22 год назад «Спартак» разгромил «Спортинг» в ЛЧ – после этого «Бавария» пыталась купить Титова

Осень 2000 года – один из лучших периодов в истории романцевского «Спартака». Возможно, даже пик команды.

Спартаковцы одержали восемь подряд побед в чемпионате России и за тур до конца турнира взяли очередное, уже восьмое золото, хотя вопрос во внутреннему титулу формально был решен еще в сентябре. Тогда же «Спартак» стартовал в Лиге чемпионов.

Перед матчами со «Спортингом» Романцев отчислил из команды капитана Тихонова

Стартовал с домашней победы над «Байером» (2:0) и безумно несправедливого поражения в Мадриде от «Реала» (0:1). Гости на «Сантьяго Бернабеу» не реализовали кучу моментов, Андрей Тихонов после игры высказал претензии Виктору Булатову, Олег Романцев это услышал и сделал ему замечание. На следующий день главный тренер отчислил капитана.

Рассказывает сам Тихонов: «Встреча с «Реалом», после которой мне пришлось покинуть «Спартак», стала последней каплей. В раздевалке мы обсуждали игру с Витей Булатовым. Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова…

В 2000-м у меня с самого начала сезона что-то пошло-поехало не так. Не забил пенальти в конце важной игры с «Локомотивом», хотя играл в том матче неплохо, и уверенность ушла. Сказалось и отношение некоторых людей вокруг команды. Мы же все видели, кто куда копает. Я не ощутил поддержки. Предполагал, что дело может кончиться расставанием – такие примеры были и до меня: Юран, Кечинов, Мамедов, Цымбаларь. Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми ребятами, которые не давали результат, он расставался».

«Спартак» дважды переехал «Спортинг»: Шмейхель пропустил по три гола в Москве и Лиссабоне

Удивительно, но скандальный уход харизматичного лидера не повлиял на результаты. А ведь после «Реала» команде предстояли важнейшие спаренные матчи со «Спортингом».

В «Лужниках» все началось печально. Ужасная ошибка Александра Филимонова привела к голу Са Пинту после углового – это даже хуже, чем с Украиной! «Спартак» сравнял перед перерывом, а во втором тайме Маркао устроил бенефис. Есть три очка!

Но главную победу того розыгрыша «Спартак» одержал в Лиссабоне – легендарный Петер Шмейхель трижды доставал мяч из ворот. 17 октября 2000 года Егор Титов показал всей Европе такую игру, что тогда показалось – теперь-то он точно уедет в Европу. Второй гол – же квинтэссенция того самого фирменного спартаковского футбола.

«Когда последний раз получал такое удовольствие от игры? Пожалуй, во времена матчей против белградского «Партизана». Бывало, мы вырывали победу на эмоциях – например, с «Динамо» или «Байером». Но по содержанию игра в Лиссабоне была лучшей. Искренне завидовал спартаковским болельщикам и хотел бы оказаться на их месте. Первым с победой меня поздравил Дмитрий Аленичев. Он был в восторге от нашей игры», – подвел итог игры Титов.

«Титов играет в потрясающий, волшебный футбол. Это выдающийся мастер», – цитировал «Спорт-Экспресс» немецкую прессу.

«Бавария» готова была заплатить за Титова 10 млн, но «Спартак» выставил сумасшедший ценник

После матча на «Спартак» вышла «Бавария». Да, с обсуждением трансфера Титова.

Вспоминает агент Владимир Абрамов: «Предложение формулировали лично президент и главный тренер Олег Романцев, а также вице-президент Григорий Есауленко. Сумму назвали по тем временам сумасшедшую – 20 миллионов долларов. Франц Беккенбаэур только развел руками. «За 20 миллионов мы купим трех хороших игроков». По его мнению, Титов вполне подходил под схему «Баварии», но не стоил таких денег. В итоге немцы сформулировали окончательный ответ: готовы заплатить от 8 до 10 млн. На этом все и затихло».

Сам Титов о «Баварии» тогда не узнал: ему просто ничего не сообщили, ведь отпускать лидера Романцев не собирался. Поэтому и выставил за него заведомо неподъемный ценник.

«Спартак» мог дать ему порядка 350 тысяч долларов в год, – продолжает Абрамов. – Титов заработал бы за тот же период в «Баварии» порядка миллиона. Я не обсуждал с Егором это предложение. Но и в «Спартаке» ему ничего не рассказывали. Не хотели, чтобы он уезжал, – ведь на нем вся игра держалась. С другой стороны, неправильно думать, что Титов не знал, как уйти из «Спартака». Его друг Аленичев захотел – и оказался в «Роме».

В следующем туре «Спартак» проиграл «Байеру», но поражение 0:1 досрочно вывело их во второй групповой этап. В последней игре красно-белые на всякий случай выиграли у «Реала».

Прекрасная осень завершилась в ноябрьский мороз разгромом лондонского «Арсенала» 4:1.

А потом начался закат. «Спартак» потихоньку погружался в пучину скандалов, последствия которых аукаются клубу и сегодня.

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