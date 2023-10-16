Полина Лукина – корреспондент «БроукБойз». Встретила день рождения на историческом полуфинале!

В воскресение в Волгограде состоится финал Winline Медиалиги, в котором зарубятся «БроукБойз» и «Титан». Кто выиграет, непонятно: команды как будто равны, поэтому фаворита нет.

Но мы точно знаем, кто больше всех будет радоваться победе команды Райзена и Егорова. Знакомьтесь, Полина Лукина – корреспондент «БроукБойз»!

Полина занимается соцсетями «Броуков»: снимает контент, участвует в челленджах, ведет ютуб-канал вместе с Полиной Копейкиной. В общем, она важнейшая единица настоящей медиафутбольной команды!

А недавно Полина отметила день рождения, который она точно запомнит на всю жизнь. Праздник девушка встретила в самолете в Калининград, куда «Броуки» летели на полуфинал с «Эгриси». А там уже Полину поздравила вся команда, которая в драматичном матче вырвала путевку в финал!

Но пройти через традиционный поздравительный коридор все равно пришлось!