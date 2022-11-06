Это гол Подольски со своей половины поля! Самый удивительный хайлайт выходных

Из чемпионата Польши.

Лукас Подольски все еще в деле и прямо сейчас ворвется в вашу жизнь шикарным хайлайтом!

Немцу польского происхождения 37 лет, последние два года он играет на родине – в «Гурнике» из Забже. Подольски родился в Польше, а в два года переехал из Гливице в Германию. Поэтому всю карьеру он справедливо говорил, что в груди у него бьется сразу два сердца. А еще называл себя поляком, хоть и играющим для немцев.

Прямо сейчас Лукас – один из главных игроков польского середняка с четырьмя мячами шестью ассистами за 13 матчей. Подольски не планирует заканчивать – просто взгляните, какой гол в ворота «Погони» положил этот уже немолодой мужчина.

Реакция самого Подольски бесценна. Как будто он кладет такие каждый день.

А вот кипер Даниэль Белица в шоке. Как будто даже в приятном – что стал участником эпизода!

«Несмотря на то, что мне приходится принимать обезболивающие, потому что иногда меня беспокоит боль в колене, чувствую себя довольно хорошо, – рассказывал Лукас. – Продолжаю тренироваться и собираюсь поиграть еще несколько лет. Таков мой план».

После травмы Тимо Вернера сборной Германии срочно нужен опытный форвард.

Может, пора вернуть старину Подольски?

Фото: globallookpress.com/Fot. Patryk Pindral/ 400mm.Pl