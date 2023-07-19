63 комментария

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон постепенно возвращается после неудачного сезона 2022-го: на данный момент он четвертый в общем зачете «Формулы-1» (после шестого места в 2022-м), у него три подиума в 10 Гран-при и первый поул с 2021-го.

Постепенно восстанавливается и личная жизнь: в начале года его связывали с бывшей Канье Уэста, а недавно пресса активно обсуждала его возможный роман с Шакирой, но в середине июля эти слухи притихли.

А все потому что Хэмилтона заметили на яхте в Ибице на отдыхе между Гран-при. И не одного: компанию ему составили Эйса Гонсалес и Дженни Стрэй Спетален.

А пока спортивные СМИ пытаются разобраться, с кем же из них встречается семикратный чемпион «Формулы-1», мы расскажем, чем известны эти девушки!

Дженни Спетален: тенисистка и дочь миллиардера (бывшего владельца футбольного клуба «Волеренга»)

Дженни родилась в Норвегии в 2002 году: она младше Хэмилтона на 17 лет. Спетален прекрасно знакома с миром профессионального спорта: она занималась теннисом, выступила на нескольких турнирах ITF, не одержала ни одной победы и решила больше не бегать за мячом с ракеткой.

Отец Дженни, Ойстейн Стрэй Спетален, – норвежский миллиардер, портфельный инвестор. Миру стал известен в 2021 году: он требовал запретить биткоины, потому что «бессмысленная валюта вредит окружающей среде и потребляет столько же электроэнергии, сколько вся Норвегия». Вы уже догадываетесь, что сделал Спетален через несколько месяцев после этих слов? Правильно, вложился в биткоин!

А еще он когда-то спонсировал футбольный клуб «Волеренга».

В общем, Дженни – завидная невеста с отличным приданным.

Эйса Гонсалес: мексиканская певица и актриса с ролями в «Форсаже», у Тарантино и Гая Ричи

Эйса Гонсалес родилась в Мексике 30 января 1990 года: по возрасту и жизненному опыту она гораздо ближе Хэмилтону.

Эйса – популярна актриса, певица и модель с собственной страничкой в Википедии.

У Эйсы очень мощная фильмография. Например, она снималась в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в девятой части «Форсажа», а сейчас работает с Гаем Ричи: у нее главная роль в картине «Министерство неджентльменской войны».

Еще у Эйсы имеются два полноценных альбома в жанре поп-музыки, съемки для Glamour и Cosmopolitan и тысячи поклонников по всему миру.

Кстати, ей приписывают отношения с Криштиану Роналду, поэтому она прекрасно знает, что значит встречаться с великим чемпионом.

Ваши ставки: кого же выберет Льюис?

Фото: autosport.com.ru; Instagram