Новая девушка Льюиса Хэмилтона – бывшая Канье Уэста. Она модель и младше чемпиона «Ф-1» на 13 лет!

Льюис Хэмилтон начал 2023 год очень стильно: семикратный чемпион «Формулы-1» съездил в Антарктиду в компании с Джаредом Лето, Ниной Добрев и другими звездами шоу-бизнеса.

На снежных фотографиях была замечена известная модель, которая, по слухам, стала новой девушкой Льюиса Хэмилтона. Итак, знакомьтесь, Джулиана Налу!

Джулиана родилась 17 февраля 1998 года в Рио-де-Жанейро – она на 13 лет младше Хэмилтона. Налу с детства мечтала стать моделью и уже в 2011-м начала сниматься в рекламе бразильской косметики (да, в 13!). В 18 лет Джулиана приняла участие в рекламной кампании L’Oreal Paris в Бразилии, тогда же заключила первый профессиональный контракт.

Девушка перебралась в США, сейчас работает со всемирно известными агентствами и является одной из самых популярных моделей мира. Кстати, перед отъездом из Бразилии Налу получила актерское образование и в 2018-м дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в сериале «Второе солнце». На ее инстаграм подписаны почти 850 тысяч пользователей этой запрещенной в России соцсети.

Связи с родиной Джулиана не оборвала: она регулярно приезжает в Бразилию, чтобы встретиться с близкими людьми. А еще она обожает собак, ее любимого пса зовут Рио – вы точно знаете, в честь чего питомец получил свое имя.

Но широкой публике Джулиана известна все-таки не как модель, а как девушка (уже бывшая) Канье Уэста. В 2022 году пару неоднократно замечали вместе в отелях, ресторанах, кинотеатрах, а также на различных мероприятиях, на которых собирались видные деятели шоу-бизнеса. На одном из них модель и рэпер появились в одинаковых бейсболках с надписью «2024», а Джулиана несколько раз постила в соцсетях фотки, сопровождая их треками Канье.

Но отношения долго не продлились, и это подтвердила сама Налу. В конце 2022-го Уэст сделал несколько скандальных заявлений, и подписчик Джулианы спросил у нее, как она вообще может встречаться с таким странным человеком. «Я свободна. Спасибо за заботу», – такой был ответ.

Теперь слухи связывают Налу с Хэмилтоном. Сноубордист Шон Уайт даже опубликовал совместный снимок Льюиса и Джулианы в джакузи из той самой поездки в Антарктиду, но затем сразу же удалил это фото – его успели увидеть, но не успели сохранить.

Фото: Instagram/juliananalu