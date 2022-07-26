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У Сычевого хет-трик со скамейки, а кто еще так делал? Вспоминаем 6 предыдущих случаев в чемпионатах России

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Главный герой второго тура РПЛ – Владимир Сычевой. Форвард «Оренбурга» вышел на поле в перерыве матча с «Уралом» и за полчаса забил три гола в ворота Ильи Помазуна.

Мы быстро познакомились.

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто?

Сычевой стал седьмым футболистом, оформившим хет-трик в матче чемпионата России после выхода на замену. Давайте вспомним все предыдущие случаи.

Евгений Титов («Жемчужина») – ставропольскому «Динамо» 9 июня 1993-го

«Жемчужина» летела 0:2 уже к 13-й минуте домашней игры с «Динамо» из Ставрополя. Сразу после второго гола главный тренер сочинцев Арсен Найденов рискнул и выпустил на поле дебютанта – 29-летнего форварда Евгения Титова, до этого выступавшего в низших лигах за череповецкий «Строитель», вологодское «Динамо» и новороссийский «Цемент».

В начале второго тайма Титов дублем сравнял счет, а на 82-й забил победный. Гости расклеились, и Гоча Гогричиани установил финальный результат – 4:2.

В 1993-м джокер «Жемчужины» провел еще 12 матчей и отметился одним голом – в победном матче с «Текстильщиком». В 1994-м уехал играть в Финляндию. В «Ильвесе» у него не пошло, через полгода Титов перебрался Новороссийск: помог «Черноморцу» вернуться в высшую лигу и завершил карьеру.

Евгений Титов умер 27 февраля 2015-го в 51 год. Ему стало плохо во время товарищеского матча в Костроме, у экс-футболиста остановилось сердце. Последние годы он занимался общественной деятельностью, был членом исполкома Вологодского отделения Общественного экологического контроля России, боролся за чистый воздух и чистую воду в Череповце. На сайте «ГородЧе» сообщается, что Титов был ярким и конструктивным оппонентом действующей власти.

Дмитрий Кириченко (ЦСКА) – «Торпедо-ЗИЛу» 9 марта 2002-го

Дмитрий Кириченко перешел в ЦСКА из «Ростельмаша» зимой 2002-го и поначалу котировался у Валерия Газзаева ниже Дениса Попова, который и вышел в стартовом составе в первом туре первого сезона РФПЛ. Но до перерыва армейцы так и не смогли забить одному из главных претендентов на вылет, и на старте второго тайма вместо Попова в центре появился Кириченко.

Первые легионеры «Зенита», хет-трик Кириченко, «Торпедо-ЗИЛ», «Уралан», «Сокол». 20 лет назад стартовал первый розыгрыш РПЛ

К 77-й минуте на табло стадиона им. Стрельцова было уже 4:0, а Кириченко отметился тремя красивыми мячами: задействовал и дриблинг, и парашютик, и удар в касание.

«В первом случае удачно развернул соперника. Во втором, безусловно, допустил ошибку последний защитник – неудачно сыграл головой. А когда забивал третий гол, считаю, мне повезло: пробил навесом и попал в дальний угол. Но не вижу особого повода для эйфории, ведь позади только одна игра», – делился впечатлениями лучший игрок тура сразу после матча.

Кириченко все равно не убедил Газзаева, что сильнее Попова. Дмитрий лишь 17 раз выходил в стартовом составе, а его партнер по нападению – 28. Тем удивительнее, что Кириченко с 15 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2002 (вместе с Роланом Гусевым), а Попов забил только семь.

Кстати, летом 2002-го Кириченко оформит еще один хет-трик – в ворота своей бывшей команды. А всего форвард четыре раза в чемпионатах России забивал по три – два за ЦСКА, по одному за «Ростсельмаш» и «Москву».

Алексей Медведев («Сатурн») – «Ротору» 11 июня 2003-го

Исход этого матча было нетрудно предсказать. «Ротор» проваливался в зону вылета, а «Сатурн» (с добавкой «REN TV») шел в тройке и после 12-го тура поднялся на второе место. Петр Быстров пробил ворота волгоградцев уже на 14-й минуте. А дальше не шло.

Пока в середине второго тайма не вышел Алексей Медведев. Он положил три гола за восемь минут – с 81-й по 89-ю!

«Минут десять потребовалось на адаптацию. А когда забил после отличного паса Быстрова, поймал кураж. Да и вся команда раскрепостилась и заиграла легко, хотя до этого не ладилось. Хочу посвятить эти голы самым дорогим для меня людям – жене и дочке, которой недавно исполнилось два года», – говорил после финального свистка счастливый форвард.

В сезоне-2003 Медведев забил 11 мячей. Это самый результативный сезон в карьере нападающего в элите.

Кстати, хет-трик Медведева – не самый быстрый в чемпионатах России. Веллитону хватило шести минут в матче с «Томью» в августе 2010-го.

Ивица Олич (ЦСКА) – «Ротору» 1 мая 2004-го

ЦСКА так себе начал защиту чемпионского титула в 2004-м: за восемь туров было только три победы и четыре ничьих. Вот и в Волгограде команда Артура Жорже пропустила первой.

Игра не шла, и португальский тренер уже на 40-й минуте махнул 20-летнего Юрия Жиркова на Ивицу Олича, и хорват еще до перерыва счет сравнял. Во втором тайме Олич реализовал пенальти и сам же добил «Ротор» – волевая победа ЦСКА, 3:1.

«Последний раз забивал три гола еще в Хорватии. Когда? Сейчас скажу. Давно это было. Представляете, не могу вспомнить!», – делился эмоциями Олич в послематчевом интервью.

Это был пятый иностранный хет-трик в чемпионатах России. До Олича по три гола забивали спартаковец Робсон (дважды), самарский бразилец Анжело и махачкалинский югослав Предраг Ранджелович.

Саломон Рондон («Зенит») – «Рубину» 6 апреля 2014-го

Саломон Рондон заменил Александра Кержакова в критический момент матча. Сердар Азмун сократил разрыв в счете до минимального (2:1), и «Рубин» продолжал наседать на ворота Юрия Лодыгина.

Венесуэльский нападающий восстановил разницу в два мяча уже через пять минут после появления на поле. Затем отдал голевую на Данни, забил второй, а в добавленное время и третий, превратив 2:1 в 6:2!

Интересно, что Рондон перешел в «Зенит» за полтора месяца до этого матча именно из «Рубина». В петербургском клубе он оформил потом еще два хет-трика и летом 2015-го уехал в «Вест Бромвич Альбион» из-за ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ.

Евгений Марков («Тосно») – «Арсеналу» 25 ноября 2017-го

И снова замена переломила ход игры, ведь «Арсенал» вел в Петербурге к 60-й минуте 1:0. Дмитрий Парфенов убрал с поля Яна Казаева и отправил забить Евгения Маркова. Связку Заболотный – Марков оборона туляков не остановила.

На 61-й Марков сравнял, но гости снова вышли вперед. Джокер тут же ответил, а в следующей атаке сделал 3:2. Так и закончили.

Ах да, все три гола Евгений забил головой!

Хет-трик Марков посвятил бывшему тренеру «Тосно» Владимиру Бесчастных, отстраненному от работы с командой за несколько дней до игры: «Я с Евгеньичем очень тепло общаюсь, он многое сделал для меня, многому обучил и всегда подсказывал. Это очень дорогой для меня человек. Он же нападающий был, знал много тонкостей и делился ими со смой. Всегда на связи с ним. Конечно, очень расстроился, жалко, что он ушел».

В первой половине РПЛ-2017/18 Марков забил восемь мячей и зимой отправился на повышение в «Динамо». Весной 2018-го «Тосно» уже без форварда выиграл Кубок России.

Хет-трик Маркова самый быстрый для вышедших на замену – 24 минуты, если считать от момента появления на поле.

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Фото: globallookpress.com; saturn-fc.ru/Юрий Ротарь ; fcorenburg.ru; oovl.ru

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