Семин сделал дубль, Маслаченко взял два пенальти. Так «Спартак» дебютировал в еврокубках

В 1965-м советский клуб впервые участвовал в еврокубковом турнире – киевское «Динамо» добралось до четвертьфинала Кубка кубков. Через год защищать честь страны отправились сразу две команды – чемпион «Торпедо» и обладатель Кубка СССР «Спартак».

Красно-белые стартовали в Белграде – 28 сентября 1966 года против ОФК на стадионе Югославской армии.

Вот стартовый состав красно-белых на историческую игру: Владимир Маслаченко, Владимир Петров, Алексей Корнеев, Валерий Дикарев, Анатолий Крутиков, Вячеслав Амбарцумян, Геннадий Логофет, Валерий Рейнгольд, Николай Осянин, Юрий Семин, Галимзян Хусаинов.

Команда Николая Гуляева победила 3:1. Первые спартаковские голы в еврокубках забил Юрий Семин, отметившийся дублем уже к 16-й минуте. Да-да, Юрий Павлович Семин!

Но героем матча стал не будущий символ «Локомотива», а капитан команды Владимир Маслаченко, который отбил два пенальти: первый в начале второго тайма при счете 3:0, второй – на 83-й минуте, когда хозяева один мяч отыграли и бежали забивать еще.

«Всего 10 тысяч зрителей на таком спектакле! Возможно, если бы на стадион пришло больше зрителей, ОФК с их помощью сравнял бы счет, тем более что весь второй тайм центрфорвард гостей Осянин из-за травмы стоял на правом краю. Однако, если бы их было больше, может быть, больше было бы и разочарования. Удивительная эта команда – ОФК! Удивительная потому, что только она может в одном матче не реализовать два пенальти и четыре раза потрясти стойки ворот соперников!» – писал югославский журналист Петер Джорджевич для еженедельника «Футбол».

«Самое удивительное, что перед этим матчем, как сейчас помню, я на тренировке получил травму. И травма такая достаточно серьезная. К вечеру у меня коленный сустав, боковая связка были в очень плохом состоянии. Мне казалось утром, что я не смогу [играть]. Никому не сказал – ни доктору, ни тренеру. Мне так хотелось играть! И я так тихо, никому не говоря, растер ее финалгоном. Свирепая мазь. Вышел на игру, и у меня все получалось хорошо. После игры я забыл про эту травму. Забил два гола. А вдруг бы отказался от игры? Но я сыграл, хуже не стало. Удивительный момент был», – вспоминал Семин.

В ответном матче 40 тысяч зрителей в Лужниках увидели три безответных гола в ворота югославской команды и проход «Спартака» в 1/8 финала. Вновь отличился Семин, открыв счет на 55-й минуте. Следом за ним на табло отметился Хусаинов, а добил югославов точный удар Валерия Бокатова.

«Какие перспективы у «Спартака» в Кубке обладателей кубков? Ясно, что многое зависит от жребия, от того, кто будет следующим соперником. Взглянув на список участников, я назову несколько клубов, среди которых нужно искать победителя этого соревнования. Это английский «Эвертон», испанская «Сарагоса», «Глазго Рейнджерс» (Шотландия), «Дьер» (Венгрия), а также два западногерманских клуба – обладатель Кубка «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария» (Мюнхен). Остальные команды могут лишь удивить», – прогнозировал автор еженедельника «Футбол» после выноса ОФК.

В следующем раунде «Спартаку» достался венский «Рапид», который и остановил москвичей. В Москве хозяева вымучили ничью 1:1, а в столице Австрии проиграли 0:1. Причиной вылета стало прохладное отношение футболистов к турниру. И к главному тренеру. Вот что рассказывал Семин спустя годы:

«Странно было слышать во время подготовки примерно такие разговоры некоторых игроков: «Проиграем в Вене – и черт с ним, поскорее в отпуск уйдем». А мы выглядели сильнее «Рапида» и просто обязаны были его проходить. Если бы все бились насмерть, как Логофет, наверняка выиграли бы. Но и от руководства не исходило особой стимуляции, серьезных премиальных не объявляли. А в «Спартаке» тогда собралась слишком большая группа ветеранов, у которых все больше начинали превалировать собственные интересы.

Первый круг чемпионата-66 мы шли в головной тройке, но потом растеряли преимущество. Всю вину за это свалили на Гуляева. Группа игроков старой закваски во главе с Маслаченко решила убрать Гуляева, а на должность начальника команды вернуть Николая Старостина, которого в конце 1964 года опрометчиво перевели на другую работу. Началась смута, брожение, составление писем, прошений. Мнения молодых игроков никто не спрашивал, все решало старшее поколение, члены КПСС. Гуляев понимал, что команда у него чересчур возрастная, пытался провести смену поколений, но старики всячески ему препятствовали и уволили его самого».

Да, «Спартак» даже тогда – это скандалы и интриги. Памятный сезон с дебютом в еврокубках закончился для красно-белых провалом. Команда заняла четвертое место в чемпионате СССР, а в Кубке влетела киевскому «Динамо» 1:4 в 1/4 финала.

Кубок кубков в итоге забрала «Бавария»: в финале мюнхенцы в дополнительное время сломили «Рейнджерс» – победный гол забил Франц Рот.

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