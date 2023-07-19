19 комментариев

Бедная «Виченца».

«Сассуоло» развлекается на предсезонке: команда Алессио Дионизи разгромила любительскую «Виченцу» со счетом 22:0.

Еще раз – 22:0!

Голов настолько много, что не все поместились в послематчевый обзор. Уже к первой минуте ролика «Виченца» пропустила столько, что от грусти за парней не спасает даже энергичная музыка.

Матчи «Сассуоло» и «Виченцы» – уже дерби. Вот уже 6 лет они встречаются перед стартом сезона – и всегда получается весело... для первых.

• 2017 – 9:0;

• 2018 – 11:0;

• 2019 – 5:0;

• 2022 – 10:1;

• 2023 – 22:0.

Общий счет – 57:1!

Игрок, оформивший единственный гол «Виченцы», – Алиу Амана. Запоминаем имя героя!

А как там другие?

Вот еще несколько поразительных результатов.

• «Айнтрахт» взял пример с итальянцев и разгромил «Браунфел» – 15:1;

• «Бавария» забила 27 мячей «Роттаху» из девятого дивизиона. Рафа Геррейро, который дебютировал в этом матче, просит не смотреть на результат: «Приятно играть за «Баварию» и побеждать, но самым важным было движение по полю и командные связи».

• «Венеция» даже переплюнула «Сассуоло» – 31:0 над «Полиспортивой». А последний гол забил Денис Черышев!

Готовы к сезону.

Фото: instagram.com/sassuolocalcio