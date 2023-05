7 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Итоги первой ночи церемонии.

У поклонников американского футбола есть традиция — каждые майские праздники они выезжают на дачу и топят печь стопкой составленных прогнозов на драфт НФЛ.

Потому что генеральным менеджерам самой прибыльной лиги мира наплевать на мнение гуру драфта с сайта ГуруДрафта.ком. Болельщики, которые реально смотрят весь студенческий футбол, составляют скаутские заметки и держат в уме дыры в составах 32 команд — таких единицы. Чуть побольше тех, кто врёт, что так делает. Большинство же ориентируется на мнения журналистов, слегка разбавляя их собственными пожеланиями.

Время после Супербоула и до драфта — это время фантазий, время конструирования вымышленных образов о том, что Логично и Правильно. Это время, когда каждый из нас — Джон Сноу.

Потому что мы ничего не знаем.

Что ещё хуже, мы ничего не запоминаем. Следующей весной мы вновь будем говорить: «Ну, конечно же, команда Х выберет игрока Х, как же может быть иначе».

Вот ты сидишь на диване и думаешь — что-то здесь не так. Сначала комиссионер НФЛ сказал «Detroit Lions select…», а потом как-то неразборчиво. Но нет. Гуделл не оговорился. Посмотри на бесполезный лист бумаги в руках и поставь очередной крестик. Чувствуешь лёгкое дуновение у правого уха? Повеяло замогильным холодом. Это призраки всех отправленных в отставку генменеджеров «Детройта». Прислушайся. Можно разобрать отдельные слова.

«Здесь… выбираю… я…».

Что за чертовщина происходила в этом вашем первом раунде драфта?

Жадный «Хьюстон» забрал двоих игроков в топ-3, отдав все полимеры в качестве компенсации

Люблю запах напалма в самом начале церемонии драфта. Уважение руководству «Хьюстон Тексанс», так красиво провозгласить Царство Хаоса — это надо постараться. Сначала они под вторым общим номером взяли Си Джея Страуда, как бы разом отменив весь хайп последних недель. Что, неужели наши пожелтевшие, замасленные мартовские моки оказались актуальны? «Тексанс» просто берут вот этого скучного, хорошо подготовленного, «самого чистого распасовщика» на драфте? А где же рок-н-ролл? Тьфу…

Но стоп! Вы слышите? Кто же… Кто это бежит? Это же ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР «ТЕКСАНС», И У НЕГО В РУКАХ СТУЛ. ЧТО ОН ДЕЛАЕТ? ОН БЬЁТ ПО ГОЛОВЕ ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ, КРОМЕ ОДНОГО, И ПОДНИМАЕТСЯ С 12-Й ПОЗИЦИИ НА ТРЕТЬЮ. «УИЛЛ ФАКИНГ АНДЕРСОН», — ОБЪЯВЛЯЕТ КАЗЕРИО В МИКРОФОН И КРЕСТИТСЯ, ЗАКАТИВ ГЛАЗА.

Уилл Андерсон и болельщики «Хьюстон Тексанс»

Возможно (возможно), я немножко преувеличиваю. Было не настолько круто. Но всё равно довольно круто. Забрать сразу двоих игроков в топ-3 — такое случалось раньше лишь дважды. В 2000 году «Вашингтон (say my name!) Редскинс» взяли лайнбекера Лаварра Эррингтона и тэкла Криса Сэмюелса, а ещё раньше — в 1992 году — «Индианаполис Колтс» выбрали в топ-3 ди-энда Стива Эмтмана и лайнбекера Квентина Корьятта.

Мне нравится такой подход как человеку, который играл в режим карьеры в Madden NFL. Кому нужны скучные ноунеймы в средних раундах? Поднимаемся за топами! Вот только «Хьюстон» ведёт себя как претендент на Супербоул, хотя дыр в составе столько, что вся бравада просвечивает насквозь. Отдали 2-й раунд в этом году, 1-й и 3-й в следующем. В драфт-лотерее всё просто — чем больше билетиков, тем больше шансов на победу. А «Тексанс» возомнили себя бессмертными.

И отдадим должное инсайдеру Дэниелу Джеремайе — именно он в своём последнем мок-драфте указал, что «Тексанс» выберут Страуда и Уилла Андерсона под вторым и третьим номером после обмена. Нашёл всё-таки крота в техасской земле. Сразу видно: работают люди.

Мы всё неправильно поняли про Уилла Левиса — не второй общий номер, а второй раунд

Сначала было весело, потом неловко. Окружённый женщинами квотербек Уилл Левис снялся в роли Аарона Роджерса в ремейке фильма «Драфт–2005». Оба ждали, что их выберут высоко, а потом сидели с кислыми физиономиями. Но Роджерса хотя бы забрали в конце первого раунда, а Левис и этого не дождался. Придётся теперь стирать костюм, а то напотел, гладить его и надевать второй раз. Мама, какой позор!

Квотербек «Кентукки» Уилл Левис с мамой и подругой

Напомню, что за пару дней до церемонии произошёл смешной случай: аноним опубликовал на Реддите пост, мол, Левис сказал родственникам, что «Каролина Пэнтерс» уведомила его о выборе под первым номером на драфте. Коэффициенты на высокий выбор Левиса в букмекерских конторах резко обвалились. В общем, за одну ночь кардинальные перемены на рынке недвижимости США.

Почему Левис упал? Обезумевшие журналисты пытаются лепить какие-то инсайдерские отмазки вроде «у него больной палец на ноге, и может потребоваться операция». Хорош, ребят, вы просто его переоценили.

Где теперь он может уйти? Я бы следил за «Лос-Анджелес Рэмс» (36-й общий выбор), «Сиэтл Сихокс» (сразу после них) и «Лас-Вегас Рейдерс» (сразу после них). Если долетит до «Тампы», выбирающей 50-й, будет странно. Если до «Миннесоты» в третьем раунде, то Netflix может снимать документалку прямо сейчас.

«Детройт Лайонс» драфтуют так, как будто никто не видит

«Хорошо, а если мы выберем бегущего под 12-м номером, террорист отпустит заложников?». Главный тренер «Детройт Лайонс» Дэн Кэмпбелл.

Слишком уже все поверили в то, что «Лайонс» идут по дорожке, ведущей к Супербоулу. Мы так хотели полюбить этих славных харизматичных андердогов, набирающих силу. А после такого первого раунда хочется спросить: слышь, андердог, кто мне это тут наделал? А, кто навалил два пика?

Сначала «Лайонс» обменялись вниз — окей, хорошо, больше пиков. Но под 12-м общим номером они взяли… раннинбека Джамира Гиббса! И ещё поздравляли друг друга в офисе — вот, мол, мы какие молодцы, взяли классного игрока. Да он никому больше не был нужен! Уж сколько твердили миру: бегущие — расходный материал. В третьем-четвёртом раунде раннинбеков можно брать на развес, и они будут ничем не хуже этих ваших брендовых.

Ладно, бывают Таланты Поколения типа Сейквона Баркли. И здесь такой был, но его зовут Бижан Робинсон. Нравится вам Гиббс — ради бога, зачем брать его 12-м? Он и под 20-м был бы свободен.

Под 18-м номером «Детройт» взял внутреннего лайнбекера Джека Кэмпбелла. Опять же, позиция, которая в современной НФЛ не считается премиальной. Сам Кэмпбелл не считается экспертами лучшим на своей позиции. Допустим, вы не согласны. Но уж его точно можно было взять в следующем раунде. Как отвечал Николай II на донесения о революционных настроениях народа: «Грустно и непонятно».

«Аризона» — главные суетологи первого раунда

То, что «Кардиналс» опустятся вниз — самый плохо скрываемый секрет первого раунда. Опустились они смело — большинство экспертов отправляло их на позицию «Индианаполиса» (то есть, одной строчкой ниже) или «Лас-Вегаса» (на четыре). Я в мок-драфте предсказывал обмен с «Теннесси Тайтенс» (11-е). Но «Кардиналс» опустились аж до 12-й, обменявшись с «Тексанс». Получили, соответственно, солидный куш.

Но потом как будто сами испугались быть такими смелыми и отыграли несколько позиций, поднявшись на 6-ю позицию ради… тэкла нападения Пэриса Джонсона. Нет, игрок отличный, но что это за скачки по первому раунду? Потеряли в итоге второй раунд (34-й общий) и заставили совершать куда больше математических действий в уме, чем хотелось бы в 4 утра.

Мы до сих пор не сказали про первого выбранного игрока, потому что это как-то мелко

Квотербек Брайс Янг и комиссионер НФЛ Роджер Гуделл. Фото: NFL Memes

Интрига в вопросе первого общего номера была мизерной. Коэффициент на то, что мы услышим со сцены фамилию Брайса Янга, за пару дней до церемонии стал совсем крошечным. Соответственно, и ажиотаж получился минимальным. Конечно, если измерять потенциал квотербеков в сантиметрах, то Брайс Янг — это метр с кепкой, но мы же не ради этого драфт смотрим, а для того, чтобы кричать на монитор.

Работа «Иглс» в первом раунде в очередной раз доказывает, что Хауи Розман продал душу Дьяволу (и хорошо на этом наварился)

Розман поднялся с 10-й на 9-ю позицию, когда увидел, что падает Джейлен Картер — тот самый физический фрик, который завалил съезд скаутов из-за последствий трагической истории со стритрейсингом, в результате которого погиб его одноклубник. В «Иглс» хорошая раздевалка, если где-то и смогут вправить парню мозги, то именно там.

Джейлен Картер и комиссионер НФЛ Роджер Гуделл

Картер воссоединится с Джорданом Дэвисом, с которым бок о бок играл в университете в 2021-м. Оттуда же лайнбекер Накоби Дин. И чтобы собрать бульдожье бинго, Розман под 30-м номером вытащил эджа Нолана Смита — тоже могучего парня, который упал из-за того, что пропустил половину прошлого сезона из-за травмы. «Филадельфия» в новом сезоне страшной быть не перестанет.

«Балтимор Рейвенс» подарили Ламару Джексону не только пятилетний контракт, но и лучшего молодого ресивера

Долгожданный контракт «Балтимора» с франчайз-квотербеком был подписан буквально за пару часов до драфта, что позволило избежать повышенного внимания со стороны прессы. Ну, и мы здесь тоже не за этим.

Интересно, входило ли в джентльменское соглашение незримый пункт о выборе ресивера в первом раунде? Как бы там ни было, Зей Флауэрс пополнил корпус принимающих «Рейвенс», откуда последние годы все бегут. Потому что бежит Ламар.

«Атланта Фэлконс» всё-таки взяли топ-раннинбека, ведь двоих им мало

Пасовая лига, говорили они. Два раннинбека, ещё семь разносолов, и только потом ресивер! Причём раннинбеки ушли в команды, которым не нужны раннинбеки. Футбольную аналитику отбросили лет на 15 назад.

Ну да, всё верно, вернули нам 2007-й. А всё Артур Смит со своим олдскульным нападением. «Мы верим в Дезмонда Риддера», — сказали в «Атланте» и начали делать всё, чтобы от Дезмонда Риддера ничего не зависело. «Фэлконс» бешено вложились в защиту на рынке свободных агентов, а теперь подобрали лучший состав бегущих во всей лиге.

Бижан Робинсон

Универсальный солдат Кордаррелл Паттерсон и пробивший тысячу ярдов в прошлом году Тайлер Аллжир — этого, оказывается мало, им подавай нового Сейквона Баркли. Бижан Робинсон выглядит как классный игрок, но такого рода премиум-бегущие хороши для команд, у которых уже есть всё остальное. «Атланта» закончила предыдущий сезон с результатом 7–10. Он ведь реально будет новым Баркли со всеми вытекающими.

Тренерский штаб «Сиэтл Сихокс» игнорирует всё, что касается выноса

А вот главный тренер «Сиэтла» Пит Кэрролл, напротив, отказывается воспринимать вынос как явление. После прошлого сезона все в один голос трубили: эта команда должна научиться останавливать вынос. Слава богу, есть два выбора в первом раунде! Можно взять двоих ди-тэклов, и много не будет.

Ага. Корнербек Девон Уизерспун под пятым — бум-м-м! Ну, в смысле, формируют новый Легион Бума, Тарик Вулен уже есть. Под 20-м номером самый захваленный ресивер Джексон Смит-Инджигба, чтобы у Джино Смита появился ещё один адресат для передач после Тайлера Локетта и Ди Кея Меткафа.

Собака Билла Беличика инстинктивно схватила падающего корнербека

Кадр из трансляции драфта НФЛ–2020

Во время пандемии коронавируса обнажилась истина: все решения в «Пэтриотс» принимает хаски Билла Беличика. Именно она осталась одна в кадре за ноутбуком. И хотя драфт из виртуального обратно стал реальным, похоже, что сучка по кличке Найки продолжает решать.

«А что, «Пэтриотс» не обменяются вниз, как обычно», — спрашивали меня во время мок-драфта в прямом эфире. Именно так, но «Пэтриотс» не стали покидать первый раунд или даже выбирать какого-нибудь вундеркинда из маленького колледжа. Нет, они притащили комиссионеру карточку в зубах, когда увидели, как падает топ-корнербек Кристиан Гонзалес. Это не обдуманное решение, а охотничий инстинкт.

Я уже вижу карьеру этого парня. Через четыре года он выйдет на рынок свободных агентов после лучшего в карьере сезона и получит огромный контракт от «Лос-Анджелес Чарджерс». Затем два года неубедительной игры, отчисление, подписание бюджетного контракта с «Пэтриотс» и возвращение на топ-уровень. Новенькое есть что-нибудь посмотреть?

Ещё выборы, которые мне понравились

Бродерик Джонс в «Питтсбург Стилерс»: поднялись на три позиции вверх, отдав право выбора в 4-м раунде, и получили готового тэкла в стартовый состав. Максимально корректно.

Далтон Кинкейд в «Баффало Биллс»: у Джоша Аллена теперь будут сразу два ловящих тайт-энда — Доусон Нокс и Кинкейд. Причём новичок обладает скоростью достаточной для того, чтобы убегать от сейфти. «Биллс» обскакали «Даллас» в борьбе за Кинейда и заставили Джерри Джонса взять Мази Смита — видимо, от расстройства, что квотербек Дак Прескотт не получит никакой помощи в первом раунде.

Лукас Ван Несс в «Грин-Бэй Пэкерс»: 21 год клуб из Висконсина не берёт в первом раунде скилл-игрока (раннинбек, ресивер или тайт-энд). Это самая длинная действующая серия в НФЛ. Могли помочь Джордану Лаву и взять Инджигбу, но предпочли разбить сердце Тому Гросси. Почему же мне нравится этот выбор? Четыре буквы: Skol!

Сборная самых хайповых игроков, доживших до второго дня драфта

QB Уилл Левис («Кентукки»)

RB Рошон Джонсон («Техас»)

WR Джош Даунс («Северная Каролина»)

TE Майкл Мейр («Нотр-Дам»)

OT Мэттью Бержерон («Сиракьюз»)

OG Осайрус Торренс («Флорида»)

C Джон Майкл Шмиц («Миннесота»)

DT Адетомива Адебаре («Нортвестерн»)

EDGE Дерик Холл («Оберн»)

LB Дрю Сандерс («Арканзас»)

CB Джоуи Портер («Пенн Стейт»)

S Брайан Брэнч («Алабама»)

Второй и третий раунд драфта — сегодня ночью в 2:00 мск.

Фото: East News/AP Photo/Doug Benc, Tyler Kaufman/AP Images for NFL, AP Photo/Jae C. Hong; detroitlions.com/Jeff Nguyen; Gettyimages.ru/David Eulitt