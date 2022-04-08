Спасение «Барсы», привоз Боатенга и феноменальный гол Пайета – главное из 1/4 ЛЕ и ЛК

Во вторник и среду начались четвертьфиналы Лиги чемпионов, четверг – день Лиги Европы и Лиги Конференций. Тут тоже прошли первые матчи 1/4 финала. И интересного хватало.

Лига Европы

«Барселона» с трудом увезла ничью из Франкфурта

Самая громкая вывеска: команда Хави набрала потрясающий ход, но «Айнтрахт» изрядно повозил каталонцев на своем поле. По ударам в первом тайме счет был 9:2 в пользу франкфуртцев – Хави после матча признал, что его игроки не справлялись с контратаками.

В самом начале второго тайма «Айнтрахт» даже забил – арендованный у «Дортмунда» Ансгар Кнауфф зарядил в девятку после углового. Без шансов для Тер Стегена. «Барса» ответила комбинацией с участием Френки Де Йонга и Феррана Торреса – испанец закатил мяч в ворота после изящного перепаса в штрафной.

Каталонцы даже 15 минут провели в большинстве после удаления защитника Тута, но на результат это не повлияло – «Айнтрахт» хорошо оборонялся и убегал в контратаки. Ничья 1:1 – серия «Барсы» из 14 матчей без поражений актуальна, теперь все решится на «Камп Ноу».

«Лейпциг» и «Аталанта» разыграли яркие 1:1

В «Аталанте» всю красоту забрал себе форвард Луис Муриэль. Колумбийский нападающий накрутил защиту «Лейпцига», а потом зарядил в дальнюю девятку. Один из красивейших мячей Лиги Европы.

Победить в Германии «Аталанта» не смогла, хотя вратарь Хуан Муссо очень старался: отбил пенальти и сложное добивание – чтобы через 20 секунд после этого получить автогол от Дзаппакосты.

Привоз дня – у Джерома Боатенга

Начало второго тайма в матче «Вест Хэма» и «Лиона». Французы в гостях и в большинстве – перед самым перерывом удалили Аарона Кресуэлла.

Ситуация максимально уверенная, но Джером Боатенг придумал гол почти на ровном месте. Опытный защитник корявенько принял мяч – тот отскочил к Джарроду Боуэну, который открыл счет.

«Лион» потом отыгрался, арендованный у «Тоттенхэма» Ндомбеле установил самый популярный счет дня – 1:1.

«Рейнджерс» тяжело без Джеррарда – проиграли «Браге»

В ноябре Стивен Джеррард ушел из «Рейнджерс» в «Астон Виллу» – оставлял на первом месте с отрывом от «Селтика» в 4 очка. Заменил тренера Джованни ван Бронкхорст.

Пока идет не очень – второе место в чемпионате, отставание от первого в 6 очков. Не помогла даже зимняя закупка (пришли, например Амад Диалло из «МЮ» и Аарон Рэмзи из «Ювентуса»). Зато в Лиге Европы все получалось хорошо – выбили дортмундскую «Боруссию», потом прошли «Црвену Звезду».

«Брага» создала проблемы – португальцы победили 0:1 с голом воспитанника «Барселона» Абеля Руиса. Могло быть и хуже – шотландцев спасли штанги и ВАР, отменивший еще один гол «Браги».

Лига Конференций

Мегагол Пайета – просто вау!

Самый красивый гол дня (может, и всего розыгрыша еврокубков) – из Марселя. Пайет сумасшедшим образом замкнул подачу с углового. Явно заготовка, от этого впечатление только ярче.

Так «Марсель» сделал 2:0, но не все так просто – итоговые 2:1 и удаление Жерсона в конце матча добавляют интриги на ответную игру.

Жозе снова проиграл «Буде-Глимту». Из-за коварных рикошетов

«Буде-Глимт» второй раз за сезон обыграл дома «Рому» Жозе Моуринью – на групповом этапе разобрали 6:1, сейчас чуть тяжелее – 2:1. Даже пришлось отыгрываться – в первом тайме Лоренцо Пеллегрини прошил кипера Никиту Хайкина.

Зато во втором забивали уже норвежцы – и оба раза через рикошет. Сначала Руя Патрисиу поставил в тупик удар левого защитника Вембангомо (записали на задевшего мяч Салтнеса), а на последней минуте Ветлесен замкнул подачу со штрафного (там уже задел защитник «Ромы»).

Моуринью пока не смог обыграть чемпиона Норвегии – 1:6, 2:2 и 1:2. Потрясающе. У российского вратаря Никиты Хайкина хорошие шансы на полуфинал Лиги Конференций.

Голландцы борются: «Фейеноорд» настрелял со «Славией» 3:3, ПСВ скатал 0:0 с «Лестером»

В теории в финале Лиги конференций может быть голландский финал: «Фейеноорд» и ПСВ остаются в борьбе, при этом они точно не встретятся в полуфинале – так решилось по сетке.

Команды выдали самый веселый и самый тихий матч вечера.

«Фейеноорд» повеселился в Роттердаме. Там было три камбэка, нелепый вратарский привоз и гол на 96-й минуте. Так чешская команда спасла ничью.

А ПСВ, который в 1/8 развлекался с «Копенгагеном» (4:4, 4:0), против «Лестера» выглядел чересчур спокойно. Но 0:0 – результат в Англии. Вероятно, в Нидерландах ПСВ точно устроит шоу.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Annegret Hilse, Andrew Boyers, Miguel Vidal, Alberto Lingria, Piroschka Van De Wouw, Craig Brough