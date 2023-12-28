«За годы в фигурном катании я поняла: главное, не делать глубокие вырезы». Секреты нарядов Лизы Туктамышевой

От редакции Sports.ru: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее насыщенной жизни, о фигурном катании и не только. Новый год Лиза открывает рассказом о платьях и работе с дизайнерами.

Всем привет!

Красивое и удобное платье – важная часть любого выступления фигуристки. Когда чувствуешь себя комфортно и уверенно, то и программы выходят лучше, и зрителю передается твое настроение.

Как же создать идеальный наряд для фигурного катания? И с какими трудностями мы сталкиваемся?

Готовим наряды еще летом: идеально, когда есть месяц на воплощение идеи

Начинаем мы с постановки программы. Когда приходит время пошива костюмов, я скидываю своему дизайнеру Галине Филатовой видео с постановкой. Чтобы она не только знала тему, но и услышала музыку, увидела движения, которые я делаю – так легче донести замысел.

На этом этапе я прошу ее не сдерживать вдохновение, а делать так, как ей хочется. Сначала Галина рисует то, что ей приходит на ум, чаще всего попадает в цель. А потом я прихожу в мастерскую, и мы дорабатываем все вместе. С самого начала у нас не было такого, что она рисует – и сразу же мы по первоначальному эскизу шьем. Конечно, иногда случается и так, но нечасто.

Я приезжаю в мастерскую, мы пробуем разные ткани, выбираем цвет. Настоящая творческая атмосфера! Ни разу не было так, что мы взяли эскиз и точно, без всяких новых идей и доработок, сделали по нему. Всегда что-то добавляем во время пошива.

Когда определились с цветом, Галина рисует новый эскиз – и мы уже ориентируемся на него, начинаем шить.

Сначала не раскрашиваем платье, я выхожу на лед, чтобы понять, как оно смотрится. Чтобы не было такого: затратили слишком много усилий, а наряд не подошел. Так происходит далеко не всегда, а при идеальном раскладе, когда есть время. И если на льду все смотрится отлично, то переходим на финальную стадию – прорабатываем декор, стразы, украшения.

Работать над платьями начинаем летом. Контрольные прокаты обычно в сентябре – и где-то за месяц до них я присылаю костюмеру видео. Бывает так, что первый вариант может получиться не совсем удачным – тогда переделываем. И срок, конечно, сокращается – вместо месяца на работу остается несколько дней.

Ситуации бывают разные. Иногда платье шьется вообще без примерки: поставили показательный незапланированно – и нужно новое платье. Вот черное платье, в котором я катаю «Снег», как раз шилось без примерки и получилось очень удачным.

Если какие-то нюансы всплывают во время сезона, то платье могут сшить и за пару недель, и за несколько дней.

Не подписываю контракты с дизайнерами. В работе над платьями главное найти своего человека

В Петербурге я работала с четырьмя дизайнерами, Галина – пятая. У нас долгие и уважительные отношения. Для меня важны не только профессиональные качества, но и человеческие. Мне сейчас с ней очень комфортно. У нас настоящая команда: у Галины две помощницы, они тоже не боятся экспериментов, мы все на одной волне. Мне очень импонируют их задор и открытость.

Не скажу, что в фигурном катании мало дизайнеров. И все хорошо шьют, все справляются с задачами. Но главное – найти такого, который совпадал бы с тобой по стилю и по характеру, а еще хорошо считывал твою фигуру и умел найти к ней подход. Твой дизайнер должен все это понимать и подстраивать под тебя образы. Когда есть взаимопонимание, тогда и работа будет отличной.

Мне кажется, все дизайнеры работают качественно. Фигурное катание – довольно придирчивый вид спорта, все хотят идеальности. Так что дизайнеры умеют делать все.

Главное, чтобы было время и желание это сделать. Это творческая работа. Мне кажется, туда не идут, чтобы просто заработать. Если ты дизайнер, у тебя много заказов и тебе реально нравится твоя работа, то ты делаешь это с душой.

Я не подписывала контракты с дизайнерами, это просто устная договоренность. Но детали сотрудничества отличаются. Например, когда работала с одним дизайнером, то сама закупала ткани, а работу оплачивала постфактум.

Сейчас часть платьев оплачивает федерация, но если я выхожу за установленный лимит, то за свои хотелки плачу уже сама. Когда сшили платье, не важно – подошло оно мне или нет, за него в любом случае идет оплата, потому что дизайнеры потратили деньги и время.

Почему легче сшить новое платье, чем переделывать готовое?

Иногда приходится вносить изменения в уже готовое платье. Например, так было с нарядом для «Спартака». Белый цвет на льду смотрелся не так красиво, как вне льда. В том сезоне мы как раз не успели посмотреть платье до выступлений, а на прокатах увидели, что нужно его затемнить, сделать ярче.

Усовершенствованное платье с фиолетовым градиентом стало одним из моих любимых. Получилось очень красивое и нежное.

Белый – опасный цвет, потому что он сливается со льдом и не всегда удачно смотрится. Я попала в эту ловушку, хотя безумно люблю белый цвет – он такой чистый, светлый.

На самом деле изменения в костюме – не такая частая история. Он либо меняется полностью, либо доработки минимальны.

Очень сложно работать над нюансами, когда платье уже пошито. С деталями можно работать как раз на том моменте, когда я примеряю заготовку и выхожу в ней на лед. А когда наряд готов, украшен камнями, намного сложнее что-то менять. Всегда проще сшить новое платье, чем переделывать старое.

Я редко отказывалась от готовых костюмов. В олимпийский сезон-2021/22 мы сшили платье для произвольной программы в египетском стиле. А потом поняли, что это не совсем то, что нужно. И сшили еще одно из моих любимых платьев – лазурно-зеленого цвета.

Ну и «Спартак». По нему не было видно, что это доработанное платье, казалось, что оно абсолютно новое. Спереди и сзади у юбки была плиссировка, получается, был и запас ткани – мы все разгладили и смогли маневрировать. Я чаще меняю программы, чем костюмы, ха-ха.

Как избежать казусов: удобство, отсутствие декольте и сложных застежек

Форс-мажоры случаются редко. Я даже не вспомню, когда что-то происходило с платьем. Они же довольно крепкие.

За годы в фигурном катании я поняла, что главное – не делать в моих платьях очень глубокие вырезы. Потому что есть захваты бильманы и вращения, где ты прогибаешься, – и там может случиться казус. Так что от глубокого декольте лучше отказаться.

Что касается застежки, то в моих нарядах это или крючок сзади, или же вообще никакой застежки. Я сторонница удобных платьев.

Мне нужно, чтобы тело было максимально свободно в движениях, я не люблю наряды, которые сковывают и утягивают. А вот обычная маечка и платья без замков из сетки – это супер. И тогда ничего непредвиденного не может произойти.

Самое важное, чтобы спортсменка чувствовала себя в платье уверенно. Есть еще важный момент – удобные трусы купальника: чтобы они не перетягивали, не утягивали. И не нужно, чтобы они были слишком большими, как шорты. Кажется, что это самая простая часть костюма, но удобные панталоны (ха-ха) должны не мешать и хорошо смотреться.

Удобство и красота костюма складываются в то, что фигуристке в нем удобно. И если все как надо, то он не будет мешать ни при прыжках, ни при вращениях.

Любимые платья: Билли Айлиш, Toxic и танго из детства

У меня всего одно платье, которое я считаю неудачным. Я в нем и не каталась. Мы решили поэкспериментировать – подобрали зеленый бархат. Он был безумно красивый, мне хотелось сделать наряд в стиле вечернего платья. Но как-то так получилось, что оно, наоборот, упрощало образ. Даже не знаю, что именно не так с платьем – но ткань сделала его не роскошным и вечерним, а упростила.

Хотелось сделать что-то новое, но это не всегда выигрышно. Если уже нашла стиль, то надо его придерживаться. Хотя и экспериментировать тоже надо – может, что-то и найдется новое и удачное.

А вот хороших платьев много. Если говорить о любимых в дополнение к олимпийскому Востоку и «Спартаку», то назову наряд, в котором выступала в короткой программе на чемпионате мира-2021 под Билли Айлиш.

Я в нем очень много каталась – еще года два после этого надевала на показательные.

Оно довольно лаконичное, без камней, но в тоже время интересное по стилю. Я очень люблю, когда сетка сочетается с кожей. Наряд получился немного брутальным. Все как я люблю. В нем я чувствовала себя комфортно, круто и уверенно.

Очень удачное платье – для прошлогодней произвольной «Одиночество». Обожаю такой бордовый, винный цвет. Я бы все платья делала только в таком или в черном цвете.

Бывают просто красивые платья. Например, еще одно бордовое – для короткой сезона-2021/22. Но бывают такие, которые отзываются в сердце, в которых ты себя чувствуешь идеально.

Такое платье из детства – черное под танго в сезоне-2011/12. Наряд вышел строгим, мне безумно нравился. Просто обожала его.

Если брать показательные, то я люблю костюм и к Toxic, и к Destination Calabria. Это были не совсем платья, а рубашечки – мне такое по вкусу.

Летом я катала танго в асимметричной юбке с белой рубашкой – это мой любимый стиль. Чувствую себя в нем комфортно и уверенно.

Что же делать с платьями потом?

У меня очень много платьев, я их никому не раздаю, не продаю. Честно говоря, даже не знаю, что с ними делать!

Сейчас они лежат и у мамы, и у меня дома – огромное количество костюмов. Надо с ними что-то делать, но пока они просто в огромном мешке на балконе. Если кто-то посоветует, куда их пристроить, будет здорово.

Какие-то костюмы я отдавала в музей фигурного катания. Как раз то черное платье из детства. А вот что делать с другими? Столько и музеев нет, чтобы все платья отдать! Видимо, надо делать собственную выставку.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Kalle Parkkinen/Newspix24, Naoki Morita/AFLO/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф, Владимир Песня, Алексей Даничев