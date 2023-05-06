18 комментариев

Вспомните всех главных тренеров сборной России по хоккею? Тест Sports.ru
Всего 16 фамилий.
Роман Ротенберг стал главным тренером сборной и колесит с ней по городам России, Беларуси и Казахстана. Хотя формально это все же специальный проект, а не основная команда, у которой сейчас юридически другой главный тренер.
Кстати, помните кто он? А остальных тренеров, возглавлявших сборную России на действительно крупных турнирах (Евротур не в счет)? Давайте проверим!
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
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