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22 год назад «Спартак» разгромил «Спортинг» в ЛЧ – после этого «Бавария» пыталась купить Титова

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Осень 2000 года – один из лучших периодов в истории романцевского «Спартака». Возможно, даже пик команды.

Спартаковцы одержали восемь подряд побед в чемпионате России и за тур до конца турнира взяли очередное, уже восьмое золото, хотя вопрос во внутреннему титулу формально был решен еще в сентябре. Тогда же «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов.

Перед матчами со «Спортингом» Романцев отчислил из команды капитана Тихонова

Стартовал с домашней победы над «Байером» (2:0) и безумно несправедливого поражения в Мадриде от «Реала» (0:1). Гости на «Сантьяго Бернабеу» не реализовали кучу моментов, Андрей Тихонов после игры высказал претензии Виктору Булатову, Олег Романцев это услышал и сделал ему замечание. На следующий день главный тренер отчислил капитана.

Рассказывает сам Тихонов: «Встреча с «Реалом», после которой мне пришлось покинуть «Спартак», стала последней каплей. В раздевалке мы обсуждали игру с Витей Булатовым. Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова…

В 2000-м у меня с самого начала сезона что-то пошло-поехало не так. Не забил пенальти в конце важной игры с «Локомотивом», хотя играл в том матче неплохо, и уверенность ушла. Сказалось и отношение некоторых людей вокруг команды. Мы же все видели, кто куда копает. Я не ощутил поддержки. Предполагал, что дело может кончиться расставанием – такие примеры были и до меня: Юран, Кечинов, Мамедов, Цымбаларь. Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми ребятами, которые не давали результат, он расставался».

«Спартак» дважды переехал «Спортинг»: Шмейхель пропустил по три гола в Москве и Лиссабоне

Удивительно, но скандальный уход харизматичного лидера не повлиял на результаты. А ведь после «Реала» команде предстояли важнейшие спаренные матчи со «Спортингом».

В «Лужниках» все началось печально. Ужасная ошибка Александра Филимонова привела к голу Са Пинту после углового – это даже хуже, чем с Украиной! «Спартак» сравнял перед перерывом, а во втором тайме Маркао устроил бенефис. Есть три очка!

Но главную победу того розыгрыша «Спартак» одержал в Лиссабоне – легендарный Петер Шмейхель трижды доставал мяч из ворот. 17 октября 2000 года Егор Титов показал всей Европе такую игру, что тогда показалось – теперь-то он точно уедет в Европу. Второй гол – же квинтэссенция того самого фирменного спартаковского футбола.

«Когда последний раз получал такое удовольствие от игры? Пожалуй, во времена матчей против белградского «Партизана». Бывало, мы вырывали победу на эмоциях – например, с «Динамо» или «Байером». Но по содержанию игра в Лиссабоне была лучшей. Искренне завидовал спартаковским болельщикам и хотел бы оказаться на их месте. Первым с победой меня поздравил Дмитрий Аленичев. Он был в восторге от нашей игры», – подвел итог игры Титов.

«Титов играет в потрясающий, волшебный футбол. Это выдающийся мастер», – цитировал «Спорт-Экспресс» немецкую прессу.

«Бавария» готова была заплатить за Титова 10 млн, но «Спартак» выставил сумасшедший ценник

После матча на «Спартак» вышла «Бавария». Да, с обсуждением трансфера Титова.

Вспоминает агент Владимир Абрамов: «Предложение формулировали лично президент и главный тренер Олег Романцев, а также вице-президент Григорий Есауленко. Сумму назвали по тем временам сумасшедшую – 20 миллионов долларов. Франц Беккенбаэур только развел руками. «За 20 миллионов мы купим трех хороших игроков». По его мнению, Титов вполне подходил под схему «Баварии», но не стоил таких денег. В итоге немцы сформулировали окончательный ответ: готовы заплатить от 8 до 10 млн. На этом все и затихло».

Сам Титов о «Баварии» тогда не узнал: ему просто ничего не сообщили, ведь отпускать лидера Романцев не собирался. Поэтому и выставил за него заведомо неподъемный ценник.

«Спартак» мог дать ему порядка 350 тысяч долларов в год, – продолжает Абрамов. – Титов заработал бы за тот же период в «Баварии» порядка миллиона. Я не обсуждал с Егором это предложение. Но и в «Спартаке» ему ничего не рассказывали. Не хотели, чтобы он уезжал, – ведь на нем вся игра держалась. С другой стороны, неправильно думать, что Титов не знал, как уйти из «Спартака». Его друг Аленичев захотел – и оказался в «Роме».

В следующем туре «Спартак» проиграл «Байеру», но поражение 0:1 досрочно вывело их во второй групповой этап. В последней игре красно-белые на всякий случай выиграли у «Реала».

Прекрасная осень завершилась в ноябрьский мороз разгромом лондонского «Арсенала» 4:1.

А потом начался закат. «Спартак» потихоньку погружался в пучину скандалов, последствия которых аукаются клубу и сегодня.

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28 комментариев

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Павел Кошель
Отличное было выступление в той группе! Удивительно, что на Спортсе вспомнили эти матчи, игру сборной с англичанами в 2007, чемпионство Спартака в 1992, но не было постов про 5:1 с Севильей, которые случились 17 октября 2017. По крайней мере, по спартаковскому тегу ничего не нашел.
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Николай Козлов
<Прекрасная осень завершилась в ноябрьский мороз разгромом лондонского «Арсенала» 4:1.

Осень завершилась поражением от Лиона 0-3. Этот матч стал первым звоночком к последующему.
+8
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Рокко Сиффредди
Ответ Voyager
Помню на Рен-тв после этого матча, Маркао называли Марканом и у забитых голов просто буковку "М" ставили, помоему с сатурном спам играл
правильно называли.
Вы же напишете Сан Пауло, а не Сао Пауло, например.
+8
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RUSfan SpartakOV
Помню все эти матчи,смотрел взахлёб!
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Павел Кошель
Отличное было выступление в той группе! Удивительно, что на Спортсе вспомнили эти матчи, игру сборной с англичанами в 2007, чемпионство Спартака в 1992, но не было постов про 5:1 с Севильей, которые случились 17 октября 2017. По крайней мере, по спартаковскому тегу ничего не нашел.
так вспомните и напишите)
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LaffyTaffy
Какое же крутое время было. Футбольное я имею в виду.
Даже старые Лужники, как то милее для души, чем новые)
+7
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Tigo_Volchara93
Где купить форму Спартака в ЛЧ оригинал ?
+5
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Zasadility
"Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос." - ну так то по делу Тихонов предъявил, Булатов даже не Василий Баранов чтобы с 30 метров лупить.
И не стоил Титов никогда 20кк. не тот игрок за которого в те времена дали бы такие деньги хоть он "подходи"/ хоть "не подходи" под схему.
+5
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Varvar27
23(Двадцать Три) года назад
Очнитесь на дворе 2023 год)
+4
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Рокко Сиффредди
Ответ Николай Козлов
<Прекрасная осень завершилась в ноябрьский мороз разгромом лондонского «Арсенала» 4:1. Осень завершилась поражением от Лиона 0-3. Этот матч стал первым звоночком к последующему.
буквоедство, но лион нагрел наш спартачок уже в декабре
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Evincive
Ответ BBshkin
Не забрасывайте меня помидорами, но я хоть убей не пойму, зачем вспоминать рядовую победу над европейским середняком спустя почти четверть!!!!! века и бесконечно вспоминать байки ОИРа и Трахтенберга , и прочих Рабинеров? Сам болельщик СМ, сам смотрел те матчи, некоторые даж на трибуне, но блин, представляете какое же СМ днище, если нечего больше вспомнить, кроме победы в группе? Понимаю 1/4 против Наполи с Марадоной, победу над РМ в Мадриде, победу над Арсеналом крупную, но здесь же.....
Тот "Спортинг" был очень хорош и считался теневым фаворитом группы, несмотря на "Реал".
+3
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Bayern2004
Да,были времена...Титов может и не Зидан,но был в большом порядке.
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tyler_durden@bk.ru
смотрел ответную игру в Лиссабоне в небезызвестной «кружке»… после третьего гола люди от градуса и одноименного с кабаком пива и эмоций прыгали по столам!
Время было прекрасное…
правда утром по стенке шёл до туалета))))
+2
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Voyager
Помню на Рен-тв после этого матча, Маркао называли Марканом и у забитых голов просто буковку "М" ставили, помоему с сатурном спам играл
+3
-1
+2
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Tihonovetskiy
услышил Черданцева на видосе, по привычке отключил звук
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endrioo
Абаскалю и игрокам покажите, как должен играть Спартак, а то товарищи не знает вообще к чему стремиться, живут победой над Наполи и мечтой, что если бы не исключили из Еврокубках Российские клубы, то Спартак однозначно ЛЕ бы взял, не мои слова, главный дельфин по кличке Соболев заявлял.
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Северный болельщик
Если бы Титова отпустили в Баварию на том его уровне, вероятно, это был бы лучший наш легионер за весь период.
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hh88_88
Классно играли, только продолжить не удалось.
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Мікалай Ланец
За него давали 10 млн. А он бегал в строительных перчатках на матчах Лиги Чемпионов
Волшебное время. Чуть раньше киевское Динамо шумело с Шевченко, Ребровым, Белькевичем, Каладзе . И все под комментарии Маслаченко. Золотые времена...
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Slavnov
Какой там бюджет у спартака был?легионеры вообще никому не известные,но в европе играли достойно, сейчас все миллионеры и вечная борьба за 4 место в группе
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Thats wassup
Почему "хуже, чем с Украиной"? Это точно было "лучше, чем с Украиной"
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BBshkin
Ответ Evincive
Тот "Спортинг" был очень хорош и считался теневым фаворитом группы, несмотря на "Реал".
Там еще Баер был, тож так не с птицефабрики ребята, а теневой фаворит отхватил по моему от всех, что его вспоминать? Ладно бы ЦСКА вспоминал победу над ним в финале
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Фахрик
Ответ BBshkin
Там еще Баер был, тож так не с птицефабрики ребята, а теневой фаворит отхватил по моему от всех, что его вспоминать? Ладно бы ЦСКА вспоминал победу над ним в финале
Не с птицефабрики говорите? да они через некоторое время в финале ЛЧс тем же Реалом бились...
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Dooomer
Ответ Северный болельщик
Если бы Титова отпустили в Баварию на том его уровне, вероятно, это был бы лучший наш легионер за весь период.
Он аморфный, не заиграл бы там и быстро вернулся. Вот Аленичев, Юран, Мостовой, Карпин были упертыми, они пробивали стену лбом всегда.
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