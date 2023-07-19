63 комментария

Льюис Хэмилтон отдохнул на яхте с двумя красотками cразу! Одна – бывшая теннисистка и дочь миллиардера, вторая – актриса из фильма Гая Ричи
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон постепенно возвращается после неудачного сезона 2022-го: на данный момент он четвертый в общем зачете «Формулы-1» (после шестого места в 2022-м), у него три подиума в 10 Гран-при и первый поул с 2021-го.
Постепенно восстанавливается и личная жизнь: в начале года его связывали с бывшей Канье Уэста, а недавно пресса активно обсуждала его возможный роман с Шакирой, но в середине июля эти слухи притихли.
А все потому что Хэмилтона заметили на яхте в Ибице на отдыхе между Гран-при. И не одного: компанию ему составили Эйса Гонсалес и Дженни Стрэй Спетален.
А пока спортивные СМИ пытаются разобраться, с кем же из них встречается семикратный чемпион «Формулы-1», мы расскажем, чем известны эти девушки!
Дженни Спетален: тенисистка и дочь миллиардера (бывшего владельца футбольного клуба «Волеренга»)
Дженни родилась в Норвегии в 2002 году: она младше Хэмилтона на 17 лет. Спетален прекрасно знакома с миром профессионального спорта: она занималась теннисом, выступила на нескольких турнирах ITF, не одержала ни одной победы и решила больше не бегать за мячом с ракеткой.
Отец Дженни, Ойстейн Стрэй Спетален, – норвежский миллиардер, портфельный инвестор. Миру стал известен в 2021 году: он требовал запретить биткоины, потому что «бессмысленная валюта вредит окружающей среде и потребляет столько же электроэнергии, сколько вся Норвегия». Вы уже догадываетесь, что сделал Спетален через несколько месяцев после этих слов? Правильно, вложился в биткоин!
А еще он когда-то спонсировал футбольный клуб «Волеренга».
В общем, Дженни – завидная невеста с отличным приданным.
Эйса Гонсалес: мексиканская певица и актриса с ролями в «Форсаже», у Тарантино и Гая Ричи
Эйса Гонсалес родилась в Мексике 30 января 1990 года: по возрасту и жизненному опыту она гораздо ближе Хэмилтону.
Эйса – популярна актриса, певица и модель с собственной страничкой в Википедии.
У Эйсы очень мощная фильмография. Например, она снималась в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в девятой части «Форсажа», а сейчас работает с Гаем Ричи: у нее главная роль в картине «Министерство неджентльменской войны».
Еще у Эйсы имеются два полноценных альбома в жанре поп-музыки, съемки для Glamour и Cosmopolitan и тысячи поклонников по всему миру.
Кстати, ей приписывают отношения с Криштиану Роналду, поэтому она прекрасно знает, что значит встречаться с великим чемпионом.
Ваши ставки: кого же выберет Льюис?
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Фото: autosport.com.ru; Instagram
Ещё неизвестно, кто кого купить может
У Льюиса прекрасный вкус! Можно только по-доброму позавидовать....
Ты таких девушек только на картинках и видел.....как и я, собственно
Предполагаю, что помимо внешних данных у нее мозгов в разы побольше местных комментаторов и силы воли с характером не занимать, плюс манеры и воспитание
В общем породистая дама....не про нас с поросячьим рылом
Не снималась она в фильме.в средненьком сериале да
Да уж...