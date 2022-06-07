Только 8 игроков выигрывали все три лиги нашего футбола. Сергеев – да, а кто остальные?

Все – легенды. Но разного уровня.

Зимой Иван Сергеев перебрался из «Крыльев Советов» в «Зенит» и через несколько месяцев добился уникального: собрал коллекцию побед во всех профессиональных лигах России.

В 2019-м форвард с «Торпедо» занял первое место в зоне «Центр» ПФЛ, в 2021-м стал победителем ФНЛ с «Крыльями», а теперь добавил золото РПЛ. Поступательное движение.

До Сергеева подобное удавалось всего семерым футболистам. Давайте вспомним всех.

Виктор Булатов

Чемпион России-1999, 2000, 2001 («Спартак»), победитель первого дивизиона-2004 («Терек»), победитель второго дивизиона-2006 («Спартак Владикавказ»)

Факт: первый футболист, который выиграл все профессиональные лиги России, а также Кубок России (с «Тереком» в 2004-м). Причем Булатов прошел все в обратном порядке от элиты к подземелью.

Цитата: «В «Тереке» платили щедро, ценили труд футболистов. После победы в Кубке одну из улиц даже назвали именем Андрея Федькова, забившего победный гол. Забей я – была бы сейчас улица Булатова».

Андрей Тихонов

Чемпион России-1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 («Спартак»), победитель первого дивизиона-2006 («Химки»), победитель второго дивизиона-1992 («Спартак-д»)

Факт: в 1992-м Тихонов провел за дубль «Спартака» 23 матча и забил 19 мячей. А в 1993-м команда разнесла «Рекорд» из Александрова 8:0 – все мячи в этой игре на счету Тихонова.

Цитата: «После тренировок дубля я не брал ту воду, которая полагалась футболистам, а шел и пил из-под крана. Мне неудобно было подойти туда, где пьют ребята из основы. Когда ты попадаешь в такую компанию, ты понимаешь, что не все так просто. Это сейчас все легко, и молодые ничего не стесняются, а раньше все было по-другому. У меня хватало воспитания не быть наглым»

Владимир Бесчастных

Чемпион России-1992, 1993, 1994, 2001 («Спартак»), победитель первого дивизиона-2006 («Химки»), победитель второго дивизиона-1992 («Спартак-д»)

Факт: как и Тихонов, Бесчастных выиграл вторую лигу с дублем «Спартака» в 1992-м. Правда статистика у форварда гораздо скромнее: всего пять матчей и два гола.

Цитата: «За выход в премьер-лигу обещали выплатить бонус. Договоренность была на словах. Но никому ничего не дали. Когда заикнулся про бонусы, гендиректор «Химок» Щеглов пожал плечами: «Какие бонусы?» Это был плевок в душу. Прежде тот же Щеглов божился: если выйдем наверх – всем улучшат контракты, никого из «Химок» убирать не будут. Едва поднялись в премьер-лигу, как полкоманды разогнали».

Роман Шаронов

Чемпион России-2008, 2009 («Рубин»), победитель первого дивизиона-2002 («Рубин»), победитель второго дивизиона-1998 («Металлург Красноярск»)

Факт: единственный, кто стал чемпионом России с клубом, который помог поднять в высший дивизион.

Цитата: «В команде должен быть тренер, вокруг которого коллектив строится сам собой. Именно таким был Иштван Секеч в Красноярске».

Алексей Попов

Чемпион России-2008, 2009 («Рубин»), победитель первого дивизиона-2003 («Амкар»), победитель второго дивизиона-1998 («Амкар»)

Факт: провел 460 матчей за «Амкар» – это рекорд клуба с очень большим отрывом.

Цитата: «То ли после победы над «Спартаком» в Кубке, то ли после выхода в премьер-лигу один из спонсоров «Амкара», представитель пивной компании, сказал заносить пиво ящиками в раздевалку. Нам чуть ли не целую фуру подогнали. Оборин как увидел — «Быстро убрать!». Эйфория, конечно, присутствовала, но были и Гребенюк с Обориным, которые могли дать леща. При них такое не проходило».

Антон Григорьев

Чемпион России-2006 (ЦСКА), победитель первого дивизиона-2010 («Кубань»), победитель второго дивизиона-2014 («Тосно»)

Факт: брал медали первого дивизиона два сезона подряд: к золоту с «Кубанью» приплюсовал серебро с «Аланией» в 2012-м.

Цитата: «У «Тосно» серьезнейшие амбиции. Уже оценил, насколько тут все здорово устроено. Со временем этот клуб далеко пойдет. Премьер-лига? А почему нет? Но загадывать не будем. Нужно двигаться вперед шаг за шагом».

Андрей Горбанец

Чемпион России-2009 («Рубин»), победитель первого дивизиона-2012 («Мордовия»), победитель второго дивизиона-2021 («Олимп Долгопрудный»)

Факт: еще дважды брал серебро ФНЛ – с «Томью» в 2013-м и с «Арсеналом» в 2016-м. Дополнил коллекцию недавно, пополнил список как раз перед Сергеевым.

Цитата: «В Казани я еще раз убедился, что коллектив делается за полем. Там было удивительно комфортно и беззаботно, и неважно, с кем ты общаешься: с Домингесом, Рыжиковым, Семаком. Я получал удовольствие от атмосферы. Мы часто собирались, отмечали вместе праздники. Это заслуга Бердыева, он делал нас единой командой. Мы тогда завоевали золото и выступали в еврокубках».

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Владимир Федоренко, Сергей Компанийченко, Максим Богодвид, Илья Питалев, Антон Денисов; vk.com/torpedomoscowfc; kc-camapa.ru