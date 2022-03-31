Шашлыки после поражения от 2Drots, мотивация от Кушанашвили и помощь Тарасова-папы. Cекреты чемпионов Winline Медиалиги
Объясняем успех.
Главная сенсация третьего сезона Winline Медиалиги – новый чемпион. В финале третьего сезона 2Drots проиграл «Родине Медиа» – проекту музыкального продюсера Текилы и экс-звезды РПЛ Дмитрия Тарасова. Клубу нет и года, но он дважды подряд выходит в финал Медиалиги – куда более популярный «Амкал» был там ноль раз. Незаметно именно «РМ» стала третье силой медиафутбола.
Но в чем именно сила «Родины Медиа»?
Как появилась «Родина Медиа»? Тарасов и Текила ушли из старого клуба и договорились с миллиардером
«Родина Медиа» образовалась благодаря развалу «На Спорте».
Летом 2022 года Winline отказался от финансирования команды Льва Соленова (несколько десятков миллионов рублей за сезон) потому что бизнесмен забил на соцсети, и узнаваемость «На Спорте» росла только из-за скандалов. Музыкальный продюсер и одна из главных звезд «На Спорте» Текила (настоящее имя – Александр Тарасов) не захотел существовать в условиях маленького бюджета и вместе с Дмитрием Тарасовым покинул клуб.
Тарасовы оперативно договорились о сотрудничестве с боссом «Родины» Сергеем Ломакиным. За два года в профессиональном футболе миллиардер (владеет сетью магазинов Fix Price) довел клуб до стыков в РПЛ, так что он явно заинтересован в развитии. С президента «Родины» – инфраструктура и помощь тренеров. С Тарасовых – привлечение новой аудитории и участие в предматчевых шоу «Родины». Кстати, на матчи главной «Родины» приезжали не только звезды «РМ», но и популярные артисты Текилы – Мари Краймбрери и Миа Бойка.
Главным тренером «Родины Медиа» стал звездный Андрей Каряка. Осенью 2022-го команду Тарасова и Текилы пригласили во второй сезон Медиалиги.
Тарасовы не хотели быть фарм-клубом «Родины». Искали игроков через отбор, агентов и знакомых (игрока-камерунца нашли через вице-капитана)
Тарасовы создавали «Родину Медиа» практически с пустыми руками. Из «На Спорте» взяли только голкипера Максима Швагирева и камерунского опорника Алекса Ндонгмо (кстати, потом он стал капитаном «РМ»).
Где найти новых игроков? Кажется, что логичное решение – подтянуть молодежь из дубля «Родины». Но от этого варианта сразу отказались.
«Мы с Димой не хотели хейта из-за статуса фарм-клуба и кучи игроков «Родины», которых спустили ради игровой практики. Мы собрали свой костяк. Паня и Пича – единственные игроки, которые пришли из структуры «Родины», – рассказывает T-Killah в интервью Sports.ru.
В основу на финал МФЛ-2 попали только два футболиста структуры «Родины»: вице-капитан Артем Поникаров и вингер Кирилл Хвастухин. В третьем сезоне из «Родины» в финале сыграли Максим Пичугин и тот же Паня. Есть еще голкипер Максим Швагирев, но парень последовал в обратном направлении: классно играл за «РМ» и получил оффер в дубль «Родины».
Остальной состав формировали Степан Степанов, Дмитрий Исайкин и Гасан Рустамов (откликнулись на отбор в соцсетях), воспитанники «Локо» Артем Вяткин (посоветовал Паня), Егор Шленкин и Никита Дорофеев (Тарасов пересекался в составе железнодорожников), универсал Владимир Оленченко (посоветовал Андрей Каряка), завершитель Артур Газданов (пересекался с Хантером в «Акроне»).
«Ситуативно нам помогали некоторые игроки дубля и тренер «Родины-2» Александр Лактионов, – объясняет Текила. – Он участвовал в тренировках и, кстати, добавил занятиям интенсивности, мы перестали отдыхать. Однако мы самостоятельно искали новичков с помощью агентов, иногда прислушивались к сообщениям в соцсетях. С агентами общается Дима, а я проверяю заявки. Наибольший акцент делаем на приглашении общих знакомых».
В «Родине Медиа» играют два легионера из Камеруна – Мусса Абубакар и Ахмед Абдельааль. Их нашли так же. «Мусса – друг Алекса, и он тоже из Камеруна, – продолжает Текила. – На МКС-2021 меня заинтересовали скоростные качества Муссы, поэтому мы помогли ему вернуться в Москву из Африки и набрать форму. Озу – египетская сила. Египтянин пришел к нам на отбор и зарекомендовал себя крутым игроком и человеком».
Знакомимся с ростером «РМ»: очень много профиков и молодых (потому что они нравятся аудитории)
Таким образом Тарасовы сколотили мощный сквад из бывших профессионалов. Да, еще один секрет «РМ» – здесь много людей с мощным профессиональным бэкграундом.
• Максим Швагирев – экс-голкипер «Кубани», «Армавира», «Черноморца», «Афипса» и даже «На Спорте». • Степан Степанов – бывший защитник «Зеленограда».
• Артем Вяткин – воспитанник «Локо», экс-центрбек «Зенита-2», «Форте», «Чайки» и сборной России до 21 года.
• Гасан Рустамов – правый защитник, побывавший в нескольких командах ЛФЛ: «Рим», «Звягино» и другие.
• Дмитрий Тарасов – вы и сами знаете. Главное, что даже в 36 лет ветеран может вспомнить молодость.
• Никита Маляров – воспитанник «Динамо», в ворота этого клуба забил свой первый гол в РПЛ. Экс-хавбек «Уфы», «Кубани», «Химок», «Ротора», «Шинника» и еще кучи команд. 177 матчей в Первой лиге, 49 – в РПЛ.
• Мусса Абубакар – африканский левый защитник, который оказался жестким профессионалом на МКС-2021.
• Артур Газданов – бывший вингер «Волгаря», «Авангарда», «Тюмени» и «Акрона». Почти 200 матчей на профессиональном уровне.
• Максим Пичугин – бешеный 24-летний страйкер, побывавший в «Химках», «Балтике», «Зорком» и «Родине». 20 матчей в Первой лиге, под сотню – во Второй.
• Владимир Оленченко – экс-игрок «Пересвета» и брянского «Динамо», который так понравился Андрею Каряке. Номинальный правый защитник отыграл весь сезон на фланге атаки и стал лучшим ассистентом команды.
Из-за такой трансферной политики над «Родиной Медиа» подшучивают, а иногда и открыто хейтят. «Не надо никаких традиций, ценностей, креативного контента и формирования узнаваемых персонажей. Можно просто насыпать вагон денег, заманить безликих профиков и ##### любые команды», – бушевал капитан «Амкала» Сибскана перед финалом МФЛ-2.
Напрасно – просто подписать ораву недавних профиков может любая команда Медиалиги, но успех это приносит далеко не всегда. Поэтому «Родина Медиа» следовала особым принципам.
Основной – брать молодежь, которая всегда мотивирована и уважает тренера Каряку. При этом на поле должен быть опытный игрок, чтобы янгстеры не поплыли. Средний возраст основного состава на финал в «Лужниках» – 26,8 лет. Рядом с Тарасовым (36) и Маляровым (33) выскочили защитники Гас (22), Муса (20) и дядя Степа (21), опорник Алекс (23).
«Мы сделали акцент на молодых ребятах, потому что старички не так сильно интересуют аудиторию, – находит дополнительные плюсы Текила. – Мы хотим не просто идти за титулами, а расти с точки зрения подписчиков и молодой аудитории».
Логичный подход. В последнее время в медийном футболе стало модно приглашать звездных ветеранов. При этом забывают, что сезон длится два месяца, а сборов нет. Возрастные команды просто не хватает на плей-офф – вспомним «Наших Парней» (выбыли в четвертьфинале МФЛ-2) и «Козлов» (проиграли в четвертьфинале МФЛ-3).
Следующий принцип – не бояться улучшать то, что и так неплохо работает. В МФЛ-2 «Родина Медиа» вышла в финал и проиграла мощному 2Drots лишь по булиталити. Вроде бы все супер, но президенты усилили и без того топовый состав.
Добавились опытные Никита Маляров, Никита Дорофеев, Артур Газданов и еще пара профессионалов. По ходу третьего сезона прошлогодние звезды Андрей Титов и Ладо Шулая уступили места в старте Максиму Пичугину и Владимиру Оленченко. «Отмечу Артура Газданова – это потрясающий игрок, который вколотил кучу классных мячей, – продолжает рэпер. – Осетинский Неймар полностью оправдывает прозвище. Он проделывает большую работу в командном чате и посиделках: зажигалка и душа компании, постоянно шутит».
Стратегия «Родины Медиа» напоминает 2Drots. В третьем сезоне «Самураи» тоже оставили ключевых игроков и обновили проблемные позиции (пришли Вадим Логинов и Александр Балашов). Может поэтому они в финале два сезона подряд?
Атмосфера в «РМ» – космос. После поражения от 2Drots поехали на пиво и шашлыки, перед каждым матчем смотрели мотивационное видео, перед финалом – послание от родных
Получается, «Родина Медиа» взяла сезон тупо благодаря профикам? Не совсем. Победа «РМ» как раз нетипична для медиафутбола, потому что зависела не только от количества профи на поле, но и от других вещей. Например, атмосферы. Президенты клуба постарались выстроить идеальную атмосферу: без недовольных игроков и с мотивацией, выкрученной на максимум.
«Родина Медиа» входила в третий сезон действующим финалистом и одним из фаворитов. Но старт получился кошмарным – ничья с ФК «Матч ТВ» (0:0) и разгром от 2Drots (0:3). Этот момент – падение на дно и начало преображений в раздевалке.
«Мы не просто так дошли до финала в прошлом году, и у всех возникло ощущение несправедливости после поражения, – рассказывает Текила Sports.ru. – Сложно вошли в новый сезон из-за груза ответственности – сначала он нам мешал. У нас ушло две недели на то, чтобы сплотиться и забыть прошлые заслуги. Поражение в матче с 2Drots обнулило отношения с тренером, который по-новому взглянул на команду. С некоторыми игроками поговорили на повышенных тонах».
«Мы стартанули очень плохо, – размышлял Дмитрий Тарасов в шоу «Это медиафутбол, бро». – После этого мы с Сашей и с тренером копались в команде, думали, что не так мы делаем. Потому что, если нет результата, значит что-то в системе не работает правильно. Индивидуально разговаривали с каждым как с детьми».
После поражения от «дротов» президенты верно почувствовали настроение команды. Вместо усиленных тренировок устроили двухдневный тимбилдинг на природе: пиво, пинг-понг, шашлыки.
Еще одно ноу-хау, которое появилось по ходу третьего сезона – индивидуальные беседы. «Регулярно созваниваемся и встречаемся с Димой Тарасовым и коучем, – раскрывает Текила в интервью Sports.ru. – Кто-то из игроков может просесть эмоционально и затаить обиду. Наша цель – сохранить семейную атмосферу».
Разберем на конкретном примере. Андрей Титов (он же – Хантер) был звездой в МФЛ-2, но в третьем сезоне присел на лавку. Парень мог уйти в другой клуб или испортить атмосферу внутри «РМ», но президенты нашли решение. «Хантер завидовал другим профикам, которым дали медийный статус авансом, и при этом хотел больше играть, – добавляет Текила. – Проводили беседы на тренировках, ругались, и в плей-офф он забил красивый мяч через себя. Мы вместе преодолели трудность».
Еще пример. Перед третьим сезоном в «РМ» перешел голкипер Александр Будаков. В «Бей Беги» он был суперзвездой, в «РМ» – проиграл конкуренцию Швагиреву. Будаков спокойно принял новую роль и начал тренировать вратарскую бригаду. Он так лихо подтянул 19-летнего Никиту Сухоносова, что тот стал вторым голкипером.
С плей-офф началась интересная традиция. Команда сделала нарезку лучших моментов прошлого сезона: голы, эмоциональная реакция бровки и тренеров. Идею предложил вице-капитан «РМ» Паня. Мотивационное видео смотрели перед каждым матчем плей-офф за несколько минут до выхода на поле. Поэтому «РМ» требовали раздевалку, оборудованную телевизором.
Постепенно видео обновляли: добавлялись удачные моменты из уже сыгранных матчей плей-офф. Кстати, по нему «Родина Медиа прошла катком: обыграли «Титан» (3:0), «Козлов» (3:1), «Бей Беги» (3:0).
С последним кирпичиком в менталитет победителей помогла главная «Родина». Перед финалом с 2Drots тренерский штаб записал мотивационное видео на три минуты. Президенты добавили к нему еще минуту с родными футболистов «РМ».
«У игроков слезы были, – рассказывал Текила. – Вятыч реально плакал, а потом забил. После матча он зашел в раздевалку, разговаривал с родными по телефону и снова плакал».
Атмосфере помогали менторы: Дмитрий Тарасов (называет игроков своими детьми) и Отар Кушанашвили (записывает мотивационные сообщения)
Перед стартом третьего сезона «Родина Медиа» подписала Отара Кушанашвили. Грузинский шоумен и журналист стал медиадиректором. Многие решили, что это стандартный трюк: команда залетает в новости благодаря громкому имени, а сам Отар разок за сезон заглянет на тренировку. Кушанашвили сломал стереотип и стал важной частью чемпионского состава.
Жизнерадостный грузин окончательно сплотил дружную команду. Он привлекает внимание на конференциях, шутит в комментаторской и ментально поддерживает футболистов.
«Отар следит за всем контентом «Родины Медиа», иногда указывает на ошибки, поддерживает игроков длинными видео и сообщениями, – заканчивает Текила. – Он мотиватор и в следующем сезоне разорвет еще больше: собирается делать выпуски по итогам тура. Приобретение Отара бесценно – он топовый медиадиректор, и ни у одной команды нет такой персоны. Гонорар Джарахова несоизмерим с пребыванием Отара в третьем сезоне».
«Я реально понял, что «Родина Медиа» для меня вторая семья, – рассказал Тарасов в шоу «Это медиафутбол, бро». – Как с детьми со своими я провожу время, общаюсь. Так и в команде – сколько их, 40 человек – каждый пишет со своими проблемами. Почти каждый день. И ты к каждому ищешь подход. И когда я был профессиональным футболистом, ко мне тренеры и президенты тоже искали подход. Это психология».
С таким ментором у «Родины Медиа» точно все получится.
Фото: Winline Медиалига; https://t.me/rodinamediafc
Комментарии