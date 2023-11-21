Золотой матч-2002: вспомните составы «Локо» и ЦСКА?

21 ноября 2002-го «Локомотив» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом России: первый титул после спартаковской эпохи разыгрывали в отдельном золотом матче.

Это было 21 год назад – вспомните всех участников той легендарной игры?

Результаты теста пишите в комментарии!