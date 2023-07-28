32 комментария

Too Old to Die Young
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50 величайших причесок в истории футбола

Вагнер Лав Вагнер Лав
Уэстон Маккенни Уэстон Маккенни
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Неймар Неймар
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Диего Марадона Диего Марадона
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Уэйн Руни Уэйн Руни
Филип Фоден Филип Фоден
Артуро Видаль Артуро Видаль
Пол Гаскойн Пол Гаскойн
Поль Погба Поль Погба
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Футбол Футбол

💈💈💈 

Это галерея самых культовых и просто самых экстравагантных причесок в истории футбола. Полсотни стилей на все времена. Без мест и рейтингования – потому что у каждой стрижки есть свои ценители.

Бобби Чарльтон

Опередил время и в игре, и на голове. Теперь все барберы стригут так, как Чарльтон укладывался в середине прошлого века.

Джордж Бест

Полное соответствие статусу «пятого из The Beatles».

Диего Марадона

Для 80-х довольно банальная прическа. Но сейчас этот образ Диего канонический. Непослушные, размашистые, хаотично вьющиеся – кажется, никаких других волос у него быть не могло.

Мишель Платини

Лет 40 назад самые дорогие кудри Европы.

Роберто Баджо

Самый грустный хвостик у ослика Иа? Н-е-е-ет. 

Рене Игита

Вратарь-скорпион, кажется, хотел выделяться вообще всем. 

Карлос Вальдеррама

Не, ну без него здесь точно никак. 

Рууд Гуллит

И без него тоже.

Алекси Лалас

Нет, это не лидер гранж-группы, а капитан США на домашнем ЧМ. 

Румыния-98

Самый яркий перформанс 90-х. Румыны сдержали обещание, выйдя в плей-офф ЧМ.

Валерий Карпин

«Жизнь кудрявая, как Валера Карпин», – панчил когда-то андеграундный рэпер Бабангида.

Фабьен Бартез

Кто сказал, что лысина не прическа? Даже Зидан считает, что лысина Бартеза величайшая. 

Тарибо Уэст

Шокировал мир не только трансфером из «Интера» в «Милан».

Дэвид Симэн

В небе Лондона этот хвостик порхал эпично. 

Роналдо

За это Роналдо спустя годы извинился – перед всеми матерями мира, чьи сыновья решили, что у гениального игрока прическа тоже соответствует. 

Кристиан Циге

Но в 2002-м у Роналдо был отличный конкурент. 

Роналдиньо

Только повязка сдерживала Роналдиньо. 

Дэвид Бекхэм

Вам привет из нулевых!

Павел Недвед

Золотые локоны.

Абел Шавьер

Португальский защитник еще в 2004-м выглядел, как Киркоров в 2023-м. 

Джо Коул

Эксперимент юного Коула: не прижился, но запомнился.

Карлес Пуйоль

Возможно, последние великие кудри в истории футбола. Сейчас их почти не носят. Пуойоль далеко не единственный кудряш в этом списке. Но именно он здесь за то, что воспевал стиль прошлой эпохи в новых реалиях.

Вагнер Лав

Есть ли в мире что-то лучше сыра-косички? Да! Вероятно, главная прическа в истории РПЛ.

Златан Ибрагимович

Зализанные назад волосы в пучок – примета величайшего. Ну, и отличный косплей Казановы из «Улицы разбитых фонарей».

Родриго Паласио

Чтобы выделяться среди футболистов с хвостиками, нужно оставить на голове только его. 

Стефан Эль-Шаарави

Всегда верен стилю дикобраза.

Марио Балотелли

Поражение в финале Евро было в карьере Балотелли еще белой полосой.  

Джибриль Сиссе

Прически Сиссе требуют отдельной галереи. Тут давайте отметим его панк-период в Краснодаре.

Марек Гамшик

Раз уж вспомнили панков, то вот их главарь.

Пауль Шарнер

Звезда второй десятки АПЛ любил неоднозначный стиль.

Кайл Роберт Бекерман

Самые пышные дреды в истории футбола.

Ригоберт Сонг

Легенда камерунского футбола бежит с этим спорить. 

Уэйн Руни

До пересадки волос 25-летний Руни иногда был на все 55. Прическа, чья слава – в суровом жизненном антистиле.

Маруан Феллайни

Эй, диск-жокей!

Криштиану Роналду

Проборчик, немного геля…Блеск, стиль, восторг миллиардов подписчиков. Абсолютный канон 2010-х.

Артуро Видаль

Стандартный ирокез Видаля, но патриотичный со звездой с чилийского флага.

Гарет Бэйл

Когда-то защитникам только и оставалось – наблюдать, как к воротам летит этот пучок. 

Джованни Симеоне

Ужас на голове – обряд для молодежи в «Ривер Плейт». Эта прическа – обязательный элемент в миллионах подборок о самых странных стрижках в истории. Этим и легендарна.

Раджа Наингголан

Ирокез, дреды, хвостик. Весь возможный креатив на голове Наингголан собрал в комбо. 

Иван Перишич

Жаль, в реальности не существует байки, где Перишич уснул пьяным, а друзья по команде играли на его голове в шашки. 

Неймар

Легендарные макароны на ЧМ в России. Для рейтинга вечности можно выбрать много разных причесок Неймара, но обязательный элемент в каждой – мелирование.

Рахим Стерлинг

Милая завивка, за которую Стерлинга постоянно включают в топ жутких причесок.

Поль Погба

Вся подборка могла бы состоять из его причесок, но пусть будет с французским петухом. 

Себастьян Соса

Рубрику «В мире животных» продолжает уругвайский вратарь.

Лео Месси

Что, Месси прорвался и сюда? Да! Кажется, что прическа – это последнее, чем он привлекает внимание, но на самом деле все не так просто. К зрелости Месси выдал несколько запоминающихся образов. Бородатый блондин – самый вау. 

Ратиньо

Малоизвестный бразилец внезапно прославился в 35, выбрив на голове футбольный мяч. 

Пол Гаскойн / Фил Фоден

Английские традиции просветления. 

Уэстон Маккенни

Самое патриотичное афро на ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе

Челка Мбаппе строгая, как его мама. 

Эрлинг Холанд

Если любишь забивать – отпусти. 

Мы наверняка что-то упустили. Пишите в комментариях, какие еще легендарные прически обязательно должны быть в этом списке.

Фото: Gettyimages.ru/Lee, Norman Quicke/Daily Express/Hulton Archive, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stephen Dunn (https://www.gettyimages.com/search/photographer?photographer=Stephen%20Dunn), Philipp Schmidli, Manuel Queimadelos Alonso, Dean Mouhtaropoulos, Nils Petter Nilsson/Ombrello, Sandra Behne/Bongarts, Ross Kinnaird, Gunnar Berning/Bongarts,Shaun Botterill, Vladimir Rys/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Jamie McDonald, Chris Ricco, Ronald Martinez, Paolo Bruno, Laurence Griffiths, Mark Runnacles, Kevin C. Cox, s22/ZUMAPRESS.com, Clive Mason, Alex Livesey, Stu Forster/Allsport, Buda Mendes, Catherine Ivill;afpforum.com/MICHAEL KAPPELER /DDP/ddp images/AFP, ADRIAN DENNIS / AFP; RR/Queen, imago sportfotodienst, Nataliya Kondratenko, Michael Erichsen/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press; East News/DIBYANGSHU SARKAR / AFP, GERARD CERLES / AFP, AP Photo/Stf, Giuseppe Maffia /NurPhoto via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP, JOE KLAMAR / AFP

32 комментария

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Антон
Без Виктора Онопко этот список просто несерьёзен
+41
-1
+40
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Тюменский медвежонок
на самом деле половину "топа" должен был занять Дэвид Бекхэм, потому что в его "арсенале" были пожалуй вообще все виды причесок и что самое главное у него получалось их продвигать в массы, ибо был иконой стиля
+15
-1
+14
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JENNINGS
А как же Антон Заболотный?
https://biografii.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbiografii.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fgvnztdhpgxg6-anton-zabolotnyi.jpg&w=2048&q=75
+7
-1
+6
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Отец Абду
Роналдо (Зубастик): Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу:)
+6
0
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Чемпион Людей
Ответ Антон
Без Виктора Онопко этот список просто несерьёзен
а это разве не он Бартеза обнимает?
+7
-2
+5
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Varvar27
Кровавые слезы Балотелли
Кстати а где второй микрофон,Витсель?
+4
-1
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Питер Пэн
Ответ Пастух улиток
Корче говоря, мода на необычные причёски пошли в футболе с 90-х.
Наверное. В 70-80-е почти все футболисты носили длинные волосы.
+2
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Syrym
В Казахстане стрижка Зубастика наоборот является традиционной для мальчиков и называется кекіл.
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AlistarOvereem
Когда увидел статью, первым делом вспомнил розовый ирокез Юнберга))
Не смотря на то, что долгое время брил голову, многие его так и запомнили с розовым прокрасом) Странно, что не попал в подборку.

https://e0.365dm.com/08/09/2048x1152/Freddie-Ljungberg-red_1224232.jpg?20080924144427
+3
-1
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Petr Kozlov
а лысина Зидана не более культовая, чем лысина Бартеза?
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Phoebe
Эдгар Давидс, Бафетимби Гомис - дредатых люблю)
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Бахтияр Маметмусаев
На самом деле культовой прической здесь является только стрижка Роналдо. 2002 год, Казахстан. Каждый пацан во дворе носил эту челку, и представлял себя Роналдо.
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Demyan Grachev
я себе такую делал как у Роналдо...от баб отбоя не было...к моему удивлению))
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Если б не Бартез с поцелуем Блана, в номинации "лысина" побеждает Хасан Шаш, чья фамилия означает "Волосы".
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Андрей Макакаревич
Бракамонте
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Agent Smith
Я Джованни Симеоне принял за японца, решившего вспомнить воинственных предков самураев😁⚽️
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Сергей Доплер
Комментарий удален пользователем
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Пастух улиток
Корче говоря, мода на необычные причёски пошли в футболе с 90-х.
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romanbanan
Маллет Савина!
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Agent Smith
Пьер Луиджи Калина обязан быть здесь⚽️
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Agent Smith
Главная прическа Сиссе - блонд с бородой. Выглядел на 50😁⚽️
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Agent Smith
У Бэкхема целая коллекция культовых причесок. Это еще в нулевые в рекламе газировки подмечали⚽️
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ВИКТОР ИСАКОВИЧ
Дель Пьеро, Диаманти...
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Слутск Халлского
За цитату Бабана однозначно плюс
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Кинг Конг Жив
Джованни Симеоне должен быть в тройке лучших.
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