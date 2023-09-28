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Семин сделал дубль, Маслаченко взял два пенальти. Так «Спартак» дебютировал в еврокубках

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В 1965-м советский клуб впервые участвовал в еврокубковом турнире – киевское «Динамо» добралось до четвертьфинала Кубка кубков. Через год защищать честь страны отправились сразу две команды – чемпион «Торпедо» и обладатель Кубка СССР «Спартак».

Красно-белые стартовали в Белграде – 28 сентября 1966 года против ОФК на стадионе Югославской армии.

Вот стартовый состав красно-белых на историческую игру: Владимир Маслаченко, Владимир Петров, Алексей Корнеев, Валерий Дикарев, Анатолий Крутиков, Вячеслав Амбарцумян, Геннадий Логофет, Валерий Рейнгольд, Николай Осянин, Юрий Семин, Галимзян Хусаинов.

Команда Николая Гуляева победила 3:1. Первые спартаковские голы в еврокубках забил Юрий Семин, отметившийся дублем уже к 16-й минуте. Да-да, Юрий Павлович Семин!

Но героем матча стал не будущий символ «Локомотива», а капитан команды Владимир Маслаченко, который отбил два пенальти: первый в начале второго тайма при счете 3:0, второй – на 83-й минуте, когда хозяева один мяч отыграли и бежали забивать еще.

«Всего 10 тысяч зрителей на таком спектакле! Возможно, если бы на стадион пришло больше зрителей, ОФК с их помощью сравнял бы счет, тем более что весь второй тайм центрфорвард гостей Осянин из-за травмы стоял на правом краю. Однако, если бы их было больше, может быть, больше было бы и разочарования. Удивительная эта команда – ОФК! Удивительная потому, что только она может в одном матче не реализовать два пенальти и четыре раза потрясти стойки ворот соперников!» – писал югославский журналист Петер Джорджевич для еженедельника «Футбол».

«Самое удивительное, что перед этим матчем, как сейчас помню, я на тренировке получил травму. И травма такая достаточно серьезная. К вечеру у меня коленный сустав, боковая связка были в очень плохом состоянии. Мне казалось утром, что я не смогу [играть]. Никому не сказал – ни доктору, ни тренеру. Мне так хотелось играть! И я так тихо, никому не говоря, растер ее финалгоном. Свирепая мазь. Вышел на игру, и у меня все получалось хорошо. После игры я забыл про эту травму. Забил два гола. А вдруг бы отказался от игры? Но я сыграл, хуже не стало. Удивительный момент был», – вспоминал Семин.

В ответном матче 40 тысяч зрителей в Лужниках увидели три безответных гола в ворота югославской команды и проход «Спартака» в 1/8 финала. Вновь отличился Семин, открыв счет на 55-й минуте. Следом за ним на табло отметился Хусаинов, а добил югославов точный удар Валерия Бокатова.

«Какие перспективы у «Спартака» в Кубке обладателей кубков? Ясно, что многое зависит от жребия, от того, кто будет следующим соперником. Взглянув на список участников, я назову несколько клубов, среди которых нужно искать победителя этого соревнования. Это английский «Эвертон», испанская «Сарагоса», «Глазго Рейнджерс» (Шотландия), «Дьер» (Венгрия), а также два западногерманских клуба – обладатель Кубка «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария» (Мюнхен). Остальные команды могут лишь удивить», – прогнозировал автор еженедельника «Футбол» после выноса ОФК.

В следующем раунде «Спартаку» достался венский «Рапид», который и остановил москвичей. В Москве хозяева вымучили ничью 1:1, а в столице Австрии проиграли 0:1. Причиной вылета стало прохладное отношение футболистов к турниру. И к главному тренеру. Вот что рассказывал Семин спустя годы:

«Странно было слышать во время подготовки примерно такие разговоры некоторых игроков: «Проиграем в Вене – и черт с ним, поскорее в отпуск уйдем». А мы выглядели сильнее «Рапида» и просто обязаны были его проходить. Если бы все бились насмерть, как Логофет, наверняка выиграли бы. Но и от руководства не исходило особой стимуляции, серьезных премиальных не объявляли. А в «Спартаке» тогда собралась слишком большая группа ветеранов, у которых все больше начинали превалировать собственные интересы.

Первый круг чемпионата-66 мы шли в головной тройке, но потом растеряли преимущество. Всю вину за это свалили на Гуляева. Группа игроков старой закваски во главе с Маслаченко решила убрать Гуляева, а на должность начальника команды вернуть Николая Старостина, которого в конце 1964 года опрометчиво перевели на другую работу. Началась смута, брожение, составление писем, прошений. Мнения молодых игроков никто не спрашивал, все решало старшее поколение, члены КПСС. Гуляев понимал, что команда у него чересчур возрастная, пытался провести смену поколений, но старики всячески ему препятствовали и уволили его самого».

Да, «Спартак» даже тогда – это скандалы и интриги. Памятный сезон с дебютом в еврокубках закончился для красно-белых провалом. Команда заняла четвертое место в чемпионате СССР, а в Кубке влетела киевскому «Динамо» 1:4 в 1/4 финала.

Кубок кубков в итоге забрала «Бавария»: в финале мюнхенцы в дополнительное время сломили «Рейнджерс» – победный гол забил Франц Рот.

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20 комментариев

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максим дмитриев
Старостина отправили на чиновничью работу в республиканский совет общества Спартак. Что бы вернуть Старостина, Маслаченко бегал по всем инстанциям, доказывал, задействовал родственные связи, через тестя - известного учёного, вышел даже на дорогого Леонида Ильича, который поговаривают симпатизировал Спартаку. В общем Николай Петрович Старостин вернулся в Спартак в 1967 году, а через год пришлось уходить уже самому Маслаченко ... На место Владимира Никитовича пригласили Анзора "Показать яйца" Кавазашвили и не просто позвали, а пообещали тому место в основе ... Маслаченко к тому времени уже настолько сросся со Спартаком, что не представлял себя в другой команде и завязал с футболом, хотя сезон 1968 года был чуть ли не лучшим в карьере будущего комментатора.
P.S. Жестокая эта штука - большой спорт.
+26
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максим дмитриев
Ответ Evincive
В чемпионском составе 1969 Кавазашвили был лучшим, лишь немного уступив в голосовании за Футболист года в СССР Владимиру Мунтяну.
Жаль мы никогда не узнаем как бы смотрелся в тот год Маслаченко ... Тут ведь вот в чём дело, Маслаченко оббегал все кабинеты, чтобы вернуть Старостина, а его просто напросто выставили за дверь после классного сезона. А то что Кавазашвили был классным кипером это аксиома, но советская вратарская школа была столь сильна, что если брать этот период времени, то можно вспомнить и Льва Ивановича Яшина и Владимира Маслаченко с Анзором Кавазашвили плюс Юрия Пшеничникова, Виктора Банникова, Евгения Рудакова и каждый был хорош, причём любого бери и ставь в основу сборной СССР и команда ни на грамм не потеряет в надёжности на последнем рубеже.
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Crow
Шорты Маслаченко - топ
+13
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Evincive
Почему бы не привязать состав «Спартака» к фотографии. Верхний ряд: Валерий Рейнгольд, Валерий Дикарёв, Владимир Маслаченко, Алексей Корнеев, Геннадий Логофет, Анатолий Крутиков. Нижний ряд: Вячеслав Амбарцумян, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Юрий Сёмин, Владимир Петров. Теперь, что касается интервью Сёмина. Возможно, им руководила обида (в следующем году потерял место в основе и в конце сезона был отчислен из «Спартака» с формулировкой «для оздоровления коллектива» вместе с Дикаревым, Корнеевым и Рейнгольдом), возможно корреспондент, что-то не так понял, но сражался «Спартак» с «Рапидом» достойно. Это был грозный соперник. Уверенно лидировавший в чемпионате своей страны «Рапид» возглавлял чех Рудольф Вытлачил, под руководством которого сборная Чехословакии выиграла второе место наЧМ-62. В составе венского клуба блистали датский бомбардир Бьерегаард, игроки сборной Австрии Пихлер, Гепхардт, Скочик, Глехнер, Фритч, Старек. В Москве в первом тайме Бьерегаард забил, Хусаинов ответил. Затем спартаковцы провели еще один гол, но он не был засчитан из-за офсайда. Весь второй тайм «Рапид» провёл в защите. В Вене первый тайм остался за «Рапидом», но «Спартак» выстоял. В начале второго Хусаинов упустил отличный момент, и в ответ Флегель точно пробил головой. «Рапид» всей командой отошел на свою половину, пытаясь удержать нужный счет. Спартаковцы создали четыре голевые возможности, но ни одну не использовали. Дальше пошли австрийцы. Наша пресса отметила «первый европейский блин «Спартака» комом не вышел: сражалась команда достойно.»
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Evincive
Ответ максим дмитриев
Старостина отправили на чиновничью работу в республиканский совет общества Спартак. Что бы вернуть Старостина, Маслаченко бегал по всем инстанциям, доказывал, задействовал родственные связи, через тестя - известного учёного, вышел даже на дорогого Леонида Ильича, который поговаривают симпатизировал Спартаку. В общем Николай Петрович Старостин вернулся в Спартак в 1967 году, а через год пришлось уходить уже самому Маслаченко ... На место Владимира Никитовича пригласили Анзора "Показать яйца" Кавазашвили и не просто позвали, а пообещали тому место в основе ... Маслаченко к тому времени уже настолько сросся со Спартаком, что не представлял себя в другой команде и завязал с футболом, хотя сезон 1968 года был чуть ли не лучшим в карьере будущего комментатора. P.S. Жестокая эта штука - большой спорт.
В чемпионском составе 1969 Кавазашвили был лучшим, лишь немного уступив в голосовании за Футболист года в СССР Владимиру Мунтяну.
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Evincive
Ответ максим дмитриев
Жаль мы никогда не узнаем как бы смотрелся в тот год Маслаченко ... Тут ведь вот в чём дело, Маслаченко оббегал все кабинеты, чтобы вернуть Старостина, а его просто напросто выставили за дверь после классного сезона. А то что Кавазашвили был классным кипером это аксиома, но советская вратарская школа была столь сильна, что если брать этот период времени, то можно вспомнить и Льва Ивановича Яшина и Владимира Маслаченко с Анзором Кавазашвили плюс Юрия Пшеничникова, Виктора Банникова, Евгения Рудакова и каждый был хорош, причём любого бери и ставь в основу сборной СССР и команда ни на грамм не потеряет в надёжности на последнем рубеже.
Добавил бы Юрия Дегтярева, Льва Кудасова, Рамаза Урушадзе.
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Ruscello
Ответ Аврал
1-4 с Киевом это фирменный стиль Спартака.
Нет - это фирменный стиль Черчесова. Так то и Киев влетал Спартаку 1-4 дома, бывало.
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Bucefall
Маслаченко голос футбола детства. Это потом уже Гусев
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Kranmeister
Маслак - король футбола!
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Ильдар Фарукшин
Уважуха за статью ❤️❤️❤️❤️. Маслаченко светлая память
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Олег Нименко
Ответ Crow
Шорты Маслаченко - топ
А я обратил внимание на то, что годы идут чередой, а возня и интриги внутри клуба остаются "красной" (а скорее коричневой) линией, по всей жизнедеятельности клуба, начиная с личных взаимоотношений, заканчивая в различии отношения к политике развития и движения клуба, к достижению целей и результатов! Как бы: " Мои личные интересы и мое существование после карьеры выше, вот этих всех ваших движений, к целям спорта высших достижений"! Иногда думаешь, что это своеобразная побочка "народной команды". Вот у ведомственных команд во главе угла дисциплина, чтоб титулы штамповать. А СССР ЦСКА хоккейный и баскетбольный практически не покидали трон победителя! Хоть и скучно все это. А у Спартака всегда результат был второстепенен - душа на разрыв на первом месте! И действительно! Кто помнит эти бесконечные чемпионства ЦСКА в хоккее и баскетболе тогда? За то все помнят спартаковцев которые ничего или почти ничего не добились в спорте, кроме огромной любви! Булгаков, Черенков, Осянин, Прохоров, Цымбаларь, Дикань и множество других, которых вспоминаешь спартаковцам. Даже Юрия Павловича Семина! Он ПЕРВЫЙ (как Гагарин почти), который в еврокубках забил за Спартак! Здоровья всем живым! Память - ушедшим.
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Евгений Квасников
какой же был ДРУГОЙ И КРУТОЙ СПОРТ В СССР!!!! РЕСПЕКТ СНИМАЮ ШЛЯПУ!!!!!!@
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Интересная.
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Bob Dalpeko
могли бы и про торпедо рассказать, как у них все сложилось
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Konstantin Zorin
Всё, как всегда. Но, парни в команде были легендарные! И, главное, никто не думал о заграницах.
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Bayern2004
Ответ Evincive
Почему бы не привязать состав «Спартака» к фотографии. Верхний ряд: Валерий Рейнгольд, Валерий Дикарёв, Владимир Маслаченко, Алексей Корнеев, Геннадий Логофет, Анатолий Крутиков. Нижний ряд: Вячеслав Амбарцумян, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин, Юрий Сёмин, Владимир Петров. Теперь, что касается интервью Сёмина. Возможно, им руководила обида (в следующем году потерял место в основе и в конце сезона был отчислен из «Спартака» с формулировкой «для оздоровления коллектива» вместе с Дикаревым, Корнеевым и Рейнгольдом), возможно корреспондент, что-то не так понял, но сражался «Спартак» с «Рапидом» достойно. Это был грозный соперник. Уверенно лидировавший в чемпионате своей страны «Рапид» возглавлял чех Рудольф Вытлачил, под руководством которого сборная Чехословакии выиграла второе место наЧМ-62. В составе венского клуба блистали датский бомбардир Бьерегаард, игроки сборной Австрии Пихлер, Гепхардт, Скочик, Глехнер, Фритч, Старек. В Москве в первом тайме Бьерегаард забил, Хусаинов ответил. Затем спартаковцы провели еще один гол, но он не был засчитан из-за офсайда. Весь второй тайм «Рапид» провёл в защите. В Вене первый тайм остался за «Рапидом», но «Спартак» выстоял. В начале второго Хусаинов упустил отличный момент, и в ответ Флегель точно пробил головой. «Рапид» всей командой отошел на свою половину, пытаясь удержать нужный счет. Спартаковцы создали четыре голевые возможности, но ни одну не использовали. Дальше пошли австрийцы. Наша пресса отметила «первый европейский блин «Спартака» комом не вышел: сражалась команда достойно.»
Отличный комментарий.И особое спасибо за привязку имён на фото!
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KOT_B_yHTAX
Маслаченко для меня останется эталоном скорее самой честной и правдивой журналистики в 90-ые. Пррррекрасный журналист и репортёр. Многим до него, как до Китая пешком...
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Денис Заев
Ответ Crow
Шорты Маслаченко - топ
Наверное, чтоб хоть как-то не сливаться с формами судьев
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aslvowk@mail.ru
Ответ Евгений Квасников
какой же был ДРУГОЙ И КРУТОЙ СПОРТ В СССР!!!! РЕСПЕКТ СНИМАЮ ШЛЯПУ!!!!!!@
Какой другой? Тогда были слабее австрийских клубов и теперь слабее. Никакой разницы
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