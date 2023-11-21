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Золотой матч-2002: вспомните составы «Локо» и ЦСКА?

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21 ноября 2002-го «Локомотив» обыграл ЦСКА и впервые стал чемпионом России: первый титул после спартаковской эпохи разыгрывали в отдельном золотом матче.

Это было 21 год назад – вспомните всех участников той легендарной игры?

Результаты теста пишите в комментарии!

21 комментарий

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marselo_io_off
состав у того ЦСКА конечно не на золото был
Попов, Гогниев, Евсиков, Шершун - как с ними вообще добрались до золотого матча, одному Газзаеву известно и Гинеру))))
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dimonivanov
Ответ marselo_io_off
состав у того ЦСКА конечно не на золото был Попов, Гогниев, Евсиков, Шершун - как с ними вообще добрались до золотого матча, одному Газзаеву известно и Гинеру))))
По меркам тогдашней лиги это были не последние люди. Спартак стал третьим, имея в составе Огунсанью, Фло и Абрамидзе.
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idemidov
22/27. Кроме Жулио Сезара реально вспомнить было всех.
+5
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Dmitry Orlov
Из Локомотива только Нижегородова забыл, ЦСКА только наполовину вспомнил.
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Dmitry Orlov
Ответ idemidov
22/27. Кроме Жулио Сезара реально вспомнить было всех.
Жулио Сезар даже на фотке виден - второй слева.
Эх, игрок за Локомотив забивал бельгийцам в ЛЧ, а его забыли...
+3
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зато патриот
Ответ dimonivanov
По меркам тогдашней лиги это были не последние люди. Спартак стал третьим, имея в составе Огунсанью, Фло и Абрамидзе.
Абрамидзе норм был, зря ты его в один ряд с ними поставил
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ЕгориЙ
27/27 Почему-то Соломатин и Гогниев дольше всего вспоминались
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Максим 1986
Состав Локо больше помнится благодаря ЛЧ.
+2
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Viktor_SV
Две великие наши команды начала нулевых.
+2
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OxyK
18/27. Самая жесть - не вспомнить Семака и Лоськова)))))
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ko_sm_onavt
23 из 27! Ж. Сезар / Шершун, Гогниев и Березуцкий)) не стал пробовать его, думал с 2003го они
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Egorushka56
22/27.
Пименова и Игнашевича забыл) Главное - смотрел же ретро-матч на днях, там Руслан всё лыбу давил))
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Freund
Не вспомнил Пименова, Рахимича и Лайзанса. М-да, вообще-то, далеко не самые последние игроки. Вполне мог 100% указать.

Жулио Сезара вспомнил только вглядываясь в картинку стартовых составов к угадайке.
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miiister
25/27 Гогниев и Шершун мимо.
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Только ПУТИН И СПАРТАК
27/27
слишком вовлечен в этот ужасный футбол был тогда
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krokodilych
26/27 - так и не смог вспомнить Жулио Сезара.

Кого только не перепробовал - Бузникина, Ашветию, Джанашию, Паркса, Мнгуни...
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Dmitry Er
Локо почти весь вспомнил, а вот с Цска наоборот...
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Сергей Павлов
Сычев
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раскаявшийся жиробас
Яновский и Евсиков минус, хотя первый был довольно заметным игроком и хорошим приобретением тех лет, Евсиков так вообще успел и за Локомотив поиграть, хоть и немного
Удивлялся, что Даева нет, в остальном было несложно, состав Локомотива вообще наизусть знаю, даже Жулио Сезара без труда вспомнил
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Алексей Гусев
27/27
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Demedieu
26 из 27. Забыл только Гогниева. Спартаку было не место в этом матче)
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