Назовете рекордсмена НХЛ по количеству очков за регулярку? А в каждом из клубов?

Сложный тест Sports.ru.

Стартовал новый сезон НХЛ, а это самое время вспомнить легенд заокеанского хоккея. Например, тех, чей клубный рекорд по очкам за один чемпионат до сих пор не побит. Забавно, что где-то молодые игроки только-только переписали достижение на себя, а где-то оно держится больше 50 лет.

Проверьте одновременно свои знания – и в истории, и современном хоккее – в нашем тесте. В качестве подсказки – команда и сезон, когда было установлено достижение.

Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!