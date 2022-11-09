6:1, 7:0, 6:0, 4:0, 5:0, 6:0 – полюбуйтесь на коллекцию разгромных побед «Баварии» над «Вердером»

Вчера опять развлеклись.

«Бавария» возвращается на привычную позицию в Бундеслиге. После поражения «Униона» в выходные (0:5 от «Байера») вышли на первое место. А сейчас на нем закрепились – устроив привычный разгром «Вердеру» 6:1.

Хотя начиналось все не так просто

Да, Мусиала издевательски легко открыл счет на 6-й минуте, но уже на 9-й «Вердер» сравнял. Потом травму получил Садьо Мане – сенегальца заменили на 20-й минуте. Надеемся, это не помешает ему сыграть на ЧМ. До матча Сенегала с Нидерландами 12 дней.

Между делом Эрик-Максиму Шупо-Мотинг не забил пенальти, заработанный Сержем Гнабри. Удар нового камерунского суперфорварда потащил Иржи Павленка. Тогда показалось, что «Бавария» может притормозить.

Вместо этого команда Нагельсманна сделала результат за 6 минут. Гнабри, Горетцка и снова Гнабри с 22-й по 28-ю минуты забили три раза. На перерыв ушли со счетом 4:1 – вообще, это уже третий матч в этом сезоне Бундеслиги, в котором «Бавария» отгружает четыре гола уже в первом тайме.

Во втором тайме мюнхенцы для приличия подождали полчаса, а потом отличились еще дважды: Гнабри оформил хет-трик в ворота бывшего клуба, а довершил разгром Матис Тель.

Удивительный факт: хет-трик Гнабри стал первым в этом розыгрыше Бундеслиги. Да, без Левандовски и Холанда этого пришлось ждать 14 туров. Серж вообще к чемпионату мира набрал потрясающую форму: в октябре он забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Разгромные победы «Баварии» давно не удивляют, особенно – над «Вердером»

Для парней в зеленом статистика очень печальная: последнюю победу над мюнхенцами они одержали аж в 2008 году – на «Альянц-Арене» выиграли 5:2, а забивали Налдо, Озил, Клаудио Писсаро и Маркус Розенберг. С тех пор только 4 ничьих в 30 матчах.

Зато у «Баварии» есть победы со счетом 7:0, 6:0 (дважды), 6:1 (теперь трижды), 5:0. Всего 11 разгромов за 14 лет. Общий счет 94:20!

Кажется, «Бавария» зимний чемпион

До перерыва на чемпионат мира у «Баварии» остался только выезд к «Шальке» (этим не проигрывали в Бундеслиге с 2011-го), а у главных преследователей из «Униона» и «Фрайбурга» матч между собой – вероятно, зимним чемпионом Германии снова будет клуб из Мюнхена.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER, imago-images.de