63 комментария

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Льюис Хэмилтон отдохнул на яхте с двумя красотками cразу! Одна – бывшая теннисистка и дочь миллиардера, вторая – актриса из фильма Гая Ричи

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон постепенно возвращается после неудачного сезона 2022-го: на данный момент он четвертый в общем зачете «Формулы-1» (после шестого места в 2022-м), у него три подиума в 10 Гран-при и первый поул с 2021-го.

Постепенно восстанавливается и личная жизнь: в начале года его связывали с бывшей Канье Уэста, а недавно пресса активно обсуждала его возможный роман с Шакирой, но в середине июля эти слухи притихли.

А все потому что Хэмилтона заметили на яхте в Ибице на отдыхе между Гран-при. И не одного: компанию ему составили Эйса Гонсалес и Дженни Стрэй Спетален.

А пока спортивные СМИ пытаются разобраться, с кем же из них встречается семикратный чемпион «Формулы-1», мы расскажем, чем известны эти девушки!

Дженни Спетален: тенисистка и дочь миллиардера (бывшего владельца футбольного клуба «Волеренга»)

Дженни родилась в Норвегии в 2002 году: она младше Хэмилтона на 17 лет. Спетален прекрасно знакома с миром профессионального спорта: она занималась теннисом, выступила на нескольких турнирах ITF, не одержала ни одной победы и решила больше не бегать за мячом с ракеткой.

Отец Дженни, Ойстейн Стрэй Спетален, – норвежский миллиардер, портфельный инвестор. Миру стал известен в 2021 году: он требовал запретить биткоины, потому что «бессмысленная валюта вредит окружающей среде и потребляет столько же электроэнергии, сколько вся Норвегия». Вы уже догадываетесь, что сделал Спетален через несколько месяцев после этих слов? Правильно, вложился в биткоин!

А еще он когда-то спонсировал футбольный клуб «Волеренга».

В общем, Дженни – завидная невеста с отличным приданным.

Эйса Гонсалес: мексиканская певица и актриса с ролями в «Форсаже», у Тарантино и Гая Ричи

Эйса Гонсалес родилась в Мексике 30 января 1990 года: по возрасту и жизненному опыту она гораздо ближе Хэмилтону.

Эйса – популярна актриса, певица и модель с собственной страничкой в Википедии.

У Эйсы очень мощная фильмография. Например, она снималась в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета», в девятой части «Форсажа», а сейчас работает с Гаем Ричи: у нее главная роль в картине «Министерство неджентльменской войны».

Еще у Эйсы имеются два полноценных альбома в жанре поп-музыки, съемки для Glamour и Cosmopolitan и тысячи поклонников по всему миру.

Кстати, ей приписывают отношения с Криштиану Роналду, поэтому она прекрасно знает, что значит встречаться с великим чемпионом.

Ваши ставки: кого же выберет Льюис?

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Фото: autosport.com.ru; Instagram

63 комментария

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Lacrosse-style goal
Вряд ли он встречается с кем-то из этих девах. Точнее наверняка неоднократно "встречался", пока были на яхте вместе. То с одной, то с другой. А может и втроём сразу встречались. А в долгосрочной перспективе вряд ли
+68
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+67
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Spasibov
Эйса прекрасна!
+67
-4
+63
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callado73@gmail.com
Запилите голосовалку что ли, кто за блондинку кто за брюнетку. Хэмилтону нужен совет экспертов спортса
+57
0
+57
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Донован хозяин НБА
Ответ ivanov16
дорогие
Отец Дженни, Ойстейн Стрэй Спетален, – норвежский миллиардер, портфельный инвестор

Ещё неизвестно, кто кого купить может
+46
0
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ivanov16
Ответ Rhett Butler
Красивые девушки)
дорогие
+43
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+41
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Pink Floyd1276
А Хэмилтон-то тут при чем - может девушки между собой встречаются, а Люся предоставил им свою яхту на выходные.
+27
-2
+25
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Роман Тарасов
первая - прогревочный круг, вторая - гонка 70 кругов)
+25
0
+25
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Rhett Butler
Красивые девушки)
+26
-4
+22
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Вавринец хороший!
Обе шикарны......блондинка и брюнетка) худенькая и с формами, молоденькая и чуть постарше))
У Льюиса прекрасный вкус! Можно только по-доброму позавидовать....
+26
-7
+19
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Вавринец хороший!
Ответ Kuryanin
Норвежка стремная, чуть покрасивее Туры Бергер.
))))
Ты таких девушек только на картинках и видел.....как и я, собственно

Предполагаю, что помимо внешних данных у нее мозгов в разы побольше местных комментаторов и силы воли с характером не занимать, плюс манеры и воспитание

В общем породистая дама....не про нас с поросячьим рылом
+27
-13
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Кайрат Кырбасов
Ответ Руслан Магамуров
*Например, она снималась в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета»*. Не снималась она в фильме.в средненьком сериале да
Тоже подвис, учитывая, что она 90 года рождения, а фильм вроде 96 или 97
+14
0
+14
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ANTIXAN
Ответ angliiskiilion
она делала пластические операции на лице
по барабану.
+16
-3
+13
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Kuryanin
Ответ Вавринец хороший!
Обе шикарны......блондинка и брюнетка) худенькая и с формами, молоденькая и чуть постарше)) У Льюиса прекрасный вкус! Можно только по-доброму позавидовать....
Норвежка стремная, чуть покрасивее Туры Бергер.
+27
-14
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Иван Петров
Спетален на любителя. Эйса шикарная.
+13
-1
+12
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Арг
Ответ Донован хозяин НБА
Отец Дженни, Ойстейн Стрэй Спетален, – норвежский миллиардер, портфельный инвестор Ещё неизвестно, кто кого купить может
Женщина должна вкладываться в своего мужчину, приносить ему пользу, в том числе материальную
+12
-1
+11
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Руслан Магамуров
*Например, она снималась в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета»*.
Не снималась она в фильме.в средненьком сериале да
+9
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Kuryanin
Какие бархатные тяги у Гонсалес!
+9
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zukarello
Где то напряглась Шакира
+8
0
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Игорь М.
Уважаемые эксперты, вам не кажется, что вторая девушка на некоторых фото похожа на Сати Казанову?
+7
-1
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AntOn
Это была самая прекрасная встреча Запада с Востоком, - вспоминал потом старина Хэм.
+5
0
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Арг
Ответ Ivan
сисек нет плохо
Но разок впердолить-то можно?
+5
-1
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Sarumian
Ответ Lacrosse-style goal
Вряд ли он встречается с кем-то из этих девах. Точнее наверняка неоднократно "встречался", пока были на яхте вместе. То с одной, то с другой. А может и втроём сразу встречались. А в долгосрочной перспективе вряд ли
Секс это ещё не повод для знакомства.
+4
0
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Pavel Nikolaev
Обе красивые! Хэм тоже ничего)
+6
-3
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1ultima1
При внимательном рассмотрении фотографий Эйсы в голове начинает играть известная песня Найка Борзова со слегка измененной лирикой: ...со звездой на пе3#е...
Да уж...
+3
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mj23.net
Ответ daniil_35
Эйса - красивая безумно, но по глазам видно, что характер не айс. Явно не жаждет семью, одних отношений, стабильности. Возможно, что эмоционально нестабильна, к какому-нибудь психологу ходит, небось. В общем, для краткосрочных отношений или на раз - отличный вариант, а в долгую... ну такое. Часто видел новости о ее новых отношениях. Через месяц/два: "Они расстались". Я таких не понимаю. 33 года, блин.
Эйса - гордость пластических хирургов. До пластики совсем все плохо было. Но в этом наверно и заключается нюанс с отношениями)
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