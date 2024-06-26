Реакция родных Ткачака на победу в Кубке Стэнли пробивает до слез. Семья!

Сын закончил дело отца.

Финал Кубка Стэнли каждый год дарит приличное количество поводов пустить скупую мужскую слезу, но в этот раз на домашней арене «Флориды» произошло нечто особенное.

Мэттью Ткачак взял кубок на глазах у самых преданных фанатов – своей семьи.

Слева направо: мама – Шантель Остер, папа – Кит Ткачак, легенда «Сент-Луиса», снайпер с восемью сезонами на 30+ голов, брат – Брэди Ткачак, капитан «Оттавы», сестра – Тэрин Ткачак, звезда NCAA по хоккею на траве.

Слезы первых минут сменились эйфорией. Брэди подпевал Питбулю и Кристине Агилере в «Feel This Moment» который включили на арене.

Папаша пританцовывал под «Celebration» группы Kool & The Gang .

Мэттью попросили все это прокомментировать: «Путь к кубку начался в семье и я благодарен лучшей семье в мире».

Когда кубок добрался до Ткачака, тот знал, куда ехать.

В какой-то момент мужики встретились на льду.

Важно понимать: семья собралась на арене во Флориде не случайно, но и не специально только ради потенциальной победы Мэттью. И у таких ярких эмоций есть не такая уж и скрытая причина.

Болеть за Мэттью – крепкая семейная традиция

В этой семье следят за успехами детей, и Кит регулярно приезжает на матчи обоих сыновей. В плей-офф пока выходил только Мэттью – к началу игр на вылет Брэди освобождается, и у него есть возможность присоединиться к отцу в поездке на матчи «Пантерс».

Так было и в прошлом году: вот Кит и Брэди во время третьего матча финала Востока «Каролина» – «Флорида».

Два года назад, когда Мэттью играл еще за «Калгари», семья вообще организовала небольшое шоу. «Флеймс» тренировал Дэррил Саттер, они были упакованы хорошими игроками и считались одним из претендентов хотя бы на финал конференции.

С финалом Запада не выгорело – во втором раунде «Калгари» напоролся на разъяренного Макдэвида и получил 1-4, но семья Ткачак со своей стороны сделала все для поддержки сына.

Они не просто присутствовали на играх: Брэди запустил штуку под названием «Matthew Tkachuk Friendship Tour», напечатал футболок с логотипом и разбрасывал их со сцены в Калгари перед играми с «Далласом».

Мэттью – первый Ткачак, который взял кубок. У Кита трофея нет

С эмоциями Кита Ткачака вот еще какая штука. Он провел в НХЛ 20 сезонов, поиграл за три команды (среди прочего, вместе с «Виннипегом» переехал в Финикс – поэтому можно считать их за одну), провел два 50+ голевых сезона. Ткачак-старший входит в топ-5 американцев, забивших в НХЛ больше 500 голов.

Но в плей-офф не задавалось вообще – за эти 20 лет самым серьезным достижением стал финал конференции с «Сент-Луисом» (тогда за «Блюз» играли наши Хаванов и Гусаров и получили 1-4 от «Эвеланш», будущих чемпионов). Кит стал одним из тех игроков, чей авторитет в целом непоколебим, но которым явно не хватает трофея.

Формально, правда, Ткачак Кубок Стэнли взял – он работает в системе «Сент-Луиса» и в 2019-м как скаут даже получил чашку на день домой.

Но это же все равно не совсем то, правда?

Поэтому у победы Мэттью мощное символическое значение: глядя на отца, он пришел в хоккей и уже сам закончил начатое.

«Когда я вышел из дома на седьмую игру, – рассказал после победы Мэттью, – я сказал себе, что собираюсь выиграть кубок для мамы и папы. Я рад, что все получилось».

Мэттью заполучил в руки трофей. И принес его в распоряжение семьи на целый день.

Таким образом, Кит, воспитавший двух отличных мужиков и блистательных хоккеистов, сделал то, что не смог в бытность игроком.

Кит Ткачак поднял над головой Кубок Стэнли. Что за история!

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Фото: AP Photo /Wilfredo Lee