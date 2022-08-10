Два чемпиона мира, легенды «Милана» и «Атлетико», почти рекордсмен «Атлетика». Тренеры Ла Лиги, когда сами играли в футбол

Чемпионат Испании стартует уже в эту пятницу. Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры команд Ла Лиги-2022/23.
Ретро-кадров будет 17, потому что фотографии футболистов Хагобы Аррасате («Осасуна») и Руби («Альмерия») настолько редки, что в легальном доступе отсутствуют, а Диего Мартинес Пенас из «Эспаньола» в футбол играл только на молодежном уровне.
Хорошо, что есть много гораздо более известных героев.
Карло Анчелотти («Реал»)
Клубы: «Парма», «Рома», «Милан»
Факт: выиграл пять трофеев с «Ромой» и девять – с «Миланом».
Хави («Барселона»)
Клубы: «Барселона», «Аль-Садд»
Факт: чемпион мира-2010, победитель Евро-2008 и Евро-2012, выигрывал Ла Лигу в трех десятилетиях.
Диего Симеоне («Атлетико»)
Клубы: «Велес Сарсфилд», «Пиза», «Севилья», «Атлетико», «Интер», «Лацио», «Расинг Авельянеда»
Факт: становился чемпионом Испании с «Атлетико» и как игрок, и как тренер.
Хулен Лопетеги («Севилья»)
Клубы: «Реал Сосьедад», «Реал», «Лас Пальмас», «Логроньес», «Барселона», «Райо Вальекано»
Факт: один из немногих футболистов, выигрывавших трофеи и с «Реалом», и «Барселоной».
Мануэль Пеллегрини («Бетис»)
Клубы: «Универсидад де Чили»
Факт: Пеллегрини-игрока обожали фанаты «Универсидада», но они же его и прокляли, когда с Пеллегрини-тренером клуб впервые в истории вылетел из высшей лиги Чили.
Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад»)
Клубы: «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Реал Хаэн», «Картахена», «Бургос»
Факт: посвятил «Сосьедаду» почти полжизни – девять лет как игрок, 11 – как тренер разных команд в системе клуба.
Унаи Эмери («Вильярреал»)
Клубы: «Реал Сосьедад», «Толедо», «Расинг Ферроль», «Леганес», «Лорка Депортиво»
Факт: провел в Ла Лиге всего пять матчей и забил один мяч.
Эрнесто Вальверде («Атлетик»)
Клубы: «Алавес», «Сестао», «Эспаньол», «Барселона», «Атлетик», «Мальрока»
Факт: тренирует уже третий клуб, в котором играл.
Дженнаро Гаттузо («Валенсия»)
Клубы: «Перуджа», «Рейнджерс», «Салернитана», «Милан», «Сьон»
Факт: чемпион мира-2006. 461 матч за «Милан» – шестой результат в истории клуба.
Хагоба Аррасате («Осасуна»)
Клубы: «Эйбар-2», «Лемона», «Беасайн», «Эльгойбар», «Португалете», «Аморебьета»
Факт: один из двух тренеров Ла Лиги-2022/23, кто не играл на высшем уровне.
Эдуардо Коудет («Сельта»)
Клубы: «Платенсе», «Росарио Сентраль», «Сан-Лоренсо», «Ривер Плейт», «Сельта», «Сан-Луис», «Некакса», «Колон», «Филадельфия Юнион», «Форт-Лодердейл Страйкерс»
Факт: выигрывал чемпионат Аргентины и как игрок, и как тренер.
Андони Ираола («Райо Вальекано»)
Клубы: «Баскония», «Бильбао Атлетик», «Атлетик», «Нью-Йорк Сити»
Факт: 510 матчей за «Атлетик» – четвертый результат в истории клуба.
Франсиско Хавьер Родригес («Эльче»)
Клубы: «Валенсия-2», «Полидепортиво», «Альмерия», «Альбасете», «Гранада 74», «Аликанте», «Ориуэла»
Факт: забивал «Реалу» в сезоне-2004/05 – правда, его «Альбасете» проиграл 1:6.
Кике Флорес («Хетафе»)
Клубы: «Валенсия», «Реал», «Сарагоса»
Факт: выигрывал и Сегунду (с «Валенсией»), и Ла Лигу (с «Реалом»)
Хавьер Агирре («Мальорка»)
Клубы: «Америка», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Атланте», «Осасуна», «Гвадалахара»
Факт: провел 59 матчей за сборную Мексики, в том числе пять на домашнем чемпионате мира-1986.
Серхио Гонсалес Сориано («Кадис»)
Клубы: «Оспиталет», «Эспаньол», «Депортиво», «Леванте»
Факт: важная часть «Депортиво» Хавьера Ируреты, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Испании и участвовал в легендой победе над «Миланом» в 2004-м.
Руби («Альмерия»)
Клубы: «Виласар-де-Мар», «Манльеу», «Эспаньол-2», «Оспиталет», «Понтеведра», «Террасса»
Факт: второй тренер Ла Лиги-2022/23, не игравший на высшем уровне.
Мичел («Жирона»)
Клубы: «Райо Вальекано», «Альмерия», «Мурсия», «Малага»
Факт: добрался с «Райо» до 1/4 финала Кубка УЕФА-2000/01. Это единственное появление мадридского клуба в еврокубках.
Пачета («Вальядолид»)
Клубы: «Нумансия», «Бургос», «Марбелья», «Мерида», «Эспаньол»
Факт: играл в Ла Лиге за три команды – даже за «Бургос», который провел в высшем дивизионе всего три сезона.
Лучший бомбардир «Челси», чемпион мира, легенды «Майнца» и «Ливерпуля». Тренеры клубов АПЛ, когда сами играли в футбол
Ковач – единственный тренер Бундеслиги, который брал титул в Германии как игрок. А какими футболистами были остальные?
Еще больше лампового российского футбола – в телеграм-канале Ultras Action
Фото: eastnews.ru/LLUIS GENE; Gettyimages.ru/Ned Dishman, Valerio Pennicino, Nuno Correia, Clive Brunskill, Aitor Alcalde / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; twitter.com/
Комментарии