Два чемпиона мира, легенды «Милана» и «Атлетико», почти рекордсмен «Атлетика». Тренеры Ла Лиги, когда сами играли в футбол

Чемпионат Испании стартует уже в эту пятницу. Давайте посмотрим, какими футболистами были главные тренеры команд Ла Лиги-2022/23.

Ретро-кадров будет 17, потому что фотографии футболистов Хагобы Аррасате («Осасуна») и Руби («Альмерия») настолько редки, что в легальном доступе отсутствуют, а Диего Мартинес Пенас из «Эспаньола» в футбол играл только на молодежном уровне.

Хорошо, что есть много гораздо более известных героев.

Карло Анчелотти («Реал»)

Клубы: «Парма», «Рома», «Милан»

Факт: выиграл пять трофеев с «Ромой» и девять – с «Миланом».

Хави («Барселона»)

Клубы: «Барселона», «Аль-Садд»

Факт: чемпион мира-2010, победитель Евро-2008 и Евро-2012, выигрывал Ла Лигу в трех десятилетиях.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Клубы: «Велес Сарсфилд», «Пиза», «Севилья», «Атлетико», «Интер», «Лацио», «Расинг Авельянеда»

Факт: становился чемпионом Испании с «Атлетико» и как игрок, и как тренер.

Хулен Лопетеги («Севилья»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Реал», «Лас Пальмас», «Логроньес», «Барселона», «Райо Вальекано»

Факт: один из немногих футболистов, выигрывавших трофеи и с «Реалом», и «Барселоной».

Мануэль Пеллегрини («Бетис»)

Клубы: «Универсидад де Чили»

Факт: Пеллегрини-игрока обожали фанаты «Универсидада», но они же его и прокляли, когда с Пеллегрини-тренером клуб впервые в истории вылетел из высшей лиги Чили.

Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Реал Хаэн», «Картахена», «Бургос»

Факт: посвятил «Сосьедаду» почти полжизни – девять лет как игрок, 11 – как тренер разных команд в системе клуба.

Унаи Эмери («Вильярреал»)

Клубы: «Реал Сосьедад», «Толедо», «Расинг Ферроль», «Леганес», «Лорка Депортиво»

Факт: провел в Ла Лиге всего пять матчей и забил один мяч.

Эрнесто Вальверде («Атлетик»)

Клубы: «Алавес», «Сестао», «Эспаньол», «Барселона», «Атлетик», «Мальрока»

Факт: тренирует уже третий клуб, в котором играл.

Дженнаро Гаттузо («Валенсия»)

Клубы: «Перуджа», «Рейнджерс», «Салернитана», «Милан», «Сьон»

Факт: чемпион мира-2006. 461 матч за «Милан» – шестой результат в истории клуба.

Хагоба Аррасате («Осасуна»)

Клубы: «Эйбар-2», «Лемона», «Беасайн», «Эльгойбар», «Португалете», «Аморебьета»

Факт: один из двух тренеров Ла Лиги-2022/23, кто не играл на высшем уровне.

Эдуардо Коудет («Сельта»)

Клубы: «Платенсе», «Росарио Сентраль», «Сан-Лоренсо», «Ривер Плейт», «Сельта», «Сан-Луис», «Некакса», «Колон», «Филадельфия Юнион», «Форт-Лодердейл Страйкерс»

Факт: выигрывал чемпионат Аргентины и как игрок, и как тренер.

Андони Ираола («Райо Вальекано»)

Клубы: «Баскония», «Бильбао Атлетик», «Атлетик», «Нью-Йорк Сити»

Факт: 510 матчей за «Атлетик» – четвертый результат в истории клуба.

Франсиско Хавьер Родригес («Эльче»)

Клубы: «Валенсия-2», «Полидепортиво», «Альмерия», «Альбасете», «Гранада 74», «Аликанте», «Ориуэла»

Факт: забивал «Реалу» в сезоне-2004/05 – правда, его «Альбасете» проиграл 1:6.

Кике Флорес («Хетафе»)

Клубы: «Валенсия», «Реал», «Сарагоса»

Факт: выигрывал и Сегунду (с «Валенсией»), и Ла Лигу (с «Реалом»)

Хавьер Агирре («Мальорка»)

Клубы: «Америка», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Атланте», «Осасуна», «Гвадалахара»

Факт: провел 59 матчей за сборную Мексики, в том числе пять на домашнем чемпионате мира-1986.

Серхио Гонсалес Сориано («Кадис»)

Клубы: «Оспиталет», «Эспаньол», «Депортиво», «Леванте»

Факт: важная часть «Депортиво» Хавьера Ируреты, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Испании и участвовал в легендой победе над «Миланом» в 2004-м.

Руби («Альмерия»)

Клубы: «Виласар-де-Мар», «Манльеу», «Эспаньол-2», «Оспиталет», «Понтеведра», «Террасса»

Факт: второй тренер Ла Лиги-2022/23, не игравший на высшем уровне.

Мичел («Жирона»)

Клубы: «Райо Вальекано», «Альмерия», «Мурсия», «Малага»

Факт: добрался с «Райо» до 1/4 финала Кубка УЕФА-2000/01. Это единственное появление мадридского клуба в еврокубках.

Пачета («Вальядолид»)

Клубы: «Нумансия», «Бургос», «Марбелья», «Мерида», «Эспаньол»

Факт: играл в Ла Лиге за три команды – даже за «Бургос», который провел в высшем дивизионе всего три сезона.

Фото: eastnews.ru/LLUIS GENE; Gettyimages.ru/Ned Dishman, Valerio Pennicino, Nuno Correia, Clive Brunskill, Aitor Alcalde / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; twitter.com/