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Скандальный финал карьеры Овчинникова: помните, почему он вообще кричал легендарное «Я капитан команды, #####»?

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Смотришь результаты 13-го тура чемпионата России-2006 – ностальгия буквально берет за горло.

Мартин Йиранек забил «Сатурну» за «Спартак», Павел Погребняк принес «Томи» выездную ничью с «Локомотивом», Милош Красич и Марко Топич на табло матча ЦСКА – «Крылья Советов», Дик Адвокат обыграл «Торпедо», одержав первую победу с «Зенитом», «Луч» отправил четверку «Ростову», а «Спартак» из Нальчика закрепился на первом месте.

Но один матч выделился даже на этом фоне: 25 июля 2006-го, московское дерби: «Москва» Леонида Слуцкого против «Динамо» Юрия Семина.

«Я капитан команды, #####». Овчинников взорвался из-за углового, набросился на судью и получил красную

Динамовцы, избавившиеся от большей части португальского балласта, боролись за выживание, соперники вывалились из еврокубковой зоны, куда всегда стремились.

В конце первого тайма хозяева вышли вперед. Подача с углового, пас головой – и гол Эктора Бракамонте.

А на 75-й минуте полыхнуло по-настоящему. Судья Игорь Захаров назначил очередной угловой у ворот «Динамо», хотя мяч, казалось бы, ушел от футболиста «Москвы».

От этого решения взорвался вратарь бело-голубых Сергей Овчинников. Он набросился на арбитра, а той самой фразой «Я капитан команды, #####» он пытался доказать, что прав – и что имеет право обсудить эпизод с арбитром.

А когда увидел красную карточку, исполнил тоже легендарное «Чтоооо?» и рассвирипел окончательно. Схватил Захарова за грудки и явно был близок к тому, чтобы ударить.

Удивительно, но при всей эмоциональности и брутальности для Босса это удаление было первым в клубной карьере. И как выяснилось, последним.

После матча Юрий Семин не стал ругать своего вратаря: «С судьями нельзя пререкаться. Любое их решение, даже неправильное, следует воспринимать как должное. Но и в поведении Овчинникова я не увидел ничего сверхвызывающего».

Футболисты «Динамо» всю ответственность переложили на судью. «Конечно, не стоило нашему капитану так себя вести, но мы проигрывали, он был взвинчен, потому что углового не было, и это была не первая ошибка судьи». Вообще, это худший арбитр, которого я видел в России. Он судил одинаково плохо к обе стороны», – сказал после матча защитник бело-голубых Лима.

«Еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам!» После матча Овчинников наехал на журналиста и извинился перед Захаровым

Удивительно, но «Динамо» в меньшинстве ушло от поражения. На 84-й минуте Дмитрий Булыкин сравнял счет – 1:1 и закончили.

Но главный герой матча продолжил сольное выступление.

«Еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам!», – одна из главных цитат российского футбола.

Это реакция на вопрос Алексея Шевченко, которого сейчас вы наверняка знаете по хоккейным инсайдам, а тогда он работал в «Газете.ру», пришел на футбол и спросил про капитанскую повязку: Овчинникову не понравился оборот «выброшенная повязка».

Через несколько часов Овчинников остыл и принес извинения судье через прессу: «Я хотел бы извиниться перед Игорем Захаровым, с которым мы вместе когда-то играли в «Локомотиве» и находимся в товарищеских отношениях. Думаю, мы с ним разберемся. Сорвался, конечно. Бывает. Поговорили на повышенных тонах, красная карточка была показана справедливо. Захарову сейчас тоже нелегко, ведь его судейство будут оценивать и по этому эпизоду».

Кажется, Босса не особо волновало, на сколько его отстранят от футбола: «Что теперь размазывать сопли, просить КДК о снисхождении? Думаю, они сами разберутся, учтут эмоциональную сторону дела и то, что я принес Захарову извинения. Максимальное наказание – 10 матчей. Но физического воздействия на судью не было, я же его не ударил. А за оскорбление 3-4 матча, наверное пропущу».

КДК впаял Овчинникову дисквалификацию на пять матчей и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В августе Юрий Семин ушел в отставку, и руководство «Динамо» выставило капитана команды на трансфер. Ни один клуб интереса к легенде российского футбола не проявил. В конце сезона один из лучших вратарей в истории российского футбола объявил о завершении карьеры.

Захаров к Овчинникову – без претензий, а журналист извинения не принял

Игорь Захаров пытался оправдать Сергея: «Надо просто знать этого человека. Он порядочный парень. И то, что с ним произошло, скорее всего, связано с его психикой. Второй момент – это поведение Босса можно связать с ситуацией внутри «Динамо», которая сильно влияет на всех футболистов. У Сергея психология победителя, а его «Динамо» сейчас не блещет, мягко говоря. Именно в этом и кроется главная причина, почему такое произошло».

А после заседания КДК Овчинников и Захаров обменялись подарками. Вратарь вручил арбитру маленькую бутсу, а тот ему подарил судейский свисток.

А вот журналист был настроен менее дружелюбно. Шевченко рассказал, что Овчинников обратился к нему через пресс-атташе «Динамо», и именно этот момент ему и не понравился: «Он не позвонил мне сам потому, что, дескать, не сумел найти номер моего телефона и вообще не знает моей фамилии. Извинений я не принял. Овчинников оскорбил меня лично, а извинился через пресс-атташе. Меня это не устраивает».

Таким шумным и богатым на последующие события получился последний матч в карьере Овчинникова. Уже в апреле 2007-го бывший вратарь сборной России стал тренером «Локомотива». Главный тренер Анатолий Бышовец не взял его в свой штаб, поэтому Овчинников работал с вратарями дубля, юношеских и детских команд клуба.

А в конце года Юрий Семин возглавил киевское «Динамо» и позвал Овчинникова с собой. Так стремительно из Босса он превратился в Сергея Ивановича.

Вспомните, с каким российским клубом играл «Залаэгерсег»? А «Биркиркара»?

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Фото: globallookpress.com/Daniil Ivanov

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