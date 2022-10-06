«Локомотив» проиграл 4 матча подряд впервые в российской истории. Последняя такая серия выбросила команду из Высшей лиги

«Локомотив» проиграл четыре матча подряд в РПЛ – «Ахмату» (1:2), «Факелу» (0:2), «Спартаку» (0:1) и «Уралу» (2:4). В российской истории такое случилось с железнодорожниками впервые.

Последняя серия из четырех поражений в чемпионате закончилась для «Локомотива» печально.

В 1990-м Семин уехал в Новую Зеландию, и «Локомотив» завалил старт чемпионата СССР-1991

В 1990 году «Локомотив» вернулся в высшую лигу чемпионата СССР: занял четвертое место в первом дивизионе и обыграл «Ротор» в переходных матчах. Сразу после решения задачи главный тренер Юрий Семин решил сменить обстановку и уехал аж в Новую Зеландию, возглавив олимпийскую сборную этой страны. Команду принял второй тренер Валерий Филатов.

Сезон-1991 не задался с самого начала. Вырвав ничью во Владикавказе, «Локо» уступил в гостях «Арарату» и влетел 1:5 ЦСКА. В середине июня москвичи обнаружили себя на предпоследнем 15-м месте: хуже стартовал только «Пахтакор», и то отстал только на очко.

Месяц завершили двумя победами – над тем же «Пахтакором» и «Памиром». Команда взлетела на десятую строчку, но от зоны вылета оторвалась всего лишь на два балла.

В конце лета «Локомотив» разменял нулевые ничьи с «Металлистом» и «Шахтером» и подошел к решающей стадии борьбы за выживание при таких раскладах.

Одно очко от спасительного места, игра в запасе и более-менее удобный календарь (пять домашних матчей из оставшихся семи) – вполне себе рабочий вариант.

Из-за пяти поражений подряд «Локомотив» упал на последнее место и вылетел за два тура до конца

Тут-то и началась серия, которая похоронила все шансы на выживание. Сначала с «Локомотивом» разобрался «Спартак» (2:0). Впрочем, в этом исходе мало кто сомневался, ведь команда Олега Романцева шла на первом месте.

«Не вина хозяев поля, а беда, что у «Спартака» снова играл Черенков. Каждая его передача таила в себе такую угрозу, что соперник просто не знал, что делать дальше. А если учесть, что в компанию к Черенкову присоединялись Мостовой, Радченко, Попов (всех не перечислишь), станет понятным, насколько ощутимым было преимущество спартаковцев», – писал о матче еженедельник «Футбол».

Через пять дней «Локомотив» проиграл в Одессе «Черноморцу» 1:0. Гости были настолько плохи, что главный тренер «Пахтакора» Александр Тарханов выдал о конкуренте следующее: «Локомотив» выглядит сейчас середняком даже для первой лиги и проиграть должен был крупно. Но очевидно, что более опытные и техничные одесситы не восприняли москвичей всерьез».

В конце сентября «Локо» уступил ЦСКА 1:3, хоть и вел после первого тайма, а в следующей игре получил дома 0:2 от «Днепра». За этим грустным зрелищем на стадионе в Черкизово наблюдало всего всего лишь 600 зрителей.

Четыре поражения подряд поставили команду Филатова на край пропасти: нужно было побеждать в трех оставшихся матчах и ждать осечек конкурентов. Но уже в следующем туре «Локомотив» был разгромлен в Запорожье (0:3) и официально вылетел из высшей лиги.

«Локо» остался в высшей лиге только из-за распада СССР

В двух оставшихся матчах железнодорожники дома сыграли вничью с «Араратом» (0:0) и уступили «Спартаку» из Владикавказа (1:2). Итог сезона – последнее место, 18 забитых и 47 пропущенных голов (оба показателя – худшие в лиге).

Светлые моменты все-таки были. В основном составе «Локомотива» закрепились юные Сергей Овчинников, Дмитрий Аленичев и Алексей Арифуллин. Будущее команды выглядело оптимистично. В конце 1991 года из Океании в клуб вернулся Юрий Семин, а Филатов занял должность президента. Да и никуда «Локомотив» не вылетел. Советский Союз развалился, а вместе с ним и чемпионат СССР.

В первом чемпионате России «Локо» занял четвертое место и постепенно стал одним из флагманов футбола новой страны. Который до 2022 года больше 30 лет не мог себе позволить проиграть четыре матча подряд в чемпионате.

Фото: fclm.ru