Золотой матч-2002: вспомните составы «Локо» и ЦСКА?
21 ноября 2002-го «Локомотив» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом России: первый титул после спартаковской эпохи разыгрывали в отдельном золотом матче.
Это было 21 год назад – вспомните всех участников той легендарной игры?
Результаты теста пишите в комментарии!
Попов, Гогниев, Евсиков, Шершун - как с ними вообще добрались до золотого матча, одному Газзаеву известно и Гинеру))))
Эх, игрок за Локомотив забивал бельгийцам в ЛЧ, а его забыли...
Пименова и Игнашевича забыл) Главное - смотрел же ретро-матч на днях, там Руслан всё лыбу давил))
Жулио Сезара вспомнил только вглядываясь в картинку стартовых составов к угадайке.
слишком вовлечен в этот ужасный футбол был тогда
Кого только не перепробовал - Бузникина, Ашветию, Джанашию, Паркса, Мнгуни...
Удивлялся, что Даева нет, в остальном было несложно, состав Локомотива вообще наизусть знаю, даже Жулио Сезара без труда вспомнил