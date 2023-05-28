Ultras Action
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Анна Бем – глава соцсетей медийной команды «Титан». Ушла из «БроукБойз», потому что не хотела сниматься в клоунских роликах!

Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
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Кажется, ЛФК «Титан» – самый женственный клуб Winline Медиалиги! Месяц назад мы уже рассказывали о Кристине Нуар, а сегодня знакомимся с девушкой, которая рулит всей медийкой «Титана».

Итак, Анна Бем!

Анна сейчас могла работать совсем в другой команде. Зимой ее схантили «БроукБойз», но перед самым стартом сезона девушка оказалась в «Титане».

Причины трансфера до конца неизвестны. «Она не хотела сниматься в клоунских роликах, а нам нужна девушка, которая будет бегать и угорать вместе с нами. Плюс она стоит очень хороших денег», – объяснял Дмитрий Егоров.

Косвенно это подтвердила и сама Анна. «Я не чувствую острую необходимость нахождения в коллективе. Сложно не просто делать «свою работу», а угождать очень быстро меняющимся планам и взглядам. И финансовая составляющая: по словам руководства, мой труд не окупается», – написала девушка после ухода из «Броуков».

В общем, Бем сменила команду. В описании ее телеграм-канала указано поле деятельности – «Head of SMM: ФК «Титан», корреспондент/ведущая». Но самое интересное, что в адресе канала до сих пор есть отсылка к «Броукам» – annasavagebroke!

Кстати, в последний день весны Анна отметила 22-й день рождения. «Аня не только неотъемлемая часть нашей команды, но и ее душа! Без Ани наша команда не будет такой красивой, потому что ее идеи и творческие задумки придают нашим играм стильную и неповторимую атмосферу!» – поздравил ее ЛФК «Титан».

Поздравляем и мы!

24 комментария

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Hedgehog1301
Надо как-то научиться штаны застегивать и трусы до ушей не натягивать)
+132
-5
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Кулёс
Плюс она стоит очень хороших денег», – объяснял Дмитрий Егоров.
Так-с, а где пруфлинки на п-хаб или онлик? Надо воочию убедиться)
+60
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ak-tank
Красивая!
+24
-10
+14
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Airat Alimov
Почему-то фото со спущенными штанами опубликовано 2 раза? Хотелось бы побольше
+13
0
+13
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ak-tank
Ответ Hedgehog1301
Надо как-то научиться штаны застегивать и трусы до ушей не натягивать)
> Надо как-то научиться штаны застегивать - Возможно, это те самые штаны самосбросы. ))
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<~Inter~>
Они как будто все одинаковые
+10
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circassian*
Нет фоток в бикини? Не видно голую попу и грудь?
Такое законно вообще?? Когда на спортсе такое было в последний раз, в 2005-м?
+8
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+7
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Ronaldo187
А что там за это ещё и бабки платят?
+7
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+6
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mahurat
Ответ <~Inter~>
Они как будто все одинаковые
Много фоток, ызюминки нэт.
+4
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Евгений Стреблянский
Ну куда же без того, чтобы губы не сделать. И выражение лица какое-то.... ну точно не милое.)
В очередной раз не понимаю восторгов публики.
+3
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Клим Надуткин
Уберите музыку!!!!
+3
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Vadia
Адебайо?
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Сергей Орлов
Милаха)
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Artem Gavrishov
Симпатичная+++
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Teodrakis
Фотка где поёт - зашквар
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Red-Blue Warrior.
с пивом потянет
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BratGoranflo
Ну что, господа эксперты, приступим?
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Экочёрт 4000
стоит очень хороших денег
head of smm
22 года

хотелось бы ознакомиться с трудовой биографией )
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Бухгалтер2021
созрела ягодка
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Тюменский медвежонок
Симпатичная молодая девушка, благо пока что не успела еще себя испортить под "инста-чик")
+6
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Rhett Butler
Красивая девушка!
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