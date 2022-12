Сенегальцы поклоняются баобабу: едят, празднуют свадьбы, хоронят там мудрецов – и даже играют матчи на поле с огромным деревом посреди

Если мяч залетел в ворота от баобаба – гол не засчитан.

В воскресенье Сенегал, одна из двух африканских сборных в плей-офф ЧМ, сыграет в 1/8 против Англии.

Самое необычное футбольное поле Африки – с баобабом посреди поля (да, там играют официальные турниры)

На острове Горе (недалеко от столицы Дакара) есть деревня с футбольным полем. Оно отличается от других огромным баобабом, который никто не собирается вырубать ради футбола. Даже наоборот – местные жители защитили баобаб, когда лесорубы очищали деревню от старых деревьев.

За год на этом поле проводятся сотни матчей в формате 8 на 8. Мэр острова Огюстен Сенгор говорит , что баобаб – это девятый игрок команд, который только дает силу, а не мешает пасовать.

Фишка матчей – их формат: молодые против людей постарше. «Это способ смешения поколения. Нигде в мире вы не увидите таких матчей, а для нас они важны», – говорит Сенгор.

Он также организует турнир на кубок мэра, где играют уже 11 на 11. На поле с баобабом приезжают команды всего Дакара, а судит матчи арбитр ФИФА Сиди Ньянг. Он, смеясь, говорит, что не засчитает гол от баобаба, а VAR на турнире не нужен – его заменяют старики за воротами.

В этой деревне на Горе живет бывший игрок «Сент-Этьена» Мустафа Баяль Салль. И он тоже подтверждает, что баобаб вырубать нельзя: «Если к нему притронетесь, то вы с семьей можете и не выжить».

Как важен баобаб в Сенегале: кормит, спасает от жары и хранит останки мудрецов

В Сенегале нет гор и возвышенностей, поэтому баобабы – это заметные ориентиры, которые растут повсюду: в маленьких деревнях и в центре городов. Баобаб важен как место, где можно спрятаться от солнца и молиться о дожде, а потом – там же – от дождя прятаться.

Это позволяют размеры баобаба. Его диаметр обычно от восьми метров (то есть, вы не сможете его обхватить), а высота – 14-16 метров. Еще баобабы очень долго живут (800-1000 лет), но точно их возраст нельзя определить из-за отсутствия годовых колец. Приблизительный возраст помогает определить лишь радиоуглеродный анализ.

Вокруг баобабов в Сенегале появлялись общины, и дерево вошло в культуру как главный символ. Это ярко показывают обряды сенегальцев. Жених и невеста семь раз за руки обходят баобаб, там же прощаются с человеком, а после обрезания мальчики оставляют на баобабе ножом несколько порезов.

Еще внутри некоторых баобабов хранятся останки гриотов – это каста музыкантов, сказочников и просто очень умных людей. В Сенегале считают, что баобабы сохраняют мудрость гриотов – людей, которые были для народа живыми энциклопедиями. Но в 1960-м практика с захоронениями в баобабах попала под запрет. Многих гриотов перезахоронили, но некоторые все же остались лежать в баобабах.

Баобаб в Сенегале везде: на гербе страны и на президентских печатях, и в продуктовых магазинах. Из листьев получаются напитки и салаты, а плоды (напоминают имбирь) попадают в сотни блюд. Еще баобаб полезен корой – из нее делают веревки и рыболовные сети.

Но сейчас у баобабов не лучшие времена. За последние 50 лет их количество сократилось в Сенегале на 50 процентов. В основном из-за засухи, но баобабы, несмотря на священный в народе статус, все же вырубают. Например, в 2018-м вокруг Дакара возводился новый пригород, и ради этого пришлось вырубить лес из баобабов. Но им власти обещают все же найти новое место.

В Сенегале много засохших баобабов: они издают неприятный запах, а внутри живут сотни летучих мышей. Но обычно их не трогают, пока они окончательно не погибнут.

