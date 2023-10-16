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Полина Лукина – корреспондент «БроукБойз». Встретила день рождения на историческом полуфинале!

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В воскресение в Волгограде состоится финал Winline Медиалиги, в котором зарубятся «БроукБойз» и «Титан». Кто выиграет, непонятно: команды как будто равны, поэтому фаворита нет.

Но мы точно знаем, кто больше всех будет радоваться победе команды Райзена и Егорова. Знакомьтесь, Полина Лукина – корреспондент «БроукБойз»!

Полина занимается соцсетями «Броуков»: снимает контент, участвует в челленджах, ведет ютуб-канал вместе с Полиной Копейкиной. В общем, она важнейшая единица настоящей медиафутбольной команды!

А недавно Полина отметила день рождения, который она точно запомнит на всю жизнь. Праздник девушка встретила в самолете в Калининград, куда «Броуки» летели на полуфинал с «Эгриси». А там уже Полину поздравила вся команда, которая в драматичном матче вырвала путевку в финал!

Но пройти через традиционный поздравительный коридор все равно пришлось!

 

24 комментария

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Sevan87
-Как дела? Полина Лукина?
+35
0
+35
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Egobrain
ребенок же
+23
-3
+20
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Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
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сиськи норм!
+16
-3
+13
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KROVOSOS
Ответ Sevan87
-Как дела? Полина Лукина?
Так давно не виделись
На что же ты обиделась?
+12
0
+12
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Gitanes
Ответ Sevan87
-Как дела? Полина Лукина?
А ты чё? Я чё? А я ничё
+8
0
+8
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Andrey Yaroslavtsev
Одним словом, "корреспонент" )
+7
0
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demyo
Поля Лукина!
+6
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IntoTheRainBow
Ответ Gustav Forsberg
18 явно есть
сорян но нет

точнее в реальности есть (упомянутый матч с ДР в минувшие выходные), но все фотки тут из ее инсты и все они сделаны раньше, так что на любой из приведенных тут фотографий ей меньше 18
+6
0
+6
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c4j5xqkq9y
Ответ Gitanes
А ты чё? Я чё? А я ничё
Питаюсь дымом, пишу отличный репачок!
+6
0
+6
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Виталина Максимова
Ей 12 вы шо
+5
0
+5
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Olenyuksi
Какая симпотная!
+7
-4
+3
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djamel
Ответ Sevan87
-Как дела? Полина Лукина?
- Дааа, потрепал тебя Вадик...
+3
0
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Хаскерс
Ответ SergFed71
Короткие пальцы, короткие ноги, крупная кость, фу…
Ты не мясником работаешь?
+3
-1
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Wiktor Utkin
Не вздумай делать утиные губы!
+2
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charly001
Это седовласое что такое ?
+2
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Хаскерс
Ну, зачОтная (если ей уже есть 18).
+1
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ValmontZ
корреспонент
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Губы можно как маску натянуть на все лицо и свернуть назад в трубочку. Пойду кошмар на улицуе вязов пересмотрю, чет вспомнилисо ненароком.
+1
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Евгений Стреблянский
Не без восточной крови. Возможно, даже монголоидной. Тем интереснее.
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Sanek Novikov
Очень красивый ребенок
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Александр Белоусов
Такая маленькая, а уже с пластикой
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SergFed71
Короткие пальцы, короткие ноги, крупная кость, фу…
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Tilo Wolf
Ой, какая хорошенькая!
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Gustav Forsberg
Ответ Egobrain
ребенок же
18 явно есть
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