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Слышали историю, как Кройфф отпустил Ромарио на карнавал после хет-трика «Реалу»? Кажется, это просто красивая байка

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Зарубежные и российские соцсети, посвященные футболу старой школы, частенько вспоминают цитату, которую приписывают главному тренеру «Барселоны» Йохану Кройффу. Вот она: «Однажды Ромарио спросил меня, может ли пропустить тренировку, чтобы поехать в Бразилию на карнавал. Я сказал: «Если завтра ты сделаешь дубль, то можешь идти». Он сделал дубль за 20 минут против «Реала» и попросил замену. «Тренер, мой самолет улетает через час».

Звучит неплохо, но было ли такое на самом деле? Давайте разберемся!

Ромарио провел в «Барселоне» полтора сезона: летом 1993 года переехал в Каталонию из ПСВ, а в самом начале 1995-го вернулся в Бразилию во «Фламенго». Карнавал в Рио-де-Жанейро проводится пять дней – с пятницы по вторник перед Великим постом. Соответственно, история могла произойти только зимой 1994-го.

Дату карнавала вычислить просто: минус 47 дней от Пасхи. Все интернет-ресурсы сообщают, что в 1994-м католическая Пасха пришлась на 3 апреля. Получается, что карнавал стартовал 15 февраля.

Тут же видим первую несостыковку, ведь «Барселона» играла с «Реалом» 9 января. «Барса» вынесла главного конкурента 5:0, а Ромарио оформил хет-трик. Только гляньте, кто ассистировал бразильцу: Пеп Гвардиола, будущий тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп и Мигель Анхель Надаль, дядя легендарного Рафаэля Надаля!

Может, Кройфф просто перепутал матчи? Открываем календарь «Барселоны» и видим, что 13 февраля сине-гранатовые феерично проиграли в гостях «Сарагосе» со счетом 3:6. Ромарио сделал дубль, но опять что-то не сходится: на два гола бразильцу понадобилось не 20 минут, а 76. А теперь вопрос: отпустил бы тренер лидера команды на танцы на другой конец света после разгрома от середняка? А ведь «Барса» боролась за чемпионство и из-за поражения опустилась на третье место. Кажется, ответ очевидный.

Но представим, что Кройфф все-таки разрешил Ромарио уехать в Бразилию. 15 числа начался карнавал, пара дней в Рио, долгий перелет обратно: в какой форме будет находиться нападающий такого марафона? Но уже 19 февраля «Барса» разгромила «Осасуну» 8:1, Ромарио отыграл все 90 минут и положил трешку. Сомнительно, что голландский тренер выпустил бы выпавшего из игрового тонуса форварда в основе или, например, не заменил бы его в перерыве при счете 3:0.

А дальше у «Барселоны» начался жесткий календарь. За 12 дней Ромарио провел 4 матча, отметившись тремя голами, в том числе в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Сыграли, кстати, 2:2.

В общем, цитата Кройффа про договоренность с Ромарио – бычная байка. А жаль, байка-то красивая! Как и статистика бразильца в «Барселоне» в сезоне-1993/94: 47 матчей, 32 гола.

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Фото: Gettyimages.ru/Paul Marriott

8 комментариев

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Trey4rch
Ответ Maksat S
Который в мае был уничтожен монструозным Миланом.
Монструозной была та Барселона, но точно не Милан
Прагматичная, сугубо оборонительная, контратакующая команда, разумеется порядок будет бить класс, в лучших немецких традициях
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Владимир Молявин
А сколько ещё баек будет.
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Jon Snow
Грязный коррупционный мешок был снесен Миланом. Это главная история о команде, игрок которой говорил про ядерную бомбу на город, где живут миллионы. Гори в аду барца.
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Вадим Никулин
вставка про спартак-барса огонь!
помню те ощущения,небольшая печаль что не выиграли)щас и представить такое невозможно
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Гласящий Истину!
Правда эта история, или нет - это все детали... А главное в том, что Ромарио - это был лидер Барсы, машина, по забиванию голов и просто великий и легендарный футболист, не чета нынешним футболистам Барсы! Ну и тренер тогда был у Барсы, легендарный!
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Maksat S
Прикол в том что Ромарио играл в Барсе всего полтора сезона - а кажется что не менее трех-четырех.
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Maksat S
Ответ & Co1366
Это была Dream Team Йохана Круиффа!
Который в мае был уничтожен монструозным Миланом.
+11
-4
+7
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& Co1366
Это была Dream Team Йохана Круиффа!
+10
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