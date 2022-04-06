Марадону восхитила сборная СССР. Вот детали единственной советской победы над Аргентиной с Диего

«Русские сыграли с нами как бразильцы!»

Сборная СССР четыре раза встречалась с Диего Марадоной и выиграла только один матч. С другой стороны, и проиграла только раз, но в официальной игре: 13 июня 1990-го на чемпионате мира команда Валерия Лобановского уступила Аргентине 0:2 в Неаполе и лишилась практически всех шансов на выход в плей-офф.

Та игра запомнилась советским болельщикам ошибкой судьи Фредрикссона, который проигнорировал явную игру рукой Марадоны в собственной штрафной после удара Олега Кузнецова.

Два первых товарищеских матча завершились с одинаковым результатом – 1:1. В 1980-м в Мар-дель-Плате на 19-й минуте Диего пробил Рината Дасаева, но уже в ответной атаке Хорен Оганесян установил финальный счет.

В 1982-м в Буэнос-Айресе Оганесян тоже забил. В отличие от Марадоны: у южноамериканцев отличился Рамон Диас. Тот самый Диас – лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-1979, в финале которого Аргентина выиграла у СССР – 3:1.

А весной 1988-го в Западном Берлине состоялась своеобразная репетиция чемпионата Европы – Турнир Четырех наций: ФРГ, СССР, Аргентина и Швеция. Простейший формат: два матча, победители которых выходят в финал.

Жеребьевка свела чемпионов мира и чемпионов мира по товарищеским матчам (то есть Аргентину и Советский Союз). И уже к 15-й минуте команда Юрия Морозова лидировала 2:0 – после голов Александра Заварова и Геннадия Литовченко.

Во втором тайме Олег Протасов оформил дубль, и гол Марадоны со штрафного уже ничего не решал – 4:2!

Вечером защитник Тенгиз Сулаквелидзе поделился эмоциями с еженедельником «Футбол-Хоккей»: «До сих пор не могу прийти в себя. Марадона на поле сущий дьявол . Он так технично прикрывает мяч корпусом, что не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Такой матч запомню на всю жизнь».

На пресс-конференции главный тренер Аргентины Карлос Билардо назвал игру достойной финала чемпионата мира. А Марадона был краток: «Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас как бразильцы!»

На следующий день многие немецкие спортивные газеты вышли именно с таким заголовком.

Через два дня сборная СССР проиграет в решающем матче шведам, а летом здесь же дойдет до финала чемпионата Европы, где уступит только великолепным голландцам.

А Диего Марадона станет лучшим бомбардиром Серии А и едва не дотащит «Наполи» ко второму подряд чемпионскому титулу. Скудетто возьмет «Милан» с Гуллитом и ван Бастеном.

Фото: globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Eurokinissi