Лучший бомбардир «Челси», чемпион мира, легенды «Майнца» и «Ливерпуля». Тренеры клубов АПЛ, когда сами играли в футбол

Уже в пятницу стартует 31-й розыгрыш АПЛ. Ура? Ура!
В сезоне-2022/23 в Англии традиционно соберется супезвездный состав тренеров, и это вполне повод вспомнить, какими они они были футболистами. Поехали!
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Клубы: «Барселона», «Брешиа», «Рома», «Аль-Ахли», «Дорадос»
Факт: важный элемент «Барселоны» Йохана Кройффа, которая в 1992-м выиграла последний Кубок чемпионов и четыре раза подряд взяла Ла Лигу.
Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Клубы: «Пфорцхайм», «Рот-Вайсс Франкфурт», «Майнц»
Факт: 340 матчей за «Майнц» – третий результат в истории клуба.
Томас Тухель («Челси»)
Клубы: «Штутгартер Киккерс», «Ульм»
Факт: завершил карьеру в 25 лет из-за проблем с суставами, а уже через два года возглавил юношескую команду «Штутгарта».
Антонио Конте («Тоттенхэм»)
Клубы: «Лечче», «Ювентус»
Факт: пятикратный победитель Серии А.
Микель Артета («Арсенал»)
Клубы: «ПСЖ», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон», «Арсенал»
Факт: выиграл с «Арсеналом» четыре трофея – по два Кубка и Суперкубка Англии.
Эрик тен Хаг («МЮ»)
Клубы: «Твенте», «Де Графсхап», «Валвейк», «Утрехт»
Факт: капитан «Твенте» в победном финале Кубка Нидерландов в 2001 году.
Дэвид Мойес («Вест Хэм»)
Клубы: «Селтик», «Кембридж Юнайтед», «Бристоль Сити», «Шрусбери», «Данфермлин», «Гамильтон», «Престон»
Факт: единственный титул – чемпион Шотландии-1981/82.
Брендан Роджерс («Лестер»)
Клубы: «Баллимена Юнайтед», «Рединг»
Факт: закончил профессиональную карьеру в 20 лет из-за хронической травмы колена, но еще несколько сезонов играл в нон-лиге.
Грэм Поттер («Брайтон»)
Клубы: «Бирмингем», «Уиком», «Сток», «Саутгемптон», «Вест Бромвич», «Нортхэмптон», «Рединг», «Йорк Сити», «Бостон Юнайтед», «Шрусбери», «Макслфилд»
Факт: только один год играл в АПЛ – за «Саутгемптон» в сезоне-1996/97.
Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)
Клубы: «Прайенсе», «Кинтахенсе»
Факт: играл в любительских командах в свободное от тренерства время – начал работать в молодежке «Витории» в 21 год.
Эдди Хау («Ньюкасл»)
Клубы: «Борнмут», «Портсмут»
Факт: провел в «Борнмуте» 21 сезон – 10 как игрок, 11 как тренер.
Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)
Клубы: «Канн», «Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Интер», «Ман Сити»
Факт: чемпион мира и Европы, важнейший игрок легендарного «Арсенала» Арсена Венгера.
Стивен Джеррард («Астон Вилла»)
Клубы: «Ливерпуль», «Лос-Анджелес Гэлакси»
Факт: 710 матчей за «Ливерпуль» – третий результат в клубной истории.
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)
Клубы: ГАК, «Аустрия Вена», «Аустрия Зальцбург», «Мехелен», «Льерс», «Кельн», «Гройтер», «Бавария-2»
Факт: забил гол в первом же матче за сборную Австрии – через 11 минут после выхода на замену.
Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)
Клубы: «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Ман Сити», «Нью-Йорк Сити»
Факт: лучший бомбардир в истории «Челси» – 211 голов.
Джесси Марш («Лидс»)
Клубы: «Ди Си Юнайтед», «Чикаго Файр», «Чивас США»
Факт: один из трех футболистов, выступавших в каждом из 14 первых сезонов МЛС.
Марку Силва («Фулхэм»)
Клубы: «Белененсеш», «Трофенсе», «Риу Аве», «Брага-2», «Салгейруш», «Одивелаш», «Эшторил»
Факт: после окончания карьеры возглавил «Эшторил» и в первый же сезон вывел клуб в главную лигу Португалии.
Скотт Паркер («Борнмут»)
Клубы: «Чарльтон», «Норвич», «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Фулхэм»
Факт: лучший молодой игрок Англии сезона-2003/04.
Стив Купер («Ноттингем Форест»)
Клубы: «Тотал Нетвор Солушнс», «Рил», «Бангор Сити»
Факт: болельщик «Ливерпуля».
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в футбол не играл.
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