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Два чемпиона мира, легенды «Милана» и «Атлетико», почти рекордсмен «Атлетика». Тренеры Ла Лиги, когда сами играли в футбол

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Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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Диего Симеоне Диего Симеоне
Осасуна Осасуна
Севилья Севилья
Барселона Барселона
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
Вильярреал Вильярреал
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Иманоль Альгуасиль
Бетис Бетис
Андони Ираола Андони Ираола
Унаи Эмери Унаи Эмери
Сельта Сельта
Атлетико Атлетико
Кике Флорес Кике Флорес
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Чемпионат Испании стартует уже в эту пятницу. Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры команд Ла Лиги-2022/23.

Ретро-кадров будет 17, потому что фотографии футболистов Хагобы Аррасате («Осасуна») и Руби («Альмерия») настолько редки, что в легальном доступе отсутствуют, а Диего Мартинес Пенас из «Эспаньола» в футбол играл только на молодежном уровне.

Хорошо, что есть много гораздо более известных героев.

Карло Анчелотти («Реал»)

Клубы: «Парма», «Рома», «Милан»

Факт: выиграл пять трофеев с «Ромой» и девять – с «Миланом».

Хави («Барселона»)

Клубы: «Барселона», «Аль-Садд»

Факт: чемпион мира-2010, победитель Евро-2008 и Евро-2012, выигрывал Ла Лигу в трех десятилетиях.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Клубы: «Велес Сарсфилд», «Пиза», «Севилья», «Атлетико», «Интер», «Лацио», «Расинг Авельянеда»

Факт: становился чемпионом Испании с «Атлетико» и как игрок, и как тренер.

Хулен Лопетеги («Севилья»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Реал», «Лас Пальмас», «Логроньес», «Барселона», «Райо Вальекано»

Факт: один из немногих футболистов, выигрывавших трофеи и с «Реалом», и «Барселоной».

Мануэль Пеллегрини («Бетис»)

Клубы: «Универсидад де Чили»

Факт: Пеллегрини-игрока обожали фанаты «Универсидада», но они же его и прокляли, когда с Пеллегрини-тренером клуб впервые в истории вылетел из высшей лиги Чили.

Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Реал Хаэн», «Картахена», «Бургос»

Факт: посвятил «Сосьедаду» почти полжизни – девять лет как игрок, 11 – как тренер разных команд в системе клуба.

Унаи Эмери («Вильярреал»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Толедо», «Расинг Ферроль», «Леганес», «Лорка Депортиво»

Факт: провел в Ла Лиге всего пять матчей и забил один мяч.

Эрнесто Вальверде («Атлетик»)

Клубы: «Алавес», «Сестао», «Эспаньол», «Барселона», «Атлетик», «Мальрока»

Факт: тренирует уже третий клуб, в котором играл.

Дженнаро Гаттузо («Валенсия»)

Клубы: «Перуджа», «Рейнджерс», «Салернитана», «Милан», «Сьон»

Факт: чемпион мира-2006. 461 матч за «Милан» – шестой результат в истории клуба.

Хагоба Аррасате («Осасуна»)

Клубы: «Эйбар-2», «Лемона», «Беасайн», «Эльгойбар», «Португалете», «Аморебьета»

Факт: один из двух тренеров Ла Лиги-2022/23, кто не играл на высшем уровне.

Эдуардо Коудет («Сельта»)

Клубы: «Платенсе», «Росарио Сентраль», «Сан-Лоренсо», «Ривер Плейт», «Сельта», «Сан-Луис», «Некакса», «Колон», «Филадельфия Юнион», «Форт-Лодердейл Страйкерс»

Факт: выигрывал чемпионат Аргентины и как игрок, и как тренер.

Андони Ираола («Райо Вальекано»)

Клубы: «Баскония», «Бильбао Атлетик», «Атлетик», «Нью-Йорк Сити»

Факт: 510 матчей за «Атлетик» – четвертый результат в истории клуба.

Франсиско Хавьер Родригес («Эльче»)

Клубы: «Валенсия-2», «Полидепортиво», «Альмерия», «Альбасете», «Гранада 74», «Аликанте», «Ориуэла»

Факт: забивал «Реалу» в сезоне-2004/05 – правда, его «Альбасете» проиграл 1:6.

Кике Флорес («Хетафе»)

Клубы: «Валенсия», «Реал», «Сарагоса»

Факт: выигрывал и Сегунду (с «Валенсией»), и Ла Лигу (с «Реалом»)

Хавьер Агирре («Мальорка»)

Клубы: «Америка», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Атланте», «Осасуна», «Гвадалахара»

Факт: провел 59 матчей за сборную Мексики, в том числе пять на домашнем чемпионате мира-1986.

Серхио Гонсалес Сориано («Кадис»)

Клубы: «Оспиталет», «Эспаньол», «Депортиво», «Леванте»

Факт: важная часть «Депортиво» Хавьера Ируреты, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Испании и участвовал в легендой победе над «Миланом» в 2004-м.

Руби («Альмерия»)

Клубы: «Виласар-де-Мар», «Манльеу», «Эспаньол-2», «Оспиталет», «Понтеведра», «Террасса»

Факт: второй тренер Ла Лиги-2022/23, не игравший на высшем уровне.

Мичел («Жирона»)

Клубы: «Райо Вальекано», «Альмерия», «Мурсия», «Малага»

Факт: добрался с «Райо» до 1/4 финала Кубка УЕФА-2000/01. Это единственное появление мадридского клуба в еврокубках.

Пачета («Вальядолид»)

Клубы: «Нумансия», «Бургос», «Марбелья», «Мерида», «Эспаньол»

Факт: играл в Ла Лиге за три команды – даже за «Бургос», который провел в высшем дивизионе всего три сезона.

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Фото: eastnews.ru/LLUIS GENE; Gettyimages.ru/Ned Dishman, Valerio Pennicino, Nuno Correia, Clive Brunskill, Aitor Alcalde / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; twitter.com/

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