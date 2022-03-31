Шашлыки после поражения от 2Drots, мотивация от Кушанашвили и помощь Тарасова-папы. Cекреты чемпионов Winline Медиалиги

Объясняем успех.

Главная сенсация третьего сезона Winline Медиалиги – новый чемпион. В финале третьего сезона 2Drots проиграл «Родине Медиа» – проекту музыкального продюсера Текилы и экс-звезды РПЛ Дмитрия Тарасова. Клубу нет и года, но он дважды подряд выходит в финал Медиалиги – куда более популярный «Амкал» был там ноль раз. Незаметно именно «РМ» стала третье силой медиафутбола.

Но в чем именно сила «Родины Медиа»?

Как появилась «Родина Медиа»? Тарасов и Текила ушли из старого клуба и договорились с миллиардером

«Родина Медиа» образовалась благодаря развалу «На Спорте».

Летом 2022 года Winline отказался от финансирования команды Льва Соленова (несколько десятков миллионов рублей за сезон) потому что бизнесмен забил на соцсети, и узнаваемость «На Спорте» росла только из-за скандалов. Музыкальный продюсер и одна из главных звезд «На Спорте» Текила (настоящее имя – Александр Тарасов) не захотел существовать в условиях маленького бюджета и вместе с Дмитрием Тарасовым покинул клуб.

Тарасовы оперативно договорились о сотрудничестве с боссом «Родины» Сергеем Ломакиным. За два года в профессиональном футболе миллиардер (владеет сетью магазинов Fix Price) довел клуб до стыков в РПЛ, так что он явно заинтересован в развитии. С президента «Родины» – инфраструктура и помощь тренеров. С Тарасовых – привлечение новой аудитории и участие в предматчевых шоу «Родины». Кстати, на матчи главной «Родины» приезжали не только звезды «РМ», но и популярные артисты Текилы – Мари Краймбрери и Миа Бойка.

Главным тренером «Родины Медиа» стал звездный Андрей Каряка. Осенью 2022-го команду Тарасова и Текилы пригласили во второй сезон Медиалиги.

Тарасовы не хотели быть фарм-клубом «Родины». Искали игроков через отбор, агентов и знакомых (игрока-камерунца нашли через вице-капитана)

Тарасовы создавали «Родину Медиа» практически с пустыми руками. Из «На Спорте» взяли только голкипера Максима Швагирева и камерунского опорника Алекса Ндонгмо (кстати, потом он стал капитаном «РМ»).

Где найти новых игроков? Кажется, что логичное решение – подтянуть молодежь из дубля «Родины». Но от этого варианта сразу отказались.

«Мы с Димой не хотели хейта из-за статуса фарм-клуба и кучи игроков «Родины», которых спустили ради игровой практики. Мы собрали свой костяк. Паня и Пича – единственные игроки, которые пришли из структуры «Родины», – рассказывает T-Killah в интервью Sports.ru.

В основу на финал МФЛ-2 попали только два футболиста структуры «Родины»: вице-капитан Артем Поникаров и вингер Кирилл Хвастухин. В третьем сезоне из «Родины» в финале сыграли Максим Пичугин и тот же Паня. Есть еще голкипер Максим Швагирев, но парень последовал в обратном направлении: классно играл за «РМ» и получил оффер в дубль «Родины».

Остальной состав формировали Степан Степанов, Дмитрий Исайкин и Гасан Рустамов (откликнулись на отбор в соцсетях), воспитанники «Локо» Артем Вяткин (посоветовал Паня), Егор Шленкин и Никита Дорофеев (Тарасов пересекался в составе железнодорожников), универсал Владимир Оленченко (посоветовал Андрей Каряка), завершитель Артур Газданов (пересекался с Хантером в «Акроне»).

«Ситуативно нам помогали некоторые игроки дубля и тренер «Родины-2» Александр Лактионов, – объясняет Текила. – Он участвовал в тренировках и, кстати, добавил занятиям интенсивности, мы перестали отдыхать. Однако мы самостоятельно искали новичков с помощью агентов, иногда прислушивались к сообщениям в соцсетях. С агентами общается Дима, а я проверяю заявки. Наибольший акцент делаем на приглашении общих знакомых».

В «Родине Медиа» играют два легионера из Камеруна – Мусса Абубакар и Ахмед Абдельааль. Их нашли так же. «Мусса – друг Алекса, и он тоже из Камеруна, – продолжает Текила. – На МКС-2021 меня заинтересовали скоростные качества Муссы, поэтому мы помогли ему вернуться в Москву из Африки и набрать форму. Озу – египетская сила. Египтянин пришел к нам на отбор и зарекомендовал себя крутым игроком и человеком».

Знакомимся с ростером «РМ»: очень много профиков и молодых (потому что они нравятся аудитории)

Таким образом Тарасовы сколотили мощный сквад из бывших профессионалов. Да, еще один секрет «РМ» – здесь много людей с мощным профессиональным бэкграундом.

• Максим Швагирев – экс-голкипер «Кубани», «Армавира», «Черноморца», «Афипса» и даже «На Спорте». • Степан Степанов – бывший защитник «Зеленограда».

• Артем Вяткин – воспитанник «Локо», экс-центрбек «Зенита-2», «Форте», «Чайки» и сборной России до 21 года.

• Гасан Рустамов – правый защитник, побывавший в нескольких командах ЛФЛ: «Рим», «Звягино» и другие.

• Дмитрий Тарасов – вы и сами знаете. Главное, что даже в 36 лет ветеран может вспомнить молодость.

• Никита Маляров – воспитанник «Динамо», в ворота этого клуба забил свой первый гол в РПЛ. Экс-хавбек «Уфы», «Кубани», «Химок», «Ротора», «Шинника» и еще кучи команд. 177 матчей в Первой лиге, 49 – в РПЛ.

• Мусса Абубакар – африканский левый защитник, который оказался жестким профессионалом на МКС-2021.

• Артур Газданов – бывший вингер «Волгаря», «Авангарда», «Тюмени» и «Акрона». Почти 200 матчей на профессиональном уровне.

• Максим Пичугин – бешеный 24-летний страйкер, побывавший в «Химках», «Балтике», «Зорком» и «Родине». 20 матчей в Первой лиге, под сотню – во Второй.

• Владимир Оленченко – экс-игрок «Пересвета» и брянского «Динамо», который так понравился Андрею Каряке. Номинальный правый защитник отыграл весь сезон на фланге атаки и стал лучшим ассистентом команды.

Из-за такой трансферной политики над «Родиной Медиа» подшучивают, а иногда и открыто хейтят. «Не надо никаких традиций, ценностей, креативного контента и формирования узнаваемых персонажей. Можно просто насыпать вагон денег, заманить безликих профиков и ##### любые команды», – бушевал капитан «Амкала» Сибскана перед финалом МФЛ-2.

Напрасно – просто подписать ораву недавних профиков может любая команда Медиалиги, но успех это приносит далеко не всегда. Поэтому «Родина Медиа» следовала особым принципам.

Основной – брать молодежь , которая всегда мотивирована и уважает тренера Каряку. При этом на поле должен быть опытный игрок, чтобы янгстеры не поплыли . Средний возраст основного состава на финал в «Лужниках» – 26,8 лет. Рядом с Тарасовым (36) и Маляровым (33) выскочили защитники Гас (22), Муса (20) и дядя Степа (21), опорник Алекс (23).

«Мы сделали акцент на молодых ребятах, потому что старички не так сильно интересуют аудиторию, – находит дополнительные плюсы Текила. – Мы хотим не просто идти за титулами, а расти с точки зрения подписчиков и молодой аудитории».

Логичный подход. В последнее время в медийном футболе стало модно приглашать звездных ветеранов. При этом забывают, что сезон длится два месяца, а сборов нет. Возрастные команды просто не хватает на плей-офф – вспомним «Наших Парней» (выбыли в четвертьфинале МФЛ-2) и «Козлов» (проиграли в четвертьфинале МФЛ-3).

Следующий принцип – не бояться улучшать то, что и так неплохо работает . В МФЛ-2 «Родина Медиа» вышла в финал и проиграла мощному 2Drots лишь по булиталити. Вроде бы все супер, но президенты усилили и без того топовый состав.

Добавились опытные Никита Маляров, Никита Дорофеев, Артур Газданов и еще пара профессионалов. По ходу третьего сезона прошлогодние звезды Андрей Титов и Ладо Шулая уступили места в старте Максиму Пичугину и Владимиру Оленченко. «Отмечу Артура Газданова – это потрясающий игрок, который вколотил кучу классных мячей, – продолжает рэпер. – Осетинский Неймар полностью оправдывает прозвище. Он проделывает большую работу в командном чате и посиделках: зажигалка и душа компании, постоянно шутит».

Стратегия «Родины Медиа» напоминает 2Drots. В третьем сезоне «Самураи» тоже оставили ключевых игроков и обновили проблемные позиции (пришли Вадим Логинов и Александр Балашов). Может поэтому они в финале два сезона подряд?

Атмосфера в «РМ» – космос. После поражения от 2Drots поехали на пиво и шашлыки, перед каждым матчем смотрели мотивационное видео, перед финалом – послание от родных

Получается, «Родина Медиа» взяла сезон тупо благодаря профикам? Не совсем. Победа «РМ» как раз нетипична для медиафутбола , потому что зависела не только от количества профи на поле, но и от других вещей. Например, атмосферы. Президенты клуба постарались выстроить идеальную атмосферу: без недовольных игроков и с мотивацией, выкрученной на максимум.

«Родина Медиа» входила в третий сезон действующим финалистом и одним из фаворитов. Но старт получился кошмарным – ничья с ФК «Матч ТВ» (0:0) и разгром от 2Drots (0:3). Этот момент – падение на дно и начало преображений в раздевалке.

«Мы не просто так дошли до финала в прошлом году, и у всех возникло ощущение несправедливости после поражения, – рассказывает Текила Sports.ru. – Сложно вошли в новый сезон из-за груза ответственности – сначала он нам мешал. У нас ушло две недели на то, чтобы сплотиться и забыть прошлые заслуги. Поражение в матче с 2Drots обнулило отношения с тренером, который по-новому взглянул на команду. С некоторыми игроками поговорили на повышенных тонах».

«Мы стартанули очень плохо, – размышлял Дмитрий Тарасов в шоу «Это медиафутбол, бро». – После этого мы с Сашей и с тренером копались в команде, думали, что не так мы делаем. Потому что, если нет результата, значит что-то в системе не работает правильно. Индивидуально разговаривали с каждым как с детьми».

После поражения от «дротов» президенты верно почувствовали настроение команды. Вместо усиленных тренировок устроили двухдневный тимбилдинг на природе: пиво, пинг-понг, шашлыки.

Еще одно ноу-хау, которое появилось по ходу третьего сезона – индивидуальные беседы. «Регулярно созваниваемся и встречаемся с Димой Тарасовым и коучем, – раскрывает Текила в интервью Sports.ru. – Кто-то из игроков может просесть эмоционально и затаить обиду. Наша цель – сохранить семейную атмосферу ».

Разберем на конкретном примере. Андрей Титов (он же – Хантер) был звездой в МФЛ-2, но в третьем сезоне присел на лавку. Парень мог уйти в другой клуб или испортить атмосферу внутри «РМ», но президенты нашли решение. «Хантер завидовал другим профикам, которым дали медийный статус авансом, и при этом хотел больше играть, – добавляет Текила. – Проводили беседы на тренировках, ругались, и в плей-офф он забил красивый мяч через себя. Мы вместе преодолели трудность».

Еще пример. Перед третьим сезоном в «РМ» перешел голкипер Александр Будаков. В «Бей Беги» он был суперзвездой, в «РМ» – проиграл конкуренцию Швагиреву. Будаков спокойно принял новую роль и начал тренировать вратарскую бригаду. Он так лихо подтянул 19-летнего Никиту Сухоносова, что тот стал вторым голкипером.

С плей-офф началась интересная традиция. Команда сделала нарезку лучших моментов прошлого сезона: голы, эмоциональная реакция бровки и тренеров. Идею предложил вице-капитан «РМ» Паня. Мотивационное видео смотрели перед каждым матчем плей-офф за несколько минут до выхода на поле . Поэтому «РМ» требовали раздевалку, оборудованную телевизором.

Постепенно видео обновляли: добавлялись удачные моменты из уже сыгранных матчей плей-офф. Кстати, по нему «Родина Медиа прошла катком: обыграли «Титан» (3:0), «Козлов» (3:1), «Бей Беги» (3:0).

С последним кирпичиком в менталитет победителей помогла главная «Родина». Перед финалом с 2Drots тренерский штаб записал мотивационное видео на три минуты. Президенты добавили к нему еще минуту с родными футболистов «РМ».

« У игроков слезы были , – рассказывал Текила. – Вятыч реально плакал, а потом забил. После матча он зашел в раздевалку, разговаривал с родными по телефону и снова плакал ».

Атмосфере помогали менторы: Дмитрий Тарасов (называет игроков своими детьми) и Отар Кушанашвили (записывает мотивационные сообщения)

Перед стартом третьего сезона «Родина Медиа» подписала Отара Кушанашвили. Грузинский шоумен и журналист стал медиадиректором. Многие решили, что это стандартный трюк: команда залетает в новости благодаря громкому имени, а сам Отар разок за сезон заглянет на тренировку. Кушанашвили сломал стереотип и стал важной частью чемпионского состава.

Жизнерадостный грузин окончательно сплотил дружную команду. Он привлекает внимание на конференциях, шутит в комментаторской и ментально поддерживает футболистов.

«Отар следит за всем контентом «Родины Медиа», иногда указывает на ошибки, поддерживает игроков длинными видео и сообщениями, – заканчивает Текила. – Он мотиватор и в следующем сезоне разорвет еще больше: собирается делать выпуски по итогам тура. Приобретение Отара бесценно – он топовый медиадиректор, и ни у одной команды нет такой персоны. Гонорар Джарахова несоизмерим с пребыванием Отара в третьем сезоне».

Большая роль в налаживании атмосферы была и у Дмитрия Тарасова. Бывших игроков РПЛ в Медиалига по-прежнему воспринимают как людей, пришедших по-быстрому срубить бабла. Тарасов разрушает стереотип. Президент В этом сезоне он не всегда играл, но стал ментором для игроков «РМ».

« Я реально понял, что «Родина Медиа» для меня вторая семья , – рассказал Тарасов в шоу «Это медиафутбол, бро». – Как с детьми со своими я провожу время, общаюсь. Так и в команде – сколько их, 40 человек – каждый пишет со своими проблемами. Почти каждый день. И ты к каждому ищешь подход. И когда я был профессиональным футболистом, ко мне тренеры и президенты тоже искали подход. Это психология».

С таким ментором у «Родины Медиа» точно все получится.

Фото: Winline Медиалига; https://t.me/rodinamediafc