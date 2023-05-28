Анна Бем – глава соцсетей медийной команды «Титан». Ушла из «БроукБойз», потому что не хотела сниматься в клоунских роликах!

Кажется, ЛФК «Титан» – самый женственный клуб Winline Медиалиги! Месяц назад мы уже рассказывали о Кристине Нуар, а сегодня знакомимся с девушкой, которая рулит всей медийкой «Титана».

Итак, Анна Бем!

Анна сейчас могла работать совсем в другой команде. Зимой ее схантили «БроукБойз», но перед самым стартом сезона девушка оказалась в «Титане».

Причины трансфера до конца неизвестны. «Она не хотела сниматься в клоунских роликах, а нам нужна девушка, которая будет бегать и угорать вместе с нами. Плюс она стоит очень хороших денег», – объяснял Дмитрий Егоров.

Косвенно это подтвердила и сама Анна. «Я не чувствую острую необходимость нахождения в коллективе. Сложно не просто делать «свою работу», а угождать очень быстро меняющимся планам и взглядам. И финансовая составляющая: по словам руководства, мой труд не окупается», – написала девушка после ухода из «Броуков».

В общем, Бем сменила команду. В описании ее телеграм-канала указано поле деятельности – «Head of SMM: ФК «Титан», корреспондент/ведущая». Но самое интересное, что в адресе канала до сих пор есть отсылка к «Броукам» – annasavagebroke!

Кстати, в последний день весны Анна отметила 22-й день рождения. «Аня не только неотъемлемая часть нашей команды, но и ее душа! Без Ани наша команда не будет такой красивой, потому что ее идеи и творческие задумки придают нашим играм стильную и неповторимую атмосферу!» – поздравил ее ЛФК «Титан».

Поздравляем и мы!