«Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время!» 25 лет победе «Спартака» над «Реалом»

30 сентября 1998 года на стадионе «Лужники» состоялся один из самых памятных матчей «Спартака» в последнем десятилетии XX века. В Москву на игру группового этапа Лиги чемпионов приехал действующий победитель турнира – мадридский «Реал».

Это была встреча лидеров группы С. В первом туре команда Олега Романцева обыграла в Граце «Штурм» 2:0 (отличились Егор Титов и Илья Цымбаларь), а королевский клуб дома на последних минутах смог сломить «Интер» и забить два безответных гола.

За три дня до матча «Спартак» потерпел фиаско в дерби, проиграв 1:4 ЦСКА. Настроение у футболистов было соответствующее, тем более сразу после разгрома команда уехала на базу – готовиться к Лиге чемпионов.

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Романцев непривычно жестко критиковал команду

Главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что результат встречи с «Реалом» у него вызывает беспокойство и анонсировал жесткие перемены в составе: «Какие чувства испытываю? Прежде всего – тревогу. Игроки в какой-то момент посчитали, что слишком все хорошо и гладко, поэтому перестали напрягаться. Известные тренеры, и не только в футболе, из таких ситуаций выходили следующим образом: отчисляли из команды двух-трех ведущих спортсменов, именно ведущих, от которых многое зависит, а не тех, кто сидит в запасе. Остальные сразу встряхивались. Это – кардинальная мера, но я не исключаю, что кто-то из тех игроков, кто считается в «Спартаке» ведущим, в зависимости от результата матча с «Реалом» окажется в дубле».

О занозе после поражения от ЦСКА говорили и игроки. «Лично я еще не отошел от субботнего разгрома. Некоторые ребята выглядят внешне нормально, но на душе у всех кошки скребут. Мы, конечно, постараемся выбросить из головы этот кошмар, но сомневаюсь, что это удастся», – говорил Николай Писарев, которого Романцев поставил в старт на «Реал».

60 тысяч зрителей, собравшихся в «Лужниках», точно были разочарованы первым таймом: соперники очень долго присматривались друг к другу и не создали ни одного толкового момента.

Игра раскрылась после гола гостей на 63-й минуте: Кларенс Зеедорф мощно вонзил в перекладину, а Рауль головой добил мяч в ворота Александра Филимонова.

А дальше то ли команда Гуса Хиддинка (еще усатого и не Ивановича) успокоилась, то ли «Спартак» взвинтил темп. А вернее всего, и то и другое. Легендарный Мануэль Санчис сбил Робсона, а Илья Цымбаларь положил поверх стенки – кажется, именно такие удары называют ювелирными.

Совсем недавно об этом голе вспоминал сын Цымбаларя. «На том матче с «Реалом» я тоже был. Когда папа забил, на меня упал какой-то дядька, килограммов 120. Мне было восемь лет, и как я выжил и могу сейчас с вами разговаривать, вообще не знаю, ха-ха! Возраст был уже осознанный, и хорошо помню старые «Лужники», полный стадион и тот момент. Помню еще, как родители отпрашивали нас с братом в школе, чтобы мы на следующий день могли не приходить — поскольку идем на игру и не сможем делать домашние задания. Запомнилось и то, как на лестничных пролетах продавали билеты – наверное, уже без мест», – рассказывал Олег перед игрой памяти своего отца.

А еще через пять минут Андрей Тихонов навесил в штрафную, Робсон сбросил мяч, и Титов заколотил без шансов для Бодо Ильггнера. Стадион в буквальном смысле взорвался!

Романцев выкурил две пачки и пообещал бросить с Нового года

«Спартак» одержал волевую победу над лучшим клубом Европы и вышел на первое место в группе.

На пресс-конференции Хиддинк был немногословен: «Считаю, что сегодня доминировала моя команда, которая провела лучший в этом сезоне матч. Однако соперник использовал два момента из двух, которые мы ему предоставили, поэтому исход игры не совсем закономерен».

Романцева же журналисты встретили аплодисментами. «Спасибо за теплую встречу. Обыграть такую команду – счастье. Результат закономерен, потому что концовку матча мы провели лучше. Но эйфории у меня нет. Бушманов, Титов, Цымбаларь, Тихонов очень старались, но, видимо, чтобы и в дальнейшем «Спартак» выступал успешно, нужно, чтобы эти игроки вышли на второй пик формы. Я всегда много курю во время матча, и на этот раз ушло почти две пачки сигарет. С Нового года хочу бросить», – разоткровенничался главный тренер «Спартака».

Отдельно Романцев похвалил Робсона, сказав, что это был лучший матч бразильца за красно-белых. «Спасибо тренеру за такие слова. Мое индивидуальное задание строилось на общекомандной тактической установке, и я постарался его выполнить. Игра была очень важной для «Спартака», но лучшим я себя не считаю. Все сыграли очень хорошо, и каждый внес свою лепту в победу. О чем говорил с Роберто Карлосом во время матча? Всегда приятно встретиться на поле с соотечественником. Когда падал я, он мне говорил: «Вставай. Давай играть». То же самое говорил ему я, когда после наших единоборств на земле оказывался он», – делился Робсон после финального свистка.

Этот матч имел не только спортивное значение. За месяц до матча в России произошел дефолт, в результате которого случился радикальный спад уровня жизни населения, поэтому простым людям требовалась отдушина. Нагляднее всего передала ситуацию эмоциональная речь Владимира Маслаченко, произнесенная им в прямом эфире НТВ по окончании трансляции:

«Я поздравляю вас, дорогие друзья, с великолепной победой московского «Спартака». Премьер-министр Евгений Примаков, мэр Москвы Юрий Лужков, делайте подарки и вы этому прекрасному народу. Единственное, что пока еще не девальвируется – футбол. Будьте здоровы, дорогие друзья. Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время!»

«У России нет денег, зато есть «Спартак», – с такой первой полосой вышел «Спорт-Экспресс» 1 октября.

К сожалению, «Спартаку» не удалось развить успех. Два отличных матча с «Интером» принесли только одно очко, а окончательно все поломала домашняя нулевая ничья со «Штурмом». Чтобы выйти в четвертьфинал красно-белым нужно было побеждать в Мадриде, но на «Сантьяго Бернабеу» не помог даже гол Дмитрия Хлестова – «Реал» выиграл 2:1.

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