Все стадионы ЧМ-2026 уже построены! Вот как выглядят арены уникального турнира

Чемпионат мира-2026 впервые пройдет в трех странах: его примут 10 городов США и по три – в Канаде с Мексикой. Правда, американцы до сих пор не определились с окончательной заявкой: в течение года они должны выбрать десятку из 17 городов.

До уникального турнира еще целых четыре года, а все стадионы, которые примут и могут принять матчи 23-го чемпионата мира, уже построены, введены в эксплуатацию и принимают официальные игры!

Давайте посмотрим, как выглядят эти 23 арены.

США

«Роуз Боул», Пасадина (Калифорния)

Клуб: «Брюинс» (университетский американский футбол)

Вместимость: 92 542

Дата открытия: 28 октября 1922-го

Стоимость: 273 тысячи долларов

«Соу-Фай Стэдиум», Инглвуд (Калифорния)

Клуб: «Лос-Анджелес Чарджерс», «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ)

Вместимость: 70 240

Дата открытия: 8 сентября 2020-го

Стоимость: 5 млрд долларов

«Метлайф Стэдиум», Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)

Клуб: «Нью-Йорк Джетс », «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ)

Вместимость: 82 500

Дата открытия: 10 апреля 2010-го

Стоимость: 1,6 млрд долларов

«Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум», Арлингтон (Техас)

Клуб: «Даллас Ковбойз» (НФЛ)

Вместимость: 80 000

Дата открытия: 27 мая 2009-го

Стоимость: 1,3 млрд долларов

«Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити (Миссури)

Клуб: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ)

Вместимость: 76 416

Дата открытия: 11 июля 1968-го

Стоимость: 43 млн долларов

«Эмпауэр Филд эт Майл Хай», Денвер (Колорадо)

Клуб: «Денвер Бронкос» (НФЛ)

Вместимость: 76 125

Дата открытия: 11 августа 2001-го

Стоимость: 401 млн долларов

«Эн-Ар-Джи Стэдиум», Хьюстон (Техас)

Клуб: «Хьюстон Тексантс» (НФЛ)

Вместимость: 72 220

Дата открытия: 24 августа 2002-го

Стоимость: 352 млн долларов

«Эм-энд-Ти Банк Стэдиум», Балтимор (Мэриленд)

Клуб: «Балтимор Рэйвенс» (НФЛ)

Вместимость: 71 006

Дата открытия: 6 сентября 1998-го

Стоимость: 220 млн долларов

«Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта (Джорджия)

Клуб: «Атланта Фэлконс» (НФЛ), «Атланта Юнайтед» (МЛС)

Вместимость: 71 000

Дата открытия: 26 августа 2017-го

Стоимость: 1,6 млрд долларов

«Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия (Пенсильвания)

Клуб: «Филадельфия Иглз» (НФЛ)

Вместимость: 69 796

Дата открытия: 3 августа 2003-го

Стоимость: 512 млн долларов

«Ниссан Стэдиум», Нэшвилл (Теннесси)

Клуб: «Теннесси Тайтенс» (НФЛ)

Вместимость: 69 143

Дата открытия: 27 августа 1999-го

Стоимость: 281 млн долларов

«Люмен Филд», Сиэтл (Вашингтон)

Клуб: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС)

Вместимость: 69 000

Дата открытия: 28 июля 2002-го

Стоимость: 430 млн долларов

«Ливайс Стэдиум», Санта-Клара (Калифорния)

Клуб: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ)

Вместимость: 68 500

Дата открытия: 17 июля 2014-го

Стоимость: 1,3 млрд долларов

«Джиллетт Стэдиум», Фоксборо (Массачусетс)

Клуб: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ), «Нью-Инглэнд Революшн» (МЛС)

Вместимость: 65 878

Дата открытия: 11 мая 2002-го

Стоимость: 325 млн долларов

«Пол Браун Стэдиум», Цинциннати (Огайо)

Клуб: «Цинциннати Бенгалс» (НФЛ)

Вместимость: 65 515

Дата открытия: 19 августа 2000-го

Стоимость: 455 млн долларов

«Хард Рок Стэдиум», Майами (Флорида)

Клуб: «Майами Долфинс» (НФЛ)

Вместимость: 64 767

Дата открытия: 16 августа 1987-го

Стоимость: 115 млн долларов

«Кэмпинг Уорлд Стэдиум», Орландо (Флорида)

Клуб: без клуба

Вместимость: 60 219

Дата открытия: 1936-й

Стоимость: 115 тысяч долларов

Канада

«Стадион Содружества», Эдмонтон (Альберта)

Клуб: «Эдмонтон Элкс» (канадский футбол)

Вместимость: 55 819

Дата открытия: 15 июля 1978-го

Стоимость: 20 млн канадских долларов

«Би-Си Плэйс», Ванкувер (Британская Колумбия)

Клуб: «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС)

Вместимость: 54 500

Дата открытия: 19 июня 1983-го

Стоимость: 127 млн канадских долларов

«Бимо Филд», Торонто (Онтарио)

Клуб: «Торонто» (МЛС)

Вместимость: 45 500

Дата открытия: 28 апреля 2007-го

Стоимость: 63 млн канадских долларов

Мексика

«Ацтека», Мехико

Клуб: «Америка», «Крус Асуль» (высшая лига Мексики), сборная Мексики

Вместимость: 87 523

Дата открытия: 29 мая 1966-го

Стоимость: 260 млн песо

«Эстадио ББВА», Монтеррей

Клуб: «Монтеррей» (высшая лига Мексики)

Вместимость: 53 500

Дата открытия: 2 августа 2015-го

Стоимость: 220 млн долларов

«Акрон», Сапопан

Клуб: «Гвадалахара» (высшая лига Мексики)

Вместимость: 49 850

Дата открытия: 29 июля 2010-го

Стоимость: 200 млн долларов

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Ron Jenkins / Stringer, Jamie Squire, Dustin Bradford / Stringer, Tom Pennington, Wesley Hitt / Stringer, Mitchell Leff / Stringer, Bruce Bennett , Mark Brown / Stringer, Rob Carr, Mark Brown, Brett Carlsen, Hector Vivas, Sergio Navarrete, Refugio Ruiz, Maddie Meyer, Streeter Lecka, Jeff Vinnick, Vaughn Ridley, Andy Lyons, Jeff Gross, Noah Graham, Tyler Barrick; globallookpress.com/Qin Saul Molina, Jorge Martinez, Lang