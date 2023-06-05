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Алина Исмаилова – жена президента Winline Медиалиги Николая Осипова. Топовая фотомодель признавалась, что болеет за «Родину»!

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Медиафутбол продолжает набирать обороты, и все фанаты этого явления должны за это сказать «Спасибо!» президенту Медиалиги Николаю Осипову.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

А теперь давайте глянем, кто вдохновляет босса российского медиафутбола на новые идеи. Знакомьтесь, Алина Исмаилова – жена Николая Осипова!

Алина погружена в дела Медиалиги не меньше, чем сам Николай. В прошлом сезоне Осипов не раз давал флэш-интервью после матчей вместе с супругой: в одном из них она призналась, что болеет за «Родину».

О Алине мало что известно: ни она, ни Николай не афишируют свою личную жизнь. В ее социальных сетях сказано: «10 лет в модельном бизнесе, учусь в Школе телерадиоведущих «На Шаболовке», работаю в Медиалиге».

Алина – топовая и очень известная фотомодель. На сайте агентства Modus Vivendis указаны ее параметры, и они почти полностью подходят под идеал данной профессии: 86-58-89 при росте 180 см.

Алина участвовала в показах мод от Hermes, Jenny Packham, сотрудничала с Louis Vuitton, Prada, Moschino, Kenzo. Фотографии Алины выходили на обложках журналов «Yes!», «L’Officiel», «Aeroflot Style».

82 комментария

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Андрей Богусонов
Почему её не кормят?
+216
-9
+207
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Уся Ваткин
Ответ Андрей Богусонов
Почему её не кормят?
Потому что на Родине никто кормить не обещал
+150
-2
+148
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svaz
худоба, которая граничит с анорексией, скорее отпугивает, чем притягивает. каждому своё конечно.
+111
-5
+106
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Орыс-орыс онбаган
сколько осипов отвалил чтоб ее тут показали?
+53
-2
+51
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Sajres_Smit
Похожа на жену Павла Мамаева...или они все на одно лицо...
+39
-1
+38
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Glukinho
Ответ vatto
в каком месте она топ не пойму...
Сверху. Снизу - боттом.
+35
0
+35
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Mr.Barsa
Также является амбассадором анорексии всея Руси! 😱
+35
-1
+34
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Ноябрьский Набат
Что-то с ней не так... 🤔
+33
-1
+32
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Николай Иванов
Страшная, как моя жизнь!
+37
-8
+29
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Barsa1984
Ответ Николай Иванов
Страшная, как моя жизнь!
че, совсем все плохо
+32
-3
+29
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Arty Novikoff
Если бы не болезненная худоба, думаю, была бы красивой женщиной.
А так она выглядит больным человеком, к сожалению.
+25
-4
+21
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vatto
в каком месте она топ не пойму...
+22
-1
+21
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Сергей Орлов
Мужик каждую ночь бьётся о скалы (
+23
-3
+20
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demai
Тощая корова ещё не газель 🤮
+14
-1
+13
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Тюменский медвежонок
Ответ Орыс-орыс онбаган
сколько осипов отвалил чтоб ее тут показали?
вы первый день на спортс.ру? тут таких "барышней" постоянно постят...
+14
-1
+13
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Rhett Butler
на любителя конечно...
+12
0
+12
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Teodrakis
Ответ Сергей Орлов
Мужик каждую ночь бьётся о скалы (
Там погиб не один моряк(
+13
-1
+12
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red hikkikomori
Кругом одни модели и все топовые 🤦
+9
0
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Жэд Кэлэд
Бухенвальд.
+9
0
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Maxim Zhukov
Такая же плоская, как и весь медиафутбол)
+9
0
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Даня Чебыкин
всё. мне хана. я вижу смерть...
+9
0
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poolshh
Ответ Rhett Butler
на любителя конечно...
Своего «любителя» она нашла. Теперь мы тут должны ею насладиться.
+7
0
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Екатерина Гундина
очень неудачные фотографии. Абсолютно пустые глаза, ни одной мысли, мыслишки. Такое чувство что ей перед камерой внушали: не думать, не думать, не думать.....
+8
-1
+7
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Nikosanta Esmany
подскажите это не 1-я стадия анорексии?
+7
0
+7
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Северный болельщик
Так это ж Алана Мамаева!
+6
0
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