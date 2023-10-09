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«Я че, ###, нарочно это сделал, да?!» 25 лет легендарному автоголу Ковтуна в Исландии

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Сборная Исландии по футболу Сборная Исландии по футболу
Алексей Смертин Алексей Смертин
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Анатолий Бышовец Анатолий Бышовец
Юрий Ковтун Юрий Ковтун
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Алексей Игонин Алексей Игонин
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Игорь Шалимов Игорь Шалимов
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Игорь Яновский
Егор Титов Егор Титов
Виктор Онопко Виктор Онопко
Футбол Футбол

14 октября 1998 года в Рейкьявике сборная России сыграла с Исландией в отборочном турнире Евро-2000.

Команда Анатолия Бышовца подошла с серией из четырех поражений подряд: в том числе от Украины и Франции, главных конкурентов в группе.

Казалось, уж в Исландии наши футболисты точно возьмут три очка. Но Бышовец выставил состав, в котором не было ни одного номинального форварда: Станислав Черчесов, Юрий Ковтун, Виктор Онопко, Евгений Варламов, Игорь Яновский, Алексей Смертин, Игорь Шалимов, Егор Титов, Валерий Карпин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой. Последний-то и был выдвинут на острие атаки.

На 12-й минуте с креативом впереди стало еще хуже. Тихонов получил травму и вместо него вышел дебютант – опорник «Зенита» Алексей Игонин. На поле осталось только четыре футболиста, которые могли что-то придумать в нападении.

В итоге два тайма мучений не привели хотя бы к одному опасному моменту, а на 89-й минуте случилась развязка. К тому моменту сборная России уже играла в меньшинстве. Отличился другой дебютант: полузащитник «Уралана» Алексей Смертин удалился за две желтые карточки, став первым футболистом в истории сборных СССР и России, получившим красную в первом же матче. Вторую желтую он заработал за симуляцию в штрафной хозяев.

Так что произошло на 89-й минуте: фарс или трагикомедия? Онопко вынес мяч из штрафной, исландцы вернули его обратно, и защитник «Динамо» Ковтун замкнул подачу точно в угол ворот Черчесова.

Атмосферный обзор от «Футбольного клуба». Обратите внимание на конец репортажа – Георгий Черданцев уже тогда не ладил с прогнозами.

Сборная проиграла очередной матч и начисто провалила старт отборочной кампании. Дальше падать было уже некуда.

«Теперь уже окончательно ясно, что на финальный турнир ЧЕ-2000 Россия на поедет. Будем строить команду к ЧМ-2002? Или, может быть, к ЧЕ-2004? Холодно на стадионе в Рейкьявике, холодно и на душе», – писал журналист «Спорт-Экспресса» Александр Просветов в репортаже с севера Европы.

Бышовец после матча философствовал: «Докатился ли наш футбол? Мы все докатились во всех областях нашей жизни. Я, конечно, в первую очередь спрашиваю с себя, но нельзя забывать, что футбол – часть этой жизни».

Проблемы команды не ограничились плохой игрой на холодном поле в Исландии. До Москвы сборная добиралась с приключениями из-за метеоусловий: самолет совершил незапланированную посадку в Белграде, а там в ожидании летной погоды игроки просидели в аэропорту несколько часов.

Автогол Ковтуна до сих пор считается символом безнадеги того странного периода, когда национальной командой управлял Бышовец. В конце 1998 года его отправили в отставку и назначили Олега Романцева.

И у него это почти получится.

А Ковтуну очень долго припоминали тот самый полет рыбкой к мячу. У журналиста Сергея Микулика есть замечательная история по этому поводу: «Как мне сказал Юрка Ковтун после того эпического автогола в Исландии: «Я че, ###, нарочно это сделал, да?!»

Лучше и не скажешь!

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Фото: /Phil Cole

55 комментариев

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Evincive
Юрий Ковтун — один из самых бескомпромиссных и жестких российских защитников 1990-х и начала 2000-х годов. Он очень грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником. И по большому счету за свою карьеру он серьезных травм никому не нанес. А в той игре с автоголом практически весь матч российская команда скорее мучилась, чем играла в футбол. А еще Юрий Ковтун очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла много лет спустя, только когда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.
+47
-4
+43
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Krakatuk70
Символ той безнадёги это Бышовец и больше никто. Последующие победы наглядно это доказали. Эх, если б не Филя .....
+46
-7
+39
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Гекдениз Кардениз
чердак опять свистанул что сборная не поедет на Евро и ведь чуть его магия не сработала сразу последовало 6 побед подряд))
+31
0
+31
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Kawai_Ninja
Классный гол, кстати, получился. Рыбкой, точно в угол.
+20
0
+20
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Дмитрий Клюквин
незабываемо, отдельно спасибо за фото из сэ, ностальгия сто лет не видел этой схемы
+19
0
+19
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Evincive
Ответ fr
"Хорошо играл головой" - это заметно )
Сарказм Ваш понятен, но его действительно считали "королём" воздуха.
+17
-1
+16
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fr
"У нас нет классных защитников, поэтому у нас Онопко" - Чердак уже тогда шикарно разбирался в футболе.
+15
-2
+13
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MK1993
Смертин в 1998 играл за Уралан
+11
0
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MVL
Знал бы Ковтун, что его автогол через 30 "френдли фаером" назовут, никогда бы наверное не забил.
+16
-5
+11
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teddy10
Ответ Evincive
Юрий Ковтун — один из самых бескомпромиссных и жестких российских защитников 1990-х и начала 2000-х годов. Он очень грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником. И по большому счету за свою карьеру он серьезных травм никому не нанес. А в той игре с автоголом практически весь матч российская команда скорее мучилась, чем играла в футбол. А еще Юрий Ковтун очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла много лет спустя, только когда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.
Жаль, что у Ковтуна многие вспоминают этот автогол Исландии, но забывают про его гениальный гол Югославии в Лужниках к отбору ЧМ-2002, когда он то ли неудачно обработал, то ли пытался навес в штрафную сделать, но в итоге мяч влетел в ближний угол
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Camry163
Ответ fr
Апофеоз 90-х - автогол Ковтуна и ляп Филимонова. Тогда весь отбор какой то странный получился. В начале провозгласили, что сборная на этапе омоложения, в ближайшие годы наигрывает состав и наша цель ЧМ 2002, а на Евро 2000 как получится. Бышовец, надо отдать ему должное, тогда много нового народу в сборную вызывал, хотя и как-то странно состав тасовал. Но похоже он весь свой запас удачи в 88-м в Сеуле исчерпал. Проиграли Украине на выезде и Франции дома по 2:3 при в общем-то неплохой игре, но немного не повезло. А потом случился знаменитый автогол Ковтуна и Бышовца поперли. Романцев почти совершил чудо, обыграв в том числе Францию на выезде (Спорт -экспресс уделил этому событию аж 9 полос из 16, чего на моей памяти не было ни до, ни после), но все обосрал Филимонов.
Проиграли Украине по делу, а Франция была просто сильнее. Кстати, там 2-4 должно быть, но Блан в перекладину с пенальти пробил.
А ещё вспомнить между делом товарняки 0-1 со шведами и испанцами при безнадёжной игре. Причём испанцы 1,5 тайма вдесятером играли и даже с пенальти Мост им не забил.
Ну и вишенка 1-5 в Бразилии вторым составом.
Там по делу сняли Бышовца. Ничего вменяемого в тренерской работе он не продемонстрировал. Зато навсегда сломал себе волшебный ореол топ-тренера.
+10
-2
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fr
Апофеоз 90-х - автогол Ковтуна и ляп Филимонова. Тогда весь отбор какой то странный получился. В начале провозгласили, что сборная на этапе омоложения, в ближайшие годы наигрывает состав и наша цель ЧМ 2002, а на Евро 2000 как получится. Бышовец, надо отдать ему должное, тогда много нового народу в сборную вызывал, хотя и как-то странно состав тасовал. Но похоже он весь свой запас удачи в 88-м в Сеуле исчерпал. Проиграли Украине на выезде и Франции дома по 2:3 при в общем-то неплохой игре, но немного не повезло. А потом случился знаменитый автогол Ковтуна и Бышовца поперли. Романцев почти совершил чудо, обыграв в том числе Францию на выезде (Спорт -экспресс уделил этому событию аж 9 полос из 16, чего на моей памяти не было ни до, ни после), но все обосрал Филимонов.
+14
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ALEXANDER#8
После этого гола он в раздевалке Станиславу похлопал по плечу и сказал не расстраивайся такие не берутся
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fr
Ответ Evincive
Юрий Ковтун — один из самых бескомпромиссных и жестких российских защитников 1990-х и начала 2000-х годов. Он очень грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником. И по большому счету за свою карьеру он серьезных травм никому не нанес. А в той игре с автоголом практически весь матч российская команда скорее мучилась, чем играла в футбол. А еще Юрий Ковтун очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла много лет спустя, только когда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.
"Хорошо играл головой" - это заметно )
+10
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burefan
Давайте плюсиков накидаем Юрке. Гол-то шикарный!
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Krabelot
Зато потом он такого дурака положил югославам. Футбольный бог ему воздал, как говорится.
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Семён Смирнов
У Черчесого уже тогда разрывы между линиями наблюдались
+3
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sonny91
Ответ Evincive
Юрий Ковтун — один из самых бескомпромиссных и жестких российских защитников 1990-х и начала 2000-х годов. Он очень грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником. И по большому счету за свою карьеру он серьезных травм никому не нанес. А в той игре с автоголом практически весь матч российская команда скорее мучилась, чем играла в футбол. А еще Юрий Ковтун очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла много лет спустя, только когда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.
это все хорошо конечно но СКРОМНЫЙ это не профессия или позиция на поле
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dimonivanov
Ответ Дмитрий Клюквин
незабываемо, отдельно спасибо за фото из сэ, ностальгия сто лет не видел этой схемы
Поверь, эта схема на спортсе каждый год в этот день всплывает)
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Безымянный болельщик
Хохотал, пока смотрел видео, читал пост и комментарии к нему)
Эх, было же время. Как говорится, не то, что нынешнее племя, богатыри - не Вы!
Тогда хоть было грустно и смешно. Сейчас просто грустно. Ковтун и иже с ним оказывается были просто виртуозами, а мы ржали над ними.
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Алексей Сырчин
Весёлые картинки от СЭ)). Как это было давно
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bulka333
смотрел тот матч в прямом эфире, как и все предыдущие игры отбора. Мостовой, на самом деле, играл не на острие атаки, а очень глубоко, и при перехвате мяча командой бежал вперёд, отчего быстро устал, а вперед некому было лтдать "на столба". такой типа странный тактический ход - вытянуть опекуна Мостового. ну а когда Ковтун в свои забил... тушите свет
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Tomas Nepotrebko
Не френдли фаер, а проверка боем
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JackDaniels
Легендарный гол, еще один с острого угла в стиле Ван Бастена. Эх, были же легенды в нашем футболе!
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dimonivanov
Ответ fr
Апофеоз 90-х - автогол Ковтуна и ляп Филимонова. Тогда весь отбор какой то странный получился. В начале провозгласили, что сборная на этапе омоложения, в ближайшие годы наигрывает состав и наша цель ЧМ 2002, а на Евро 2000 как получится. Бышовец, надо отдать ему должное, тогда много нового народу в сборную вызывал, хотя и как-то странно состав тасовал. Но похоже он весь свой запас удачи в 88-м в Сеуле исчерпал. Проиграли Украине на выезде и Франции дома по 2:3 при в общем-то неплохой игре, но немного не повезло. А потом случился знаменитый автогол Ковтуна и Бышовца поперли. Романцев почти совершил чудо, обыграв в том числе Францию на выезде (Спорт -экспресс уделил этому событию аж 9 полос из 16, чего на моей памяти не было ни до, ни после), но все обосрал Филимонов.
Бышовец очень странное омоложение затеял, когда на первый сбор пригласил Добровольского, Харина, Шалимова и других ветеранов, которые на лавках в евроклубах сидели. Друзей своих позвал короче.
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