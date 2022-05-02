60 лет назад «Бенфика» взяла последний еврокубок, а дальше – проклятие Гуттманна. Кстати, откуда эта легенда?

60 лет назад, 2 мая 1962 года, на Олимпийском стадионе в Амстердаме прогремел один из самых зрелищных финалов Кубка/Лиги чемпионов в истории. «Бенфика» уже к 23-й минуте проигрывала «Реалу» 0:2 и 2:3 после первого тайма – хет-трик оформил великий Ференц Пушкаш. Но во второй половине царила команда из столицы Португалии: Мариу Колуна сравнял, а 20-летний Эйсебио отметился дублем.

5:3 – и «Бенфика» второй раз подряд стала лучшим клубом Европы.

Гуттман ушел из «Бенфики» после великой победы – руководство отказалось повысить зарплату. И тогда родилась легенда о проклятии

Через несколько дней после победы главный тренер «Бенфики» Бела Гуттманн попросил руководство повысить ему зарплату. Кажется, справедливо: за три года венгр привел клуб к двум чемпионским титулам, дважды выиграл Кубок чемпионов и взял Кубок Португалии.

Гуттманн хотел и дальше забирать титул за титулом и, чтобы установить гегемонию в европейском футболе, кардинально обновил состав «Бенфики». Он избавился от двух десятков футболистов, доверившись лишь нескольким ветеранам (Жозе Агуаш, Алберту да Кошта, Колуна), которые должны были воспитывать талантливую молодежь. Да, переход Эйсебио в «Бенфику» – тоже заслуга Белы. По слухам, юного форварда вел «Спортинг», но Гуттманн настоял на приобретении гения из Мозамбика.

Но... Руководители «Бенфики» не хотели платить больше. Отказ.

Гуттманн восприял такой ответ как оскорбление и в ярости заявил об уходе из клуба. И, по одной из легенд, перед тем как покинуть кабинет президента, произнес легендарное: «Без меня в течение ста лет «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский кубок».

После скандального ухода Гуттмана «Бенфика» пять раз выходила в финал Кубка чемпионов и трижды в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. Все матчи португальцы проиграли. И посмотрите, как это было драматично:

• КЧ-1962/63: выигрывали после первого тайма у «Милана», но пропустили два от Жозе Альтафини (1:2).

• КЧ-1964/65: «Интер» победил 1:0, забив чуть ли не единственным ударом в створ.

• КЧ-1967/68: «Бенфика» развалилась после 90 минут, пропустив 3 гола от «МЮ» в дополнительное время (1:4).

• КУ-1982/83: «Андерлехт» взял домашнюю победу 1:0 и выстоял в Лиссабоне 1:1.

• КЧ-1987/88: футболисты ПСВ пенальти в серии пробили без промаха (0:0, 4:5)

• КЧ-1989/90: великий «Милан» Арриго Сакки забил португальцам только один гол.

• ЛЕ-2012/13: Бранислав Иванович принес победу «Челси» на третьей добавленной (1:2).

• ЛЕ-2013/14: «Севилья» и серия пенальти – все понятно (0:0, 2:4).

К тому моменту проклятие Гуттмана давно обсуждалось публично. Вот что накануне финала-2014 говорил главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш: «52-летняя полоса неудач «Бенфики»? Нужно прервать проклятие. Возможность сделать это – дополнительная мотивация для нас, она делает команду сильнее. Рано или поздно неудачная серия все равно закончится».

Итого: восемь поражений, пять из них с разницей в один мяч, два – в серии пенальти, один – в дополнительное время. Ужас!

После «Бенфики» Гуттман и сам ничего не достиг

Карьера Гуттманна после «Бенфики» особо не задалась. Он работал с «Пеньяролем», «Серветтом», «Панатинаикосом», «Аустрией», «Порту», а также в сборной Австрии. И выиграл всего один трофей – чемпионат Уругвая в 1962-м. Между всеми путешествиями от Уругвая до Австрии, в 1965-м, Бела неожиданно вернулся в «Бенфику», но ненадолго – весной 1966-го его отправили в отставку.

Бела Гуттманн скончался 28 августа 1981 года в Вене. В 1990-м финал Кубка чемпионов проходил именно в столице Австрии. Перед игрой на могилу тренера приехал Эйсебио в надежде снять сглаз. Безрезультатно. Проклятие перестанет действовать в 2062 году.

А была ли вообще фраза о 100 годах без еврокубках? Кажется, нет – это просто великий миф

Но есть и хорошая новость для болельщиков «Бенфики». Нет ни одного документального подтверждения слов Гуттманна: возможно, это просто легенда. Существует версия, что тренер выпалил знаменитую фразу не просто про «Бенфику», а про все португальские клубы. Но тогда никакого проклятия не существует: с тех времен «Порту» выиграл четыре еврокубка, «Спортинг» – один.

Более того, в 1963 году Гуттманн в интервью пожелал своей бывшей команде вернуть титул чемпиона Португалии и в третий раз подряд взять Кубок чемпионов. А через 11 лет тренер заявил, что у «Бенфики» есть все необходимое, чтобы снова стать лучшим клубом Европы.

В общем, восемь поражений в финалах – скорее всего, просто затянувшаяся неудачная серия. Вот «Ювентус» уступил в пяти решающих матчах ЛЧ кряду, но о туринском проклятии никто не говорит. Пока еще.

Фото: commons.wikimedia.org/Nationaal Archief Fotocollectie Anefo; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Keystone/Hulton Archive