18 комментариев

Всего 16 фамилий.

Роман Ротенберг стал главным тренером сборной и колесит с ней по городам России, Беларуси и Казахстана. Хотя формально это все же специальный проект, а не основная команда, у которой сейчас юридически другой главный тренер.

Кстати, помните кто он? А остальных тренеров, возглавлявших сборную России на действительно крупных турнирах (Евротур не в счет)? Давайте проверим!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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