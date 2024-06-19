«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

А победный – у КОРИ ПЕРРИ!

В фильме «Боец» Дэвида Оуэна Рассела – есть такая линия: в городок Лоуэлл заезжает съемочная группа HBO. Их цель – документалка про бывшего про-боксера Дики Эклунда.

Дики думает, что это будет кино о его возвращении на ринг.

Когда лента выходит на экран, он видит, что камеры зафиксировали его окончательное падение в объятья наркотического дурмана.

Вот для меня «Эдмонтон» в финале-2024 – это Дики, который смог.

«Ойлс» конечно совсем в другой стадии: они в самом соку, их звезды горят ярчайшим огнем, но – вшитые в их хоккей привычки не менее разрушительны, чем привычки Дики.

Эти привычки во весь рост были видны и в пятой игре.

Первый гол «Флориды»: при счете 3:0 и при очевидной необходимости удержать его как можно дольше Бушар в сомнительной ситуации бросает позицию и летит к потенциальному пасу на выход из зоны – партнер проигрывает борьбу и Ткачак оказывается один там, где его должен был встретить Бушар.

Второй гол «Флориды» – комплекс скверных привычек: невнятный выход вратаря Скиннера, который не дал партнерам вообще никакого преимущества и только запутал; куча проигранных единоборств и в том числе – на своем пятаке.

«Эдмонтон» остается разбалансированной и моментами неуравновешенной командой; его проблемы в защите очевидны, его проблемы с составом очевидны, и игровая модель на этом составе очевидно сидит не так, как хотелось бы главному тренеру: иногда вроде идет неплохо, но через секунду все разваливается.

Если бы хоккей был только соревнованием систем, то они бы уже получили 0-4 и уехали готовиться к новому сезону; а мы получили бы очередной пресный финал.

Но – мы увидели несколько ярких матчей, один – необъяснимый и еще один – исторических масштабов; и серия на нем не закончилась, серия еще продолжается и в каком-то смысле только началась.

И все это исключительно благодаря «Ойлерс». Благодаря их настрою, концентрации, лихой игре от неожиданных героев (сейчас много говорят про Макди, но не забывайте: пятый матч голом из меньшинства начал Коннор Браун), благодаря тому, что сильные качества игроков «Эдмонтона» распахнуты настежь и перекрывают вредные привычки; благодаря, конечно же, Макдэвиду.

Пятый матч был важнейшим в истории этого «Эдмонтона». Да, он мог вылететь и после прошлого, но в четвертой игре «Ойлерс» оседлали эмоциональную волну, что с аутсайдерами финалов происходит регулярно.

Сколько раз мы такое видели: фаворит немного отпустил педаль газа, имея солидное преимущество, и его соперник вдруг получает легкую победу, за счет которой сдвигает счет в серии с 0-3, чтобы по делу вылететь уже в следующей игре.

«Ничего необычного, просто разовый всплеск», – так говорили и про четвертый матч финала КС-2024.

Останется он разовым или нет – целиком зависело от пятого матча.

И «Флорида» провела его блистательно. Она его блистательно начала, блистательно продолжила и блистательно закончила. Даже когда счет был 0:3, особых проблем с содержанием не было.

«Не надо сравнивать эти пропущенные с 8 пропущенными в прошлой игре, – сказал во включении как раз при 0:3 Пол Морис. – Сейчас мы пропустили в неравных составах и после броска с трудного угла. При 5-на-5 мы играем намного лучше и у нас достаточно времени чтобы забить».

Это чистая правда от начала до конца. «Флорида» просто уничтожила «Ойлерс» при 5-на-5, и силового нападения с форчекингом в пятой игре было достаточно и тепловая карта бросков помнит каждый.

Кроме того: «Флорида» забила через 45 секунд после этой реплики тренера.

Короче, «Пантерс» были равны себе – сильнейшей команде лиги. Их форчекинг просто топтал эдмонтоновских бушаров. Мэттью Ткачак тащил, забивал и отдавал. Бобровский был стабильно прекрасен в воротах. Счет по голам при 5-на-5 – 3:1 в пользу «Пантер». Счет по попыткам бросков во всех ситуациях – 77-39 в их пользу.

Технически это очень похоже на победу.

Но я писал до старта финала: у «Эдмонтона» есть фишки, которые не может контролировать никто на планете – это проходы Макдэвида вроде вот такого.

Но эти проходы ничего не стоят, если, кроме них, у команды ничего нет. И «Ойлс» выжали из себя все, чтобы Макдэвид не остался один.

Браун создал тот самый первый гол. Бушар попал с синей линии. И самое главное – «Ойлерс» не пропустили слишком много, чтобы нивелировать эффект этих проходов. Для их средней по составу защиты это просто подвиг.

И это выглядело как подвиг, это ощущалось подвигом. Когда «Рейнджерс» сдерживали атаку Ткачака и компании, это таким подвигом не ощущалось, потому что их защита создана для такого напряжения.

А Сиси, Нерс и Бушар, сдерживающие натиск Баркова, Райнхарта, Ткачака, Тарасенко, Лунделла, Родригеса – это что-то. Середняк, который обороняется хорошо – это что-то.

Четвертый матч был сказкой. Пятый показал, какой может быть победа «Ойлерс» в финале – и теперь мы видели, что она более чем реальна.

И, извините, мне не кажется случайным тот факт, что победный гол в такой игре забил Кори Перри.

Вот сейчас финал начинается с нуля: команды достигли той точки, когда победа любой из них будет заслуженной. И это прекрасное состояние финала, которого мы не видели уже несколько лет.

«Эдмонтон», спасибо, и полный вперед.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 3-2

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Фото: AP Photo /Rebecca Blackwell