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Вспомните всех главных тренеров сборной России по хоккею? Тест Sports.ru

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Всего 16 фамилий.

Роман Ротенберг стал главным тренером сборной и колесит с ней по городам России, Беларуси и Казахстана. Хотя формально это все же специальный проект, а не основная команда, у которой сейчас юридически другой главный тренер.

Кстати, помните кто он? А остальных тренеров, возглавлявших сборную России на действительно крупных турнирах (Евротур не в счет)? Давайте проверим!

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

Если тест не открывается – кликайте сюда.

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18 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Dmitry Smirnov
Плюшева вспомнил. А вот Дмитриева и Васильева нет. ещё пришлось гуглить как правильно пишется фамилия Зинетуллы Хайдаровича
а я наугад) ибо я больше футбольный болельщик) Привет Семину Юр. Палычу)
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Игорь Васильев
Плющева и Васильева забыл
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Mike Dmit
Ну, это что-то совсем лёгкое.
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Алексей Гусев
минус Васильев, Дмитриев и Плющев
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Hitgoe Himgob
Ответ Алексей Гусев
минус Васильев, Дмитриев и Плющев
Васильева вспомнил а вот Плющева нет, вообще из головы вылетел усатый
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Dmitry Smirnov
Ответ Алексей Гусев
минус Васильев, Дмитриев и Плющев
Плюшева вспомнил. А вот Дмитриева и Васильева нет. ещё пришлось гуглить как правильно пишется фамилия Зинетуллы Хайдаровича
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barbarian1991
Брагин настолько выпал из инфополя, что даже его не вспомнил.
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Drakeekard
Ответ Dmitry Smirnov
Плюшева вспомнил. А вот Дмитриева и Васильева нет. ещё пришлось гуглить как правильно пишется фамилия Зинетуллы Хайдаровича
У меня точно такой же результат. Загуглил Дмитриева и Васильева, а также имя Зинэтула)))
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Melnikov1968
18/20,забыл Брагина и Кудашова.
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Don_Krebs
Васильева и Кудашова не вспомнил. Кудашов настолько блекло и мимолетно был в сборной, что и не запомнился особо ничем, хотя казалось бы, совсем недавно это было.
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aleksander87
Пипец, Кудашева не вспомнил.
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amra73
Васильева не помнил и Кудашова забыл😁
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viktorpavlov70
2020. Всех угадал быстро. На Брагине заклинило. Перебирал всех СКовских тренеров, вот вылетело из головы и всё. Под конец только вспомнил.
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Nikolay_exp
18/20, не вспомнил только Якушева и Дмитриева. Плющева написал наугад но внезапно он был в 2003 главный тренер
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Deleted
Минус Васильев
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Степан Сорокин
20 из 20
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Soap74
Васильева и Дмитриева не застал в силу возраста. Остальных легко
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