Связка Обамеянга и Феррана, мощный выход Дембеле и лютый прессинг «Барсы» – «Наполи» еле унес ноги с «Камп Ноу»

Еще один приятный перфоманс при Хави.

Матч с «Наполи» – лучший для «Барселоны» при Хави с точки зрения доминирования в игре. Если брать только матчи в равных составах, то при Хави на трети соперника не проходило столько действий (40%), а каталонцы еще не завершали игру с таким уверенным соотношением ударов в свою пользу (21:4). В конкурентах встреча с «Севильей» (39% и 23:5 по ударам), но тогда половину второго тайма «Барса» провела в большинстве.

Внушительное преимущество стало возможно благодаря убедительной победе по владению (68% на 32%). Из-за того, что обе команды лидируют по этому показателю в своих чемпионатах, борьба за владение смотрелась чуть ли не главной интригой перед игрой. Несмотря на то, что это «Барселона», «Наполи» по крайней мере на словах не хотел уступать. Вот комментарий Фабиана Руиса за день до игры:

«Мы знаем, что «Барса» сильна, но мы тоже хорошо играем и надеемся завтра победить. Нам нравится контролировать мяч, владеть им и доминировать в игре, но «Барселона» играет в таком же стиле. Посмотрим, у кого мяч будет больше».

Еще несколько интриг подкинули составы. У «Барсы» впервые после трансфера появился в основе Пьер-Эмерик Обамеянг. Феррана Торреса сместили по цепочке налево, но испанец уже играл там, когда габонец выходил на замену в предыдущих матчах. Отсутствовали основные Гави и Бускетс – из-за этого Френки сыграл опорника, а в старте появился Нико Гонсалес.

Важнейшим решением по составу от Лучано Спаллетти стал выход лучшего бомбардира Виктора Осимхена – его участие в игре было под вопросом. В опорной появился Замбо-Ангисса, а на левом фланге номинальный центральный защитник Жуан Жезус. И тот, и другой ход – подстройка под соперника.

«Барса» выиграла владение благодаря высокому прессингу. У «Наполи» антирекорды по потерям

Мы привыкли, что «Барселона» при любом тренере старается владеть мячом больше соперника (хорошо, не при любом, Роналд). Но добиться такого перевеса именно против «Наполи» – большая победа даже для фанатика позиционного футбола Хави. Главной причиной перевеса стал высокий прессинг «Барсы».

Из-за того, что «Наполи» почти не прибегал к забросам на Осимхена и фанатично разыгрывал через короткий пас, «Барселона» могла прессинговать относительно смело. Уровень смелости менялся в зависимости от стадии, на которой «Наполи» пытался владеть мячом.

Когда гости разыгрывали от ворот, «Барса» располагалась в схеме 4-4-2 ромб. В этой стадии на одну линию к Обамеянгу поднимался Педри, Нико контролировал техничного Руиса, а Френки страховал сзади. Отличались и роли Феррана и Траоре: первый контролировал возможный пас на Замбо-Ангисса и Ди Лоренцо, а второй присматривал за Жезусом. Дальше начиналось давление – обычно с Педри:

Скриншоты сделаны в InStatScout

При начале позиционных атак «Наполи» (не от вратаря) «Барселона» прессинговала уже смелее. Френки присоединялся к пятерке прессингующих – образовывалась четкая шестерка впереди и четверка защитников сзади, которые поддерживали давление и тоже высоко встречали своих соперников:

Именно защитники – олицетворение слаженности «Барсы» в прессинге. 10 из 15 попыток отбора у четверки Мингеса, Гарсия, Пике, Альба пришлись на половину «Наполи» (еще несколько – на центральную линию). Показательно, что за весь матч гости совершили 19 потерь только на своей половине – по сезону команда Спаллетти теряет мяч в среднем 21 раз за игру, но на обеих половинах.

Больше всего потерь (6) было у Фабиана Руиса – через него «Наполи» предпочитал выходить в короткий пас. Эпизодически испанец демонстрировал классную технику (изящность + слаломные проходы), но гораздо лучше под давлением чувствовал себя его партнер по опорной Замбо-Ангисса. Камерунец 8 раз шел в дриблинг (из них 5 – удачно).

При этом трансформировать даже редкие удачные выходы гостям не удавалось. На грани офсайда ужасно открывался Осимхен. Иногда отбирал потенциально неплохой шанс у партнера, иногда вообще не замечал офсайдную линию (но все равно просил мяч):

Тем обиднее для «Барсы» было получить гол после чуть ли не единственного удачного розыгрыша «Наполи» от ворот. В одной атаке команда Спаллетти нанесла половину всех своих ударов в матче (2 из 4). Еще два – контратака с участием Осимхена и попытка Мертенса в компенсированное время (получил шанс только благодаря скольжению Бускетса).

«Барсе» не хватало привычных механизмов в атаке. Зато раскрылась связка Торреса и Обамеянга

В отличие от хозяев, «Наполи» почти не встречал соперника на чужой половине. В первом тайме был максимум средний блок, во втором (особенно после замен Хави) – откровенно низкий. «Барса» выиграла борьбу за владение, теперь требовались идеи в позиционных атаках.

В последних матчах у Хави четко сформировались две. Одна – под левый фланг, где комбинировали Альба, Френки и Гави, вторая – под правый край, где создавались изоляции для Адама Траоре. Вчера на полную мощь не вышла ни та, ни другая.

В первом случае «Барсе» не хватало привычного треугольника и химии. Из троицы на левом фланге остался только Альба. Френки действовал в опорной, Гави вообще начал игру в запасе. Треугольнику из Альбы, Педри и Феррану недоставало взаимопонимания – они впервые сыграли вместе на одном краю.

У Траоре была другая проблема. Во-первых, до него хуже доводили мяч – в первые 25 минут Адама сделал только 9 касаний (у Феррана на этом отрезке – 18). Во-вторых, даже когда мяч все-таки доводили, Траоре встречался с двойной опекой – мало того, что был Жезус с качествами центрального защитника, к нему дисциплинированно опускался еще и Лоренцо Инсинье. Продуманный размен – Инсинье оставлял свободным Мингесу (тот обостряет хуже Алвеса или Деста):

Забавно, что именно момент, когда Траоре остался против Жезуса и Инсинье, привел к пенальти, с которого «Барса» сравняла счет. Но даже тут показательно, насколько безыдейным был прострел Адамы в эпизоде – даже если бы мяч не задел пальцев Жезуса, он все равно бы легко дошел до Мерета.

В ответ «Барса» предложила две другие идеи – обе строились вокруг движения Обамеянга.

Первая – оттяжки габонца в опорную «Наполи». Обамеянг открывался и просто между линиями, и конкретно между Руисом и Замбо-Ангисса (иногда слишком широко уходили за соперниками). Правда, после приема не хватало качественных решений – и самому Обамеянгу (терял или бил издали), и партнерам (плохо открывались под передачу).

Характерный (но редкий) эпизод, когда все правильно сделали и Обамеянг (увел соперника), и партнеры (предложили забегание), но не хватило уже паса – Гарсия даже схватился за голову из-за того, что не заметил рывок Нико:

Более удачной была вторая идея – со сменой позиций Обамеянга и Торреса. Облегчал процесс опыт – оба поиграли и на фланге, и в центре нападения, поэтому легко распознавали замысел партнера. Классическим движением стало смещение Обамеянга налево и рывок Феррана на его позицию под следующий пас.

Эффективность связки неплохо резюмирует второе место Обамеянга по передачам под удар (3) и с отрывом первое Феррана по самим ударам (9). А стилистику – соотношение касаний в штрафной. У Обамеянга только 2 (часто оттягивался за мячом), а Феррана сразу 11 (часто забегал за спину).

Важно, что из-за смены позиций не страдал контрпрессинг «Барсы». После потери оба здорово вступали в отбор – просто теперь Ферран выступал как ситуативный центральный нападающий, а Обамеянг как временный вингер:

Замены сделали игру совсем односторонней. Много пользы принес Дембеле – «Барсу» подвела только реализация

Заключительные 20 минут матча – отрезок пикового преимущества «Барсы» по владению. Сформировались пугающие 82%. Одной из причин был уход с поля Замбо-Ангисса – он хотя бы немного удерживал владение и давал «Наполи» передохнуть.

На «Барсу» тоже повлияли замены, но уже в позитивном ключе. Уникальных качеств добавила троица Бускетс, Гави, Дембеле. Первый – за счет умения переводить мяч из одной стороны в другую, второй – за счет движения, третий – за счет дриблинга и обострений. На заключительном этапе в дело вступили Сержиньо Дест и Люк Де Йонг – американец поднимался выше, чем Мингеса, а голландец был магнитом для подач в штрафную.

Самое яркое и неожиданное впечатление оставил Дембеле. На своем отрезке сделал столько же обводок, сколько до него за час игры Траоре (по 3). Активностью заставил Спаллетти вмешаться в игру и максимально освежить левый фланг – сначала убрал оттуда уставшего Инсинье, потом сменившего его Элмаза. «Наполи» заканчивал матч слева связкой центрального и левого защитников (Жезус + Марио Руй).

Польза от Дембеле была двух типов. Усман либо стягивал на себя много соперников и освобождал партнеров на противоположном фланге:

Либо пытался обострять – тут отдал пас между троих на Деста:

От победы «Барсу» отделило лишь невезение. Команда создала хорошую порцию полумоментов. Особенно для Феррана – тот настолько часто порол, что в раздевалку уходил в слезах. На этот момент обратил внимание после матча и Хави:

«Жаль, что мы не превратили наше доминирование в голы, жаль, что не воспользовались созданными шансами. Все играли хорошо, ребята получали удовольствие и провели хорошую игру. Мы атаковали до конца, всячески старались победить, но в штрафной нужно быть эффективнее. Когда бьешь по воротам 20 раз, нужно забить хотя бы 3-4 гола».

Из-за плохой реализации «Барсы» интрига переезжает в Неаполь – из-за отмены правила выездного гола команды начнут ответную игру с равными шансами. Спаллетти уже пообещал, что там «Наполи» постарается сыграть качественнее, особенно впереди. Через неделю – проверим. А пока – сочувствие «Барселоне».

Фото: REUTERS/Albert Gea