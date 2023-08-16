10 комментариев

Вспомните авторов победных голов в Суперкубке УЕФА с 2001 года? Тест Sports.ru
16 августа в Пирее «Манчестер Сити» и «Севилья» откроют большой еврокубковый сезон матчем за Суперкубок УЕФА.
Вы внимательно относитесь к таким встречам? Вспомните авторов победных голов с 2001 года?
Подсказки – год и клуб-победитель. В матчах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.
Результаты теста пишите в комментарии.
Вместо спортивных новостей угадайки.
Не смешно нынешнему руководству до чего сайт довели?