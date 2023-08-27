7 комментариев

Ten Hag ball
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Рэшфорда критикуют даже после топ-матча (сделал все 3 гола). Остановитесь, он ведь правда хорош!

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вчера было много комментов с критикой Рэшфорда. Не знаю, как нужно играть Маркусу, чтобы СНГ-фанаты были им довольны. Конкретно вчерашний матч у британской аудитории вызвал только положительную реакцию. 

Рэшфорд это вообще уникальный случай тотального хейта к игроку вне зависимости от ситуации. 

В августе 2022-го институт имени Алана Тьюринга (изучает науки о данных и искусственном интеллекте) совместно с Ofcom (британское агентство, регулирующее работу теле- и радио-компаний) подсчитал, какие футболисты АПЛ чаще всего подвергаются оскорблениям в твиттере

Абсолютный лидер – Криштиану Роналду. За сезон-2021/22 Криш получил 12 520 оскорбительных твитов. Второй – Харри Магуайр (8954). Третий – Маркус Рэшфорд (2554). 

По первым двум все понятно, Рэшфорд огреб за провальный сезон-2021/22. Но нет ли ощущения, что Маркуса критикуют вообще всегда? - Забил 30 за сезон? Да это просто везение, все играли на него, больше такого не будет

- Делает что-то хорошее вне футбола? Лучше бы тренировался, депутат, займись своим делом

- Сделал три гола в матче, где горели 0:2? Да он ужасен, все действия мимо, пнул мяч в боллбоя! 

Я могу понять любую претензию, но критиковать игрока, который поучаствовал в 3/3 голов команды – это как вообще? 

⚽️ 1 гол – классический трюк вингера, смещение к лицевой, прострел, классика игры на фланге. Олдскульно, но все еще надежно. 38 ассист в АПЛ, больше, чем у Сульшера и Роналду. Записываем голевую

⚽️ 2 гол – идеальный тайминг ответного паса на Бруну. Да, первое и последние касание у капитана, но оба не имели бы смысла без тонкой паузы и отличного черпака Рэшфорда. Когда такие комбинации разыгрывают против нас, мы говорим: «ну конечно, у них поставлена игра, а у нас – нет». Так вот же он, пример сыгранности? Да, все еще далекий от идеала (не самый сложный и не против топ-соперника), но есть же. Записываем предголевой пас. 

⚽️ 3 гол – розыгрыш на фланге, дриблинг, рывок в штрафную, фол, пенальти. Еще один старый трюк, который приносит «МЮ» победный гол. Записываем заработанный пенальти. 

Не знаю, есть ли в других командах примеры столь массового хейта одного из лучших игроков. Да, Рэшфорд не был успешен 90 минут из 90. Но, вы не поверите, даже Бруну вчера ошибался, терял мячи, передерживал, плохо обрабатывал...

Об этом ни слова. Только о потерях Рэшфорда, неудачах, ошибочных решениях. Нельзя быть идеальным в каждом эпизоде, для результата достаточно круто сыграть в одном. Рэшфорд вчера сделал это трижды. 

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7 комментариев

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Mansur Erjanov
Реш вчера хорошо играл
старался от души
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Леонид Ботвинник
Не три гола он сделал , а четыре 😜. Первый тоже на нем...
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folli
Советую начать смотреть целые матчи,а на только повторы голов. Решик стабильно плохо играет, но из за большого количества голов(и иногда голевых) некоторые думают что он показывает супер игру. Но это не так. Даже вчера было куча раз, когда пер 2-3 игроков и тупо терял мяч, когда вместо паса лупил по воротом. Или просто не мог сделать пас.
+2
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Sergey Pgkgyexcht
> 38 ассист в АПЛ, больше, чем у Сульшера и Роналду.

Ну Реши в АПЛ матчей вроде как больше Рона уже отыграл)
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Muni Klar
был лучшим игроком матча по мне
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King_X
Но и много моментов заруинил, жадничая
Поэтому и критикуют
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Андрей
Ответ Muni Klar
был лучшим игроком матча по мне
РЭШ СВОЕ СКАЖЕТ С АРСЕНАЛОМ!
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