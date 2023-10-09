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Назовете рекордсмена НХЛ по количеству очков за регулярку? А в каждом из клубов?

Сиэтл Сиэтл
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Коламбус Коламбус
Миннесота Миннесота
Баффало Баффало
Нью-Джерси Нью-Джерси
Анахайм Анахайм
Каролина Каролина
Квебек
Хартфорд
Калгари Калгари
Сент-Луис Сент-Луис
Нэшвилл Нэшвилл
Виннипег Виннипег
Айлендерс Айлендерс
Даллас Даллас
Монреаль Монреаль
Оттава Оттава
Филадельфия Филадельфия
Аризона Аризона
Ванкувер Ванкувер
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НХЛ НХЛ
Вашингтон Вашингтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Детройт Детройт
Рейнджерс Рейнджерс
Вегас Вегас
Флорида Флорида
Питтсбург Питтсбург
Колорадо Колорадо
Бостон Бостон
Эдмонтон Эдмонтон
Сан-Хосе Сан-Хосе
Чикаго Чикаго
Торонто Торонто
Хоккей Хоккей

Сложный тест Sports.ru.

Стартовал новый сезон НХЛ, а это самое время вспомнить легенд заокеанского хоккея. Например, тех, чей клубный рекорд по очкам за один чемпионат до сих пор не побит. Забавно, что где-то молодые игроки только-только переписали достижение на себя, а где-то оно держится больше 50 лет. 

Проверьте одновременно свои знания – и в истории, и современном хоккее – в нашем тесте. В качестве подсказки – команда и сезон, когда было установлено достижение.

Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!

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17 комментариев

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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Юрий Безуглый
За Норт Старс в сезоне 81/82 Бобби Смит набрал 114 очков, у Робертсона лишь 109
и тут в правы, спасибо!
+2
0
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Михаил Майоров
Роджерса просто не знал. Остальные на изи
+1
0
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Aviator92
Хороший тест. 29/32. Про Марука даже большой материал на спортсе был, но фамилию не вспомнил. Из остальных не вспомнил Роджерса и Смита
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Дмитрий Фещенко
Ответ Aviator92
Хороший тест. 29/32. Про Марука даже большой материал на спортсе был, но фамилию не вспомнил. Из остальных не вспомнил Роджерса и Смита
Вместо него я все Марун писал)))
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Юрий Безуглый
Ответ Анатолий Дмитриевич
у Далласа рекордсмен оформился тогда, когда команда уже Далласом называлась. За Капризова спасибо, исправили
За Норт Старс в сезоне 81/82 Бобби Смит набрал 114 очков, у Робертсона лишь 109
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Юрий Безуглый
У Микко Койву в сезоне 2005/06 всего 21 очко. Рекордсмен Миннесоты - Капризов. И почему у Далласа не учтена история Миннесоты Норт Старс, если у других переехавших команд указаны прежние адреса?
у Далласа рекордсмен оформился тогда, когда команда уже Далласом называлась.

За Капризова спасибо, исправили
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Orion_17
Упорно не засчитывал Селяне, Госсу и Савара, что-то барахлит тест
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Дмитрий Фещенко
Не вспомнил Марука (именно саму фамилии, писал все Марун). Роджерса и Смита.
Счастны не засчитывает(
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Железная Леди
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
где та команда, в которой играет ВВП ?
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Михаил Аксаментов
где Эдмонтон?
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Юрий Безуглый
У Микко Койву в сезоне 2005/06 всего 21 очко. Рекордсмен Миннесоты - Капризов. И почему у Далласа не учтена история Миннесоты Норт Старс, если у других переехавших команд указаны прежние адреса?
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igor nn
Кент без шансов...Марук с подсказки...Гилмора вбил после(Ричардса и Скотта..)Остальные изи
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Bullrun
Марио лемье
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Ruscello
26/32
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Tima_Milan
32/32 вы стреляете как овечий
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Maxim Novicov
Лемьё не считает за правильный ответ
+1
-1
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vendigo
29/32
Роджерса и Смита не застал, имена ничего не говорят, из остальных только Ягра у Рейнджерс упустил
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