Реакция родных Ткачака на победу в Кубке Стэнли пробивает до слез. Семья!
Сын закончил дело отца.
Финал Кубка Стэнли каждый год дарит приличное количество поводов пустить скупую мужскую слезу, но в этот раз на домашней арене «Флориды» произошло нечто особенное.
Мэттью Ткачак взял кубок на глазах у самых преданных фанатов – своей семьи.
Слева направо: мама – Шантель Остер, папа – Кит Ткачак, легенда «Сент-Луиса», снайпер с восемью сезонами на 30+ голов, брат – Брэди Ткачак, капитан «Оттавы», сестра – Тэрин Ткачак, звезда NCAA по хоккею на траве.
Слезы первых минут сменились эйфорией. Брэди подпевал Питбулю и Кристине Агилере в «Feel This Moment» который включили на арене.
Папаша пританцовывал под «Celebration» группы Kool & The Gang.
Мэттью попросили все это прокомментировать: «Путь к кубку начался в семье и я благодарен лучшей семье в мире».
Когда кубок добрался до Ткачака, тот знал, куда ехать.
В какой-то момент мужики встретились на льду.
Важно понимать: семья собралась на арене во Флориде не случайно, но и не специально только ради потенциальной победы Мэттью. И у таких ярких эмоций есть не такая уж и скрытая причина.
Болеть за Мэттью – крепкая семейная традиция
В этой семье следят за успехами детей, и Кит регулярно приезжает на матчи обоих сыновей. В плей-офф пока выходил только Мэттью – к началу игр на вылет Брэди освобождается, и у него есть возможность присоединиться к отцу в поездке на матчи «Пантерс».
Так было и в прошлом году: вот Кит и Брэди во время третьего матча финала Востока «Каролина» – «Флорида».
Два года назад, когда Мэттью играл еще за «Калгари», семья вообще организовала небольшое шоу. «Флеймс» тренировал Дэррил Саттер, они были упакованы хорошими игроками и считались одним из претендентов хотя бы на финал конференции.
С финалом Запада не выгорело – во втором раунде «Калгари» напоролся на разъяренного Макдэвида и получил 1-4, но семья Ткачак со своей стороны сделала все для поддержки сына.
Они не просто присутствовали на играх: Брэди запустил штуку под названием «Matthew Tkachuk Friendship Tour», напечатал футболок с логотипом и разбрасывал их со сцены в Калгари перед играми с «Далласом».
Мэттью – первый Ткачак, который взял кубок. У Кита трофея нет
С эмоциями Кита Ткачака вот еще какая штука. Он провел в НХЛ 20 сезонов, поиграл за три команды (среди прочего, вместе с «Виннипегом» переехал в Финикс – поэтому можно считать их за одну), провел два 50+ голевых сезона. Ткачак-старший входит в топ-5 американцев, забивших в НХЛ больше 500 голов.
Но в плей-офф не задавалось вообще – за эти 20 лет самым серьезным достижением стал финал конференции с «Сент-Луисом» (тогда за «Блюз» играли наши Хаванов и Гусаров и получили 1-4 от «Эвеланш», будущих чемпионов). Кит стал одним из тех игроков, чей авторитет в целом непоколебим, но которым явно не хватает трофея.
Формально, правда, Ткачак Кубок Стэнли взял – он работает в системе «Сент-Луиса» и в 2019-м как скаут даже получил чашку на день домой.
Но это же все равно не совсем то, правда?
Поэтому у победы Мэттью мощное символическое значение: глядя на отца, он пришел в хоккей и уже сам закончил начатое.
«Когда я вышел из дома на седьмую игру, – рассказал после победы Мэттью, – я сказал себе, что собираюсь выиграть кубок для мамы и папы. Я рад, что все получилось».
Мэттью заполучил в руки трофей. И принес его в распоряжение семьи на целый день.
Таким образом, Кит, воспитавший двух отличных мужиков и блистательных хоккеистов, сделал то, что не смог в бытность игроком.
Кит Ткачак поднял над головой Кубок Стэнли. Что за история!
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Фото: AP Photo/Wilfredo Lee
Двоих топ-напов вырастил.
Видимо как раз исключение в поговорке про яблоко от яблони.
Брэди отдельный респект. Не выходить вообще даже в ПО и при этом так трогательно поддерживать брата будто вместе с ним выиграл!👍🏻
- третий снайпер среди американских игроков в истории НХЛ (538), выше лишь Бретт Халл и Модано, а четвёртый - новый член Зала славы Рёник (513)
- четвёртый среди американских игроков по штрафным минутам (выше только бойцы Нилан и Брашир а также Крис Челиос)
- второй по голам в большинстве (212) (первый Бретт Халл (265), а третий - снова Рёник (184)
- седьмой по набранным очкам (в марте его обогнал Павелски, у которого более чем на сто игр в лиге больше)