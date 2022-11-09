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6:1, 7:0, 6:0, 4:0, 5:0, 6:0 – полюбуйтесь на коллекцию разгромных побед «Баварии» над «Вердером»

Серж Гнабри Серж Гнабри
Бавария Бавария
Вердер Вердер
бундеслига Германия бундеслига Германия
Садьо Мане Садьо Мане
Футбол Футбол

Вчера опять развлеклись.

«Бавария» возвращается на привычную позицию в Бундеслиге. После поражения «Униона» в выходные (0:5 от «Байера») вышли на первое место. А сейчас на нем закрепились – устроив привычный разгром «Вердеру» 6:1.

Хотя начиналось все не так просто

Да, Мусиала издевательски легко открыл счет на 6-й минуте, но уже на 9-й «Вердер» сравнял. Потом травму получил Садьо Мане – сенегальца заменили на 20-й минуте. Надеемся, это не помешает ему сыграть на ЧМ. До матча Сенегала с Нидерландами 12 дней. 

Между делом Эрик-Максиму Шупо-Мотинг не забил пенальти, заработанный Сержем Гнабри. Удар нового камерунского суперфорварда потащил Иржи Павленка. Тогда показалось, что «Бавария» может притормозить.

Вместо этого команда Нагельсманна сделала результат за 6 минут. Гнабри, Горетцка и снова Гнабри с 22-й по 28-ю минуты забили три раза. На перерыв ушли со счетом 4:1 – вообще, это уже третий матч в этом сезоне Бундеслиги, в котором «Бавария» отгружает четыре гола уже в первом тайме.

Во втором тайме мюнхенцы для приличия подождали полчаса, а потом отличились еще дважды: Гнабри оформил хет-трик в ворота бывшего клуба, а довершил разгром Матис Тель.

Удивительный факт: хет-трик Гнабри стал первым в этом розыгрыше Бундеслиги. Да, без Левандовски и Холанда этого пришлось ждать 14 туров. Серж вообще к чемпионату мира набрал потрясающую форму: в октябре он забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Разгромные победы «Баварии» давно не удивляют, особенно – над «Вердером»

Для парней в зеленом статистика очень печальная: последнюю победу над мюнхенцами они одержали аж в 2008 году – на «Альянц-Арене» выиграли 5:2, а забивали Налдо, Озил, Клаудио Писсаро и Маркус Розенберг. С тех пор только 4 ничьих в 30 матчах.

Зато у «Баварии» есть победы со счетом 7:0, 6:0 (дважды), 6:1 (теперь трижды), 5:0. Всего 11 разгромов за 14 лет. Общий счет 94:20! 

Кажется, «Бавария» зимний чемпион

До перерыва на чемпионат мира у «Баварии» остался только выезд к «Шальке» (этим не проигрывали в Бундеслиге с 2011-го), а у главных преследователей из «Униона» и «Фрайбурга» матч между собой – вероятно, зимним чемпионом Германии снова будет клуб из Мюнхена.

Бавария – Вердер 6:1 (4:1, 2:0)
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мусиала, 1:1 – 10 Юнг, 2:1 – 22 Гнабри, 3:1 – 26 Горетцка, 4:1 – 28 Гнабри, 5:1 – 82 Гнабри, 6:1 – 84 Тель.
БаварияНойер, Мазрауи, Упамекано, Павар, Эрнандес (Забитцер, 57), Горетцка (Гравенберх, 71), Киммих, Шупо-Мотинг (Коман, 57), Мане (Сане, 20), Гнабри, Мусиала (Тель, 71).
ВердерПавленка, Вайзер, Велькович (Штарк, 46), Фридль, Пипер, Юнг, Гросс (Рапп, 88), Битенкур (Шмид, 62), Груев (Стаге, 59), Дукш, Берк (Динкчи, 59).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER, imago-images.de

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