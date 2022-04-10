Гол вратаря от своей штрафной – вау! С классическим отскоком от земли, еще и победный на 90+1

Чудо из итальянского подземелья.

Вы наверняка не знаете 24-летнего вратаря Риккардо Ганьо – он играет за «Модену» из Серии C и провел всего один матч в Серии B – за «Брешию».

Пришло время познакомиться и запомнить парня.

В этом сезоне Риккардо так хорош, что не только предотвращает голы – но и забивает сам. В матче со скромным «Имолезе» Ганьо устал ждать победного мяча от форвардов и сам закинул за спину вратаря соперника.

Победный! На 90-й минуте!

Давайте по кадрам. Вот позиция, откуда кипер бьет – прямо у своей штрафной.

Вратарь Росси откровенно потерял ворота, мяч только что по классике отскочил от газона – ударился в районе штрафной линии и перелетел кипера.

«Модена» – в экстазе.

Мяч не только красивый, но еще и очень важный: победа над «Имолезе» почти наверняка вывела «Модену» в Серию B: за два тура до конца команда идет на первом месте с отрывом в четыре очка.

Спасибо Ганьо.

«Я не верю в это. На 90-й минуте в таком важном матче. Это невероятно! Я действительно этого не ожидал, – радовался Риккардо после матча. – Я просто сильно ударил ногой – и все. Мне сложно поверить, что все так просто. Но главное, что мы выиграли.

Партнер сказал мне, что если я выбью мяч как можно сильнее, выиграю для нас чемпионат. Что он имел ввиду? Я не знаю!»

Вот это чудо.

Фото: Instagram/riccardogagno26