившиеся безо всякого ЕГЭ заряжали банки с водой от Чумка и слушали Кашпировского.
+26
-5
+21
Бизнесвумен😂 Не смешите так больше. Один помог открыться, другой поможет не закрыться
+16
-3
+13
она ему в дочки годится
+24
-12
+12
Ответ Рокко Сиффредди
Буланова сочинит песню про Владика?
она ещё в 91 г. выпустила "Не плачь"
+9
0
+9
глянул, что там у неë за парфюмерный бренд. ну да, в принципе автодиффузоры это парфюмерия🤨 сайт на макете вордпресс тоже достаточно современный подход для бизнес вумен, на ступень выше рекламы в инсте. Хотя и рекламиться она на стадион ходит в основном, я так понял.
+11
-3
+8
Валера красавчик.
+9
-1
+8
Ответ Рокко Сиффредди
Буланова сочинит песню про Владика?
про аурус и ладу?
+7
0
+7
Буланова сочинит песню про Владика?
+7
-1
+6
Напоминает постаревшую актрису Валерию Фёдорович из Кухни (дочка шефа)
+7
-1
+6
Ответ Орыс-орыс онбаган
она ему в дочки годится
Он старше всего на 6 лет.
+4
0
+4
Ответ baytygan
профессия-бизнесвуман...
StacyStore - работает с Озон 6 месяцев, по факту ИП чето там )
+4
0
+4
Ответ АРХАТ
48 лет, а ей максимум 30.
42 ей
+4
0
+4
Ответ Фёдор Костяшкин
С бокалом фото есть, значит Владику подходит
Молодец...
+4
0
+4
Ответ baytygan
профессия-бизнесвуман...
Это род занятий, но никак не профессия. Но жертвы ЕГЭ этого не знают.
+20
-16
+4
Ответ Владислав88
Сначала жил с Булановой, которая на 8 лет старше, теперь с Настей, которая на 18 лет. Молодец, тёзка, пробует в жизни всё 😃
Пока ты живешь с двумя одногодками)) шутка если что)
+4
0
+4
Радимов Влад - любой дырке рад!
+3
0
+3
Слава Богу, Буланов не останется один)
+3
0
+3
Ответ Shikamaru Alexeevich
Комментарий удален модератором
"Девчонкой" крайний раз она была лет 25 назад
+3
0
+3
Ставлю 100₽ что она у него дом или квартиру после отберет как совместно нажитое имущество
+2
0
+2
Ответ noqz1488@gmail.com
Да хорош, видно же что дама на опыте явно хорошо за 30, тюнингована со вкусом без переборов. Наверняка на футболе тёрлась в надежде футбика подцепить но с таким пробегом не проканало))
ну уж получше вечной плаксы булановой!)
+2
0
+2
Ответ inecro
StacyStore - работает с Озон 6 месяцев, по факту ИП чето там )
Рога и копыта, короче
+2
0
+2
Сестра Кэмерон Диас )
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0
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Ответ АРХАТ
Вообще говорят на шею надо смотреть, но тут её не видно, фотки из инсты отретушированные.
Ну шея - это уже в более серьёзном возрасте, я думаю. А руки уже после 30 начинают выдавать правду.
+1
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