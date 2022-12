«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу

Первый в Британии журналист-суперзвезда.

Журналист Пирс Морган – новая звезда футбольной жизни, рупор Криштиану Роналду и его главный защитник в медиа. Иногда он так старается в этой роли, что против всего мира ругает Месси даже в моменты абсолютного величия. Еще вы могли слышать о Моргане как о давнем фанате «Арсенала».

Но на самом деле Пирс Морган шире – феномен за рамками представления «интервьюер, который нелепо обожает Роналду». Морган – звезда британской журналистики последних 30 лет. Морган – это всегда скандалы вокруг. Морган – человек-хайп, который как минимум три раза пересобирал карьеру и возвращался к популярности, когда всем казалось, что этот дядька остался пылиться в газетах 90-х.

Пора узнать о Моргане больше.

Пирс Морган – смелый и крикливый редактор таблоидов, который не побоялся лезть в личное пространство звезд

Морган превратился из обычного репортера, который пишет отчеты о крикетных матчах, в самого узнаваемого журналиста благодаря медиамагнату Руперту Мердоку (владелец газеты The Sun и других крупных медиа). Для The Sun Морган писал колонку о светской хронике и по приглашению Мердока дослужился до того, что в 28 лет стал самым молодым редактором национальной газеты – News of the World. И с ним она рванула – один номер продавался в пяти миллионах экземпляров.

Свежий подход Моргана в светской журналистике – не бояться показывать себя и вставать на одну ступень со звездами. Например, в начале 1990-х он появляется на снимках таблоидов вместе с людьми уровня Дэвида Боуи и Мадонны. Так раньше никто не делал, а Морган стал постоянно прибегать к этой фишке, раздражая читателей. Однажды Моргану прислали письмо, что он ужасен на всех этих снимках – и тогда Морган просто опубликовал его в газете.

Морган говорил, что быстро стал другом знаменитостей, хотя газета стремилась к бульварной сенсационности и разоблачениям. Все работало наоборот: поп-звезды не боялись скандальности и просили его разыграть какой-нибудь секс-скандал с их участием, чтобы повысить интерес к музыке или фильмам.

Уже с начала карьеры Морган получал обвинения в нарушении журналистской этики. Например, были подозрения, что его репортеры оставляли прослушивающие устройства в гостиничных номерах, где останавливались звезды. Еще Морган однажды нанял лимузин и катал в нем проститутку, чтобы ее не перехватили другие таблоиды. Женщину успели сфотографировать с актером Хью Грантом, который спустя десятилетия сам опубликовал то фото, чтобы от него отстали.

Первый провал Моргана случился, когда он глубоко затронул дела королевской семьи. В 1995 году Морган опубликовал фото жены брата принцессы Дианы, которая выходила из реабилитационного центра. Даже лично Мердок сказал, что это перебор, и публично извинялся за действия газеты. Но не уволил Моргана. Он сам ушел из холдинга и перебрался к главным конкурентам – Daily Mirror.

Морган постоянно проходит через увольнения, но возвращается с новой силой

В Daily Mirror жизнь Моргана все более насыщена скандалами. Перед матчем Англии и Германии на Евро-96 Морган спародировал в газете объявление войны Чемберлена Гитлеру. И дал заголовок, пародирующий немецкую речь: «Achtung Surrender! For You Fritz Ze Euro Championship Is Over». Морган извинился за шутку, а Германия победила Англию.

В начале нулевых Морган все еще достает звезд и пишет, например, о личной жизни Джереми Кларксона. И однажды они встретились в самолете. Кларксон облил Моргана водой, несколько раз ударил и заключил: «Раз уж ты в моем телевизионном мире, то я могу сказать, что ты дерьмо».

Еще Морган троллил Джорджа Буша-младшего, который упал с сегвея: «Нужно быть идиотом, чтобы упасть, не так ли, господин президент?» Несколько лет спустя Морган сломал три ребра, тоже упав с сегвея.

Впервые карьера Моргана всерьез зашаталась после обвинений, что редакция Daily Mirror перехватывает голосовую почту. Например, сообщения Пола Маккартни и тренера Свена-Ерана Эрикссона. В медиа появлялись свидетели, которые говорили, как Морган в частных разговорах хвастался хакерским методом своей редакции. Но на публике Морган это отрицал (и избежал официальных обвинений), хотя и добавлял, что другие редакции тоже перехватывают голосовые сообщения звезд.

Через эти ситуации Морган невозмутимо проходит, но еще один уход из медиа все же случается, когда он снова касается государства. Daily Mirror опубликовала фото, где британские солдаты якобы пытают иракских заключенных. Но скоро появились доказательства фейковости кадров – хотя Морган настаивал на достоверности фото.

Следующий шаг карьеры Моргана после такого скандала – работа в США. Он признавался, что это большой вызов: быть британцем и убедительно говорить об американской повестке. Морган даже заменил мэтра Ларри Кинга на CNN, но американцам не зашло: из-за низких рейтингов шоу закрылось спустя три года – в 2014-м.

Самое заметное в американском этапе – отношения с Дональдом Трампом. Они начались еще в 2008 году, когда Морган выиграл в реалити-шоу Трампа «Ученик» (люди соревнуются в управленческих способностях). В финале шоу Трамп назвал Моргана «злым и несносным», но после приезда Моргана в США они стали соратниками.

Морган брал непривычно вежливые и не слишком острые интервью. А Трамп, прилетая в Великобританию, говорил, что Морган очень умный и проницательный. Тогда же все припомнили старую цитату Моргана. Он рассказывал, что его в детстве избили скинхеды – и он нашел крепких ребят, которые за него отомстили: «Одним из моих талантов всегда было находить людей, которые могли бы меня защитить». Дошло до того, что Морган написал открытое письмо – с просьбой назначить его главой администрации президента Трампа.

Но во время пандемии они разругались. Морган обзывал Трампа психически нездоровым (из-за непопулярных предложений по борьбе с ковидом) и говорил, что такой человек не должен управлять страной. Трамп в ответ лишь отписался от Моргана в твиттере.

После США Морган вернулся домой. И быстро нашел работу, сделав первое интервью как раз с Трампом. Журналист Билл Хагерти так описывает его способность: «Морган всегда будет делать эффектные ошибки, но он как резиновый мяч, отскакивает, кажется, почти от всего».

Важный показательный скандал Моргана – Меган Маркл из королевской семьи: путь от восхищения до оскорблений

К моменту их знакомства в 2015 году Морган уже был опытным резонатором, но этот скандал стал едва ли не самым известным в его карьере. Прежде всего, из-за статуса Меган Маркл.

Еще до знакомства с принцем Гарри она жила в Северной Америке и снималась в сериале Netflix «Форс-мажоры», который выходил с 2011 по 2019 год. Морган был фанатом сериала и подписался в твиттере на исполнителей ведущих ролей. Маркл подписалась в ответ и даже отправила личное сообщение: «Привет, спасибо за подписку. Я ваша большая поклонница».

Все начиналось довольно безобидно: они периодически списывались и обсуждали сюжет, Маркл отсылала Моргану копии еще не вышедших эпизодов, а он публично поддерживал ее в темах опыта пережитого расизма. В 2016 году они встретились в Лондоне и выпили в пабе. Этот день так и останется единственной известной их встречей – видимо, из-за скорого знакомства Маркл с принцем Гарри.

Морган неоднократно вспоминал об этой встрече – и долгое время исключительно положительно. Маркл с его слов выглядела живой, умной, общительной, не похожей на «фальшивых актрис, что так распространены в Калифорнии». Он восхищался ее гражданской позицией и готовностью отстаивать права.

Таблоиды сливали информацию об отношениях Маркл и Гарри еще официального анонса, но прямое подтверждение от семьи разорвало в Британии медийную бомбу. Таблоиды принялись раскручивать шоу именно вокруг обсуждений образа Маркл – американки, актрисы, мулатки, которая совершенно не вписывалась в королевские традиции.

Морган на фоне обсуждения не изменил взглядов. Он защищал отношения Маркл с принцем Гарри, поздравлял их с помолвкой, называл Маркл «идеальной современной невестой» и всячески восхищался ей. В одном из материалов он даже обратился к Гарри: «Игнорируйте всю ядовитую чепуху, которую вы читаете или слышите о ней».

Хотя Маркл получила довольно влиятельного медийного защитника, она никак не реагировала на его слова в публичном поле. Моргана не было и на свадьбе, куда пригласили, например, Опру Уинфри – крупную американскую ведущую. Кажется, именно такое отношение со стороны Маркл в итоге расстроило Моргана. Уже в 2018 году его интонация изменилась.

Сначала он просто недоумевал из-за исчезновения Маркл из своей жизни, потом искал поводы для ее критики (например, из-за сложных отношений с отцом), а затем перешел к оскорблениям. Он обвинял ее в лицемерии, расчетливости, попытках вызвать жалость общества. В его репликах она из умной, обаятельной и искренней превратилась в «эгоистичного социального альпиниста».

В 2019 году его нападки привели к скандалу на шоу «Доброе утро, Британия», ведущим которого Морган тогда был. Соведущему, видимо, надоело слушать комментарии Моргана, и однажды он выпалил: «Она имеет право оборвать связь, если хочет. Она что-нибудь говорила о тебе после этого? Мне так не кажется. А ты все равно продолжаешь нападать на нее». Морган ушел из студии. Позже в тот же день против него открыли внутреннее расследование из-за якобы 40 тысяч жалоб зрителей, и в итоге он совсем покинул канал.

Такая одержимость Маркл может показаться безответной любовью, но Морган это всегда отрицал. Он в браке с 2010 года, воспитывает нескольких детей, а общение с Маркл называл исключительно платоническим. Из его публичных комментариев следует, что его обидело именно внезапное исчезновение Маркл, совпавшее с началом отношений с принцем Гарри и скорым вхождением в королевскую семью.

Морган – надменный моралист, который любит выводить из себя и ненавидит проигрывать

Коллега Моргана Роб Макгиббон вспоминал, как играл с ним в теннис в 1985 году. Морган только начинал карьеру как теннисный репортер. Рядом за игрой двух журналистов наблюдала его бабушка.

Морган постоянно ошибался, кричал и оспаривал каждый мяч. Это сорвало концентрацию Макгиббона – и он проиграл первый сет. После чего Морган отказался играть. Его бабушка удивилась, признала Макгиббона как более классного игрока, а Морган ответил ей, что это не имеет значения: он же только что победил.

Оказалось, что шум и крики вокруг – лучшая подпитка для работы Моргана. Мэтт Келли из The Mirror называет Моргана вдохновляющим лидером, но если в редакции было тихо, то он заводился, ходил кругами и кричал: «Здесь как в гребаном норвежском банке!»

«Он хотел агрессии, творческого напряжения и споров, но он также хотел, чтобы редакция была веселым местом», – говорит Келли о Моргане-руководителе.

ТВ-шоу Морган тоже делает шумными, чтобы зритель не заскучал. О специфическом стиле Моргана есть такая рецензия: «Морган – это любитель кастрюль и сковородок. Он стучит ими друг о друга – не для того, чтобы высказать умное или значимое замечание, а просто чтобы произвести как можно более громкий шум».

На протяжении карьеры Морган постоянно отстаивает принцип: мы имеем право знать, чем живут люди во власти. И также мы должны знать «лицемерие звезд», если их образ не совпадает с реальной жизнью. Например, в 2004 году модель Наоми Кэмпбелл отсудила у Mirror 3500 фунтов за вторжение в частную жизнь: таблоид сфотографировал встречу Кэмпбелл на встрече анонимных наркоманов и подробно рассказал об этом.

Морган возмущался решением суда: «Хороший день для лживых примадонн, злоупотребляющих наркотиками, которые хотят откусить кусок пирога от прессы и затем бесстыдно потягивать шампанское Cristal».

Грубая прямолинейность Моргана нравилась телепродюсерам. Поэтому кроме карьеры в прессе он параллельно несколько лет сидел в жюри шоу «Британия ищет таланты». Однажды Морган довел до слез шестилетнюю девочку, сказав ей, что она совсем не похожа на Бейонсе.

Высокомерный стиль стал фишкой Моргана в кадре. Вне камер даже лидеры феминистских движений называют его милым человеком. Но в эфире Морган постоянно провоцирует на эмоции: заставил плакать соведущую по шоу «Доброе утро, Британия» и жутко смутил бывшего премьера Гордона Брауна, когда спросил его о мертворожденном ребенке в его семье.

До предела такой подход Морган довел в нынешнем шоу – «Пирс Морган без цензуры». 90-летний Руперт Мердок открыл новый канал – и снова вернулся к сотрудничеству с Морганом. Он там ругается с BLM-активистами, ест стейк на глазах вегана и дает трибуну Канье Уэсту, пока с тем разрывают контракты большие компании.

Морган бесконечно говорит, что именно такие методы – настоящий подход к свободе слова. «Я чувствую себя Нельсоном Манделой, когда он вышел из тюрьмы», – говорил Морган после увольнения из шоу «Доброе утро, Британия». К громким ТВ-эфирам он вернулся уже через полгода.

Еще одна рецензия-характеристика от коллег: «У него яйца больше, чем мозги».

