Лучший бомбардир «Челси», чемпион мира, легенды «Майнца» и «Ливерпуля». Тренеры клубов АПЛ, когда сами играли в футбол

Уже в пятницу стартует 31-й розыгрыш АПЛ. Ура? Ура!

В сезоне-2022/23 в Англии традиционно соберется супезвездный состав тренеров, и это вполне повод вспомнить, какими они они были футболистами. Поехали!

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Клубы: «Барселона», «Брешиа», «Рома», «Аль-Ахли», «Дорадос»

Факт: важный элемент «Барселоны» Йохана Кройффа, которая в 1992-м выиграла последний Кубок чемпионов и четыре раза подряд взяла Ла Лигу.

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Клубы: «Пфорцхайм», «Рот-Вайсс Франкфурт», «Майнц»

Факт: 340 матчей за «Майнц» – третий результат в истории клуба.

Томас Тухель («Челси»)

Клубы: «Штутгартер Киккерс», «Ульм»

Факт: завершил карьеру в 25 лет из-за проблем с суставами, а уже через два года возглавил юношескую команду «Штутгарта».

Антонио Конте («Тоттенхэм»)

Клубы: «Лечче», «Ювентус»

Факт: пятикратный победитель Серии А.

Микель Артета («Арсенал»)

Клубы: «ПСЖ», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон», «Арсенал»

Факт: выиграл с «Арсеналом» четыре трофея – по два Кубка и Суперкубка Англии.

Эрик тен Хаг («МЮ»)

Клубы: «Твенте», «Де Графсхап», «Валвейк», «Утрехт»

Факт: капитан «Твенте» в победном финале Кубка Нидерландов в 2001 году.

Дэвид Мойес («Вест Хэм»)

Клубы: «Селтик», «Кембридж Юнайтед», «Бристоль Сити», «Шрусбери», «Данфермлин», «Гамильтон», «Престон»

Факт: единственный титул – чемпион Шотландии-1981/82.

Брендан Роджерс («Лестер»)

Клубы: «Баллимена Юнайтед», «Рединг»

Факт: закончил профессиональную карьеру в 20 лет из-за хронической травмы колена, но еще несколько сезонов играл в нон-лиге.

Грэм Поттер («Брайтон»)

Клубы: «Бирмингем», «Уиком», «Сток», «Саутгемптон», «Вест Бромвич», «Нортхэмптон», «Рединг», «Йорк Сити», «Бостон Юнайтед», «Шрусбери», «Макслфилд»

Факт: только один год играл в АПЛ – за «Саутгемптон» в сезоне-1996/97.

Бруну Лаже («Вулверхэмптон»)

Клубы: «Прайенсе», «Кинтахенсе»

Факт: играл в любительских командах в свободное от тренерства время – начал работать в молодежке «Витории» в 21 год.

Эдди Хау («Ньюкасл»)

Клубы: «Борнмут», «Портсмут»

Факт: провел в «Борнмуте» 21 сезон – 10 как игрок, 11 как тренер.

Патрик Виейра («Кристал Пэлас»)

Клубы: «Канн», «Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Интер», «Ман Сити»

Факт: чемпион мира и Европы, важнейший игрок легендарного «Арсенала» Арсена Венгера.

Стивен Джеррард («Астон Вилла»)

Клубы: «Ливерпуль», «Лос-Анджелес Гэлакси»

Факт: 710 матчей за «Ливерпуль» – третий результат в клубной истории.

Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»)

Клубы: ГАК, «Аустрия Вена», «Аустрия Зальцбург», «Мехелен», «Льерс», «Кельн», «Гройтер», «Бавария-2»

Факт: забил гол в первом же матче за сборную Австрии – через 11 минут после выхода на замену.

Фрэнк Лэмпард («Эвертон»)

Клубы: «Вест Хэм», «Суонси», «Челси», «Ман Сити», «Нью-Йорк Сити»

Факт: лучший бомбардир в истории «Челси» – 211 голов.

Джесси Марш («Лидс»)

Клубы: «Ди Си Юнайтед», «Чикаго Файр», «Чивас США»

Факт: один из трех футболистов, выступавших в каждом из 14 первых сезонов МЛС.

Марку Силва («Фулхэм»)

Клубы: «Белененсеш», «Трофенсе», «Риу Аве», «Брага-2», «Салгейруш», «Одивелаш», «Эшторил»

Факт: после окончания карьеры возглавил «Эшторил» и в первый же сезон вывел клуб в главную лигу Португалии.

Скотт Паркер («Борнмут»)

Клубы: «Чарльтон», «Норвич», «Челси», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Фулхэм»

Факт: лучший молодой игрок Англии сезона-2003/04.

Стив Купер («Ноттингем Форест»)

Клубы: «Тотал Нетвор Солушнс», «Рил», «Бангор Сити»

Факт: болельщик «Ливерпуля».

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в футбол не играл.

Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com