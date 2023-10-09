«Я че, ###, нарочно это сделал, да?!» 25 лет легендарному автоголу Ковтуна в Исландии
14 октября 1998 года в Рейкьявике сборная России сыграла с Исландией в отборочном турнире Евро-2000.
Команда Анатолия Бышовца подошла с серией из четырех поражений подряд: в том числе от Украины и Франции, главных конкурентов в группе.
Казалось, уж в Исландии наши футболисты точно возьмут три очка. Но Бышовец выставил состав, в котором не было ни одного номинального форварда: Станислав Черчесов, Юрий Ковтун, Виктор Онопко, Евгений Варламов, Игорь Яновский, Алексей Смертин, Игорь Шалимов, Егор Титов, Валерий Карпин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой. Последний-то и был выдвинут на острие атаки.
На 12-й минуте с креативом впереди стало еще хуже. Тихонов получил травму и вместо него вышел дебютант – опорник «Зенита» Алексей Игонин. На поле осталось только четыре футболиста, которые могли что-то придумать в нападении.
В итоге два тайма мучений не привели хотя бы к одному опасному моменту, а на 89-й минуте случилась развязка. К тому моменту сборная России уже играла в меньшинстве. Отличился другой дебютант: полузащитник «Уралана» Алексей Смертин удалился за две желтые карточки, став первым футболистом в истории сборных СССР и России, получившим красную в первом же матче. Вторую желтую он заработал за симуляцию в штрафной хозяев.
Так что произошло на 89-й минуте: фарс или трагикомедия? Онопко вынес мяч из штрафной, исландцы вернули его обратно, и защитник «Динамо» Ковтун замкнул подачу точно в угол ворот Черчесова.
Атмосферный обзор от «Футбольного клуба». Обратите внимание на конец репортажа – Георгий Черданцев уже тогда не ладил с прогнозами.
Сборная проиграла очередной матч и начисто провалила старт отборочной кампании. Дальше падать было уже некуда.
«Теперь уже окончательно ясно, что на финальный турнир ЧЕ-2000 Россия на поедет. Будем строить команду к ЧМ-2002? Или, может быть, к ЧЕ-2004? Холодно на стадионе в Рейкьявике, холодно и на душе», – писал журналист «Спорт-Экспресса» Александр Просветов в репортаже с севера Европы.
Бышовец после матча философствовал: «Докатился ли наш футбол? Мы все докатились во всех областях нашей жизни. Я, конечно, в первую очередь спрашиваю с себя, но нельзя забывать, что футбол – часть этой жизни».
Проблемы команды не ограничились плохой игрой на холодном поле в Исландии. До Москвы сборная добиралась с приключениями из-за метеоусловий: самолет совершил незапланированную посадку в Белграде, а там в ожидании летной погоды игроки просидели в аэропорту несколько часов.
Автогол Ковтуна до сих пор считается символом безнадеги того странного периода, когда национальной командой управлял Бышовец. В конце 1998 года его отправили в отставку и назначили Олега Романцева.
И у него это почти получится.
А Ковтуну очень долго припоминали тот самый полет рыбкой к мячу. У журналиста Сергея Микулика есть замечательная история по этому поводу: «Как мне сказал Юрка Ковтун после того эпического автогола в Исландии: «Я че, ###, нарочно это сделал, да?!»
Лучше и не скажешь!
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Фото: /Phil Cole
А ещё вспомнить между делом товарняки 0-1 со шведами и испанцами при безнадёжной игре. Причём испанцы 1,5 тайма вдесятером играли и даже с пенальти Мост им не забил.
Ну и вишенка 1-5 в Бразилии вторым составом.
Там по делу сняли Бышовца. Ничего вменяемого в тренерской работе он не продемонстрировал. Зато навсегда сломал себе волшебный ореол топ-тренера.
Эх, было же время. Как говорится, не то, что нынешнее племя, богатыри - не Вы!
Тогда хоть было грустно и смешно. Сейчас просто грустно. Ковтун и иже с ним оказывается были просто виртуозами, а мы ржали над ними.