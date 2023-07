32 комментария

💈💈💈

Это галерея самых культовых и просто самых экстравагантных причесок в истории футбола. Полсотни стилей на все времена. Без мест и рейтингования – потому что у каждой стрижки есть свои ценители.

Бобби Чарльтон

Опередил время и в игре, и на голове. Теперь все барберы стригут так, как Чарльтон укладывался в середине прошлого века.

Джордж Бест

Полное соответствие статусу «пятого из The Beatles».

Диего Марадона

Для 80-х довольно банальная прическа. Но сейчас этот образ Диего канонический. Непослушные, размашистые, хаотично вьющиеся – кажется, никаких других волос у него быть не могло.

Мишель Платини

Лет 40 назад самые дорогие кудри Европы.

Роберто Баджо

Самый грустный хвостик у ослика Иа? Н-е-е-ет.

Рене Игита

Вратарь-скорпион, кажется, хотел выделяться вообще всем.

Карлос Вальдеррама

Не, ну без него здесь точно никак.

Рууд Гуллит

И без него тоже.

Алекси Лалас

Нет, это не лидер гранж-группы, а капитан США на домашнем ЧМ.

Румыния-98

Самый яркий перформанс 90-х. Румыны сдержали обещание, выйдя в плей-офф ЧМ.

Валерий Карпин

«Жизнь кудрявая, как Валера Карпин», – панчил когда-то андеграундный рэпер Бабангида.

Фабьен Бартез

Кто сказал, что лысина не прическа? Даже Зидан считает, что лысина Бартеза величайшая.

Тарибо Уэст

Шокировал мир не только трансфером из «Интера» в «Милан».

Дэвид Симэн

В небе Лондона этот хвостик порхал эпично.

Роналдо

За это Роналдо спустя годы извинился – перед всеми матерями мира, чьи сыновья решили, что у гениального игрока прическа тоже соответствует.

Кристиан Циге

Но в 2002-м у Роналдо был отличный конкурент.

Роналдиньо

Только повязка сдерживала Роналдиньо.

Дэвид Бекхэм

Вам привет из нулевых!

Павел Недвед

Золотые локоны.

Абел Шавьер

Португальский защитник еще в 2004-м выглядел, как Киркоров в 2023-м.

Джо Коул

Эксперимент юного Коула: не прижился, но запомнился.

Карлес Пуйоль

Возможно, последние великие кудри в истории футбола. Сейчас их почти не носят. Пуойоль далеко не единственный кудряш в этом списке. Но именно он здесь за то, что воспевал стиль прошлой эпохи в новых реалиях.

Вагнер Лав

Есть ли в мире что-то лучше сыра-косички? Да! Вероятно, главная прическа в истории РПЛ.

Златан Ибрагимович

Зализанные назад волосы в пучок – примета величайшего. Ну, и отличный косплей Казановы из «Улицы разбитых фонарей».

Родриго Паласио

Чтобы выделяться среди футболистов с хвостиками, нужно оставить на голове только его.

Стефан Эль-Шаарави

Всегда верен стилю дикобраза.

Марио Балотелли

Поражение в финале Евро было в карьере Балотелли еще белой полосой.

Джибриль Сиссе

Прически Сиссе требуют отдельной галереи. Тут давайте отметим его панк-период в Краснодаре.

Марек Гамшик

Раз уж вспомнили панков, то вот их главарь.

Пауль Шарнер

Звезда второй десятки АПЛ любил неоднозначный стиль.

Кайл Роберт Бекерман

Самые пышные дреды в истории футбола.

Ригоберт Сонг

Легенда камерунского футбола бежит с этим спорить.

Уэйн Руни

До пересадки волос 25-летний Руни иногда был на все 55. Прическа, чья слава – в суровом жизненном антистиле.

Маруан Феллайни

Эй, диск-жокей!

Криштиану Роналду

Проборчик, немного геля…Блеск, стиль, восторг миллиардов подписчиков. Абсолютный канон 2010-х.

Артуро Видаль

Стандартный ирокез Видаля, но патриотичный со звездой с чилийского флага.

Гарет Бэйл

Когда-то защитникам только и оставалось – наблюдать, как к воротам летит этот пучок.

Джованни Симеоне

Ужас на голове – обряд для молодежи в «Ривер Плейт». Эта прическа – обязательный элемент в миллионах подборок о самых странных стрижках в истории. Этим и легендарна.

Раджа Наингголан

Ирокез, дреды, хвостик. Весь возможный креатив на голове Наингголан собрал в комбо.

Иван Перишич

Жаль, в реальности не существует байки, где Перишич уснул пьяным, а друзья по команде играли на его голове в шашки.

Неймар

Легендарные макароны на ЧМ в России. Для рейтинга вечности можно выбрать много разных причесок Неймара, но обязательный элемент в каждой – мелирование.

Рахим Стерлинг

Милая завивка, за которую Стерлинга постоянно включают в топ жутких причесок.

Поль Погба

Вся подборка могла бы состоять из его причесок, но пусть будет с французским петухом.

Себастьян Соса

Рубрику «В мире животных» продолжает уругвайский вратарь.

Лео Месси

Что, Месси прорвался и сюда? Да! Кажется, что прическа – это последнее, чем он привлекает внимание, но на самом деле все не так просто. К зрелости Месси выдал несколько запоминающихся образов. Бородатый блондин – самый вау.

Ратиньо

Малоизвестный бразилец внезапно прославился в 35, выбрив на голове футбольный мяч.

Пол Гаскойн / Фил Фоден

Английские традиции просветления.

Уэстон Маккенни

Самое патриотичное афро на ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе

Челка Мбаппе строгая, как его мама.

Эрлинг Холанд

Если любишь забивать – отпусти.

Мы наверняка что-то упустили. Пишите в комментариях, какие еще легендарные прически обязательно должны быть в этом списке.

Фото: Gettyimages.ru/Lee, Norman Quicke/Daily Express/Hulton Archive, Alexander Hassenstein/Bongarts, Stephen Dunn (https://www.gettyimages.com/search/photographer?photographer=Stephen%20Dunn), Philipp Schmidli, Manuel Queimadelos Alonso, Dean Mouhtaropoulos, Nils Petter Nilsson/Ombrello, Sandra Behne/Bongarts, Ross Kinnaird, Gunnar Berning/Bongarts,Shaun Botterill, Vladimir Rys/Bongarts, Martin Rose/Bongarts, Jamie McDonald, Chris Ricco, Ronald Martinez, Paolo Bruno, Laurence Griffiths, Mark Runnacles, Kevin C. Cox, s22/ZUMAPRESS.com, Clive Mason, Alex Livesey, Stu Forster/Allsport, Buda Mendes, Catherine Ivill;afpforum.com/MICHAEL KAPPELER /DDP/ddp images/AFP, ADRIAN DENNIS / AFP; RR/Queen, imago sportfotodienst, Nataliya Kondratenko, Michael Erichsen/Keystone Press Agency, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press; East News/DIBYANGSHU SARKAR / AFP, GERARD CERLES / AFP, AP Photo/Stf, Giuseppe Maffia /NurPhoto via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP, JOE KLAMAR / AFP