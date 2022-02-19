Знаете, что вратарь сборной России родился в Финляндии? В финале ему играть как раз против финнов

Один из главных героев хоккейной сборной в полуфинале – голкипер Иван Федотов. В сентябре 2020-го он играл в Высшей лиге за «Челмет», а теперь у него 34 сэйва и 6 из 8 в серии буллитов со шведами. Вратарь ЦСКА начал Олимпиаду с двух сухих матчей, а затем его уверенная игра в плей-офф помогла России добраться до финала.

Впереди – Финляндия. И для Федотова это особенный матч еще и потому, что для него эта страна не чужая. Иван родился в финской Лаппеэнранте.

Это студенческий городок в 30 километрах от границы с Россией, что делает его вторым по посещаемости российскими туристами городом Финляндии (после Хельсинки). Лаппеэнранта также центр финской области Южная Карелия, у которой партнерские отношения с Санкт-Петербургом.

Шведы и финны называют Лаппеэнранту по-разному, но дословный перевод примерно одинаковый – «берег дикарей» (на шведском – Вильманстранд).

Почему дикари? Город был основан в 1649 году королевой Швеции Кристиной, однако в этих землях практически не жили шведы. Именно поэтому жители других населенных пунктов прозвали местных дикарями – в большинстве своем они не знали шведского языка. Дошло до того, что на гербе города изобразили дикого человека с дубиной в руках.

А «берег» – тут все просто: Лаппеэнранта находится на побережье озера Сайма, четвертого по величине во всей Европе.

«Финляндия во многом уникальная страна, ее мало с чем можно сравнить. Разве что с Карелией», – рассказывал Иван Федотов. В недавнем интервью Денису Романцову он объяснил связь с этой страной: «По маминой линии у меня финские корни. Я на четверть финн. Родители познакомились и всегда жили в Петербурге, но в ноябре 1996-го поехали отдыхать в Финляндию, и на обратном пути у мамы начались схватки. Я родился в Лаппеэнранте, но домом считаю Петербург».

Там же он ответил на вопрос о том, как делились симпатии в семье во время матчей между Россией и Финляндией: «Болели за Россию. Это родная страна – я в ней вырос и горжусь ей. А Финляндия – строчка в паспорте и родина предков. Чту свои корни, но к Финляндии отношусь нейтрально».

Финский вид на жительство и тем более гражданство Ивану не нужны: «Не вижу смысла их делать. Да, у меня финские корни и родственники там есть, но я всю жизнь живу в России. В Финляндию приезжаю в отпуск, чтобы побыть на природе, эмоционально разгрузиться. Это отличная страна для спокойного отдыха».

Федотов даже знает некоторые фразы на финском, но с тренером вратарей «Трактора» Симо Вехвилайненом ему проще было говорить по-английски. «Финские тренеры вратарей – очень хорошие специалисты. Обученные. Старался всегда брать от них самое лучше, черпать знания», – рассказывал голкипер в интервью официальному сайту КХЛ.

С финнами Иван играл совсем недавно – в решающем матче Кубка Первого канала Россия проиграла в овертайме 2:3. Правда, к моменту победного гола тренеры уже сняли вратаря, заменив его на полевого. Теперь впереди новая встреча с Финляндией – гораздо более важная.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst; en.wikipedia.org/wiki; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press