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Вспомните авторов победных голов в Суперкубке УЕФА с 2001 года? Тест Sports.ru

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16 августа в Пирее «Манчестер Сити» и «Севилья» откроют большой еврокубковый сезон матчем за Суперкубок УЕФА.

Вы внимательно относитесь к таким встречам? Вспомните авторов победных голов с 2001 года?

Подсказки – год и клуб-победитель. В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии. 

10 комментариев

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kilo_gilo
не думал,что в 06 году за Севилью кто-то вместо Фабиано и Кануте забивал вообще)))
+9
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+9
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Кирилл Дубасов
Педро красавчик, дважды победный
+2
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ko_sm_onavt
Вообще только 7)))) защитников многовато оказалось....
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BARCA_10
19/22 наугад попал Оуэна и Шеву, так как не смотрел эти матчи, ну и минусы Ди Вайо, Янкуловски и последний пенальти от Шакири перебрал всех, швейцарца не вспомнил)
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Achilles 21
сложновато, половину только вспомнил
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Мага Магамедов
купите на правого вингера Леон Бейли ямаец очень хорошо играл за Байер отличный дриблинг, скорость,техничный, хорошо бьёт штрафные шас играет за Астон вилу
+1
0
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gusen q
ЦСКА, Зенит кто следующий победитель турнира УЕФА ? (Надеюсь на Краснодар).
+1
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BARCA_10
Ответ kilo_gilo
не думал,что в 06 году за Севилью кто-то вместо Фабиано и Кануте забивал вообще)))
Ренату в 2 СКУ открывал счет, если в 2006 начал разгром Барсы, то в 2007 Милан вернулся в игру)
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YakSerge
СПОРТС быстро превратился в ЛОТО ("5из36" или "6из49" - кому что нравится).

Вместо спортивных новостей угадайки.

Не смешно нынешнему руководству до чего сайт довели?
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ YakSerge
СПОРТС быстро превратился в ЛОТО ("5из36" или "6из49" - кому что нравится). Вместо спортивных новостей угадайки. Не смешно нынешнему руководству до чего сайт довели?
вам что, новостей мало?)
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