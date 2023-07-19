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22:0 – привычная предсезонка «Сассуоло». Шесть лет издеваются на одним и тем же соперником!

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Бедная «Виченца».

«Сассуоло» развлекается на предсезонке: команда Алессио Дионизи разгромила любительскую «Виченцу» со счетом 22:0.

Еще раз – 22:0!

Голов настолько много, что не все поместились в послематчевый обзор. Уже к первой минуте ролика «Виченца» пропустила столько, что от грусти за парней не спасает даже энергичная музыка.

Матчи «Сассуоло» и «Виченцы» – уже дерби. Вот уже 6 лет они встречаются перед стартом сезона – и всегда получается весело... для первых.

• 2017 – 9:0;

• 2018 – 11:0;

• 2019 – 5:0;

• 2022 – 10:1;

• 2023 – 22:0.

Общий счет – 57:1!

Игрок, оформивший единственный гол «Виченцы», – Алиу Амана. Запоминаем имя героя!

А как там другие?

Вот еще несколько поразительных результатов.

• «Айнтрахт» взял пример с итальянцев и разгромил «Браунфел» – 15:1;

• «Бавария» забила 27 мячей «Роттаху» из девятого дивизиона. Рафа Геррейро, который дебютировал в этом матче, просит не смотреть на результат: «Приятно играть за «Баварию» и побеждать, но самым важным было движение по полю и командные связи».

• «Венеция» даже переплюнула «Сассуоло» – 31:0 над «Полиспортивой». А последний гол забил Денис Черышев!

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Готовы к сезону.

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Фото: instagram.com/sassuolocalcio

19 комментариев

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Tomas Nepotrebko
Ответ MatZo
Зачем так унижать соперника? Доставляет удовольствие бить слабых? Позор! Ладно бы в Сериале так играли, так их там также сассуолят как хотят
на предсезонке матчи проводятся, чтобы тренерам наигрывать связи, а игрокам - показывать себя, тут не до сантиментов.
если Виченца пятый год соглашается на такой матч - значит их все устраивает.
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Никита Тулаев
Ответ MatZo
Зачем так унижать соперника? Доставляет удовольствие бить слабых? Позор! Ладно бы в Сериале так играли, так их там также сассуолят как хотят
надо было в свои пару забить. что ли?
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АРХАТ
Сыграли в симуляторе на 1 уровне сложности)
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Gunther86
Юве Аллегри бы и с такими командами отсиживался в обороне, забив в конце один мяч
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stpn1503
Отлично, что такие клубы приезжают куда-то в деревню развлечь народ. А если ещё и кто-то из местных забьёт гол! Событие века. "Внучок, когда-то я забивал гол Баварии!"
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Rojo Crio
Мне кажется в таких матчах тренируются наказывания соперников за глупые ошибки. Здесь их в разы больше чем с про клубами, поэтому это хороший повод их отточить.
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Евгений Михайлов
Вообще-то это нормальная практика. И те, и другие получают кайф. Понятно, кто кого выиграет еще до начала матча, но болельщикам интересно увидеть вживую кумиров, а тем пообщаться с простыми фанатами, расслабиться и поиграть в удовольствие
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Тиджани Бабангида
«Мальчики для битья» очень настойчивы. Не совсем понятно что дают такие соперники развитию команд в предсезонной подготовке, но им явно виднее.
Жирная точка Черышева - просто предмет гордости 😊
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Дэвид_Мойес
Вратарь Виченцы пропускал просто всё, что летело в ворота, даже не совсем лёгкие удары. Вратарь-профи точно взял бы 3/4 мячей. Надо было Сассуоло кого-то из своих подогнать.
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Турко Ибрагимов
мулатьери пентатрик в дебюте
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_El Nino_
Почему бы просто не сыграть в коробке с детворой?
Никогда не понимал товарок против 15 национальных лиг.
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Mr.Bean
Прям как в FMе, когда в предсезонке назначаешь матчи с соседними командами для кондиций и настроения игроков)
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DZ0
Не написали, но Виченица просто на фиесту ушла
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bevooch
Ответ _El Nino_
Почему бы просто не сыграть в коробке с детворой? Никогда не понимал товарок против 15 национальных лиг.
Слушай, ну это же Ростов - Сочи. Товарняк и товарняк - развлекаются как могут.
Игроки топов тренируют командное взаимодействие, а еще вскрывать команды на пару уровней ниже, чтобы потом не отлетать в кубке от клубов третьего дивизиона.
Игроки слабых команд кайфуют от возможности поиграть против топов и звезд. Ну серьезно, игроки Ротаха наверное кипятком писали от мысли, что они поиграют против Баварии.
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Kappa Pride
Ответ _El Nino_
Почему бы просто не сыграть в коробке с детворой? Никогда не понимал товарок против 15 национальных лиг.
это и для футболистов и для местных болельщиков куча воспоминаний, что я играл против клуба серии а или бундеслиги, у какого-нибудь Мане мяч отобрал или удар Берарди отразил, круто же
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lyas
Ответ _El Nino_
Почему бы просто не сыграть в коробке с детворой? Никогда не понимал товарок против 15 национальных лиг.
Факел на выходных так и сделал, только детей было больше 30, проигрыш 9:2 ))
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