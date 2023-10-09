Назовете рекордсмена НХЛ по количеству очков за регулярку? А в каждом из клубов?
Сложный тест Sports.ru.
Стартовал новый сезон НХЛ, а это самое время вспомнить легенд заокеанского хоккея. Например, тех, чей клубный рекорд по очкам за один чемпионат до сих пор не побит. Забавно, что где-то молодые игроки только-только переписали достижение на себя, а где-то оно держится больше 50 лет.
Проверьте одновременно свои знания – и в истории, и современном хоккее – в нашем тесте. В качестве подсказки – команда и сезон, когда было установлено достижение.
Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!
За Капризова спасибо, исправили
Счастны не засчитывает(
Роджерса и Смита не застал, имена ничего не говорят, из остальных только Ягра у Рейнджерс упустил