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Марадону восхитила сборная СССР. Вот детали единственной советской победы над Аргентиной с Диего

Хорен Оганесян Хорен Оганесян
Тенгиз Сулаквелидзе
Ринат Дасаев Ринат Дасаев
Геннадий Литовченко Геннадий Литовченко
Карлос Билардо Карлос Билардо
Александр Заваров Александр Заваров
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Валерий Лобановский Валерий Лобановский
Диего Марадона Диего Марадона
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«Русские сыграли с нами как бразильцы!»

Сборная СССР четыре раза встречалась с Диего Марадоной и выиграла только один матч. С другой стороны, и проиграла только раз, но в официальной игре: 13 июня 1990-го на чемпионате мира команда Валерия Лобановского уступила Аргентине 0:2 в Неаполе и лишилась практически всех шансов на выход в плей-офф.

Та игра запомнилась советским болельщикам ошибкой судьи Фредрикссона, который проигнорировал явную игру рукой Марадоны в собственной штрафной после удара Олега Кузнецова.

Два первых товарищеских матча завершились с одинаковым результатом – 1:1. В 1980-м в Мар-дель-Плате на 19-й минуте Диего пробил Рината Дасаева, но уже в ответной атаке Хорен Оганесян установил финальный счет.

В 1982-м в Буэнос-Айресе Оганесян тоже забил. В отличие от Марадоны: у южноамериканцев отличился Рамон Диас. Тот самый Диас – лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-1979, в финале которого Аргентина выиграла у СССР – 3:1.

А весной 1988-го в Западном Берлине состоялась своеобразная репетиция чемпионата Европы – Турнир Четырех наций: ФРГ, СССР, Аргентина и Швеция. Простейший формат: два матча, победители которых выходят в финал.

Жеребьевка свела чемпионов мира и чемпионов мира по товарищеским матчам (то есть Аргентину и Советский Союз). И уже к 15-й минуте команда Юрия Морозова лидировала 2:0 – после голов Александра Заварова и Геннадия Литовченко.

Во втором тайме Олег Протасов оформил дубль, и гол Марадоны со штрафного уже ничего не решал – 4:2!

Вечером защитник Тенгиз Сулаквелидзе поделился эмоциями с еженедельником «Футбол-Хоккей»: «До сих пор не могу прийти в себя. Марадона на поле сущий дьявол. Он так технично прикрывает мяч корпусом, что не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Такой матч запомню на всю жизнь».

На пресс-конференции главный тренер Аргентины Карлос Билардо назвал игру достойной финала чемпионата мира. А Марадона был краток: «Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас как бразильцы!»

На следующий день многие немецкие спортивные газеты вышли именно с таким заголовком.

Через два дня сборная СССР проиграет в решающем матче шведам, а летом здесь же дойдет до финала чемпионата Европы, где уступит только великолепным голландцам.

А Диего Марадона станет лучшим бомбардиром Серии А и едва не дотащит «Наполи» ко второму подряд чемпионскому титулу. Скудетто возьмет «Милан» с Гуллитом и ван Бастеном.

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Фото: globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Eurokinissi

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