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Каземиро против Маркиньоса – тактическое дерби бразильцев-трансформеров на фоне звезд «ПСЖ» и «Реала»

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Слава Палагин в предвкушении. 

Каземиро и Маркиньос четко ассоциируются с одной позицией. В первом случае – опорник, во втором – центральный защитник. Цифры подтверждают визуальные впечатления. По данным Transfermarkt, Каземиро отыграл опорником почти 98% матчей в карьере, Маркиньос отбегал центральным защитником не такие мощные, но все равно внушительные 82%.

При этом в юном возрасте либо сами игроки, либо тренеры сомневались, что они железно будут в своих амплуа. В беседе с легендой «Мадрида» Хорхе Вальдано Каземиро вспоминал, как проходил просмотр в академии «Сан-Паулу»: 

«Когда я поехал на просмотр, я на самом деле был нападающим. Был очень сильным, всегда самым высоким в команде – привык много забивать головой. 

На тот момент мне было 12-13 лет. Клуб набрал около 300 ребят, но собирались оставить только 50. Хорошо помню, как тренер спросил, кто из нас вратари: только три человека подняли руки. Затем он спросил, сколько здесь нападающих, и вот тут уже подняли руки, наверное, человек 40. Помню, как сказал себе: «Большая конкуренция – нападающим тут мне явно не стать». 

То же самое было, когда тренер спросил про полузащитников – я опять отмолчался. В конце концов тренер спросил, сколько здесь опорников. Я увидел только семь или восемь рук, поэтому сказал себе: «Окей, значит теперь я играю опорника». 

На просмотре тренировался именно как опорный, но после занятия тренер отвел меня в сторону и сказал: «Ты же не опорник, ты приехал сюда как нападающий». А я продолжал настаивать, что хочу быть опорным. Можно сказать, что с этого все и началось». 

С Маркиньосом был другой сюжет. С самого детства он играл центрального защитника (кстати, оцените, какой гол забил молодежке «Барсы» с центра поля), но после предложения от «Ромы» тренерский штаб «Коринтианса» внезапно поменял точку зрения. Вот воспоминания тогдашнего президента клуба Марио Гобби: 

«Я считал Маркиньоса настоящим сокровищем, одним из лучших игроков, что я видел. Но если ваш тренерский штаб говорит, что ему нужно еще три года, чтобы набрать мышечную массу, а в Европе он не сможет играть центрального защитника из-за небольшого роста, то что мне остается, кроме как отпустить его?»

Забавно, что в тот момент с «Коринтиансом» работал Тите – будущий тренер Маркиньоса в сборной Бразилии. Сейчас он спокойно использует его в центре защиты, но в 2020-м признал, что и правда не мог понять, какое амплуа подойдет Маркиньосу больше всего: 

«В нем заложена эта универсальность. Тогда в 2012-м я думал, что из него выйдет великолепный игрок, просто не знал, на какой позиции – защитника, латераля или даже опорного. Последующие годы доказали, что он может закрыть все эти позиции – настолько он универсален». 

Универсальностью Маркиньоса пользовался Тухель – сделал из него гибрид защитника и опорника. Каземиро – трансформер другого плана

Тите прав. На старте карьеры в «Париже» основной позицией Маркиньоса все еще был центр защиты, но эпизодически Лоран Блан ставил его на правый фланг – в первых трех сезонах у бразильца набралось сразу 20 таких матчей во всех турнирах. После назначения Томаса Тухеля универсальность Маркиньоса проявлялась уже по-другому: немец использовал его и в центре обороны, и в опорной зоне. Именно при Тухеле бразилец отыграл почти все матчи опорником – 44 из 45 в карьере. 

«Проблема в том, что в «ПСЖ» всего один Маркиньос. Нам бы понадобилось два: один – для центра защиты, второй – для полузащиты. Мы всегда рассматриваем вариант, при котором он сыграет в опорной», – признавался как-то Томас. 

В другом интервью Тухель выделял уже игровые качества Маркиньоса-опорника: «Я выпустил его опорником против «МЮ» не только по тактическим соображениям. Маркиньос – сердце и душа команды. Вот почему он должен быть в центре событий. Вдобавок, у него громадный талант – он может помогать и защитникам, и нападающим одновременно. Он покрывает больше пространства, чем кто-либо другой в команде, а еще здорово проявляет себя в контрпрессинге». 

Сам Маркиньос даже в эпоху Тухеля говорил, что видит себя в центре защиты, но, чтобы вписаться в тактические планы, даже брал советы у Клода Макелеле – не только бывшего игрока «ПСЖ», но и как раз легендарного опорника. После ухода Тухеля бразилец рассказал, что этот опыт сделал его еще универсальнее: 

«Тухель помог мне значительно прогрессировать. С ним я достиг уровня, о котором даже не мечтал. Он сделал меня более классным футболистом. Жаль лишь, что в этой среде никому ничего не гарантированно. Особенно – тренерам».

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Забавно, что одной из причин споров между Леонардо и Тухелем была именно позиция Маркиньоса. Бразильца возмущало, что Томас использует номинального центрального защитника в опорной зоне, а номинального опорника Данилу Перейру наоборот в центре обороны. Вот что Леонардо говорил за два месяца до ухода Тухеля: 

«Очевидно, что Маркиньос – центральный защитник, а Данилу – опорный полузащитник. Это знают все, в том числе Тухель. Да, мы помним про опыт Фабиньо и Маскерано – они поиграли на обеих позициях. Но Маркиньоса с момента его прихода мы считали наследником Тиаго Силвы. И хотели, чтобы он стал его преемником». 

По данным французских медиа, внутри команды тоже не понимали, почему Тухель использует Маркиньоса не в центре защиты, а в опорной зоне. При этом лучшие перфомансы «Парижа» при Томасе пришлись именно на период экспериментов с бразильцем. Иногда они вообще играли ключевую роль. 

Самый яркий пример – домашняя победа над «Ливерпулем» в сезоне-2018/19. Тогда Тухель использовал Маркиньоса в роли настоящего трансформера. Без мяча бразилец играл одного из двух опорников с Марко Верратти: 

Скриншоты сделаны в Instat Scout

А с мячом – опускался и формировал тройку защитников: 

После матча Тухель объяснил перестроения: 

«В фазе обороны мы играли по схеме 4-4-2. Без мяча нам нужны были два «шестых номера» — Маркиньос и Верратти. Но только один из них должен был атаковать. Поэтому, когда уже мы владели мячом, Марки опускался ниже, и мы переходили на игру в три защитника плюс один опорник». 

Идея с мячом здорово показала себя против высокого прессинга «Ливерпуля». Команде Тухеля удавалось им манипулировать – благодаря численному перевесу в первой стадии у «ПСЖ» всегда был лишний игрок для розыгрыша мяча. Даже подстройки «Ливерпуля» приводили к проблемам (особенно – в опорной зоне). 

В матче того же розыгрыша Лиги чемпионов с «МЮ» Тухель отказался от гибридной роли Маркиньоса. Но выставив его в роли одного из двух опорных, все равно наделил функциями центрального защитника. Они проявлялись в персональной игре по Полю Погба. Задача была выполнена. Еще в перерыве Арсен Венгер отметил, что «ПСЖ» уничтожает Поля – и атакует через его зону, и не дает ему атаковать через персоналку Маркиньоса. После перерыва Погба вообще удалился. А Тухель, который перед игрой опасался рывков француза в штрафную, уверенно победил 2:0. 

Один из самых важных голов в истории «Парижа» Маркиньос забил, тоже играя опорника. Это произошло в четвертьфинале позапрошлого розыгрыша с «Аталантой» – бразилец сравнял счет на 90-й минуте после подключения в штрафную. В том матче персонально по нему играл уже соперник (как правило – Папу Гомес). Чтобы создать пространство, Маркиньос сочетал разные роли – опорника (номинальная), временного защитника и даже временного атакующего полузащитника: 

Трансформация Маркиньоса помогала атакующей игре «Парижа», но только в эпоху Тухеля. У гибридной роли Каземиро в «Реале» наоборот более оборонительная и стабильная направленность. Его любимый ход при любом тренере «Мадрида» – опуститься в оборону из опорной зоны и сформировать сзади тройку защитников. Чаще всего прием выполняется при фланговых атаках соперника. 

В завершающей стадии Каземиро включает оборонительные навыки. Выделяются два. Если дело происходит в штрафной – выносы. Если около лицевой – блокирование передач. По обоим показателям бразилец идет в топ-8 Ла Лиги среди опорников. Важно, что Каземиро блистает, играя не за чисто оборонительную команду (в ней набивать цифры легче). Несмотря на то, что эпизоды случаются относительно редко, бразилец здорово себя в них проявляет. 

В тактическом плане у таких оттяжек Каземиро сразу три преимущества. Во-первых, страхует партнеров на фланге: 

Во-вторых, контролирует рывки из глубины: 

В-третьих, создает лишнего против нападающих соперника: 

Еще одно проявление гибридности – помощь в позиционных атаках. Каземиро и Маркиньос обостряют в разных локациях

Универсальность Каземиро обусловлена и его ограниченностью на мяче. Разумеется, эта ограниченность прослеживается только на фоне уникальных в этом плане Тони Крооса и Луки Модрича. Даже рассуждая о талантах бразильца, Карло Анчелотти отмечал эту слабость опорника: 

«Если мы будем искать аналог Каземиро, то совершим ошибку – такого футболиста в мире больше нет. Это уникальный игрок, но на позиции опорника может играть футболист и с другими характеристиками – например, Камавинга. Он хорошо действует с мячом, хотя пока у него нет такого же тактического мастерства, как у Каземиро.

У меня никогда не было опорника, равного ему. Я работал с Пирло, но у него были другие характеристики. Тренер знает, что должен адаптироваться к каждому игроку. Если у тебя играет Каземиро, то ему в пару нужны два футболиста, такие, как Кроос и Модрич – это очевидно».

Сам Каземиро тоже признавал, что отстает от партнеров: «Зидан постоянно говорит мне: «Казе, ты можешь больше. Подключайся из глубины, корми передачами полузащитников, тащи мяч сам». Возможно, в этом я прибавляю, но я все равно помню, из чего состоит моя работа: в первую очередь отобрать, а потом отдать партнерам». 

Чтобы эта ограниченность не сильно бросалась в глаза, Зидан придумал оригинальный ход: Модрич и Кроос опускаются назад и помогают с розыгрышем мяча, а Каземиро наоборот поднимается из опорной зоны ближе к атаке. После прихода Давида Алабы (центральный защитник, который мечтал играть в «Реале» опорника) идея проявляется реже, но Каземиро научился неплохо отыгрывать роль и обострять даже из опорной соперника: 

Прогресс Каземиро отражают и цифры. В первых двух сезонах при Зидане бразилец отдавал под удар партнерам каждые две игры, сейчас – раз за одну игру. По действиям, которые привели к удару по воротам, у нынешнего Каземиро тоже пиковые показатели – 2,15 в среднем за матч. 

У Маркиньоса после ухода Тухеля нет такого же влияния на атакующую игру «Парижа». Количество действий, которые привели к удару по воротам, сократилось почти в два раза по сравнению с последним полным сезоном при Томасе (0,53 против 1,10). Эпизодические проявления остроты – лишь связка с Килианом Мбаппе. Правда, забросы на француза – тоже часть трансформации Маркиньоса по ходу матчей. 

Один из частых приемов «ПСЖ» при Маурисио Почеттино – опускание одного из опорников в центр обороны (может и Паредес, и Данилу, и Верратти). В итоге Маркиньос по ходу эпизода становится правым центральным защитником и получает свободу для следующего решения. Далее может забросить на ход Мбаппе (или другому нападающему) – тот всегда готов убежать за спину защитникам и даже ждет такой передачи от бразильца: 

Последняя стадия гибридности – неожиданные подключения бразильцев в штрафную. Тут не берем рывки на стандарты, когда оба просто открываются в штрафной во время угловых или штрафных.

Фишка Маркиньоса – оставаться в чужой штрафной даже после того, как стандарт не завершился голом или ударом, а остальные рослые игроки «ПСЖ» уже начали возвращаться на свою половину. В эти моменты бразилец открывается как чистый нападающий: 

Каземиро в роли временного центрфорварда – в свою очередь фишка на заключительном этапе игры, когда «Мадриду» нужно отыгрываться. В прошлом сезоне это позволило даже затащить матч с «Боруссией Менхенгладбах» в ЛЧ. К 87-й минуте «Мадрид» горел в два мяча, но подключения Каземиро позволили сначала отыграть один гол (у бразильца – ассист), а потом и сравнять счет (у бразильца – гол). 

В матчах «Реала» и «ПСЖ» пригодятся фирменные качества бразильцев. Оба будут противостоять лучшим связкам команд

Учитывая атакующую мощь «Мадрида» и «ПСЖ», в очных матчах на первый план выйдут навыки Каземиро и Маркиньоса, которые связаны с их классическими ролями. Перед бразильцами непростая задача по сдерживанию лучших связок команд: от «Реала» это пара Бензема и Винисиуса, от «Парижа» – дуэт Месси и Мбаппе. 

На взаимопонимание Килиана и Лео по ходу сезона не раз обращал внимание Почеттино. Прогресс хорошо заметен по высказываниям Маурисио. В начале декабря аргентинец провел аналогию с цветами («семя посажено, появились бутоны»), а в конце ноября отметил, что взаимопонимание между игроками проявляется все сильнее. 

Тактический пазл собрал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс: «По сути, это дуэт, который должен работать, учитывая характеристики и калибр обоих. Есть Мбаппе, который забивает и растягивает оборону, а есть Месси, который отрезает соперников и может снабжать его передачами».

Еще одна черта связки – комбинирование в опорной соперника. Тут в роли ассистента выступает уже Мбаппе (причем часть передач от него – пяткой). В роли завершителя – Месси. Задача Каземиро – контролировать подобные эпизоды и прерывать стеночки между Килианом и Лео: 

От Маркиньоса потребуются тоже чисто оборонительные скиллы. Из-за того, что бразилец играет правого центрального защитника, он будет близко располагаться к левому флангу «Мадрида». Там у «Реала» не только основное направление атак, но и зона, через которую любят комбинировать Винисиус и Бензема:

Учитывая, что атакующая группа «Парижа» освобождена от части оборонительной нагрузки, дополнительная выпадает, как правило, на опорников и защитников. Скорее всего, Маркиньосу придется часто страховать Ашрафа Хакими – основного правого защитника «Парижа», который тоже не силен в игре без мяча. 

***

Матчи «Реала» и «ПСЖ» обычно генерируют более яркую вывеску, чем противостояние центрального защитника и опорника. Даже среди бразильцев можно придумать более понятную дуэль – например, Винисиус против кумира детства Неймара. 

В отличие от них, Каземиро и Маркиньос играют на не самых популярных позициях (достаточно даже воспоминаний Каземиро из детства), но их важность для «Реала» и «ПСЖ» именно в том, что они гораздо больше, чем просто хорошие игроки одного амплуа. 

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; globallookpress.com/Indira/Keystone Press Agency, Gilberto Carbonari/ZUMAPRESS.com

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