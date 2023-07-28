32 комментария

50 величайших причесок в истории футбола
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Это галерея самых культовых и просто самых экстравагантных причесок в истории футбола. Полсотни стилей на все времена. Без мест и рейтингования – потому что у каждой стрижки есть свои ценители.
Бобби Чарльтон
Опередил время и в игре, и на голове. Теперь все барберы стригут так, как Чарльтон укладывался в середине прошлого века.
Джордж Бест
Полное соответствие статусу «пятого из The Beatles».
Диего Марадона
Для 80-х довольно банальная прическа. Но сейчас этот образ Диего канонический. Непослушные, размашистые, хаотично вьющиеся – кажется, никаких других волос у него быть не могло.
Мишель Платини
Лет 40 назад самые дорогие кудри Европы.
Роберто Баджо
Самый грустный хвостик у ослика Иа? Н-е-е-ет.
Рене Игита
Вратарь-скорпион, кажется, хотел выделяться вообще всем.
Карлос Вальдеррама
Не, ну без него здесь точно никак.
Рууд Гуллит
И без него тоже.
Алекси Лалас
Нет, это не лидер гранж-группы, а капитан США на домашнем ЧМ.
Румыния-98
Самый яркий перформанс 90-х. Румыны сдержали обещание, выйдя в плей-офф ЧМ.
Валерий Карпин
«Жизнь кудрявая, как Валера Карпин», – панчил когда-то андеграундный рэпер Бабангида.
Фабьен Бартез
Кто сказал, что лысина не прическа? Даже Зидан считает, что лысина Бартеза величайшая.
Тарибо Уэст
Шокировал мир не только трансфером из «Интера» в «Милан».
Дэвид Симэн
В небе Лондона этот хвостик порхал эпично.
Роналдо
За это Роналдо спустя годы извинился – перед всеми матерями мира, чьи сыновья решили, что у гениального игрока прическа тоже соответствует.
Кристиан Циге
Но в 2002-м у Роналдо был отличный конкурент.
Роналдиньо
Только повязка сдерживала Роналдиньо.
Дэвид Бекхэм
Вам привет из нулевых!
Павел Недвед
Золотые локоны.
Абел Шавьер
Португальский защитник еще в 2004-м выглядел, как Киркоров в 2023-м.
Джо Коул
Эксперимент юного Коула: не прижился, но запомнился.
Карлес Пуйоль
Возможно, последние великие кудри в истории футбола. Сейчас их почти не носят. Пуойоль далеко не единственный кудряш в этом списке. Но именно он здесь за то, что воспевал стиль прошлой эпохи в новых реалиях.
Вагнер Лав
Есть ли в мире что-то лучше сыра-косички? Да! Вероятно, главная прическа в истории РПЛ.
Златан Ибрагимович
Зализанные назад волосы в пучок – примета величайшего. Ну, и отличный косплей Казановы из «Улицы разбитых фонарей».
Родриго Паласио
Чтобы выделяться среди футболистов с хвостиками, нужно оставить на голове только его.
Стефан Эль-Шаарави
Всегда верен стилю дикобраза.
Марио Балотелли
Поражение в финале Евро было в карьере Балотелли еще белой полосой.
Джибриль Сиссе
Прически Сиссе требуют отдельной галереи. Тут давайте отметим его панк-период в Краснодаре.
Марек Гамшик
Раз уж вспомнили панков, то вот их главарь.
Пауль Шарнер
Звезда второй десятки АПЛ любил неоднозначный стиль.
Кайл Роберт Бекерман
Самые пышные дреды в истории футбола.
Ригоберт Сонг
Легенда камерунского футбола бежит с этим спорить.
Уэйн Руни
До пересадки волос 25-летний Руни иногда был на все 55. Прическа, чья слава – в суровом жизненном антистиле.
Маруан Феллайни
Эй, диск-жокей!
Криштиану Роналду
Проборчик, немного геля…Блеск, стиль, восторг миллиардов подписчиков. Абсолютный канон 2010-х.
Артуро Видаль
Стандартный ирокез Видаля, но патриотичный со звездой с чилийского флага.
Гарет Бэйл
Когда-то защитникам только и оставалось – наблюдать, как к воротам летит этот пучок.
Джованни Симеоне
Ужас на голове – обряд для молодежи в «Ривер Плейт». Эта прическа – обязательный элемент в миллионах подборок о самых странных стрижках в истории. Этим и легендарна.
Раджа Наингголан
Ирокез, дреды, хвостик. Весь возможный креатив на голове Наингголан собрал в комбо.
Иван Перишич
Жаль, в реальности не существует байки, где Перишич уснул пьяным, а друзья по команде играли на его голове в шашки.
Неймар
Легендарные макароны на ЧМ в России. Для рейтинга вечности можно выбрать много разных причесок Неймара, но обязательный элемент в каждой – мелирование.
Рахим Стерлинг
Милая завивка, за которую Стерлинга постоянно включают в топ жутких причесок.
Поль Погба
Вся подборка могла бы состоять из его причесок, но пусть будет с французским петухом.
Себастьян Соса
Рубрику «В мире животных» продолжает уругвайский вратарь.
Лео Месси
Что, Месси прорвался и сюда? Да! Кажется, что прическа – это последнее, чем он привлекает внимание, но на самом деле все не так просто. К зрелости Месси выдал несколько запоминающихся образов. Бородатый блондин – самый вау.
Ратиньо
Малоизвестный бразилец внезапно прославился в 35, выбрив на голове футбольный мяч.
Пол Гаскойн / Фил Фоден
Английские традиции просветления.
Уэстон Маккенни
Самое патриотичное афро на ЧМ-2022.
Килиан Мбаппе
Челка Мбаппе строгая, как его мама.
Эрлинг Холанд
Если любишь забивать – отпусти.
Мы наверняка что-то упустили. Пишите в комментариях, какие еще легендарные прически обязательно должны быть в этом списке.
Фото: Gettyimages.ru/Lee, Norman Quicke/Daily Express/Hulton Archive, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stephen Dunn (https://www.gettyimages.com/search/photographer?photographer=Stephen%20Dunn), Philipp Schmidli, Manuel Queimadelos Alonso, Dean Mouhtaropoulos, Nils Petter Nilsson/Ombrello, Sandra Behne/Bongarts, Ross Kinnaird, Gunnar Berning/Bongarts,Shaun Botterill, Vladimir Rys/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Jamie McDonald, Chris Ricco, Ronald Martinez, Paolo Bruno, Laurence Griffiths, Mark Runnacles, Kevin C. Cox, s22/ZUMAPRESS.com, Clive Mason, Alex Livesey, Stu Forster/Allsport, Buda Mendes, Catherine Ivill;afpforum.com/MICHAEL KAPPELER /DDP/ddp images/AFP, ADRIAN DENNIS / AFP; RR/Queen, imago sportfotodienst, Nataliya Kondratenko, Michael Erichsen/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press; East News/DIBYANGSHU SARKAR / AFP, GERARD CERLES / AFP, AP Photo/Stf, Giuseppe Maffia /NurPhoto via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP, JOE KLAMAR / AFP
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Кстати а где второй микрофон,Витсель?
Не смотря на то, что долгое время брил голову, многие его так и запомнили с розовым прокрасом) Странно, что не попал в подборку.
https://e0.365dm.com/08/09/2048x1152/Freddie-Ljungberg-red_1224232.jpg?20080924144427