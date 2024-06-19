«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна
А победный – у КОРИ ПЕРРИ!
В фильме «Боец» Дэвида Оуэна Рассела – есть такая линия: в городок Лоуэлл заезжает съемочная группа HBO. Их цель – документалка про бывшего про-боксера Дики Эклунда.
Дики думает, что это будет кино о его возвращении на ринг.
Когда лента выходит на экран, он видит, что камеры зафиксировали его окончательное падение в объятья наркотического дурмана.
Вот для меня «Эдмонтон» в финале-2024 – это Дики, который смог.
«Ойлс» конечно совсем в другой стадии: они в самом соку, их звезды горят ярчайшим огнем, но – вшитые в их хоккей привычки не менее разрушительны, чем привычки Дики.
Эти привычки во весь рост были видны и в пятой игре.
Первый гол «Флориды»: при счете 3:0 и при очевидной необходимости удержать его как можно дольше Бушар в сомнительной ситуации бросает позицию и летит к потенциальному пасу на выход из зоны – партнер проигрывает борьбу и Ткачак оказывается один там, где его должен был встретить Бушар.
Второй гол «Флориды» – комплекс скверных привычек: невнятный выход вратаря Скиннера, который не дал партнерам вообще никакого преимущества и только запутал; куча проигранных единоборств и в том числе – на своем пятаке.
«Эдмонтон» остается разбалансированной и моментами неуравновешенной командой; его проблемы в защите очевидны, его проблемы с составом очевидны, и игровая модель на этом составе очевидно сидит не так, как хотелось бы главному тренеру: иногда вроде идет неплохо, но через секунду все разваливается.
Если бы хоккей был только соревнованием систем, то они бы уже получили 0-4 и уехали готовиться к новому сезону; а мы получили бы очередной пресный финал.
Но – мы увидели несколько ярких матчей, один – необъяснимый и еще один – исторических масштабов; и серия на нем не закончилась, серия еще продолжается и в каком-то смысле только началась.
И все это исключительно благодаря «Ойлерс». Благодаря их настрою, концентрации, лихой игре от неожиданных героев (сейчас много говорят про Макди, но не забывайте: пятый матч голом из меньшинства начал Коннор Браун), благодаря тому, что сильные качества игроков «Эдмонтона» распахнуты настежь и перекрывают вредные привычки; благодаря, конечно же, Макдэвиду.
Пятый матч был важнейшим в истории этого «Эдмонтона». Да, он мог вылететь и после прошлого, но в четвертой игре «Ойлерс» оседлали эмоциональную волну, что с аутсайдерами финалов происходит регулярно.
Сколько раз мы такое видели: фаворит немного отпустил педаль газа, имея солидное преимущество, и его соперник вдруг получает легкую победу, за счет которой сдвигает счет в серии с 0-3, чтобы по делу вылететь уже в следующей игре.
«Ничего необычного, просто разовый всплеск», – так говорили и про четвертый матч финала КС-2024.
Останется он разовым или нет – целиком зависело от пятого матча.
И «Флорида» провела его блистательно. Она его блистательно начала, блистательно продолжила и блистательно закончила. Даже когда счет был 0:3, особых проблем с содержанием не было.
«Не надо сравнивать эти пропущенные с 8 пропущенными в прошлой игре, – сказал во включении как раз при 0:3 Пол Морис. – Сейчас мы пропустили в неравных составах и после броска с трудного угла. При 5-на-5 мы играем намного лучше и у нас достаточно времени чтобы забить».
Это чистая правда от начала до конца. «Флорида» просто уничтожила «Ойлерс» при 5-на-5, и силового нападения с форчекингом в пятой игре было достаточно и тепловая карта бросков помнит каждый.
Кроме того: «Флорида» забила через 45 секунд после этой реплики тренера.
Короче, «Пантерс» были равны себе – сильнейшей команде лиги. Их форчекинг просто топтал эдмонтоновских бушаров. Мэттью Ткачак тащил, забивал и отдавал. Бобровский был стабильно прекрасен в воротах. Счет по голам при 5-на-5 – 3:1 в пользу «Пантер». Счет по попыткам бросков во всех ситуациях – 77-39 в их пользу.
Технически это очень похоже на победу.
Но я писал до старта финала: у «Эдмонтона» есть фишки, которые не может контролировать никто на планете – это проходы Макдэвида вроде вот такого.
Но эти проходы ничего не стоят, если, кроме них, у команды ничего нет. И «Ойлс» выжали из себя все, чтобы Макдэвид не остался один.
Браун создал тот самый первый гол. Бушар попал с синей линии. И самое главное – «Ойлерс» не пропустили слишком много, чтобы нивелировать эффект этих проходов. Для их средней по составу защиты это просто подвиг.
И это выглядело как подвиг, это ощущалось подвигом. Когда «Рейнджерс» сдерживали атаку Ткачака и компании, это таким подвигом не ощущалось, потому что их защита создана для такого напряжения.
А Сиси, Нерс и Бушар, сдерживающие натиск Баркова, Райнхарта, Ткачака, Тарасенко, Лунделла, Родригеса – это что-то. Середняк, который обороняется хорошо – это что-то.
Четвертый матч был сказкой. Пятый показал, какой может быть победа «Ойлерс» в финале – и теперь мы видели, что она более чем реальна.
И, извините, мне не кажется случайным тот факт, что победный гол в такой игре забил Кори Перри.
Вот сейчас финал начинается с нуля: команды достигли той точки, когда победа любой из них будет заслуженной. И это прекрасное состояние финала, которого мы не видели уже несколько лет.
«Эдмонтон», спасибо, и полный вперед.
Финал
Счет в серии: 3-2
Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Если выигрывает Флорида, то порадуются максимум город Санрайз с 200 тыс. населения и наверное несколько сотен поклонников из России Бобровского, Тарасенко и т.д.
А вот если Ойлерз, то праздновать будет уже целая страна Канада, вторая в мире по величине территории, а также многочисленные поклонники таланта Конора во всём мире! Плюс ещё и исторический камбек, и просто красивая история) так что Кубок Эдмонтону!!!
Флорида даже во время последних трёх минут навала не создала тупо ничего
По структуре матч был очень похож на третью игру, хотя там Эдмонтон ещё сильнее давил
И в целом Эдмонтон, будь хоккей абсолютно справедливой игрой, мог бы вести 3-2, а то и выиграть серию
Но почему-то система лучше у Флориды, а не Эдмонтона)
Без понятия, насколько на самом деле Эдмонтон силён или слаб, андердог это или спотыкнувшийся титан, но от всей души желаю как минимум сравнять счёт в серии!
Уверен, что в России у Эдмонтона гораздо больше болел, чем у Флориды, что вполне отчетливо видно по сайту.
При этом, всё что работало против ТБ, Бостона и Рейнджеров прекратило работать. Посудите сами:
1. Играть грубо и на грани фола Флориде нельзя - накажут на ПП.
2. Провоцировать на удаление и играть в большинстве лучше тоже не стоит - накажут на ПК.
3. Одно дело - ловить соперника искусным форчеком, а другое - когда самим нужно давить и забивать. В равных составах Эдмонтон последние две игры начинает с пары голов и играет в дисциплинированную оборонительную игру, ловя Флориду на контратаках. Для команды, которая вела в счёте практически в каждом матче ПО, вскрывать оборону противника очень сложно.
В Эдмонтоне будет такая же терпеливая игра от обороны т.к. она даёт максимальный результат при минимальных энергозатратах. Если бы Драйзайтль был в порядке, можно было бы показать более активную игру в атаке, но с ним что-то не так.
Последние полтора периода 5-й игры Флорида уже была похожа на саму себя, и им очень нужно перенести это настроение на 6-й матч. В открытый хоккей Флорида такому Эдмонтону проиграет, а сидеть в обороне и рассчитывать на Бобровского уже вряд ли получится.
Шестая игра должна быть фантастической, и я думаю, Флорида может её забрать.
Во Флориде живёт чуть меньше 23м людей и там две команды НХЛ.
Во всей Канаде живёт чуть больше 40м, и там семь команд НХЛ.
Только в штатах Юга живёт более 120м, и там пять команд НХЛ.
Я не спорю что хоккей в Канаде в десятки раз популярнее, чем на Американском Юге, но говорить что у Пантерз совсем нет болельщиков (или что они только в Санрайзе) как минимум странно.
Пантерз очень популярная команда и она не случайно не играет на одной арене с Хит.
Флорида играла до второго гола не в свой футбол (привет, Евро). Только после гола Ткачака , игроки поверили в себя. Там мог быть такой же разгром в 8-1 , как и в Эдмонтоне. Какая-то психология только. Ткачак как вожак взял на себя роль лидера, как Мак в Эдмонтоне и Флорида сразу почувствовала силу и ленивые болелы даже завелись. После 2-ого гола уже доминировала только Флорида, Эдмонтон особо ничего не показал. но оборонялся как мог...
Я бы сказал, что тут удача была на стороне Нефти.
6-ую игру Эдмонтон заберет. Причем не удивлюсь разгрому. Это будет ад. Болельщики и игроки сотрут Флориду в порошок. В первом тайме накидают авоську. Вопрос только в том, в каком психологическом состоянии будет Флорида на 7-ую игру и хватит ли сил у Эдмонтона. Но в данном противостоянии, сейчас больше шансов уже у Нефти(
Печально...