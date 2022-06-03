Все стадионы ЧМ-2026 уже построены! Вот как выглядят арены уникального турнира

Чемпионат мира-2026 впервые пройдет в трех странах: его примут 10 городов США и по три – в Канаде с Мексикой. Правда, американцы до сих пор не определились с окончательной заявкой: в течение года они должны выбрать десятку из 17 городов.
До уникального турнира еще целых четыре года, а все стадионы, которые примут и могут принять матчи 23-го чемпионата мира, уже построены, введены в эксплуатацию и принимают официальные игры!
Давайте посмотрим, как выглядят эти 23 арены.
США
«Роуз Боул», Пасадина (Калифорния)
Клуб: «Брюинс» (университетский американский футбол)
Вместимость: 92 542
Дата открытия: 28 октября 1922-го
Стоимость: 273 тысячи долларов
«Соу-Фай Стэдиум», Инглвуд (Калифорния)
Клуб: «Лос-Анджелес Чарджерс», «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ)
Вместимость: 70 240
Дата открытия: 8 сентября 2020-го
Стоимость: 5 млрд долларов
«Метлайф Стэдиум», Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)
Клуб: «Нью-Йорк Джетс », «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ)
Вместимость: 82 500
Дата открытия: 10 апреля 2010-го
Стоимость: 1,6 млрд долларов
«Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум», Арлингтон (Техас)
Клуб: «Даллас Ковбойз» (НФЛ)
Вместимость: 80 000
Дата открытия: 27 мая 2009-го
Стоимость: 1,3 млрд долларов
«Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити (Миссури)
Клуб: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ)
Вместимость: 76 416
Дата открытия: 11 июля 1968-го
Стоимость: 43 млн долларов
«Эмпауэр Филд эт Майл Хай», Денвер (Колорадо)
Клуб: «Денвер Бронкос» (НФЛ)
Вместимость: 76 125
Дата открытия: 11 августа 2001-го
Стоимость: 401 млн долларов
«Эн-Ар-Джи Стэдиум», Хьюстон (Техас)
Клуб: «Хьюстон Тексантс» (НФЛ)
Вместимость: 72 220
Дата открытия: 24 августа 2002-го
Стоимость: 352 млн долларов
«Эм-энд-Ти Банк Стэдиум», Балтимор (Мэриленд)
Клуб: «Балтимор Рэйвенс» (НФЛ)
Вместимость: 71 006
Дата открытия: 6 сентября 1998-го
Стоимость: 220 млн долларов
«Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта (Джорджия)
Клуб: «Атланта Фэлконс» (НФЛ), «Атланта Юнайтед» (МЛС)
Вместимость: 71 000
Дата открытия: 26 августа 2017-го
Стоимость: 1,6 млрд долларов
«Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия (Пенсильвания)
Клуб: «Филадельфия Иглз» (НФЛ)
Вместимость: 69 796
Дата открытия: 3 августа 2003-го
Стоимость: 512 млн долларов
«Ниссан Стэдиум», Нэшвилл (Теннесси)
Клуб: «Теннесси Тайтенс» (НФЛ)
Вместимость: 69 143
Дата открытия: 27 августа 1999-го
Стоимость: 281 млн долларов
«Люмен Филд», Сиэтл (Вашингтон)
Клуб: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС)
Вместимость: 69 000
Дата открытия: 28 июля 2002-го
Стоимость: 430 млн долларов
«Ливайс Стэдиум», Санта-Клара (Калифорния)
Клуб: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ)
Вместимость: 68 500
Дата открытия: 17 июля 2014-го
Стоимость: 1,3 млрд долларов
«Джиллетт Стэдиум», Фоксборо (Массачусетс)
Клуб: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ), «Нью-Инглэнд Революшн» (МЛС)
Вместимость: 65 878
Дата открытия: 11 мая 2002-го
Стоимость: 325 млн долларов
«Пол Браун Стэдиум», Цинциннати (Огайо)
Клуб: «Цинциннати Бенгалс» (НФЛ)
Вместимость: 65 515
Дата открытия: 19 августа 2000-го
Стоимость: 455 млн долларов
«Хард Рок Стэдиум», Майами (Флорида)
Клуб: «Майами Долфинс» (НФЛ)
Вместимость: 64 767
Дата открытия: 16 августа 1987-го
Стоимость: 115 млн долларов
«Кэмпинг Уорлд Стэдиум», Орландо (Флорида)
Клуб: без клуба
Вместимость: 60 219
Дата открытия: 1936-й
Стоимость: 115 тысяч долларов
Канада
«Стадион Содружества», Эдмонтон (Альберта)
Клуб: «Эдмонтон Элкс» (канадский футбол)
Вместимость: 55 819
Дата открытия: 15 июля 1978-го
Стоимость: 20 млн канадских долларов
«Би-Си Плэйс», Ванкувер (Британская Колумбия)
Клуб: «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС)
Вместимость: 54 500
Дата открытия: 19 июня 1983-го
Стоимость: 127 млн канадских долларов
«Бимо Филд», Торонто (Онтарио)
Клуб: «Торонто» (МЛС)
Вместимость: 45 500
Дата открытия: 28 апреля 2007-го
Стоимость: 63 млн канадских долларов
Мексика
«Ацтека», Мехико
Клуб: «Америка», «Крус Асуль» (высшая лига Мексики), сборная Мексики
Вместимость: 87 523
Дата открытия: 29 мая 1966-го
Стоимость: 260 млн песо
«Эстадио ББВА», Монтеррей
Клуб: «Монтеррей» (высшая лига Мексики)
Вместимость: 53 500
Дата открытия: 2 августа 2015-го
Стоимость: 220 млн долларов
«Акрон», Сапопан
Клуб: «Гвадалахара» (высшая лига Мексики)
Вместимость: 49 850
Дата открытия: 29 июля 2010-го
Стоимость: 200 млн долларов
68 футбольных стадионов, которые скоро откроются. Галерея неимоверной красоты
Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Ron Jenkins / Stringer, Jamie Squire, Dustin Bradford / Stringer, Tom Pennington, Wesley Hitt / Stringer, Mitchell Leff / Stringer, Bruce Bennett , Mark Brown / Stringer, Rob Carr, Mark Brown, Brett Carlsen, Hector Vivas, Sergio Navarrete, Refugio Ruiz, Maddie Meyer, Streeter Lecka, Jeff Vinnick, Vaughn Ridley, Andy Lyons, Jeff Gross, Noah Graham, Tyler Barrick; globallookpress.com/Qin Saul Molina, Jorge Martinez, Lang
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