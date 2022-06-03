Ultras Action
Блог

Все стадионы ЧМ-2026 уже построены! Вот как выглядят арены уникального турнира

высшая лига Канада высшая лига Канада
высшая лига Мексика высшая лига Мексика
Сборная Мексики по футболу Сборная Мексики по футболу
болельщики
сборная США по футболу сборная США по футболу
МЛС МЛС
ЧМ-2026
стадионы
НФЛ НФЛ
Футбол Футбол

Чемпионат мира-2026 впервые пройдет в трех странах: его примут 10 городов США и по три – в Канаде с Мексикой. Правда, американцы до сих пор не определились с окончательной заявкой: в течение года они должны выбрать десятку из 17 городов.

До уникального турнира еще целых четыре года, а все стадионы, которые примут и могут принять матчи 23-го чемпионата мира, уже построены, введены в эксплуатацию и принимают официальные игры!

Давайте посмотрим, как выглядят эти 23 арены.

США

«Роуз Боул», Пасадина (Калифорния)

Клуб: «Брюинс» (университетский американский футбол)

Вместимость: 92 542

Дата открытия: 28 октября 1922-го

Стоимость: 273 тысячи долларов

«Соу-Фай Стэдиум», Инглвуд (Калифорния)

Клуб: «Лос-Анджелес Чарджерс», «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ)

Вместимость: 70 240

Дата открытия: 8 сентября 2020-го

Стоимость: 5 млрд долларов

«Метлайф Стэдиум», Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси)

Клуб: «Нью-Йорк Джетс », «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ)

Вместимость: 82 500

Дата открытия: 10 апреля 2010-го

Стоимость: 1,6 млрд долларов

«Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум», Арлингтон (Техас)

Клуб: «Даллас Ковбойз» (НФЛ)

Вместимость: 80 000

Дата открытия: 27 мая 2009-го

Стоимость: 1,3 млрд долларов

«Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити (Миссури)

Клуб: «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ)

Вместимость: 76 416

Дата открытия: 11 июля 1968-го

Стоимость: 43 млн долларов

«Эмпауэр Филд эт Майл Хай», Денвер (Колорадо)

Клуб: «Денвер Бронкос» (НФЛ)

Вместимость: 76 125

Дата открытия: 11 августа 2001-го

Стоимость: 401 млн долларов

«Эн-Ар-Джи Стэдиум», Хьюстон (Техас)

Клуб: «Хьюстон Тексантс» (НФЛ)

Вместимость: 72 220

Дата открытия: 24 августа 2002-го

Стоимость: 352 млн долларов

«Эм-энд-Ти Банк Стэдиум», Балтимор (Мэриленд)

Клуб: «Балтимор Рэйвенс» (НФЛ)

Вместимость: 71 006

Дата открытия: 6 сентября 1998-го

Стоимость: 220 млн долларов

«Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта (Джорджия)

Клуб: «Атланта Фэлконс» (НФЛ), «Атланта Юнайтед» (МЛС)

Вместимость: 71 000

Дата открытия: 26 августа 2017-го

Стоимость: 1,6 млрд долларов

«Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия (Пенсильвания)

Клуб: «Филадельфия Иглз» (НФЛ)

Вместимость: 69 796

Дата открытия: 3 августа 2003-го

Стоимость: 512 млн долларов

«Ниссан Стэдиум», Нэшвилл (Теннесси)

Клуб: «Теннесси Тайтенс» (НФЛ)

Вместимость: 69 143

Дата открытия: 27 августа 1999-го

Стоимость: 281 млн долларов

«Люмен Филд», Сиэтл (Вашингтон)

Клуб: «Сиэтл Сихокс» (НФЛ), «Сиэтл Саундерс» (МЛС)

Вместимость: 69 000

Дата открытия: 28 июля 2002-го

Стоимость: 430 млн долларов

«Ливайс Стэдиум», Санта-Клара (Калифорния)

Клуб: «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ)

Вместимость: 68 500

Дата открытия: 17 июля 2014-го

Стоимость: 1,3 млрд долларов

«Джиллетт Стэдиум», Фоксборо (Массачусетс)

Клуб: «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ), «Нью-Инглэнд Революшн» (МЛС)

Вместимость: 65 878

Дата открытия: 11 мая 2002-го

Стоимость: 325 млн долларов

«Пол Браун Стэдиум», Цинциннати (Огайо)

Клуб: «Цинциннати Бенгалс» (НФЛ)

Вместимость: 65 515

Дата открытия: 19 августа 2000-го

Стоимость: 455 млн долларов

«Хард Рок Стэдиум», Майами (Флорида)

Клуб: «Майами Долфинс» (НФЛ)

Вместимость: 64 767

Дата открытия: 16 августа 1987-го

Стоимость: 115 млн долларов

«Кэмпинг Уорлд Стэдиум», Орландо (Флорида)

Клуб: без клуба

Вместимость: 60 219

Дата открытия: 1936-й

Стоимость: 115 тысяч долларов

Канада

«Стадион Содружества», Эдмонтон (Альберта)

Клуб: «Эдмонтон Элкс» (канадский футбол)

Вместимость: 55 819

Дата открытия: 15 июля 1978-го

Стоимость: 20 млн канадских долларов

«Би-Си Плэйс», Ванкувер (Британская Колумбия)

Клуб: «Ванкувер Уайткэпс» (МЛС)

Вместимость: 54 500

Дата открытия: 19 июня 1983-го

Стоимость: 127 млн канадских долларов

«Бимо Филд», Торонто (Онтарио)

Клуб: «Торонто» (МЛС)

Вместимость: 45 500

Дата открытия: 28 апреля 2007-го

Стоимость: 63 млн канадских долларов

Мексика

«Ацтека», Мехико

Клуб: «Америка», «Крус Асуль» (высшая лига Мексики), сборная Мексики

Вместимость: 87 523

Дата открытия: 29 мая 1966-го

Стоимость: 260 млн песо

«Эстадио ББВА», Монтеррей

Клуб: «Монтеррей» (высшая лига Мексики)

Вместимость: 53 500

Дата открытия: 2 августа 2015-го

Стоимость: 220 млн долларов

«Акрон», Сапопан

Клуб: «Гвадалахара» (высшая лига Мексики)

Вместимость: 49 850

Дата открытия: 29 июля 2010-го

Стоимость: 200 млн долларов

68 футбольных стадионов, которые скоро откроются. Галерея неимоверной красоты

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Ron Jenkins / Stringer, Jamie Squire, Dustin Bradford / Stringer, Tom Pennington, Wesley Hitt / Stringer, Mitchell Leff / Stringer, Bruce Bennett , Mark Brown / Stringer, Rob Carr, Mark Brown, Brett Carlsen, Hector Vivas, Sergio Navarrete, Refugio Ruiz, Maddie Meyer, Streeter Lecka, Jeff Vinnick, Vaughn Ridley, Andy Lyons, Jeff Gross, Noah Graham, Tyler Barrick; globallookpress.com/Qin Saul Molina, Jorge Martinez, Lang

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные