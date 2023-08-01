19 комментариев

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Первая победа за 25 лет в элите – у «Балтики». В 98-м сенсационно обыграли «Зенит», но вылетели

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ретро ретро
Кубок Интертото
Футбол Футбол

В воскресенье «Балтика» обыграла «Факел» (2:1) – это первая победа калининградцев в элитном дивизионе за 25 лет – с 25 октября 1998-го. Западной команды все это время не было в Высшей лиге и РПЛ, вот наконец-то вернулась и победила в третьем туре.

9052 дня назад калининградцы дома сенсационно остановили «Зенит», который тогда рвался в еврокубки. Но вылетели.

«Балтика» свалилась в зону вылета из-за Кубка Интертото. Надорвались

«Балтика» ворвалась в элиту в 1996-м и сходу заняла седьмое место. В 1997-м стали девятыми, а в 1998-м сыграли в Кубке Интертото. Команда Леонида Ткаченко прошла «Спартак» из Варны, словацкую «Дуклу» из Тренчина, но споткнулась о «Войводину» из Нови-Сада.

Еврокубки радовали болельщиков, но они же и подкосили команду в чемпионате. После 10 туров «Балтика» шла на четвертом месте, но в начале лета провалилась: три ничьих, семь поражений в 10 матчах – и вот уже зона вылета.

29-й тур, балтийцы отставали от спасительного 14-го места на три очка. Тогда в Калининград и приехал «Зенит», боровшийся с «Ротором» за четвертое место и пропуск в Кубок УЕФА.

К 17-й минуте было уже 2:2. Березовский напропускал издали

Развивалось стремительно.

1-я минута. Легендарный Дмитрий Силин (около 300 матчей за «Балтику», 85 голов) открыл счет дальним ударом со штрафного. Чем занимался вратарь «Зенита» Роман Березовский – большой вопрос.

9-я минута. Александр Куртеян сравнял за счет добивания. Кстати, тогда полузащитник «Зенита» еще был Куртияном.

10-я минута. Вячеслав Даев забил Березовскому издали – метров с 30.

17-я минута. Александр Панов забил в противоход вратарю «Балтики» Александру Помазуну. Да, этот Помазун – отец нынешнего вратаря «Урала».

Игра успокоилась, но в конце второго тайма Виктор Навоченко снова пробил издали, мяч попал в ногу одноклубника Максима Низовцева и закатился в ворота «Зенита».

«В одной игре три нелепейших гола. И винить здесь некого: ни защитников, ни Рому. Все бывает», – оправдывал своих футболистов главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов.

«Такие игры украшают футбол. Бывают моменты, когда не хочется работать, как, например, после матча в Новороссийске. А сегодня у меня вновь появились силы и энергия. Все увидели, что у нас есть команда, и довольно неплохая. Ломаю голову над тем, как ее сберечь независимо от того, в каком дивизионе она окажется в будущем году», – Леонид Ткаченко на пресс-конференции уже думал о следующем сезоне.

Команда-то и правда по именам была хороша. Например, Даев потом съездил на ЧМ-2002, Навоченко и Низовцев в 1999-м перешли в ЦСКА, Федьков колотил голы за «Сокол» и забивал победный мяч «Терека» в финале Кубка России, а братья Аджинджалы поиграли еще чуть ли не за десяток клубов высшей лиги.

***

В 30-м туре «Балтика» проиграла в Москве «Локомотиву» (0:2) – дубль 35-летнего Александра Бородюка отправил калининградцев в первую лигу.

Через 25 лет «Балтика» вернулась в элиту с тренером Сергеем Игнашевичем. В 1998-м он играл в турнире КФК за футбольный клуб «Патриот».

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19 комментариев

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Мне 8 лет было собирал газетные вырезки из СЭ с лучшими голами и клеил их альбом, вот времена были а на их основании визуализировал гол)
+22
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"В октябре 1998-го калининградцы сенсационно обыграли «Зенит» и вылетели"
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Уже в то время за победу над Зенитом сурово карали)))
+17
-3
+14
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В том году больше запомнилась первая игра в 14 туре, с Хусаиновым в главных ролях
+7
0
+7
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Ответ anatol&#8242;
В том году больше запомнилась первая игра в 14 туре, с Хусаиновым в главных ролях
Хусаинов весьма топорно вывел Спартак на первое место по потерянным очкам)
+8
-1
+7
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Последние абзацы отлично говорят об фан-айди.
+5
-2
+3
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балтика еще в 90-е парковала автобус, пока это не стало мейнстримом https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/5/95/88c4b8b0846f79aaa17fd0c07de0f.jpeg
+2
0
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О, я помню 1998 год. Одна команда в белом, другая в синем. У одной на всю футболку написано "БАЛТИКА". Но это не "Балтика". Это был "Зенит" )))
+2
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Молодцы, четверть века это что, вот если век был.....Тогда вот хохма то было....
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Ответ anatol&#8242;
В том году больше запомнилась первая игра в 14 туре, с Хусаиновым в главных ролях
пытаюсь ответить 3ий раз, первые 2 забанили, так вот, был на этой игре, Хусаинов, который потом работал в системе Спартака, просто убил Зенит, не засчитав чистый гол,,, тк не может быть офсайда после паса назад защитника, более того, нельзя засчитывать гол, когда сносят вратаря, а ещё к матчу было добавлено минут 10 12,именно после этого матча появил таблицы с добавленным к матчу временем...
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оууу. я вспомнил как пересматривал в детстве голы. визуальные скрины спорт экспресса в газете на след день 🥲
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"Зенит" не был грандом и, вообще, вернулся в высший дивизион за три года до этого.
Ничего сенсационного в домашней победе мотивированного (угрозой вылета) участника Еврокубков над середняком нет.

Что вот действительно было сенсация, так это матч следующего - заключительного тура, где "Зенит" не сумел обыграть "Тюмень", команду с 8 очками, 26 поражениями и разницей мячей - 72.
И матч был важен для Питера, т.к. в итоге именно матч с "Тюменью" лишил "Зенит" еврокубков.
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Эти все футболисты из детства, Спорт-экспресса, футбольного клуба Васи Уткина. Сейчас когда есть доступ к любому чемпионату в голове это все не удержишь.
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Автор точно знает историю личных встреч между Питером и Калининградом. Какая это сенсация? Зенит на тот момент, если и выигрывал у Балтики, то однажды. Балтика же к тому моменту имела 6 побед, так на секунду. Балтика для Зенита была непреодолимым барьером даже в Санкт-Петербурге. Как сейчас помню, Зенит вёл у себя дома 2:0 у Балтики и то не сумел забрать три очка. Если уж Зенит не мог тогда выиграть дома у Балтики, то какая это тогда сенсация. Очень даже ожидаемый итог.
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Ответ anatol&#8242;
В том году больше запомнилась первая игра в 14 туре, с Хусаиновым в главных ролях
пытался вежливо написать комментарий, не получилось, так как был на этом матче, после судейства хусаинова в Питере московский Спартак стали ненавидеть все, а ему до сих пор лучше здесь не появляться, в эту тварь после финального свистка кидали целые банки дорогущего пива, и потом ввели таблички, на которых судьи фиксировали время, добавленное к матчу
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Ответ Michael Boldyrev
"Зенит" не был грандом и, вообще, вернулся в высший дивизион за три года до этого. Ничего сенсационного в домашней победе мотивированного (угрозой вылета) участника Еврокубков над середняком нет. Что вот действительно было сенсация, так это матч следующего - заключительного тура, где "Зенит" не сумел обыграть "Тюмень", команду с 8 очками, 26 поражениями и разницей мячей - 72. И матч был важен для Питера, т.к. в итоге именно матч с "Тюменью" лишил "Зенит" еврокубков.
матч с Тюменью Зенит еврокубков не лишил, так как в итоге 4-е место в Кубок УЕФА не выводило. А победа Балтики была именно что сенсацией, потому что Зенит половину чемпионата лидировал. Никакого значения не имеет, кто и когда вернулся в высший дивизион.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
матч с Тюменью Зенит еврокубков не лишил, так как в итоге 4-е место в Кубок УЕФА не выводило. А победа Балтики была именно что сенсацией, потому что Зенит половину чемпионата лидировал. Никакого значения не имеет, кто и когда вернулся в высший дивизион.
Он лидировал в первом круге (точнее во 2-ой туре и в 7-15 туре), а вы и сами пишите, что Балтика тоже в первом круге была в относительном порядке (болталась с 4-го по 11-е место, что вполне норма для обоих клубов). К моменту их встречи Зенит уже не лидировал и выдохся как и сама Балтика - в 25 туре он и вовсе опускался на 7-е место.

Теперь вопрос с чего это встреча средняка (типичное 8 - 12 место до этого чемпионата -) с участником еврокубков в конце чемпионата, в котором средняк лидировал, но выдохся - это не встреча более-менее равных?
И с чего бы это к встрече более-менее равных соперников, прошедшей в ровной борьбе и закончившийся победой хозяев применять термин "сенсация"?

Вы, по сути, описали матч "Урал" - "Ахмат" любого из чемпионатов последних 10 лет. Чего сенсационного в домашней победе любого из этих клубов?
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Ответ Michael Boldyrev
Он лидировал в первом круге (точнее во 2-ой туре и в 7-15 туре), а вы и сами пишите, что Балтика тоже в первом круге была в относительном порядке (болталась с 4-го по 11-е место, что вполне норма для обоих клубов). К моменту их встречи Зенит уже не лидировал и выдохся как и сама Балтика - в 25 туре он и вовсе опускался на 7-е место. Теперь вопрос с чего это встреча средняка (типичное 8 - 12 место до этого чемпионата -) с участником еврокубков в конце чемпионата, в котором средняк лидировал, но выдохся - это не встреча более-менее равных? И с чего бы это к встрече более-менее равных соперников, прошедшей в ровной борьбе и закончившийся победой хозяев применять термин "сенсация"? Вы, по сути, описали матч "Урал" - "Ахмат" любого из чемпионатов последних 10 лет. Чего сенсационного в домашней победе любого из этих клубов?
все, все, все, успокойтесь
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Ответ Сергей Кравец
Автор точно знает историю личных встреч между Питером и Калининградом. Какая это сенсация? Зенит на тот момент, если и выигрывал у Балтики, то однажды. Балтика же к тому моменту имела 6 побед, так на секунду. Балтика для Зенита была непреодолимым барьером даже в Санкт-Петербурге. Как сейчас помню, Зенит вёл у себя дома 2:0 у Балтики и то не сумел забрать три очка. Если уж Зенит не мог тогда выиграть дома у Балтики, то какая это тогда сенсация. Очень даже ожидаемый итог.
"Зенит вёл у себя дома 2:0 у Балтики и то не сумел забрать три очка"

если вы прям так хорошо знаете историю личных встреч между Питером и Калининградом, то прекрасно понимаете, почему Балтика тогда увезла ничью из СПБ.

Ну а когда предпоследняя команда обыгрывает четвертую, это всегда сенсация.
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