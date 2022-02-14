Медальный зачет Олимпиады: серебро у Синициной и Кацалапова, Китай обошел Россию по золотым

Скромный понедельник Пекина-2022.

В понедельник в Пекине разыграли всего 4 комплекта медалей. Больших изменений в общем зачете не предвиделось.

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По итогам 14 февраля российские спортсмены завоевали только одну медаль – серебро.

🥈Второе место в танцах на льду взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. У российской пары были шансы побороться с французским дуэтом Пападакис/Сизерон, но те в очередной раз подтвердили свой класс. Два остальных наших дуэта вне призов: Александра Степанова и Иван Букин на 8-м месте, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – на 14-м.

По количеству медалей у России все по-прежнему неплохо – 18 штук, больше только у Норвегии, явного лидера (21). Но в медальном зачете россияне 8-е – уступили позицию Китаю (теперь 5 золотых).

В лидерах – Норвегия (9 золотых), рядом Германия (8) и США (7).

Фото: REUTERS/Susana Vera