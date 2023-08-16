10 комментариев

16 августа в Пирее «Манчестер Сити» и «Севилья» откроют большой еврокубковый сезон матчем за Суперкубок УЕФА.

Вы внимательно относитесь к таким встречам? Вспомните авторов победных голов с 2001 года?

Подсказки – год и клуб-победитель . В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии.