17 комментариев

Пляжи, бананы и вулканы.

Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в гостях у «Лас-Пальмаса». Выезд приятный – на Канарские острова.

Это архипелаг из вулканических островов, который расположен недалеко от Марокко, но принадлежит Испании. Канары давно превратились в туристическую банальность: если хотите солнца, моря и шумных вечеринок, то езжайте туда. Но копнем глубже и докажем, что Канары это не просто бесконечные пляжи и отели.

Как Канары стали настолько популярными: доступный отдых для небогатых европейцев, но ужас для эстетов

12 миллионов человек ежегодно прилетают на Канары. Они приносят Островам до трети всего ВВП. Но если вы спросите опытного туриста, как ему вообще Канары, то ожидайте скептичный ответ. Из-за ценовой доступности канарские пляжи набивают туристы из прохладной Европы – особенно немцы и британцы. Поэтому на Канарах много пабов. А туристы на пляже предлагают нелегкий квест – найти свободный шезлонг. В общем, многолюдно, алкогольно, жарко. И еще проблема с преступностью – на Канарах туристов обчищают карманники.

Массовый туризм развивается на Канарах с начала 60-х. Тогда добраться до островов – нервная поездка с кучей пересадок. Но люди все равно рванули на курорт, где их совсем не ждали – в 60-х достойного сервиса еще не было, только пляжи. И тут на помощь канарскому туризму пришли бананы. Благодаря их экспорту индустрия получила денег, оживилась и принимала с каждым годом все больше туристов.

И уже в те годы зародился стереотипный образ британского пенсионера в широкой шляпе. Хотя для коренных канарцев они все были шведами – из-за большого количества скандинавов, которые целый день плескаются и нежатся на солнце, белые туристы получили одно прозвище на всех.

Тревел-блогеры обычно пишут, что не хотели прилетать на курорт по этой причине – отталкивала атмосфера ленивого отдыха с системой «все включено». Что там вообще смотреть? Чем заниматься?

Но красоты там сразу на несколько длительных отпусков.

Почему Канары действительно круты и что посмотреть на каждом острове

Всего есть семь основных Канарских островов + несколько небольших. Они отличаются друг от друга и предлагают разные виды отдыха.

Тенерифе. Самый большой, богатый и разнообразный остров, где много пляжей и современных городов. Точно стоит посетить Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна – бывшую столицу Канар, которая считается первым городом, построенным в Европе не как крепость, а по модели североамериканских городов.

Для контраста – местность вокруг вулкана Тейде (самая высокая точка Испании). Там благородные леса существуют вместе с вулканическими разрушениями – редкое сочетание.

Гран-Канария. Скалистые берега, зеленые долины, песчаные дюны и горы. Да, тут есть природа на любой вкус, поэтому Гран-Канарию называют в туристических справочниках «континентом в миниатюре». За одну недолгую поездку можно увидеть и тропики, и заснеженные хребты.

И в Гран-Канарии как раз расположен Лас-Пальмас – портовый город, где почти всегда комфортная погода.

Гомера. Место для долгих горных прогулок, которые доведут вас до главной достопримечательности – национального парка Гарахонай со сказочными лесами. Еще на Гомере можно прогуляться по пляжам с черным песком – это последствия вулканической активности.

Фуэртевентура. Наиболее приближенный к Африке остров. Об этом, например, говорят верблюды, которые катают туристов.

Здесь не так шумно, как в Тенерифе. Там реально отыскать пляж вообще без людей и просто наслаждаться видами океана (береговая линия среди всех островов – 340 км). Фуэртевентура – спокойный остров с рыбацкими деревнями, который предлагает самый безмятежный отдых.

Лансароте. Остров 300 вулканов, напоминающий Марс или Луну. На машине можно проехать десятки километров, любуясь видами будто из «Безумного Макса». При этом тут есть обычные пляжи, которые не хуже, чем на других островах.

Пальма. Пляжей здесь мало, но зато очень много зелени (40% всего острова). В сложной битве живописных островов Пальма в разных опросах считается самым красивым. Это, кстати, еще и любимое место астрономов – на Пальме лучшие виды, чтобы наблюдать за звездами.

Иерро. Самый маленький остров, который сочетает красоту остальных Канар. Пляжи (и громкие, и тихие), виноградники, вулканические кратеры и леса. На Иерре особенно выделяются деревья – они как будто прижаты к земле магией.

А как канарцы идентифицируют себя – они же не часть основной Испании

Люди на форумах пишут, что не чувствуют особых различий. Канарцы в Мадриде или Севилье ощущают себя как дома. Все-таки канарцы интегрированы в Испанию больше 500 лет, и от коренных африканских племен почти не осталось потомков.

Местных выдает разве что акцент, который похож на южноамериканский. Особого патриотизма со стремлением отделиться от Испании (как у басков или каталонцев) на Канарах нет. Это все же тихое и спокойное место, где люди в основном заняты обустройством туризма.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; wikipedia.org; unsplash.com/K. Mitch Hodge, Johannes Óvegur, Jessy Hoffmann; pexels.com/Magic K, Roderick Mintjens