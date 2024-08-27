Как работает новая прессинг-модель «МЮ» и почему для нее критически важен Мэйсон Маунт
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» во втором туре, но внимательные зрители нашли в игре футболистов Тен Хага поводы для оптимизма. Твиттер-аккаунт EBL2017 (170к подписчиков, специализируются на аналитике и тактике АПЛ) сделал разбор игры «МЮ». Заголовок такой:
«Система прессинга Эрика тен Хага против «Брайтона» напоминала систему давления Юргена Клоппа. «Манчестер Юнайтед» проиграл, но высокий был лучшим из тех, что мы видели с тех пор, как Тен Хаг присоединился к клубу. Давайте подробно рассмотрим, как «Юнайтед» прессинговал в новой для ЭТХ схеме 4-4-2». Ниже – перевод этого треда.
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В первой фазе прессинг «Юнайтед» сводился к борьбе с центральными защитниками «Брайтона» и разыгрывающим опорником соперника в основании их схемы (4-3-3). Бруну Фернандеш и Мэйсон Маунт, игравшие в первой линии, возглавляли прессинг.
Они должны были чередовать свои движения, чтобы контролировать ситуации 3-в-2.
Вот пример: у «Брайтона» есть численный перевес (3-в-2), они выходят из под прессинга через левый фланг – это сигнал для движения Маунта к левому ЦЗ. Мэйсон персонально работал по опорнику, и мог бы передать его Бруну, но Фернандеш сохраняет высокую позицию.
Чтобы сохранить структуру прессинга в первой фазе, Бруну просит Майну подняться из линии полузащиты в опорную соперника и закрыть Гилмора. Кобби делает это, но освобождает пространство для одной из восьмерок соперника – Джеймса Милнера.
В прошлом сезоне это стало бы проблемой, потому что ЦЗ «МЮ» не поднимались высоко, чтобы уравновесить количество игроков в центре поля, но агрессивный и смелый стиль Лисандро возвращает баланс и налаживает персональную опеку в прессинге.
Этот эпизод – один из трех способов, с помощью которых «Юнайтед» прессинговал «Брайтон». Явный прогресс по сравнению с тем, как это делали при Тен Хаге раньше. Приятно видеть, как ЭТХ улучшает компоненты игры, проседавшие в прошлом сезоне. Это показывает, что он признает проблемы и решает их.
Второй способ, с помощью которого «Юнайтед» оказывал давление на «Брайтон» – «агрессивный зональный прессинг». Мы видим, как Мэйсон Маунт акцентированно двигается к игроку с мячом, а не пассивно выжидает передачу соперника в опорной. Бруну делает то же самое.
Продуманные действия в прессинге (в сочетании с интенсивностью Маунта и Бруну) приводят к тому, что вариант с передачей в опорную зону «Брайтона» перекрыт. Эффективное давление ложных девяток приводит к тому, что соперник вынужденно переводит игру на фланг без продвижения. При этом «Брайтон» скован и там – Рэшфорд сразу же давит на крайнего защитника, Майну персонально работает по сместившемуся Милнеру.
Третий вариант – давление с фланга, чаще через зону Амада. Мы снова видим, как «Юнайтед» выстраивает прессинг по схеме 4-4-2 с Маунтом и Фернандешем впереди. «Брайтон» пробует разыграть на третьего, чтобы отрезать Бруну и найти Гилмора в опорной.
Португалец быстро считывает идею «Брайтона» и опускается вглубь, чтобы перекрыть вариант передачи и заставить «Брайтон» перестраиваться.
Как только это случается, Маунт начинает прессинговать ЦЗ, ждущего передачу, а Амад – смещаться в центр и перекрывать следующий по цепочке вариант для паса.
Это был не единственный случай в игре, когда «Юнайтед» прессинговал, используя этот метод.
Амад просит Мазрауи поддержать прессинг. Вингер давит на ЦЗ соперника и заставляет «Брайтон» перестраиваться. Стил опасно играет через Данка, «Юнайтед» захлопывает капкан.
«Ман Юнайтед» прессинговал разными методами и все они были реализованы на высшем уровне. В прошлом сезоне команда Тен Хага не отличалась компактностью, но в начале этого они гораздо лучше играют в обороне. Наиболее ярко это проявилось в игре с «Брайтоном».
«Ман Юнайтед» переключал режимы прессинга, переходя от зональной опеки к персональной. В этом эпизоде для восстановления численного баланса выше поднялся не центральный защитник, а фуллбек Нуссаир Мазрауи – сделал это после подсказки Амада. Варианты в штрафной и опорной перекрыты, опция на фланге тоже. «Юнайтед» заставляет «Брайтон» просто выносить мяч.
Важно признать, что прессинг «Юнайтед» не был безупречным. Иногда Майну выдергивался на опорника, и «Брайтон» находил Гилмора через комбинацию на третьего, потому что Лисандро персонально работал по Уэлбеку.
Два примера. Кобби отыгран через розыгрыш с крайним защитником...
... и за счет смещения Митомы в центр. В обоих случаях Гилмор комфортно получал мяч на свободном пространстве.
Также Гилмор спускался в линию к ЦЗ, создавая ситуацию 3-в-2. Это осложняло жизнь Маунту и Бруну – им было тяжелее работать зонально. Нужно помнить, что «Брайтон» – команда высокого уровня, которую нельзя полностью выключить из игры.
Команда Фабиана Хюрцелера прессинговала примерно так же, как и «Юнайтед», используя схему 4-4-2 и часто переходя на персональную опеку. Но Юнайтед» применял розыгрыши на третьего, чтобы использовать это в своих интересах.
Альтернативный вариант: Каземиро уходит в линию к ЦЗ – теперь 3-в-2 в первой фазе, но уже в пользу «МЮ». Уэлбек и Жоау Педро в меньшинстве.
Обе команды были очень хорошо подготовлены и использовали заранее отработанные схемы, чтобы нейтрализовывать прессинг друг друга. За это можно только похвалить и Хюрцелера, и тен Хага.
Может быть, «Манчестер Юнайтед» и проиграл на последней минуте, но это был самый грамотный прессинг, который показывал «МЮ» Тен Хага. Мы видели, как «Юнайтед» решительно обороняется в среднем блоке против элитных команд, но он никогда не прессинговал так.
Это выглядит многообещающе.
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