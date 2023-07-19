19 комментариев

22:0 – привычная предсезонка «Сассуоло». Шесть лет издеваются на одним и тем же соперником!
Бедная «Виченца».
«Сассуоло» развлекается на предсезонке: команда Алессио Дионизи разгромила любительскую «Виченцу» со счетом 22:0.
Еще раз – 22:0!
Голов настолько много, что не все поместились в послематчевый обзор. Уже к первой минуте ролика «Виченца» пропустила столько, что от грусти за парней не спасает даже энергичная музыка.
Матчи «Сассуоло» и «Виченцы» – уже дерби. Вот уже 6 лет они встречаются перед стартом сезона – и всегда получается весело... для первых.
• 2017 – 9:0;
• 2018 – 11:0;
• 2019 – 5:0;
• 2022 – 10:1;
• 2023 – 22:0.
Общий счет – 57:1!
Игрок, оформивший единственный гол «Виченцы», – Алиу Амана. Запоминаем имя героя!
А как там другие?
Вот еще несколько поразительных результатов.
• «Айнтрахт» взял пример с итальянцев и разгромил «Браунфел» – 15:1;
• «Бавария» забила 27 мячей «Роттаху» из девятого дивизиона. Рафа Геррейро, который дебютировал в этом матче, просит не смотреть на результат: «Приятно играть за «Баварию» и побеждать, но самым важным было движение по полю и командные связи».
• «Венеция» даже переплюнула «Сассуоло» – 31:0 над «Полиспортивой». А последний гол забил Денис Черышев!
Готовы к сезону.
если Виченца пятый год соглашается на такой матч - значит их все устраивает.
Жирная точка Черышева - просто предмет гордости 😊
Никогда не понимал товарок против 15 национальных лиг.
Игроки топов тренируют командное взаимодействие, а еще вскрывать команды на пару уровней ниже, чтобы потом не отлетать в кубке от клубов третьего дивизиона.
Игроки слабых команд кайфуют от возможности поиграть против топов и звезд. Ну серьезно, игроки Ротаха наверное кипятком писали от мысли, что они поиграют против Баварии.