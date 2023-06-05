Алина Исмаилова – жена президента Winline Медиалиги Николая Осипова. Топовая фотомодель признавалась, что болеет за «Родину»!

Медиафутбол продолжает набирать обороты, и все фанаты этого явления должны за это сказать «Спасибо!» президенту Медиалиги Николаю Осипову.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

А теперь давайте глянем, кто вдохновляет босса российского медиафутбола на новые идеи. Знакомьтесь, Алина Исмаилова – жена Николая Осипова!

Алина погружена в дела Медиалиги не меньше, чем сам Николай. В прошлом сезоне Осипов не раз давал флэш-интервью после матчей вместе с супругой: в одном из них она призналась, что болеет за «Родину».

О Алине мало что известно: ни она, ни Николай не афишируют свою личную жизнь. В ее социальных сетях сказано: «10 лет в модельном бизнесе, учусь в Школе телерадиоведущих «На Шаболовке», работаю в Медиалиге».

Алина – топовая и очень известная фотомодель. На сайте агентства Modus Vivendis указаны ее параметры, и они почти полностью подходят под идеал данной профессии: 86-58-89 при росте 180 см.

Алина участвовала в показах мод от Hermes, Jenny Packham, сотрудничала с Louis Vuitton, Prada, Moschino, Kenzo. Фотографии Алины выходили на обложках журналов «Yes!», «L’Officiel», «Aeroflot Style».