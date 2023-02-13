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Новая девушка Льюиса Хэмилтона – бывшая Канье Уэста. Она модель и младше чемпиона «Ф-1» на 13 лет!

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Льюис Хэмилтон начал 2023 год очень стильно: семикратный чемпион «Формулы-1» съездил в Антарктиду в компании с Джаредом Лето, Ниной Добрев и другими звездами шоу-бизнеса.

На снежных фотографиях была замечена известная модель, которая, по слухам, стала новой девушкой Льюиса Хэмилтона. Итак, знакомьтесь, Джулиана Налу!

Джулиана родилась 17 февраля 1998 года в Рио-де-Жанейро – она на 13 лет младше Хэмилтона. Налу с детства мечтала стать моделью и уже в 2011-м начала сниматься в рекламе бразильской косметики (да, в 13!). В 18 лет Джулиана приняла участие в рекламной кампании L’Oreal Paris в Бразилии, тогда же заключила первый профессиональный контракт.

Девушка перебралась в США, сейчас работает со всемирно известными агентствами и является одной из самых популярных моделей мира. Кстати, перед отъездом из Бразилии Налу получила актерское образование и в 2018-м дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в сериале «Второе солнце». На ее инстаграм подписаны почти 850 тысяч пользователей этой запрещенной в России соцсети.

Связи с родиной Джулиана не оборвала: она регулярно приезжает в Бразилию, чтобы встретиться с близкими людьми. А еще она обожает собак, ее любимого пса зовут Рио – вы точно знаете, в честь чего питомец получил свое имя.

Но широкой публике Джулиана известна все-таки не как модель, а как девушка (уже бывшая) Канье Уэста. В 2022 году пару неоднократно замечали вместе в отелях, ресторанах, кинотеатрах, а также на различных мероприятиях, на которых собирались видные деятели шоу-бизнеса. На одном из них модель и рэпер появились в одинаковых бейсболках с надписью «2024», а Джулиана несколько раз постила в соцсетях фотки, сопровождая их треками Канье.

Но отношения долго не продлились, и это подтвердила сама Налу. В конце 2022-го Уэст сделал несколько скандальных заявлений, и подписчик Джулианы спросил у нее, как она вообще может встречаться с таким странным человеком. «Я свободна. Спасибо за заботу», – такой был ответ.

Теперь слухи связывают Налу с Хэмилтоном. Сноубордист Шон Уайт даже опубликовал совместный снимок Льюиса и Джулианы в джакузи из той самой поездки в Антарктиду, но затем сразу же удалил это фото – его успели увидеть, но не успели сохранить.

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Фото: Instagram/juliananalu

32 комментария

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Dilvish-T-D
Ответ Grim Reaper 2100
Очередная ,якобы, девушка хэмильтона-ларбалестира. А по факту - очередной контракт на побыть девушкой неважно кого, только бы деньги вовремя переводил . Основная цель всех этих "девушек" - создавать видимость,что есть девушка. Старо как мир. Интересно только на какой срок контракт. Только вот как бы мировое радужное сообщество не обидилось на своего фронтмэна .
Срок такой же как контракт с мерседесом :)
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Dilvish-T-D
Она настолько бедная что даже одежду купить не может? :)
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ VintDV
Из всех фоток я понял девушка не любит носить одежду и предпочитает от неё поскорее избавиться:)))
Как по мне, - такие девичьи наклонности достойны всяческих похвал ))
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gkrbv48ggm
Черная пантера)
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SerGa
У них там что, с бабами напряженка? Передают друг другу, как переходящее знамя…
+4
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+4
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RaNk-1
Ответ Grim Reaper 2100
Очередная ,якобы, девушка хэмильтона-ларбалестира. А по факту - очередной контракт на побыть девушкой неважно кого, только бы деньги вовремя переводил . Основная цель всех этих "девушек" - создавать видимость,что есть девушка. Старо как мир. Интересно только на какой срок контракт. Только вот как бы мировое радужное сообщество не обидилось на своего фронтмэна .
А в чем смысл?
+1
0
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Korby
Девушка, конечно, красивая, но в сравнение с Николь Шерзингер не идёт вообще, как мне кажется.
+3
0
+3
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mrx483
То чувство , когда у сына Роналдиньо девушка и то симпатичнее.
+2
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Olenyuksi
Похожа внешне на Хэмильтона, они не брат и сестра?
+1
-1
0
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Олег Кузнецов
Ответ Evgeniy Kropachev
Сисиньо Жопао
175 см бразильской неотразимости, бедра выглядят особо привлекательно.) Хэмилтон попал.)
+1
0
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Санитар-волк
Как говорится, каждому своё. Кому-то девушка для секса - норм. Но вот эти вот существа, скачущие от одной знаменитости к другой... Вызывает недоумение подход самих селебрити, ведь ежу ясно, что кроме денег, за этим нет ничего.
+7
0
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Марио Супермарио
Интересно, в ней хоть что-то натуральное есть?
+3
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Grim Reaper 2100
Очередная ,якобы, девушка хэмильтона-ларбалестира. А по факту - очередной контракт на побыть девушкой неважно кого, только бы деньги вовремя переводил . Основная цель всех этих "девушек" - создавать видимость,что есть девушка. Старо как мир. Интересно только на какой срок контракт. Только вот как бы мировое радужное сообщество не обидилось на своего фронтмэна .
+12
-1
+11
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James Voron
Страшилище, жесть.
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Chary Abdysamedow
slyuha el latino )))))
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Юрий Бабкин
Девушка больших талантов. Одарённая.
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VintDV
Из всех фоток я понял девушка не любит носить одежду и предпочитает от неё поскорее избавиться:)))
+12
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Антон
Джулианна Налом
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Abil Alex
спортс блин,Я звоню в полицию
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Artem Gavrishov
Не зашла…. Личико милое…
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Evgeniy Kropachev
Сисиньо Жопао
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Free1971
Знатный ло... ок
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Добрый Ретроград
Хардкора вроде с ней нет пока.
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Добрый Ретроград
Нормальная кобылка, рабочая. Сиськи и задница неплохие.
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Paninaro
Николь Шерзингер поинтереснее была. Или нет?
Так у той пробег уже нехилый. Вот и взял себе машинку посвежее
+35
-2
+33
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