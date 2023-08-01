19 комментариев

В воскресенье «Балтика» обыграла «Факел» (2:1) – это первая победа калининградцев в элитном дивизионе за 25 лет – с 25 октября 1998-го. Западной команды все это время не было в Высшей лиге и РПЛ, вот наконец-то вернулась и победила в третьем туре.

9052 дня назад калининградцы дома сенсационно остановили «Зенит», который тогда рвался в еврокубки. Но вылетели.

«Балтика» свалилась в зону вылета из-за Кубка Интертото. Надорвались

«Балтика» ворвалась в элиту в 1996-м и сходу заняла седьмое место. В 1997-м стали девятыми, а в 1998-м сыграли в Кубке Интертото. Команда Леонида Ткаченко прошла «Спартак» из Варны, словацкую «Дуклу» из Тренчина, но споткнулась о «Войводину» из Нови-Сада.

Еврокубки радовали болельщиков, но они же и подкосили команду в чемпионате. После 10 туров «Балтика» шла на четвертом месте, но в начале лета провалилась: три ничьих, семь поражений в 10 матчах – и вот уже зона вылета.

29-й тур, балтийцы отставали от спасительного 14-го места на три очка. Тогда в Калининград и приехал «Зенит», боровшийся с «Ротором» за четвертое место и пропуск в Кубок УЕФА.

К 17-й минуте было уже 2:2. Березовский напропускал издали

Развивалось стремительно.

1-я минута. Легендарный Дмитрий Силин (около 300 матчей за «Балтику», 85 голов) открыл счет дальним ударом со штрафного. Чем занимался вратарь «Зенита» Роман Березовский – большой вопрос.

9-я минута. Александр Куртеян сравнял за счет добивания. Кстати, тогда полузащитник «Зенита» еще был Куртияном.

10-я минута. Вячеслав Даев забил Березовскому издали – метров с 30.

17-я минута. Александр Панов забил в противоход вратарю «Балтики» Александру Помазуну. Да, этот Помазун – отец нынешнего вратаря «Урала».

Игра успокоилась, но в конце второго тайма Виктор Навоченко снова пробил издали, мяч попал в ногу одноклубника Максима Низовцева и закатился в ворота «Зенита».

«В одной игре три нелепейших гола. И винить здесь некого: ни защитников, ни Рому. Все бывает», – оправдывал своих футболистов главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов.

«Такие игры украшают футбол. Бывают моменты, когда не хочется работать, как, например, после матча в Новороссийске. А сегодня у меня вновь появились силы и энергия. Все увидели, что у нас есть команда, и довольно неплохая. Ломаю голову над тем, как ее сберечь независимо от того, в каком дивизионе она окажется в будущем году», – Леонид Ткаченко на пресс-конференции уже думал о следующем сезоне.

Команда-то и правда по именам была хороша. Например, Даев потом съездил на ЧМ-2002, Навоченко и Низовцев в 1999-м перешли в ЦСКА, Федьков колотил голы за «Сокол» и забивал победный мяч «Терека» в финале Кубка России, а братья Аджинджалы поиграли еще чуть ли не за десяток клубов высшей лиги.

***

В 30-м туре «Балтика» проиграла в Москве «Локомотиву» (0:2) – дубль 35-летнего Александра Бородюка отправил калининградцев в первую лигу.

Через 25 лет «Балтика» вернулась в элиту с тренером Сергеем Игнашевичем. В 1998-м он играл в турнире КФК за футбольный клуб «Патриот».

Еще больше настоящего футбола в нашем олдскульном телеграм-канале и Ютубе!